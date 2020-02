DHA YURT BÜLTENİ 14

ÖZEL- Eşya bulamayınca tarhana çaldı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, hırsızlık için girdiği apartmanda değerli eşya bulamayan Alparslan E. (23), merdiven boşluğundaki bir kutu tarhanayı çaldı. Tarhana kutusunu çalma anı güvelik kameralarınca kaydedilen Alparslan E., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Geçen 30 Ağustos günü Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen hırsızlık olayında, evden 2 yüzük çalındı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmana girip çıkanlardan birinin 5 hırsızlık kaydı bulunan Alparslan E. olduğunu belirledi. Polisin peşinde düştüğü Alparslan E., son olarak 16 Ekim\'de Şeyh Adil Mahallesi\'nde bir apartmana girdi. Binaya giren Alparslan E., değerli eşya bulamayınca merdiven boşluğundaki bir kutu tarhana çaldı. Apartmandan tarhana kutusuyla çıkan Alparslan E., güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Polis, yapmış olduğu çalışmada Alparslan E.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda hırsızlıkları itiraf eden Alparslan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş\'ta aranan Hizb-ut Tahrir üyesi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, terör örgütü Hizb-ut Tahrir\'e üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polis tarafından yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Hizb-ut Tahrir terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Ömer S.\'nin Yenişehir Mahallesi\'nde bir evde kaldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün gece saatlerinde düzenledikleri operasyonda Ömer S.\'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

270 yıllık çınar ağacına zarar gelmemesi için yol projesi değişti

ARiFiYE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da, D-100 Karayolu ve 1. Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan yolun güzergahı, 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi. Hizmet ederken tabiat varlıklarının korunması gerektiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, \"Bu tescilli bir ağaç. Zarar görmemesi için düz giden yola kavis verdik. Yol yaparken tabiatın bize bahşettiği güzellikleri korumak gerekir\" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi ve D-100 Karayolu arasındaki ulaşımın sağlanması için bir süre önce bölünmüş yol çalışmalarına başladı. 40 metre genişliğindeki yolun projesi, güzergahta bulunan 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi. Ağacın bulunduğu yere denk gelen yola kavis verildi. Projenin neredeyse sonuna gelinirken 3 asırlık olan çınar ağacı ise yola adeta renk kattı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilen ağaç ve dallarını yok olmaktan kurtaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, hizmet ederken tabiatın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çevreye, doğaya her alanda çok dikkatli davrandıklarını ifade eden Zeki Toçoğlu, \"Doğanın ve tabiatın korunması açısından çok dikkatli davranan bir belediyeyiz. Burada aslında bizim organize sanayi bölgesine yaptığımız duble bir yol çalışmamız var. Bu çalışma sırasında yaklaşık 270 yıllık bir çınar ağacı, tescilli bir ağacımız. Dalları da yola doğru olduğundan, yolumuzu ağaca zarar vermemek için daha düz giden bu yolumuzu biraz kavisli çevirerek ağacı da, dalları da kurtarmış olduk. Bu tescilli bir ağacımız. Bir yandan OSB yollarını yaparken bir yandan da tabiatın bize bahşettiği bu güzellikleri de korumak gerektiğine inandığımız için böyle bir çalışma yaptık, güzel de oldu, ağacımızı kurtarmış olduk.\" dedi.

350 metrelik posterle Ata\'ya saygı yürüyüşü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 11\'inci kez düzenlediği Ata\'ya Saygı Yürüyüşü\'nde binlerce İzmirli tek yürek oldu. 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterinin taşındığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Ardından halka seslenen Kocaoğlu, tüm toplumu ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusuna vicdan muhasebesine çağırdı.

Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde binlerce İzmirli Ata\'sına saygı için yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği ve bu yıl 11\'inci kez gerçekleştirilen yürüyüşe katılım yine fazla oldu. Alsancak Limanı önünden harekete geçen kortejde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmirlilerle birlikte yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda tamamlanan yürüyüşün ardından burada bir anma töreni düzenlendi. Başkan Aziz Kocaoğlu meydanda yaptığı konuşmada, \"Özgürlüğe olan sarsılmaz inancı, hiçbir zaman yitirmediği umuduyla bize can, bize vatan bağışlayan, 80 yıldır hiç sönmeyen ışığımız, aydınlık yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ümüzü bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz\" dedi.

İÇ HESAPLAŞMA ÇAĞRISI

Başkan Aziz Kocaoğlu aradan 80 yıl geçse de, Türk ulusunun Atasına olan sevgisinin hala sıcacık olduğunu, ancak bununla birlikte ona karşı bazı sorumlulukların da hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, \"Ülkemizi ve milletimizi uçurumun kenarından kurtaran, çökmüş bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yaratan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü andığımız 10 Kasım\'lar, aynı zamanda bir iç hesaplaşma, bir vicdan muhakemesi günü olmalıdır. Kendi kendimize şu soruyu sormalıyız: Atamıza layık olabildik mi? Onun ilkelerine, kurduğu Cumhuriyet\'e yeterince sahip çıkabildik mi? Ekonomide, eğitimde, dış politikada bize gösterdiği yolu izleyebildik mi? Yoksa aydınlattığı yoldan uzaklaşıp karanlığa mı gömüldük? Atamızın yaptıklarını yıkan, aldıklarını satanlara, O\'nun kurduğu sağlam temelleri sarsmaya çalışanlara karşı neler yaptık? Durdurabildik mi\" diye konuştu.

Cumhuriyet döneminin ekonomik kazanımlarının yitirildiği savunan Başkanı Kocaoğlu, bugüne kadar yapılan özelleştirmeleri, tarım ürünleri ithalatını, cari açığın artmasını, eğitimde gelinen noktayı, kadına yönelik şiddetteki artışı eleştirdi. Herkesin iç hesaplaşma yapmak, kendi payına düşen dersleri almak ve titreyip kendine gelmek zorunda olduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Gerçekten de Atatürk\'e layık bir nesil olmak istiyorsak, hamaseti bir kenara bırakıp, bize emanet ettiği ilkelere ve Cumhuriyet değerlerine gerçekten, tüm samimiyetimizle; gücümüz tükenene ve son nefesimize kadar sahip çıkmalıyız. Küçük menfaatleri, küçük fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp bölünmeden, parçalanmadan mücadele etmeli, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının karşısında el ele ve dimdik durmalıyız. Ve asla pes etmemeliyiz! Buna önderlik edecek olan da, Atatürk\'ün simge kenti, Cumhuriyet devrimlerinin sarsılmaz kalesi İzmir\'dir, İzmirlilerdir. Kimse karanlıktan çıkış için başka yollar, başka formüller aramasın. Bizim aydınlık yolumuz Atatürk, umudumuz Cumhuriyet\'tir\" diye konuştu.

ATATÜRK SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANILDI

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin son bölümünde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Atatürk\'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği bir konser verdi.

SPORCULARDAN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

MANİSA\'nın Turgutlu Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde farklı bir etkinliğe imza attı. Turgutlu Belediyespor\'un sporcuları, Ata\'nın gözlerini yumduğu 09.05\'i gösteren \'saat koreografi\' yaparak, O\'na olan özlem ve saygısını sergiledi.

Turgutlu Belediyespor\'un başarılı sporcuları, 10 Kasım\'da, Ata\'sını farklı bir etkinlikle andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümü için bir araya gelen 80 kişilik bir ekip, hazırladıkları koreografiyle ortaya güzel bir görüntü çıkardı. Bedenleriyle saat koreografisi yapan sporcular, saat 09.05\'i ölümsüzleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, \"Irlamaz Futbol Tesisleri\'nde bir araya gelen sporcularımız, eğiticilerimiz, tesis çalışanlarımız ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimiz ile birlikte 80 kişilik ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü farklı bir sosyal projeyle andı. Hayata gözlerini yumduğu 09.05\'i koreografi ile ölümsüzleştirdiler. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü özlem, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetlerinin yılmaz bekçisiyiz\" dedi.

DENİZ ALTINDAKİ ANMADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

ATATÜRK\'ün ölüm yıldönümü için Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde dalış yapan dalgıç ve su altı fotoğraf sanatçısı Dr. Rüştü Kirman, deniz altında Atatürk posterli Türk bayrağı açtı. O sırada, orada yuva yapmış bir balığın bayrak fonunda oluşturduğu görüntü dikkat çekti.

10 Kasım nedeniyle Atatürk ve bayrak temalı fotoğraflar çekmek isteyen dalgıç ve su altı fotoğraf sanatçısı Dr. Rüştü Kirman\'ın objektifine takılan bir balık ilginç görüntü oluşturdu. Sıklıkla daldığını söyleyen Kirman, \"Burası 5 yıldızlı bir otelin önündeki alan. Özel günde fotoğraf çalışması yapmak istedim. Atatürk ve Türk bayrağı motifli fotoğraf çekmeye çalışırken, bir horozbina balığı ortaya çıktı. Muhtemelen iskeleden düşen şemsiye borusunun içinde yuva yapmış. O balığı özel objektiflerle görüntülerken, fondaki bayrak ile güzel bir kadraj oluşturdu. Balık sanki 10 Kasım olduğunu biliyor gibi boruya tırmandı. Yuvaya girdikten sonra ise görüntüsüyle saygı duruşunda durur gibiydi. Tesadüfün bu kadarı deyip, bu anları ölümsüzleştirdim\" dedi.

HER 10 KASIM’DA BİR GAZETE ALIP SAKLADI

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de oturan ve 10 Kasım 1931 doğumlu olan 87 yaşındaki İsmet Baş, Atatürk\'ün ölüm yılı olan her 10 Kasım\'da bir gazete alarak arşivinde sakladı. Arşivinde 19 Kasım 1938 tarihli Ulus gazetesi bulunan İsmet Baş, Atatürk\'ün cenazesi ile ilgili gazeteye bakarken duygulanıyor.

Düzce Aydınpınar Mahallesi\'nde oturan emekli matbaacı İsmet Baş, Atatürk\'ün ölüm günü olan 10 Kasım 1938 tarihinden itibaren her yıl 10 Kasımda aldığı gazeteleri sakladı. İsmet Baş özellikle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün cenazesiyle ilgili 19 Kasım 1938 tarihli Ulus gazetesine bakarken duygulanıyor. 10 Kasım 1931 tarihinde doğduğunu söyleyen İsmet Baş, Atatürk sevgisini anlatırken zaman zaman duygulanarak, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurulmasına sebep oldu ve kurtulmasını sağladı. Gazeteleri çok sevdiğim için bir hatıra olarak sakladım. Her 10 Kasım\'da bir gazete aldım. Ben matbaacıydım. Her Atatürk haberi geldiğinde kendim yazar, uygulardım. Halan içimde o duygu var. Çünkü ona karşı olanlara bende karşıyım. O\'nu şu bakımdan seviyorum; Atatürk ve arkadaşları deselerdi ki bana ne, beni ilgilendirmez, ben gidiyorum, beni görmeyin o zaman bu yurt kurulur muydu? Bu ulus, bu Cumhuriyet kurulur muydu? Bu kurtuluş mücadelesi yapılabilir miydi? Hepsi can kulağı ile çalıştıkları için bu yurdu kurtardılar ve Cumhuriyeti kurdular.\" dedi.

ÇOBANBEY SINIR KAPISI GEÇİŞLERE AÇILDI

KİLİS\'in, Elbeyli ilçesinde teknik problemler nedeniyle bir süredir kapalı olan Çobanbey Sınır Kapısı geçişlere açıldı.

Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı teknik problemler nedeniyle 5 Kasım\'da GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından ticari geçişlere kapatılmıştı. Kapıdaki problemlerin çözülmesiyle kapı bugün sabah saatlerinde yeniden açıldı. TIR sürücüleri, Suriye’nin El Bab ile Çobanbey ilçelerine taşıdıkları yükler ile birlikte yeniden Suriye’ye geçmeye başladı. Kapının açılmasından memnun olduklarını söyleyen sürücüler yetkililere teşekkür etti.

