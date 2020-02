DHA YURT BÜLTENİ -14

Gaziantep\'te, Celal Doğan\'ın adaylık bilmecesi

Gaziantep\'te yaklaşan yerel seçimler öncesi Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP ile İYİ Parti\'nin ortak adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Daha önce CHP\'den 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Celal Doğan, ortak aday gösterileceğini ve iki partinin açıklamasını beklediğini söylerken, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı ise aday olacak ismi belirleme yetkisinin kendilerinde olduğunu ifade etti.

31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AK Partili Fatma Şahin\'in yeniden aday olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP ile İYİ Parti ittifakının adayı henüz belirlenemedi. İki parti arasında yapılan görüşmelerde Gaziantep\'te çıkacak olan adayın İYİ Parti tarafından belirleneceği açıklanırken, son günlerde kentte gösterilecek adayın daha önce 3 dönem bu görevi yapan ve ardından HDP Gaziantep ve İstanbul milletvekili olarak TBMM\'ye giren Celal Doğan olacağı gündeme geldi.

Celal Doğan, CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerin ardından, CHP adayı olarak isminin genel merkez tarafından açıklanacağını kaydetti. Doğan, halktan gelen istek ve parti örgütlerinin talebiyle kendisinin aday gösterileceğini belirterek, birkaç gün içerisinde durumun netleşeceğini kaydetti.

İYİ PARTİ: ADAY BELİRLEME YETKİSİ BİZDE

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş ise Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP tarafından çıkarılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, aday belirleme yetkisinin İYİ Parti\'de olduğunu söyledi. Karakuş, İYİ Parti ve CHP genel başkanları arasında daha önce gerçekleşen görüşmeler ve yapılan anlaşmanın geçerliliğini koruduğunu ifade ederek, \"Son günlerde basın yayın organlarımızda yer alan birtakım haberler için açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere İYİ Parti ve CHP genel başkanları arasında daha önceden gerçekleşen görüşmeler sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayını İYİ Parti\'nin çıkaracağı belirlenmiştir. Son günlerde Gaziantep\'te ittifakın yer değiştirdiği, başkan adayını CHP\'nin çıkaracağı ve bu noktada da Celal Doğan\'ın aday gösterildiği gibi haberler tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltmaktadır\" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayını belirleme yetkisinin halen kendilerinde olduğunu ve bu konuda İYİ Parti genel merkezinin ve teşkilatın tutumunun net olduğunu vurgulayan Karakuş, \"Adaylar ile ilgili ittifak görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde hem büyükşehir ve hem de ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtılacaktır. Gaziantepli hemşehrilerimiz rahat olsun. İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, kentin tüm sorunlarına çözüm üretecek, dürüst, çalışkan ve herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir kişi olacaktır\" diye konuştu.

Pazarda soğan satışları azaldı

Türkiye\'de geçen yıl yükselen fiyatı ile gündeme gelen kuru soğan, yeni yılda da yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Soğan, tezgahta 1 kilogramı 6 liradan satılıyor. Pazarcılar yeterince satış yapamamaktan vatandaşlar da alamamaktan yakınıyor. Pazarcı esnafı, ithalatında şubat ayı sonuna kadar gümrük vergisi sıfırlanan soğanın fiyatında bir değişiklik olmayacağını öne sürüyor.

2018\'de fiyatı en çok artan ürünlerden olan kuru soğanda ithalat yolu açıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı. Ancak bu durum bile pazardaki soğan fiyatlarını etkilemedi. Soğan, tezgahta 1 kilogramı 6 liradan satılıyor.

SOĞAN SATIŞI DÜŞTÜ

İzmir\'in Buca ilçesi Şirinyer semtinde kurulan pazarda da hem alıcılar hem de satıcılar soğan fiyatlarından dert yandı. Pazarcılardan Akan Yılmaz, 20 yıldır pazarcılık yaptığını, soğan fiyatlarının bu kadar arttığına şahit olmadığını söyledi. Soğan fiyatlarının düşmeyeceğini savunan Akan Yılmaz, \"Artık soğan fiyatının düşeceğini sanmıyorum çünkü bir hafta içerisinde 1 lira zam geldi. Geçen hafta toptan 3 lira 25 kuruşa aldığımız soğan, şimdi 4 lira 40 kuruş. Bu yıl soğan fiyatlarının daha da artacağını düşünüyorum\" dedi. Soğan satışlarının da düştüğünü kaydeden Yılmaz, \"Daha önce 3-5 kilogram soğan alanlar, şimdi yarım kilogram, en fazla 1 kilogram alabiliyor. Lokantacılar gelip 10 kilogram alıyordu. Onlar da şimdi çok az alıyor\" dedi. Satışların çok düştüğünü ifade eden Akan Yılmaz, daha önce 20 kasa soğan satarken şimdi en fazla 10 kasa satabildiğini söyleyerek, \"Gelenler yarım kilogram istiyorlar, bu da birkaç tane soğan demek. Sonra müşteri de \'3-4 soğan mı geliyor yarım kilograma\' diye kızıyor. Onlar da haklı, ne diyebiliriz\" diye konuştu.

Pazar esnafından Şiyazi Ercan da, soğanın ithal edilmesinin fiyatlara yansımayacağını savunarak, \"Bundan sonra fiyatlar düşmez. Farz edelim nisan ayı sonuna kadar 300 bin ton soğan lazım, ama şu anda o tonajı karşılamıyor. Bu nedenle soğan dışarıdan gelse de fiyatı düşürmeye yetmeyecek. Fiyatlar 5 veya 6 lira civarında kalır. Tekrar 2 liraya kesinlikle gerilemez. Ama bir devlet desteği verilirse o zaman belki tablo değişir. Gümrük vergisi almazlar, nakliye desteği verirlerse belki bir veya iki lira daha düşer\" dedi.

\'ÜZÜLÜYORUM, UTANIYORUM\'

Esnaftan Osman Yalçın da, tüketicilerin soğan alamadığını veya çok az alabildiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek, şunları söyledi: \"Soğan fiyatları, asgari ücret ile geçinenler için çok daha kötü. 75 kuruşa satılan soğan şimdi 6 liradan satılıyor. Ne satış yapabiliyoruz, ne alabiliyoruz. Fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Hem vatandaşlar açısından hem de bizim açımızdan iyi olur. Gelenler yarım kilogram alıyor. Bizden yarım kilogram soğan istediklerinde, üzülüyorum, utanıyorum.\"

\'ARTIK SOĞAN ALMAKTA ZORLANIYORUM\'

Pazar alışverişine çıkan Ayşe Çetin de, mutfağın ve yemeklerin temel malzemelerinden olan soğanı alamadıklarını söyledi. Artan fiyatlardan dolayı geçinmekte zorlandıklarını dile getiren Çetin, \"100 lira ile pazara çıkıyorum ama pek bir şey alamıyorum. 3 çocuğum var, bu pahalılıkta ne yapacağız\" diye konuştu. Vatandaşlardan İbrahim Adak da, \"Bir kilogram soğan alacağım. Soğan fiyatları ortada. Soğan almakta zorlanıyoruz ama ihtiyaç olduğu için mecbur alıyoruz\" dedi.

Palu\'da dağdan kopan kaya trene çarptı

ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara- Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi’ne çarptı. Trenin bir vagonunda hasar meydana geldi.

Ankara-Tatvan seferini yapan \'22012\' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bir vagonda hasar oluştu.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan demiryolu, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.

Dev dalgalar sahildeki duvarları yıktı

Antalya\'nın Demre ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan 5 metrelik dalgalar Taşdibi ve Kömürlük plajlarında istinat duvarlarını yıktı.

Demre\'de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar Taşdibi ve Kömürlük plajlarında dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya vuran dalgalar, bölgedeki parkları denizden ayıran taş duvarları yıkarken, palmiye ağaçlarını devirdi. Kömürlük Plajı\'ndaki parkın duvarlarının yaklaşık 300 metrelik bölümü yıkıldı. Bölgedeki parkların bazı bölümleri de kullanılmaz hale geldi. Dev dalgalar Çayağzı Limanı\'nın mendireğini bir yerinden ikiye böldü. Mendirekteki taşlar yola yığılırken, yol da kullanılmaz hale geldi. Şiddetli rüzgar Demre\'deki portakal bahçelerine de büyük zarar verdi. Portakal ağaçlarındaki meyvenin bir bölümü yere döküldü.

Demre Yatçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Açık, \"Dün itibariyle Demre\'de fırtına oluştu. Fırtına ile birlikte 5 metrelik dalgalar oluştu. O esnada yat limanımız perişan oldu. Dalgalar kayaları yıktı. Yıktıktan sonra dalgalar taşları limanın içine devirdi. Şu anda görüldüğü gibi buranın hali kötü. Devletimizden ve yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz\" dedi.

Erdemli\'de heyelan ve taşkın

Mersin’in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın yoğun yağışla birlikte erimesi sonucu Lemas Çayı taştı. Narenciye bahçesi ve seralar su altında kaldı. Sarıyer Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle ise 70 dönüm narenciye bahçesi zarar gördü.

Erdemli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sarıyer Mahallesi Bağlık mevkiinde yağın karın ardından etkili olan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi. Akan çamur ve toprak, Sarıyer-Hacıhalil Arpaç mahallelerinin bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu. Heyelan bölgesinde bulunan 70 dönüm portakal ve limon bahçesi de zarar gördü.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Şahin, sabah saatlerinde bu yana toprak kaymasının devam ettiğini belirterek, \"Heyelan nedeniyle 70- 80 dönümlük bir alan şu anda kayıp geliyor. Eğer yağmur devam ederse, toprak kaymaya devam edecek. Bununla birlikte zarar daha da artacak\" dedi.

LEMAN ÇAYI TAŞTI

Bu arada, Lemas Çayı\'nda taşkın yaşandı. Taşkın nedeni ile çay çevresinde narenciye bahçelerini, seraları, yazlık site ve tesisleri su bastı. Yağmurla birlikte yaşanan fırtınada ise binaların üzerinde bulunan güneş enerjilerine zarar verdi, bazı işyeri ve evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

31 yıl sonra şehit sayıldı

Nevşehirli Ali Türk (22), Gaziantep\'te 1987 yılında \'Piyade Er\' olarak vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ali Türk\'ün eşi Zekiye Türk, eşinin \'şehit\' sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara İdare Mahkemesi, geçen yıl görülen davada, Ali Türk\'ün, tam ve sağlam alındığı askerlik görevi sırasında ve görevinin etkisiyle ortaya çıkan rahatsızlığı sonucu vefat ettiğine hükmedip, şehit sayılması gerektiğine karar verdi. Şehidin oğlu Muhittin Türk, \"Babam vefat ettiğinde ben 1,5 yaşındaymışım, kız kardeşim de henüz doğmamıştı. Bizler babasız büyüdük ve çok zorluklar çektik. Allah, devletimizden ve bize bu gururu yaşatanlardan razı olsun\" dedi.

Gaziantep\'te 1987 yılında \'Piyade Er\' olarak askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ali Türk\'ün \'şehit\' sayılmaması üzerine, eşi Zekiye Türk, avukatı Serpil Öztürk aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Zekiye Türk, eşinin birliğine sağlıklı teslim olduğunu, akciğer rahatsızlığı geçirmesi üzerine kendisine 3 gün istirahat verilip, koğuşuna gönderildiğini söyledi. Durumun ciddiyeti göz ardı edilerek eşinin hastaneye sevk edilmediğini veya başkaca bir tedavi uygulanmadığını öne süren Zekiye Türk, yanlış konulan teşhis sonucu yapılamayan tedavi nedeniyle Ali Türk\'ün sabaha karşı yatağında ölü bulunduğunu, bu nedenle idarenin kusurlu olduğunu ileri sürdü.

MAHKEMEDEN \'ŞEHİT SAYILMASI\' KARARI

Davayı inceleyen Ankara İdare Mahkemesi, geçen yıl verdiği kararda, ölümde, Ali Türk’ün hatası veya kusurlu davranışının bulunmadığı belirtti. Mahkeme, Ali Türk\'ün tam ve sağlam olarak alındığı askerlik görevi sırasında ve görevinin etkisiyle ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğine hükmederek \'şehit\' sayılması gerektiğine karar verdi.

\'YILLAR SONRA BU GURURU YAŞADIK\'

Muhittin Türk, mahkemenin kararıyla, babasının yıllar sonra şehit sayılmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, \"Babamız, 31 yıl sonra şehit sayıldı. Hukuka ve devletimize inancımızı hiçbir zaman kaybetmemiştik. Adalet tecelli ederek bizleri bir nebze olsun sevindirdi. Babam vefat ettiğinde ben 1,5 yaşındaymışım, kız kardeşim de henüz doğmamıştı. Bizler babasız büyüdük ve çok zorluklar çektik. Allah, devletimizden ve bize bu gururu yaşatanlardan razı olsun\" dedi.

\'MEZARI YENİDEN DÜZENLENECEK\'

Annesi ve kız kardeşiyle kendisine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce \'Şehit Yakını\' kartı verildiğini anlatan Muhittin Türk, babasının mezarının yeniden düzenleneceğini ve ailesine maaş bağlanması için işlemlerin sürdüğünü söyledi. Babasının askerde rahatsızlanmasıyla ilgili de Muhittin Türk, \"Babam, askerdeyken, görev dönüşü bacağından rahatsızlanıyor ve revire gidiyor. Burada yapılan incelemede, akciğerinde enfeksiyon olduğu söyleniyor ve bir iğne yapılıp koğuşuna gönderiliyor. Ertesi günü de sabahleyin koğuşunda ölü bulunuyor. Bize o zamanlar, eceliyle öldüğünü söylediler. Ancak şimdi babamın şehitliğini kazandık\" diye konuştu.

Aç kalan yaban domuzları şehir merkezine iniyor

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, doğada yiyecek bulmakta zorlandıkları için sürekli şehir merkezine inen yaban domuzları, çöplerle ya da mahalle sakinlerinin bıraktığı yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Bodrum\'da hemen her akşam ormanlık alandan şehir merkezine inen yaban domuzları, Konacık Mahallesi\'nin alışıldık görüntüler sergiliyor. Yiyecek bulmak için her akşam aynı saatlerde sitelerin önüne gelen yaban domuzları, çöplerle ya da vatandaşların bıraktığı yiyeceklerle karınlarını doyuruyor. Domuzlar daha sonra, geldikleri ormanlık bölgeye dönüyor.

Mahalle sakinlerinden Ceren Akpoyraz, \"Domuzlar her akşam buraya geliyor. Biz de evde kalan yemekleri onlara veriyoruz. Biz onlara alıştık, onlar da bize alıştılar. Her akşam burada yemekte buluşuyoruz. Artık yemekleri buraya bırakarak domuzların beslenmesini sağlıyoruz. Gönül isterdi ki onlar hiç doğal ortamlarından ayrılmasın, bizler de onları beslemek zorunda kalmayalım. Ama maalesef şehirleşmenin artması nedeniyle domuz sürüleri, şehir merkezine gelerek burada beslenmeye çalışıyorlar. Bizler de onlara kıyamıyoruz, elimizden geldiğince besliyoruz\" dedi.

İnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba-oğul yakalandı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde bir inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen baba-oğul jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 12 Ocak günü Kartepe ilçesi Derbent ve Nusretiye mahallelerinde meydana geldi. Bir inşaatın deposuna gelen 2 şüpheli, içeride bulunan inşaat iskelelerini beraberlerinde getirdikleri kamyonete yükledi, aynı gece başka bir depoya gelen 2 şüpheli buradan da süt kazanlarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun fark edilmesi üzerine olay Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ve çevresinde bulunan MOBESE ve güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin çaldıkları eşyaları hurdacıya sattıklarını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını belirleyen ekipler, plaka üzerinden yola çıkarak şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan Y.Ö.(54) ve oğlu S.Ö.(29) olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonda, hırsızlık sırasında kullandıkları kamyoneti boyarken yakalandı. Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen şüpheliler burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne gönderildi.

Atatürk\'ün ilk basın toplantısının 96. yıl dönümü kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 16 Ocak 1923 yılında İzmit\'e gelerek yurdun önde gelen gazetecileriyle bir basın toplantısı gerçekleştirmesinin 96\'ncı yıldönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen tören ile kutlandı.

Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Çatak, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve gazeteciler katıldı. Atatürk\'ün 96 yıl önce trenle İzmit\'e gelmesi sebebiyle Tren Garı\'nda başlayan etkinlik, daha sonra Atatürk heykeli önünde devam etti. Heykele çelenk bırakan gazeteciler, daha sonra Müzeye dönüştürülen Kasr-ı Hümayun Sarayı\'na geçerek burada bir tören gerçekleştirdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Çatak, \"Cemiyetimiz 1986 yılında kuruldu ve ne mutlu bize ki değerli meslek büyüklerimiz sayesinde bizler 1988 yılından bu yana 16 Ocak gününü Basın Onur Günü olarak kutluyoruz. 16 Ocak Türk basın tarihi için çok önemli bir gün. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, henüz İstanbul işgal altındayken İzmit\'te bu zarif av köşkünde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. Atatürk bu toplantı sayesinde fikir ve görüşlerini açıkladı, aynı zamanda, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını belirterek, Cumhuriyet\'in kurulacağının sinyalini İzmit\'te verdi. Ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen bir toplantıya ev sahipliği yapmanın ve bu önemli görevin gazetecilere verilmesi bizleri onurlandırmaktadır\" dedi.

Cumhuriyetin olmazsa olmazlarından birinin özgür basın olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"Bugün bizim için de önemli bir gün. Bizlere Cumhuriyeti armağan ettiler. 96 yıl önce burada bir basın toplantısı yapılıyor. Atatürk Cumhuriyet fikrini burada dile getiriyor. Bunun Kocaeli için bir başlangıç, bir ışık olduğuna inanıyorum. Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyetin olmazsa olmazlarından biri de özgür basın. Kocaeli basını Türkiye’nin en önemli, en güçlü basın örneklerinden biridirö açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin sarayda önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kurtuluş Savaşı sırasında, daha Cumhuriyet kurulmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu basın toplantısını yaparak mevcut durumu halkla paylaşma adına önemli bir çalışmayı burada yapmıştır. Kurtuluş mücadelesine yaptıkları haberlerle destek veren gazeteciler burada önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu Kurtuluş Savaşı için basının önemini ortaya koyuyor“ dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve gazeteciler sarayın içerisinde bulunan masaya oturarak, Atatürk\'ün 96 yıl önce gerçekleştirdiği toplantıyı canlandırdı. Törenin sona ermesinin ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazetecilerin dinlenmesi, haber yazmak için ekipmanların bulunduğu ayrıca basın toplantılarının da yapılabileceği Medya Evi\'nin açılış programına geçildi.

5 gramlık karpuz üretti

Antalya\'da mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, mikro filizler ve taze baharat gibi özel ürünleriyle tanınan Erüst Tarım, karpuzun da minyatürünü üretti. Ağırlıkları 5 gram civarındaki karpuzlar, 150-200 gramlık paketlerde satışa sunuluyor.

Antalya\'da yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünlerin üretimini yapan Erüst Tarım firmasının, mini sebzeler kategorisinde minyatür karpuz ürünü, ilk defa 26\'ncı Gıda ve İçecek Food Product Fuarı\'nda tanıtıldı. Firmanın diğer özel ürünleriyle birlikte fuarda büyük ilgi gören minyatür karpuzlardan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve birçok davetli tatma şansı buldu.

Erüst Tarım olarak farklı, ender ve bulunmayan ürünler yetiştirdiklerini söyleyen firma Genel Müdürü Mustafa Erüst, 13 çeşit yenilebilir çiçek, 20\'ye yakın minyatür sebze, 25\'e yakın 10-20 gramlık mikro filizler, marul grupları, taze ve saksıda baharat gibi ürünlerin yeni trend olduğunu açıkladı. Erüst, özellikle çocuklara sevdirilebilecek atıştırmalık salatalıktan havuca, domatesten turpa minyatür ürünler arasına karpuzu da eklediklerini söyledi. Minyatür karpuzun tanesinin yaklaşık 5 gram ve küçük zeytin boyutunda olduğunu dile getiren Erüst, “Karpuz kabuğundaki tadı alıyorsunuz ve içerisinde normal karpuzda kırmızı olan bölge mini karpuzda beyaz ve salatalık tadı alıyorsunuz. Üretimi büyük karpuza göre çok daha zor ve sürekli üretilebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz. Normal karpuz gibi yaz aylarında yetişiyor ama kış dönemi üretimi için de çalışıyoruz\" dedi.

150-200 gramlık, içerisinde 40-50 mini karpuz bulunan paketlerde satışa sunulduğunu ve fiyatının da 8-10 lira civarında olduğunu belirten Mustafa Erüst, bu yıl ilk üretimin yapılarak piyasaya sürüldüğünü, üretim alanının 500 metrekare olduğunu kaydetti. Bu yılki üretimin çok olmadığına değinen Erüst, “Önümüzdeki yıllarda geliştirip üretimi artırmayı planlıyoruz. Bizim ürünlerimizde zirai ilaç kullanımı olmadığı için çok sağlıklı. Mini karpuzun, bölgede kelek diye tabir edilen fazla olgunlaşmamış ürünlere benzeyen yetiştirme tarzı var\" dedi.

