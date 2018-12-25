DHA YURT BÜLTENİ -14

PKK/YPG\'Lİ TERÖRİSTLER RASULAYN\'IN ÇEVRESİNE HENDEK KAZDI

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinin çevresine PKK/YPG\'li teröristler tarafından hendek kazıldı. Tamamen izole hale gelen ilçede teröristlerin halkın ayrılmasını izin vermediği iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat\'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi PKK/YPG\'li teröristler Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Rasulayn\'ın çevresini kepçe ile kazarak hendekler açtı. Türkiye sınırına yakın bölgelerde önlem almaya çalışan teröristler açtıkları hendeklerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin önünde mevziler hazırlayarak beton bariyerlerle güçlendirdi. Hava saldırılarına karşı ise teröristler bulundukları mevzi yakınlarında araç lastiği istifledi. Teröristlerin halka baskı uygulayarak ilçeden kimsenin ayrılmasına izin vermedikleri de iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Beton bariyer ve araç lastiği

- Kazılan hendekler

- Kapalı işyerleri

- İnşaat halindeki iş yeri önüne kazılan hendek

- Beton bariyerler ve teröristlerin mevzisi

- Rasulayn çevresine kazılan hendek

- Teröristler tarafından ev ve iş yerinin etrafında kazılan hendek

- Açık ve kapalı olan bazı iş yerleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394 MB

Haber-Kamera: ŞAFAK SAĞ / ŞANLIURFA), (DHA)-

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FETÖ\'NÜN \'TÜRKİYE SOHBET İMAMI\'NA 10 YIL HAPİS CEZASI

İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Türkiye sohbet imamı\' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca\'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Tabanca\'ya \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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ULUDAĞ YOLUNDA ARAÇLAR KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI

BURSA\'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Bursa-Uludağ yolunda bir çok araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla mücadelesini sürdürürken, Jandarma ekipleri Uludağ\'a zincirsiz çıkmaya çalışan araçlara izin vermiyor.

Bursa\'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkinisini arttırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda bir çok araç yolda kaldı. Bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Karayolları ve Belediye ekipleri, kar küreme ile tuzlama araçları ile karla mücadele ederken, Jandarma ekipleri, Bursa\'dan Uludağ\'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz devam etmesine izin vermiyor.

Görüntü Dökümü

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-Yolda kalan araçlardan görüntüler

-Zincir takan araçlardan görüntüler

-Jandarma ekiplerinden görüntüler

-Yoğun Kar yağışı ve Tipiden görüntüler

-Kar küreme aracından görüntüler

-Röportaj

Süre: 2.27 Boyut: 274 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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DÜZCE\'DE KAR YAĞIŞI

Düzce\'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu. Kar altında yürüyen bazı kişiler cep telefonları ile selfie yaptı.

Düzce\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde ise öğleden sonra havanın 1 dereceye düşmesi ile birlikte yağmur yağışı kar yağışına dönüştü. Aralıklarla etkili olan yağmur yağışı nedeniyle yanlarında şemsiye bulunduranlar, kar yağışı nedeniyle şemsiyelerini açtı. Bazı vatandaşlar ise kar altında yürürken cep telefonları ile selfie yaptı. Meteorolojinin verilerine göre Düzce\'de önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehir merkezinden görüntü

Kar yağarken vatandaşlardan görüntü

Vatandaşların şemsiyeleri ile yürürken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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SEYİT TÜMTÜRK: DOĞU TÜRKİSTAN, TÜRK MİLLETİNE HASRET BİR COĞRAFYA

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, \"Doğu Türkistan, Türk milletinin var olduğu, Türk isminin ilk defa kullanıldığı ve Türklerin ilk defa İslam\'la şereflendiği, siyasi olarak Pekin merkezi otoritesine bağlı olsa da ruhen, kalben Anadolu\'ya, Türkiye\'ye hasret, Türkiye\'ye Türk milletine hasret bir coğrafya\" dedi.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk İslam Medeniyetleri Topluluğu\'nun davetlisi olarak Burdur\'a geldi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda, Doğu Türkistan tarihi, coğrafyası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle ilgili konferans veren Seyit Tümtürk, \"Çin, işgalin ötesinde o bölgenin zenginliklerini sömürüp, o bölgenin gerçek sahipleri olan Müslüman Uygur Türklerini imha etmek istiyor\" dedi.

Doğu Türkistan\'ın tarihte \'Ulu Türkistan\', \'Büyük Türkistan\' olarak geçtiğini anlatan Tümtürk, \"Türk milletinin var olduğu, Türk isminin ilk defa kullanıldığı ve Türklerin ilk defa İslam\'la şereflendiği, tahmini olarak 35 milyon müslüman Türkün yaşadığı, siyasi olarak Pekin merkezi otoritesine bağlı olsa da ruhen, kalben Anadolu\'ya, Türkiye\'ye hasret, Türkiye\'ye Türk milletine hasret bir coğrafya. Bugün Türk İslam coğrafyasının en mağdur ve mazlum coğrafyası\" diye konuştu.

Doğu Türkistan\'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle yıllık yüzde 10 ila 12 civarında kalkınma gerçekleştiren, Çin\'in lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayan Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan\'ın 1949 yılında Çin tarafından işgal edildiğini kaydetti. Tümtürk, \"69 yıldır fiili bir işgal ve sistematik asimilasyon politikası uygulanmakta. Doğu Türkistan hiçbir zaman bağımsız olmadı ve olmayacak. Asırlardır işgal altındaymış gibi bir yanlış algı var. Bu asla doğru bir kanaat değil. Mao, komünist ihtilali gerçekleştirdikten sonra Doğu Türkistan\'ı da işgal etmiştir, akabinde Moğolistan da işgale uğramıştır\" dedi.

Konferansın sonunda MAKÜ Türk İslam Medeniyetleri Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Himmet Büke tarafından Seyit Tümtürk\'e bir plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

- Himmet Büke\'nin konuşması

- Salondan detay

- Seyit Tümtürk\'ün konuşması

- Plaket takdimi

- Detay görüntüler

342 MB /// 05.49\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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KAHVEDE OYUN OYNARKEN, DIŞARI ÇIKARDIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Antalya\'nın Alanya ilçesinde, Yılmaz Y. (39), kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.\'ye (44) kurusıkıyla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeydin Y., yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan Yılmaz Y., gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Alanya\'ya bağlı Tosmur Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmaz Y., kahvede oyun oynadığı ağabeyi Zeydin Y.\'yi bir ara dışarı çağırdı. Yılmaz Y., iddiaya göre, yanında getirdiği kurusıkıyla ağabeyi Zeydin Y.\'ye ateş açtı. Omzuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Zeydin Y., yere yığılırken, Yılmaz Y. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zeydin Y.\'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zeydin Y., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz Y.\'yi olay yerinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan Yılmaz Y.\'nin, emniyetteki sorgusunda, \'namus\' yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağabeyi Zeydin Y.\'yi kurusıkıyla ateş açıp öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz Y.\'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye genel görüntü

- Şüpheli getirilmesi

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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SORGUN ORMANI\'NDA TURİZM TESİSİ İÇİN AĞAÇ KESİMİ

Antalya\'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı Titreyengöl mevkisinde turizm tesisi ve aquapark yapılması amacıyla ağaç kesimine başlandı. Firma yetkilisi Şakir Kartal, \"Projemizde bazı ağaçlar yapıların üzerinde kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu ağaçlar kestiriliyor\" dedi.

Manavgat\'ın Sorgun Ormanı Titreyengöl turizm merkezinde geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir firmaya aquapark ve yeme içme yerlerinin yapılması için 20 bin 285 metrekarelik alan turizm yatırımı olarak tahsis edildi. Firma tahsisi yapılan alanın etrafını dün saç levhalarla kapatarak çalışmaya başladı. Bakanlık tarafından onaylanan projenin yüzde 10\'luk bölümüne denk gelen çam ağaçları ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kestirilmeye başladı.

Firma yetkilisi Şakir Kartal, alanın tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını ve projelerinin onaylandığını belirterek, \"Projemiz bakanlık tarafından onaylandı. Projemizde bazı ağaçlar yapıların üzerinde kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu ağaçlar kestiriliyor. Biz de bu konudan dolayı çok üzgünüz ama kaç tane ağaç kesilecekse onun 3 katı kadar ağaç dikimini başka yere yaptık. Ayrıca belirli bir süre bu diktiğimiz ağaçların bakım ücretini de ödedik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ağaç kesen işçini çalışması

- Genel görüntü

- Ağaç kesim çalışmaları

240 MB /// 02.10\"

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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DHA\'NIN 45 YILLIK EMEKÇİSİ ERHAN GÖĞEM TOPRAĞA VERİLDİ

Kırıkkale\'de yaşamını yitiren Demirören Haber Ajansı (DHA) Temsilcisi Erhan Göğem (70), düzenlenen cenaze töreni ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı\'nda başlayan, ardından Milliyet Haber Ajansı ve DHA\'da çalışmaya devam eden Erhan Göğem, dün sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Meslekte 45 yılı geride bırakan evli ve 2 kız babası Erhan Göğem\'in ölümü, kentte büyük üzüntüye yol açtı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ UĞURLADI

Hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan Erhan Göğem için Kırıkkale Merkez Nur Camii\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Erhan Göğem\'in ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, eski Kırıkkale Valisi Ali Kolat, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, çevre illerin Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

\'ADINI GURURLA TAŞIYACAĞIZ\'

Erhan Göğem\'in kardeşi Bülent Göğem ve diğer aile fertleri, üzerine fotoğraf makinesi ve çok sevdiği Kırıkkalespor\'un forması konulan tabutun başında taziyeleri kabul etti. Erhan Göğem\'in kızı Esra Göğem, tabutun başında babasının fotoğrafını öperek, \"Lütfen haberlerinizde adını gururla taşıyacağımızı yazın, ismi bir marka idi ve biz gururla dimdik ayakta yaşatacağız adını\" diyerek gözyaşı döktü. Göğem\'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından Yahşiyan Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Tabut

-Cenaze namazı

-Tabutun omuzlarda taşınması

Haber-Kamera: Özgür ALTIN/KIRIKKALE, (DHA)

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MEKTUPLA FETÖ İHBARINDA, 2 SANIĞA BERAAT

Kayseri\'de bir süre önce vefat eden A.K.\'nin FETÖ\'cü diye mektupla ihbarda bulunduğu çiftçi Hacı Ali A. ve su tesisatçısı Ahmet K., delil yetersizliğinden beraat etti.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar çiftçi Hacı Ali A. ve su tesisatçısı Ahmet K. hazır bulundu. İhbarda bulunan A.K.\'nin bir süre önce hastalık nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Merkez Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi’nde yaşayan 2 sanık da A.K.\'nin yaşlı olduğunu ve neden kendileri hakkında FETÖ’cü diye ihbar mektubu yazdığını bilmediklerini söyledi. İki sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir başka davada ise tutuksuz sanık imam Metin B. ve Kur\'an kursunda eğitim veren eşi Nuriye B., hazır bulundu. Örgüt üyesi iddialarını reddeden çift, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Metin B. ve Nuriye B.\'yi, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanıkların tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

1 SANIĞA HAPİS, 4 SANIĞA BERAAT

Aynı mahkemede görülen başka davalarda tutuksuz sanıklar eski öğretmenler Turan E., Sedat I. ile Mehmet T., Yusuf E. ve Kemal A. hazır bulundu. Sanıklardan Turan E., ‘silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol şartının, İstinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak da, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Sedat I., Mehmet T., Yusuf E. ve Kemal A.’nın ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-