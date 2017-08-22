DHA YURT BÜLTENİ-15

Göltürkbükü saldırganları yakalandı



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi\'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Göltürkbükü Mahallesi\'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say\'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara\'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya\'da yakalandı. Bodrum\'a getireln şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

-Olayın yaşandığı beach clup\'lardan görüntü

-Görgü tanığı bir kişi ile röp.

-Ölen Furkan Say\'ın yakınlarının hastanedeki feryatlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bilirkişi raporunda üst düzey komutanlar sorumlu tutuldu (2)



4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Denizli\'de, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Çardak Havaalanı\'nı işgal ederek Ankara\'ya 550 komando gönderilmesini planlayıp darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 44\'ü tutuklu, 64 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Celil Basıkan, Ertuğrul Yavaşça, Fatih Akın Arslan ve Hüseyin Öğüt tahliye edildi. Tahliye gerekçesi olarak sanıkların darbeyi engelleme çabası, mevcut delil durumu ve suçun vasfının değişme ihtimalinin dikkate alındığı belirtildi. Ara kararın ardından mahkeme 17 Kasım tarihine ertelendi.

Haber: DENİZLİ,(DHA)

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Diyarbakır\'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sur ve Bağlar İlçeleri\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin destek verdiği operasyonda Sur diplerinde bulunan terk edilmiş binalar arandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, 400 polisin katılımı ile sokakta uyuşturucu satıcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Sur ve Bağlar İlçeleri\'ndeki sokaklar didik didik arandı. Polis ekipleri özellikle Sur diplerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının girebileceği bölgelerde arama yaptı. Sur içi ve terk edilmiş binalarda aramalarını sürdüren polis, uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucuları saklama ihtimali üzerine Surların içini de kontrol etti. Operasyon kapsamında ayrıca sokaklarda bulunan şüpheli kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin hazırlıkları

-Sur diplerinde yaptıkları aramalar

-Sur içlerinde yaptıkları aramalar

-Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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MHP\'li belediye başkanı partisinden istifa etti,

AFYONKARAHİSAR\'da, Dinar Belediye Başkanı MHP\'li Saffet Acar, partisinden istifa etti.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk edilen Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Acar\'a destek verdiğini belirten Uluköy eski Belde Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, MHP\'li 10 Belediye Meclis üyesi, 1 İl Genel Meclis üyesi, MHP İlçe Yönetim Kurulu\'nun 13 üyesi ile eski 32 üyesi de MHP\'den istifa ettiğini açıkladı. Başkan Acar ve kendisine destek verdiğini açıklayan partililer istifa dilekçelerini MHP genel merkezi ve İl Başkanlığı\'na gönderdi. Belediye Başkanı Saffet Acar yaptığı açıklamada, görev yaptığı sürede her zaman MHP\'nin çıtasını yükselttiğini söyledi. MHP\'de siyasete başladığında Dinar\'da MHP\'nin 900 oyu bulunduğunu anlatan Bakan Acar, \"Oy oranını 10 binlere çıkarttık. Şu an bir belediye başkanlığı seçimi yapılsa 10 binlere varan oy oranımızla yeniden kazanırım. Dinar Belediye Başkanı olarak bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmadan eşit şekilde hizmet verdik. Belediyeye giren herkes memnun bir şekilde ayrıldı\" dedi.

\"İPE SAPA GELMEYEN NEDENLERLE GÖREVDEN ALDILAR\"

Başkan Saffet Acar, MHP il yönetimi tarafından İl Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini hatırlatarak, \"İpe sapa gelmeyecek nedenlerle eski yönetim görevden alındı. Beni de eski İçişleri Bakanı ve MHP\'den ihraç edilen eski Başkan Vekili Sayın Meral Akşener\'i karşıladığım, Afyonkarahisar Valiliği\'ndeki bir programda MHP\'li yöneticilere selam vermediğim gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk ettiler. Bu gibi basit nedenlerle disiplin kuruluna sevk edildim. Herkes şunu iyi bilmelidir ki, beni kaydi olarak MHP\'den silebilirler, fakat milliyetçiliğimi hiçbir zaman silemezler\" diye konuştu. Saffet Acar, ilerleyen günlerde Dinar\'da MHP\'den toplu istifaların olacağını da iddia etti.

Haber: Selamet ŞAHİN/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA)