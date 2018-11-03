DHA YURT BÜLTENİ 14

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HALK OTOBÜSÜNE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

SİVAS\'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan A. (17) idaresindeki 58 AD 513 plakalı otomobil, karşı yönden gellen ve Şirinevler-Yumurtape seferini yapan Avşar E. idaresindeki 58 H 0019 plakalı halk otobüse ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası ehliyetsiz sürücünün otomobili park halindeki Rasim Yıldız\'a ait otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan Oğuzhan A. itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Oğuzhan A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisindeki yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

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İŞ YERİNDEN \'TIRNAKÇILIK\' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK KAMERADA

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine gelen biri kadın ve diğeri de kadın kılğında ki erkek, oyladıkları iş yeri sahibinden ‘tırnakçılık’ olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle 100 TL’yi alarak dükkândan ayrıldılar. İş yeri sahibi ise kayıp 100 TL’yi kasada ki parayı kontrol edince anladı.

Olay Müftü Mahallesi Demirciler Sokakta meydana geldi. İş yerine gelen biri kadın ve diğer kadın kığında ki erkek, iş yeri sahibinden yaptıkları 15 liralık alış verişi 200 TL ile ödemek istedi. Para üstü 185 TL’yi alan kadın, parayı aldıktan kısa süre sonra alış verişten vaz geçtiğini söyleyerek para üstünü geri verdi. Para üstünü verdiği sırada paranın en altında ki 100 TL’yi el çabukluğu ile alarak yanında ki kadın kılığında ki erkeğe verdi. Parayı alan kadın kılığında ki erkek parayı koynuna soktuktan kısa süre sonra yanındaki ile birlikte iş yerinden ayrıldı.

Kasadaki paraları düzelmek isteyen iş yeri sahibi 100 TL’nin alındığını fark edince durumu polise bildirdi. 2 şüpheli aynı bölgede 5 ayrı iş yerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

İki zanlının kısa aralıklarla iş yerine girmesi

Bir zanlının iş yeri sahibi ile konuşması

Diğer zanlının dükkanda ki malzemeleri incelemesi

Çaldığı parayı yanında ki arkadaşına el çabukluğu ile vermesi

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK(DHA)-

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TRABZON\'DA 8 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU AÇILDI

TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde yapımı tamamlanan 8 kilometrelik bisiklet yolu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bisiklet yolunun her iki kısmına bisiklet terminalleri kurduklarını belirterek, \"Uluslar arası ölçeklerde yapılmış olan bisiklet yolunda 60 adet bisikletimiz her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır\" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşirli sahilinde, 4 kilometre gidiş 4 kilometre dönüş olmak üzere yapımı tamamlanan 8 kilometrelik bisiklet yolu için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'60 BİSİKLETİMİZ VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE\'

Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptıkları hizmetlerle kenti güzelleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, \"Burada bisiklet yolumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sağlıklı yaşam için yürüyüş yolunu kullandıkları gibi 4 kilometre doğuya, 4 kilometre batıya olmak üzere toplam 8 kilometre uzunluktaki uluslar arası ölçeklerde yapılmış olan bu bisiklet yolunu kullanma alışkanlıklarını edinmeleridir. Burada 60 adet bisikletimiz de her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Yine bisiklet yolunun tam orta kısmında \'vitamin deposu\' diye adlandırdığımız alanımız var. Bisiklet kullanan, yürüyüş yapan hemşerilerimiz buradan doğal meyve suyu temin edebilecek. Her yönüyle halkımıza en güzel hizmeti sunacak yeni bisiklet yolu Trabzon\'umuza hayırlı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bisiklet yolu görüntüleri

Katılımcılardan görüntüler

Açılış ve konuşmalar

Detaylar

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) -

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3.5 METRELİK SANDVİÇ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İZMİR\'de, 3 Kasım Dünya Sandviç Günü\'nde şube açılışı yapan bir işletme, hazırlanan 3.5 metrelik sandviçi vatandaşlara dağıttı. İlgi çeken sandviç, 25 kilo sosis, 10 kilo salam, 15 kilo sucuk, 8 kilo kaşar peyniri kullanılarak yapıldı.

İzmir\'de bir sandviç firması 3 Kasım Dünya Sandviç Günü\'nde yaptığı Alsancak şubesi açılışında 3.5 metrelik sandviç hazırlayıp, vatandaşlara ikram etti. 25 kilo sosis, 10 kilo salam, 15 kilo sucuk ve 8 kilo kaşar peyniri ile hazırlanan dev sandviçi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşyerinin önünde toplanan vatandaşlar, dev sandviçin fotoğraf ve görüntülerini çekti. Sandviçi vatandaşların gözü önünde 10 dakikada hazırlayan firma sahibi, sonrasında orada bulunanlara ikram etti.

Bu kadar büyük bir ilgi beklemediklerini dile getiren firma sahibi Onur Elmalı (32), \"1.5 yıl önce kurduğumuz şirketimiz, şimdi 10\'uncu şubesiyle hizmet vermekte. Katkısız hamburgerler üretmek üzere kurduğumuz şirketimiz ile en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bugünkü Alsancak şubemizin açılışını farklı bir başlangıçla yaptık. Bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Şubede izdiham yaşandı. Sandviçin ekmeğini 2 gün önceden hazırlamaya başladık. Bu kadar büyük boyutta bir tepsi olmadığı için tepsi temin ettik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sandviçin hazırlanışından genel ve detay görüntüler

- Onur Elmalı ile röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)

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Aç kalan tilki mahalleye indi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, ormanda yiyecek bulamayan tilki, mahalleye indi. Cep telefonu kamerasına yansıyan tilki, bir evin çatısına çıkarak gözlerden kayboldu. Soğuksu Mahallesi\'nde akşam saatlerinde otomobiliyle gezintiye çıkan Ahmet Kahriman, yolda yiyecek arayan tilki ile karşılaştı. Otomobilinden inen Kahriman, cep telefonuyla tilkiyi görüntülemeye çalıştı. Bir süre gezinen tilki, bir evin çatısına çıktıktan sonra gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tilkinin gezinmesi, evin çatısına çıkması(Cep telefonu görüntüsü)



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