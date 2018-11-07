DHA YURT BÜLTENİ 14

Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mersin\'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11\'i kaçak, 12 kişinin kurtarılmasının ardından botun sahibi Kadir T. ile ona yardım eden Suriye uyruklu M.H., sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliyeden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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ALANYA\'DA DENİZDE ÖLÜ BULUNAN 2 KİŞİ, AKSARAY\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gamze Gökçe (33) ve Zekeriya Dalkıç (44), memleketleri Aksaray\'da toprağa verildi.

Alanya\'nın Avsallar Mahallesi\'ndeki bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, önceki gün deniz yüzeyinde kıyafetleri üzerinde olan 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın, 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Yapılan incelemede, cesetlerin Gamze Gökçe ve Zekeriya Dalkıç\'a ait olduğu belirlendi. Aksaray\'dan Alanya\'ya tatile gelen Gökçe ve Dalkıç\'ın denizde boğulduğu tespit edildi.

Gamze Gökçe ve Zekeriya Dalkıç\'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından Aksaray\'a getirildi. Dalkıç\'ın cenazesi öğle namazının ardından Somuncu Baba Külliyesi\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ervah Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Gökçe\'nin cenazesi de ikindi namazı sonrası aynı külliyede kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin mezarlığa götürülmesi

-Vesikalık fotoğraflar

Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,DHA))

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GELECEĞİN SAĞLIKÇILARI, LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN OKULDA MASKE TAKTI

Yalova\'da geleceğin sağlıkçılarını yetiştiren Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerden müdürüne, güvenlik görevlisinden temizlikçisine herkes lösemi hastalığına dikkat çekmek ve lösemi hastalarıyla empati kurabilmek adına okulda gün boyu maske taktı. Geleceğin sağlıkçısı öğrenciler, derslere de maskeyle girdi.

Çınarcık ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, \'Lösemili çocuklara destek\' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda okuldaki idareciler, öğrenciler ve hizmetliler gün boyunca maske taktı. Lösemili öğrencilerin ve hastaların yaşadığı zorlukları anlamak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında okulda tüm eğitim günü maskeler çıkarılmadı.

Okul Müdürü Fetiye Babadağlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Okulumuzda yaklaşık 350 öğrenci eğitim görmektedir. Onlar ileride sağlıkçı olacakları için, hastanelerde çalışacakları için lösemili çocukları anlamak adına, empati duygularının gelişmesi adına böyle bir etkinlik düzenledik. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Tedavinin yanı sıra moral ve motivasyonun önemli olduğunun farkındayız. Dolayısıyla sağlık hizmetleri alanında eğitim verdiğimiz için öğrencilerimizin empati duygularını ve sosyal sorumluk bilincini artırmak amacıyla maskelerimizi taktık. Lösemili çocuklarımıza ve ailelerine, onları anladığımızı, desteklediğimizi duyurmak istedik\" dedi.

Lisenin kimya öğretmeni Zühal Küçük ise bu hafta boyunca ders başında, öğrencilere lösemi hastalığı ve tedavisi hakkında kısa bilgiler verdiklerini söyledi. Küçük, \"Duyarlı olduğumuzu göstermek için maskemizi takıyoruz. Maske takmak zor. Ders işlerken de zor. Düşünüyoruz, lösemili çocuklar sürekli bunu takmak zorunda. Çünkü dışarıdan çok büyük etkenler, mikroplar var. Hayatlarını zorlaştırıyor. Biz 1-2 saat taktığımız zaman bile hemen sıkılıyoruz, daralıyoruz\" diye konuştu.

Lisenin 9\'uncu sınıf öğrencilerinden Aynur Aydın da lösemili çocuklarla empati için maske taktıklarını ve maskeyle yaşamanın zorluğunu anladıklarını söyledi.

Görüntü dökümü;

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-Okuldan detaylar

-Öğrencilerin dersteyken görüntüsü

-Öğretmenden görüşler

-Okul müdüründen görüşler

-Öğrenciden görüşler

-Öğrencilerden detaylar

Süre: 3.19 dakika, Boyut: 370 MB

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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SERVİSTEN İNEN ABDULLAH, MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta öğrenci servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yılmaz (9), arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Caddesi\'nde meydana geldi. Evinin önünde öğrenci servisinden inen ortaokul öğrencisi Abdullah Yılmaz, yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Yaşar Dereli yönetimindeki 34 VS 5952 plakalı minibüs, Abdullah Yılmaz\'a çarptı. Savrularak yere düşen Abdullah Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Abdullah Yılmaz\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Yaşar Dereli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yeri

-Polisin inceleme yapması

-Çocuğa çarpan minibüs

-Hastane detay

Süre: (1.47) Boyut: (200 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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HASTALARI OKUSUN DİYE ODASINI KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ

DÜZCE 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi\'nde hekimlik yapan Arzu Yılmaz Şaşoğlu tamamen kendi çabaları ile, hastaları muayene ettiği odada kitaplık oluşturdu. Hastalar, Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu\'nun oluşturduğu kitaplıktan ilgisini çeken kitapları alarak okuduktan sonra geri getiriyor.

Düzce 3 Nolu Aile Sağlı Merkezi\'nde görevli 15 yıllık doktor Arzu Yılmaz Şaşoğlu, Aile Sağlığı Merkezi içerisinde tamamen kendi çabalarıyla bir kütüphane kurdu ve hastalarına diledikleri kitapları ödünç vermeye başladı. 2 yıl önce oluşturduğu kitaplığa 800 kitabı koyan Arzu Yılmaz Şaşoğlu, hastalarına okuma alışkanlığı kazandırmak için ödünç verdiği kitaplara yenilerini eklemeye devam ediyor. Kitaplık fikrinin doğuşunu anlatan Arzu Yılmaz Şaşoğlu, \"Bu kitaplar bana ve 9 yaşındaki oğluma ait. Evde okuduğum kitapları önceden ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordum, bazen de okullara hediye ediyordum. Ama sonra düşündüm ki kendi hastalarımla paylaşabilirim. Sadece bizim okuduğumuz değil, okunmamış yeni kitapları da ekleyebilirim dedim. Böylece yavaş yavaş kitaplıkla ilgili fikrim oluştu. Önce kitaplığı yaptırdım, sonra evdeki kitapları taşıyabildiğim kadar poşetlere koyup, Aile Sağlığı Merkezi\'ne getirdim. Kitaplığı oluşturmaya başladım. Daha sonra kitap evini arayarak bana Milli Eğitim\'den onaylı, eğitim açısından izin verilebilecek kitapları, çocukların gelişimi için uygun görülebilecek tarzda kitaplarla ilgili liste oluşturduk, kitapları temin ettim. Hepsi bana ait, tamamen kişisel çabamla kişisel zevkime göre seçtiğimim kitaplar. Kendi çocuğumla ve kendim ne okuduysam onları hastalarımla paylaşmak istedim.\" dedi.

\'TAMAMEN MİLLİ EĞİTİM ONAYLI KİTAPLAR\'

Kitapları özellikle Milli Eğitim onaylı kitaplardan seçtiğini ifade eden Şaşoğlu, \"Çocukların okuyacağı kitaplar var. İki raf çocukların okuyacağı kitaplar. Klasikler var. Onun dışında uzay atlası var, tabiatla ilgili kitaplar var. Yaş gruplarına göre, çok büyük yaşta çocuklara göre bir şeyler değil ama daha çok ilköğretim çağındaki çocukların ilgisini çekecek şeyler var. Kendimde 9 yaşında bir erkek annesi olduğum için onların az çok nelerle ilgileneceğini bildiğimden onlara yönelik kitaplar seçmek istedim. Bizim küçükken okuduğumuz kitaplar, Atatürk\'ün hayatıyla ilgili kitapları seçtim. Çocukların annelerinin okuması için ise kendi okuduğum çeşitli kitapları burada toparladım. Yine tarih ile ilgili kitaplar, kişisel gelişim ile ilgili kitaplar, anne ve çocuk beslenmesi ile ilgili kitaplar yani kitaplığımda ne ararsanız var.\" diye konuştu.

\'HASTALAR İSTEDİKLERİ KİTABI ALABİLİR\'

Hastaların ilgisini çeken kitapları alabileceklerini belirten Şaşoğlu, \"Yeterince kitabım var. Buraya başvuran herhangi bir hasta eğer isterse ilgisini çeken kitabı alabilir. Ben sadece kendime ait bir not defterine ismini ve kitabı not alıyorum, kitabı ne zaman isterse okuyor ve kitabı bana geri getiriyor.\" dedi.

\'BİZ OKUYALIM Kİ ÇOCUKLARDA GÖRÜP OKUSUNLAR\'

Kitap okumanın önemine değinen Şaşoğlu, şöyle konuştu:

\"Hastalarım ilk önce şaşırıyorlar. Odada uzun süre bu duvar boş kaldı. O tarafa dönenlere kitaplıktaki kitapları ben ödünç veriyorum diye konuyu açıyorum. İlk başta ilgilerini çekmiyor. Ama zamanla daha çok dışarıdan misafir gelen hastalar sormaya başladılar. Hiç fark etmez birileri okusun diye getirdim. Kitaplıkta beklemesin, birileri faydalansın istediğim için bu kitaplığı yaptım. Bir anne olarak çocuğuna oku oğlum, oku kızım demekten çok daha güzel bir şey anne ve babayı okurken görmek. O yüzden bizde okuyalım, çocuklarımız da bizi görsün ve okusunlar\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aile Sağlığı Merkezinden görüntü

Aile sağlığı merkezinin girişinden görüntü

Doktor Arzu Yılmaz Şaşoğlu\'nun odasının girişinden görüntü

Doktor Arzu Yılmaz Şaşoğlu\'nun kitaplığı düzeltirken görüntüsü

Kitaplıktan görüntü

Arzu Yılmaz Şaşoğlu ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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SİVAS\'TA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI

SİVAS\'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bulunan Ahmet Eyce Lisesi\'nde gerçekleştirilen tatbikata, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği, Altınyayla deliler fayı uzantısı olan Ekincioğlu Köyü merkez üssü olmak üzere 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması ardından AFAD, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve gönüllü kurtarma derneklerinin ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, yıkılan binaların altında kalan yaralıları bulundukları yerlerden çıkartarak hastanelere sevk etti. Ardından itfaiye ekipleri olası yangında nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Türkiye\'nin Avrupa\'nın en çok deprem riski taşıyan ülkesi olduğunu söyleyerek, \"Sivas\'a baktığımız zaman kuzey ilçelerimiz olan Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar ilçelerimiz Türkiye\'nin en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Doğanşar ve İmranlı ilçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman 16 ilçesi olan Sivas\'ın 6 ilçesi birinci derece risk altındadır. Bunun dışında ilimiz sınırları içerisinde irili ufaklı fay hatları bulunmaktadır. Tatbikatımızın amacı Türkiye Afet Müdahale Planı\'na göre hazırlanan Sivas İl Afet Müdahale Planı\'nın denemesi ve eğer varsa eksik ve aksak yönlerinin geliştirilmesi, afetler öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları öncelik sırasına göre yürütmektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Tatbikattan görüntüler

-Müdürün açıklamaları

-Kurtarma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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