DHA YURT BÜLTENİ 14

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASINDA KARAR

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk davasında karar çıktı. 6\'sı tutuklu 15 kişinin yargılandığı davada 1 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 5 kişi de çeşitli cezalar verilerek tahliye edildi.

- Ambulans helikopter

- Ambulans

- Detaylar

MARDİN

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI\'NA SİLAHLI SALDIRI

KONYA\'da belediye binası önüne silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Oğuz, bacağından yaralandı.

Olay, bugün saat 15.45 sıralarında Çumra Belediye binası önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Oğuz, hastaneye kaldırıldı.

MEHMET OĞUZ KİMDİR ?

1973 Yılında Çumra’da doğdu. 1984 yılında Mustafa Onbaşı ilköğretim okulunu 1991 yılında Çumra İmam Hatip Lisesini, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Daha sonra 6 yıllık süre içerisinde Batman ili Sağlık Müdürlüğünde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Oğuz evli ve 3 çocuk babası.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KONYA

UZAKLAŞTIRMALI KOCA, 11 YILLIK EŞİNİ TABANCAYLA VURDU

Kayseri\'de, Murat Cuntar (39) boşanma aşamasında olduğu 11 yıllık eşi Turna Gül Cuntar (35) ile barışmak için gittiği evde ret cevabı alınca dehşet saçtı. Eşi Turna Gül\'ü tabanca ile göğsünden vurarak ağır yaralayan öfkeli koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41\'inci Sokakta yaşanan olayda, Murat Cuntar ile Turna Gül Cuntar arasında şiddetli geçimsizlik olması üzerine Turna Gül boşanma kararı aldı. Eşinden şiddet gören kadın kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Besicilik yapan Murat Cuntar, uzaklaştırma kararına rağmen evine giderek Turna Gül ile barışmak istedi. \"Hayır\" cevabı alan Cuntar, belinden çıkardığı tabanca ile talihsiz kadını göğsünden ağır yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinden kaçan cani koca ise, evlerine yakın olan Sinan Köprüsünde olayı gerçekleştirdiği tabanca yakalandı. Ailenin 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, olay sırasında okulda olduğu bildirildi. Gözaltına alınan Murat Cuntar Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

- Polis otolarından genel görüntü

- Olay yeri ekiplerinin çalışma görüntüsü

- Olay yerine gelen yakınlarının tepki görüntüsü

- Diğer genel detay görüntüler

KAYSERİ

1 Dakika 56 Saniye

EĞİTİM-BİR-SEN BAŞKANI: TBMM VE DANIŞTAY ÜYELERİ ANDIMIZI OKUSUN

DANIŞTAY\'ın, \"Öğrenci andı tekrar okutulmalı\" kararına tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, andın okutulması bölgede terör örgütünün elini güçlendireceğini belirterek, \"Çocuğa zorla \'Türküm\' demekle Türk olunuyor mu? Hayır olunmuyor. Biz de diyoruz ki, TBMM\'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis\'in önünde, Danıştay üyeleri de her sabah Danıştay\'ın önünde okusunlar\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nca 2013 yılında öğrenci andının okunmasını kaldıran yönetmeliğin, Danıştay 8\'inci Dairesi tarafından iptal edilerek andın yeniden okutulmasının önünün açılması kararına tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, andı her sabah TBMM ve Danıştay üyelerinin her sabah okumasını istedi. Danıştay\'ın kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yaptığı gerekçenin komik olduğunu anlatan Memiş, \"Militarist, totaliter olan bu andın kaldırılması için çok ciddi destek verdik. Danıştay 8\'inci Dairesi\'nin kendinde yetki olmayan bir şeye adım attıp, tekrar andı gündeme getirmesini doğru bulmuyoruz. Danıştay\'ın kararına karşı Milli Eğitim Bakanlığı\'nın sunduğu gerekçe de çok komik bir gerekçe. Bakanlık gerekçesinde çocukların yağmurda, karda kaldığını dile getirdi. Aslında ülkenin bütünlüğünü, sosyo dokusunu işlemeden, etnik unsurları düşünmeden böyle böylesi bir gerekçe sunması çok komik bir gerekçedir. Temel hak ve özgürlüklerin önüne geçildiği, Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ne aykırı olduğunu, AB ile yapılan sözleşmelere aykırı ant. Demokratikleşmenin önündeki bu engeller kalkmazsa, yarın birileri baş örtüsü yasağını gündeme getirir. Her sabah çocuklara neden \'Ben Türküm\' dayatmasını yapıyorsunuz. Bu bölgede yaşayan çocuklar Kürt, Arap, Çerkez, Gürcü\'dür. Çocuğa zorla \'Türküm\' demekle Türk olunuyor mu? Hayır olunmuyor. Biz de diyoruz ki, TBMM\'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis\'in önünde andı okusunlar. Danıştay üyeleri her sabah Danıştay\'ın önünde okusunlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu çok savunuyor. Hergün genel merkezlerinin önünde andı okuyabilirler. Siz baskıcı, totaliter bir ant meselesini getirip, buradaki çocuklara dayatırsanız, bölgede, terör örgütünün elini güçlendirmiş olmaktan öte gidilemez. Çocuklara her sabah Türk\'üm dedirttiğinizde, o çocuk içinde \'Türküm\' diyecek mi?\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Memiş\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

DİYARBAKIR

FUHUŞ ŞÜPHELİSİ 31 YABANCI UYRUKLU KADIN, SINIR DIŞI EDİLDİ

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi.

Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki bazı içkili eğlence mekanlarında, yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine gece eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yabancı uyruklu kadın ve işletme görevlisi 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, \'fuhuş\', \'fuhşa aracılık ve yer temin etmek\' suçlamasıyla Yalova Adliyesi\'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, Türkiye\'de oturma sürelerinin dolduğu belirlenerek jandarma tarafından sınır dışı edildi.

-Jandarmanın operasyon anı

-Kadınların karakola getirilişi

Süre:2.05 dk

YALOVA

Hayali gerçek oldu, silah kuşanıp askerlik yaptı

ÇORUM’un İskilip ilçesinde boyu 110 santimetre olduğu için vatani görevini yapamayan Mehmet Semerci\'nin (25) hayali gerçek oldu. Semerci, Kaymakamlığa yaptığı müraacatı sonrası jandarma kıyafetiyi giyerek silah kuşandı, günübirlik askerlik görevi yaptı.

İlçede geçimini davul çalarak sağlayan, boyu 110 santimetre olduğu için askere gidemeyen Mehmet Semerci, İlçe Kaymakamlığı\'na başvurarak askerlik yapmak için müracaatta bulundu. Yapılan müracaatın ardından gerekli izinleri aldıktan sonra, Mehmet Semerci, İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda silah altına alındı. Asker üniforması giydirilen Semerci, temel askeri eğitimin ardından silah kuşanıp nönet de tuttu. Semerci’nin bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmiş oldu. Asker olduğu için gururlu ve mutlu olduğun belirten Semerci, \"Kısa süre de olsa hayalim gerçek oldu, çok mutluyum\" dedi.

Mehmet Semerci davul çalarken

-Açıklama yapması

-Detaylar

ÇORUM

SÜRE: 1.13 SN