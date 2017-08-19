DHA YURT BÜLTENİ-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Alman bakana tepki: Haddini bil, senin siyasetteki geçmişin ne? (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'e tepki göstererek, \"Bir dışişleri bakanları var, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı\'na konuşuyorsun. Sen Türkiye\'nin Dışişleri Bakanı\'yla konuş. Haddini bil. Kalkıp, bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Almanya\'nın kapısını açarsınız açmazsınız hiç önemli değil. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Çamlık Açık Hava Tiyatrosu\'nda yapılan toplantıda hitap eden Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerilime değindi. Cuma namazı sonrası Almanya\'da yaşayan gurbetçilere yaptığı çağrıyı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Son zamanlarda şu referandum olayını geçirdik malum. Almanya, Hollanda rahat durdu mu? Hepsi bunların Türkiye ve AK Parti aleyhinde kampanya yaptı. Bunların birçoğu milletvekili hatta bazıları partilerinin eş başkanlarıydı. \'Hayır\' kampanyasına destek verdiler. Benim Almanya\'ya girmemi kabullenemediler. Dışişleri Bakanı\'mızın aynı şekilde Avrupa\'ya girmesini kabullenemediler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı\'mızı, bir bayan, onun girişini hazmedemediler. Niye? Bu korku niye? Ben cuma günü bir açıklama yaptım. Dedim ki ey benim Avrupa\'daki kardeşlerim, Almanya\'daki kardeşlerim, şimdi size bir hatırlatma yapıyorum. İnanıyorum ki siz, Almanya\'daki seçimlerde birilerine bir ders vereceksiniz. SPD, SDU, Yeşiller, bunlar Türkiye\'nin aleyhinde kampanyalar yürüttüler; hala da yürütüyorlar. Siz, Türkiye\'ye dost olana dost olmalısınız; dedim. Rahatsız oldular, hemen hop oturup, hop kalkmaya başladılar. Daha çalışacağız. Gayret etmemiz lazım\" diye konuştu.

AVRUPA\'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: OYUNU TÜRKİYE\'YE DÜŞMANLIK YAPMAYANA VER

Avrupa\'da kendisini dinleyen Türk vatandaşlarına seslenen Erdoğan, \"Demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. \'Ama eğer benim oyum şuraya vermezsem zayi olur\' deme. Sen oyunu Türkiye\'ye düşmanlık yapmayana ver. Çünkü ben Almanya\'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim. Bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi; ama o kendisi benden 1 kişinin, 2 kişinin, 3 kişinin iadesini istedi. Kusura bakma, sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi, o da ikide bir, gördüğü zaman bunları söyler\" dedi.



ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI\'NA TEPKİ: TÜRKİYE\'NİN CUMHURBAŞKANI\'NA KONUŞUYORSUN, HADDİNİ BİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"Hele hele şimdi bir dışişleri bakanları var, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı\'na konuşuyorsun. Sen Türkiye\'nin Dışişleri Bakanı\'yla konuş. Haddini bil. Kalkıp, bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Almanya\'nın kapısını açarsınız açmazsınız hiç önemli değil. Bize, bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz, biz de onlara kapımızı açarız. Biz düşman çoğaltmanın gayreti içerisinde değiliz; azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Dostları çoğaltmanın gayreti içerisindeyiz; ama karşımızdakiler eğer bize böyle yapıyorsa ne yapacağız? Arapların güzel bir atasözü var; \'Men dakka dukka\'. Biz de gereği neyse onu yaparız\"

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşması

Haber: DENİZLİ, (DHA)

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BİNGÖL\'DE PKK\'NIN YOLA KOYDUĞU 20 KİLOGRAMLIK EL YAPIMI PATLAYICIYI İMHA EDİLDİ



BİNGÖL\'ün Genç İlçesi Yeniyazı Köyü kırsalında PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından belirlenerek imha edildi.

Genç İlçesi Yeniyazı Köyü Bağış Mezrası\'nda toprağa gömülü bidon içerisindeki el yapımı patlayıcı düzeneği, arazi araması yapan askerler tarafından son anda fark edildi. Teröristler tarafından basma düzeneği ile hazırlanmış 20 kilogramlık el yapımı patlayıcıyı, bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Olduğu yerden çıkarılan patlayıcı, Küpar mevkiinde çevre güvenliği ve kontrolü sağlandıktan sonra fünye ile imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: BİNGÖL, (DHA) -

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KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde 3 bin motosiklet tutkunu bu yıl ilk kez düzenlenen Kocaeli Motosiklet Festivali\'nde buluştu.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu tarafından Kandıra Ömerağzı Plajı\'nda düzenlenen festivale Türk Chopper Kulübü, Motosiklet Kullanıcıları Federasyonu, TC Riders Motosiklet Grubu, Motorize Arama Kurtarma gibi motosiklete gönül vermiş çeşitli topluluklar katıldı. 3 gün süren festivale Türkiye\'nin dört bir yanından katılan 3 bin motosiklet tutkunu, kamp alanında çadırlarda konakladı. Ormanda yürüyüşe çıkan, denize giren motosiklet tutkunları müzik eşliğinde eğlendi. Festivalin sponsorlarından Aytemiz Petrol, alanda stand kurarak motosiklet tutkunlarına bilgiler verdi. Aytemiz Petrol, \'Motorcu Dostu İstasyon\' projesiyle festivalde ilgi odağı olurken, motosiklet tutkunlarından tam not aldı.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu Başkanı Yılmaz Tayden, \"Dostlarımıza Kerpe\'mizi, Kandıra\'mızı göstermek amacıyla bu sene festivali Kocaeli\'de yaptık. Festivalimiz beklediğimizden çok daha iyi geçiyor. Sponsorlarımızın da desteğiyle yaptığımız bir festival. Hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadık, tamamen kendi çabamızla sponsorlarımızın yardımıyla gerçekleştirdik festivalimizi. Bu şekilde destekler arttıkça, daha iyilerini yapmak için biz hazırız\" dedi.

MOTORCU DOSTU

Yılmaz Tayden, Aytemiz Petrol\'ün \'Motorcu Dostu İstasyon\' çalışmasını da desteklediklerini belirterek, \"Motorcu Dostu İstasyon projesi var. Motosikletçiler için yaptığı projelerden biri istasyonlarda motosikletçiler için park alanı oluşturması, kıyafeti, ekipmanını, kaskını saklayacağı dolapları bulundurması gibi projeler var. Motorcular olarak bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Motosiklet Kullanıcıları Federasyonu Başkanı Özgür Candan ise düzenlenen etkinliğin motosiklet camiasında önemli bir gelişme olduğunu, kaynaşmanın sağlandığını belirtti.

Festivale katılan Selahattin Ender de yapılan projenin diğer firmalar tarafından örnek alınmasını, hayatın her alanında motorculara verilen önemin artırılmasını isteyerek, \"Başlatmış oldukları bu proje gerçekten motosikletçiler için çok büyük bir ayrıcalık. Akaryakıt istasyonlarında motosikletler için ayrılmış özel bir alan olmadığını tüm motosikletçiler biliyor. Aytemiz Petrol bu konuda çok büyük bir güzellik yapmış, bu yüzden kendilerini tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Motorcuların gelişi, kamp alanından görüntüler, yemek yemeleri, sohbet etmeleri

- Motosikletlerden görüntüler

- Aytemiz Petrol\'ün standından görüntüler

- Röportajlar

Haber: Alişan KOYUNCU - KAMERA: Orhan UZUN /KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı (3)



SONER VE UĞUR AKYÜZ TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak\'ta otomobille kına gecesinden dönerken silahlı saldırıda yaşamını yitiren Soner Akyüz ile Uğur Akyüz\'ün cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kumtarla Köyü\'ne götürülen cenazeler, ikindi namazına müteakip Kumtarla Merkez Cami karşısındaki eski okul binası bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Otopsi işlemleri süren Şeref Akyüz\'ün cenazesinin ise yarın toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazelerin gelmesi

-Cenaze namazı

-Cenazelerin taşınması

-Cenaze aracının gitmesi

Süre: (3.38) Boyut: (116 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

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Patlıcan Festivali\'nde rafting ve jet ski gösterisi



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ\'nin Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Yamula Patlıcan Festivali’nde rafting ve jet ski gösterileri yapıldı.

Yemliha Mahallesi’nde düzenlenen Yamula Patlıcan Festivali, rafting ve jet ski gösterileri ile başladı. Gösterilerde ayrıca yeraltı arama kurtarma ekipleri Kızılırmak’ta gösteri yaptı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün Yemliha Mahallemizde patlıcan festivali için bir aradayız. Aslında patlıcan festivali için başladık ama patlıcanın dışında Yemlihamızı tanıtmak için rafting etkinliği düzenledik. Rafting, jetski, yeraltı kurtarma çalışmalarının yapıldığı etkinliğimiz oluyor. Kocasinan ilçemizin birçok yerinde bu tür güzelliklerimiz var. Önemli olan bu değerlerimizin korunup, daha fazla hemşerilerimiz tarafından ilgi alaka oluşturacak şekilde kamuoyuna tanıtılmasıdır. Bizim de aslında yapmak istediğimiz bu. Burasının ileride daha profesyonel spor alanı olması için çalışmalarımız devam edecektirö ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik, çocuk oyunları ile sürerken ardından Kocasinanspor Kulübü sporcuları çeşitli gösterilerde bulundu. Renkli görüntülerin oluştuğu festival yarın da çeşitli etkinliklerle sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rafting ve jet ski gösterisi

-Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ (DHA)