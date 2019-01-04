DHA YURT BÜLTENİ-14

1)İNTERPOL\'UN ARADIĞI DEAŞ\'LILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ\'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda gözaltına aldığı, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3\'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 kadının, Fransız Interpolü tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1\'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından diğer 11 şüphelini de adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

Süre: 32 SN Boyut:6MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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TRAKYA\'DA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR (EK)

2)DEREKÖY\'DE 20 SANTİM KAR

Kırklareli\'nin Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı\'nda kar kalınlığı yeryer 20 santimetreyi buldu. Dereköy karayolu üzerinde ekipler, kar temizleme çalışmaları yapıyor. Kar yağışının etkliği olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ulaşım sağlanamayan 46 köyün yolunu açma çalışmaları sürüyor.

ŞARKÖY\'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tekirdağ\'ın Şarköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrencilere okulların tatil edilmesinin ardından, tüm okullar tatil edildi. İlçede meydana gelen fırtına nedeniyle elektrik hatlarında kopmalar olması üzerine ilçenin bir kısmına elektrik verilemiyor. Okulları ziyaret eden Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, elektrik kesintileri nedeniyle kaloriferlerin yanmaması üzerine okulları tatil etti ve öğrenciler evlerine gönderildi.

MALKARA\'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Tekirdağ\'ın okulların bugün tatil olduğu Malkara ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı bugün durdu. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle, gece yarısından itibaren 40 mahalleye elektrik verilemiyor. TREDAŞ ekipleri, meydana gelen arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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KIRKLARELİ:

Karlı yoldan detaylar

Dereköy Sınır Kapısı

Detay görüntüler

Araçların karlı yolllarda ilerlemeleri

Karla kaplı araçlardan detay

Türkiye tabelası

Farklı açılardan detay

-MALKARA-

Kar yağışı ve ilçe merkezinden detaylar

Kar temizleme çalışmaları

Devrilen ağaçlar

Kopan elektrik telleri

Karayollarından detaylar

Devrilen elektrik direkleri

TREDAŞ ekiplerinin çalışmaları

Karayollarının tuz deposu

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Murat YAYIN/KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ,(DHA)

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3)İHA TAKİBİYLE YAKALANAN MOTOSİKLETTE 4 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

BURSA\'da polisin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği, insansız hava aracıyla takibe alınan motosikletin gizli bölmesinde 4 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ü. ve Ö.E.\'nin, motosikletli kurye yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine, harekete geçti. Gece görüşüne sahip termal İHA\'lar tarafından sabahın erken saatlerinde şüphelilerin kullandığı motosiklet ve otomobilin yeri belirlendi. Komuta merkezinin yönlendirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, güzergahta önlem alarak şüphelileri durdurmak istedi. Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçtı. Yapılan takiple şüphelilere ait otomobil ve motosiklet durduruldu. Yapılan aramalarda, motosiklete yapılan gizli bölmede 4 kilo eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ü.\'nün cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon anından drone görüntüleri

Süre:1.09 Boyut:12MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)

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4)KAR YAĞIŞINI KAFKAS DANSIYLA KUTLADILAR

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir grup genç, kar yağışını Kafkas dansıyla kutladı.

İnegöl ilçesinin kırsal Bahçekaya Mahallesi\'nde Kafkasya\'dan göç eden Gürcü gençler, kar yağışını Kafkas oyunu oynayarak kutladı. O anları cep telefonuyla kaydeden gençler, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Kafkas dansı görüntüleri

Süre: 48 SN Boyut:1 MB

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)