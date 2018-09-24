DHA YURT BÜLTENİ 14

DHA\'ya 3 ödül

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti\'nin (AGC) 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması\'nın sonuçları belli oldu. Demirören Haber Ajansı (DHA), iki fotoğraf ve bir haber olmak üzere toplam üç aldı. DHA\'dan Mehmet Çınar \'Turizm\' dalında Yazılı Basında Yılın Gazetecisi seçilirken, Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması\'nda İbrahim Laleli Yılın Haber Fotoğrafı, Mehmet Çınar Yılın Doğa-Çevre Fotoğrafı ödüllerini aldı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, jüri adına Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ve AGC yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ödül sahiplerini açıkladı. AGC Başkanı Yeni, sembolik de olsa manevi değeri yüksek olan bu ödüllerin çok kıymetli olduğunu belirterek, \"Bu ödül emeğin, emekçinin değerlendirildiği, her şeye rağmen biz de varız dediği bir yarışmadır\" dedi.

Yarışmada 94 haber ve 180 fotoğrafın değerlendirildiğini belirten Rıza Özel ise \"Tabi ki gazeteci meslektaşlarımız yıl içinde ürettikleri en iyi eserleri jüriye sunuyor. Objektif ve iyi bir seçim yaptığımıza inanıyorum. Ödül alanları ve tüm katılanları kutluyorum. Gerçekten çok güzel eserlerle karşımıza çıktılar ve çok da zorlandık seçmekte\" dedi.

Toplam 20 ödülün verildiği 2017 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması\'nın sonuçları şöyle:

Haberde Hürses Gazetesi\'nden Abdullah Çiftçi, Araştırma-incelemede Hürriyet Akdeniz\'den Ceren Deniz, Röportajda Antalya Gündem Gazetesi\'nden Figen Acar, Güncel yazıda Son Haber Gazetesi\'nden Ömer Yetgin, Sporda AA\'ndan Süleyman Elçin, Ekonomide İHA\'dan Suat Metin, Turizmde DHA\'dan Mehmet Çınar, Televizyon haberinde İHA\'dan Arif Kaplan, Programda Koza TV\'den Okan Dilek, En iyi görüntüde AA\'dan Bekir Bektaş, Yılın radyocusu TRT Antalya Radyosu\'ndan Hayrettin Deniz, Sayfa tasarımda Yeni Alanya Gazetesi\'nden Ali Akça ödül alan isimler oldu.

Yılın internet gazetesi www.haberantalya.com. olurken, Genç iletişimci ödülü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi\'nden Berçem Belikara\'ya, En iyi haber görüntüsü İHA\'dan İsa Akar\'a, Nuri Dağtekin özel ödülü, Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva\'ya verildi.

Yılın haber fotoğrafı DHA\'dan İbrahim Laleli, Yılın spor fotoğrafı gazeteci Öner Şan, Yılın turizm fotoğrafı AA\'dan Orhan Çiçek, Yılın doğa- çevre fotoğrafı DHA\'dan Mehmet Çınar, Yılın kültür sanat fotoğrafı AA\'dan Mustafa Çiftçi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonundan detay görüntü

- Rıza Özel\'in konuşması

- Mevlüt Yeninin konuşması

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Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)



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Kırıkkale\'de hırsız bir kadını evinde rehin aldı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) – KIRIKKALE’nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir hırsız apartmanın 5’nci katında evde bulanan Mihriban Önal (45) adındaki kadını rehin aldı.

Olay yerinde çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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olay yerinden görüntüler

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Yavru tavşanı çaldı, kameraya yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de evcil hayvan satışı yapan pet shop dükkanının önünde duran yavru tavşanlardan biri, kimliği belirsiz genç bir kadın tarafından çalındı. Yavru tavşanın çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi\'ndeki Esnaf Sarayı Çarşısı\'nda meydana gelen olayda güvenlik kamerası görüntülerine göre, genç bir kadın yanında bir erkek, bir çocuk ve bir genç kızla birlikte önce pet shop önündeki yavru tavşanlara bakıyor. Genç kadın, yanındaki erkeğin önünü kapatmasının ardından yavru tavşanlardan birini eline alıp yanındakilerle birlikte hızla uzaklaşıyor. İşyeri sahibi, tavşanlardan birinin çalındığını güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerasının kaydettiği yavru tavşanın çalınma görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 67.91 MB - Süre: 36 saniye

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Sahibinin evden çıkardığı 6 kişilik aile, tek odada yaşıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 4 çocuk sahibi Rukiye- Menaf Bulut çifti, 2 ay kirayı ödeyemeyince ev sahibinin \"Oğlum askerden geldi, evlendireceğim\" diyerek, kendilerini çıkardığını öne sürdü. Çocuklarıyla 2 gece sokakta kaldıktan sonra babasının yanına geldiklerini belirten Rukiye Bulut, \"Çocuklarımın 3\'ü okula gidiyor. Şu an bir odada 6 nüfus kalıyoruz. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz\" dedi.

Yüksekova\'ya bağlı İpek Mahallesi\'nde, eşi Rukiye ve 4 çocuğuyla yaşayan Menaf Bulut, oturdukları sobalı evin 400 liralık kirasını işsiz olduğu gerekçesiyle son 2 ayda ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi, iddiaya göre, 6 kişilik aileyi \"Oğlum askerden geldi, evlendireceğim\" diyerek, evinden çıkardı. Çocuklarıyla 2 gece sokakta kalan Rukiye- Menaf Bulut çifti, aynı ilçede oturan babalarının evine yerleşti.

Babasının evinde tek odada 6 kişi kaldıklarını anlatan Rukiye Bulut, okuyan 3 çocuğunun eğitiminin aksadığını söyledi. Bulut, \"Kalacak yer bulmayınca sokakta kaldık. Burada ev kiraları çok yüksek. Eşim, işsiz. Çocuklarımın 3\'ü okula gidiyor. Şu an babamın evinde bir odada, 6 nüfus beraber kalıyoruz. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz. Çocuklarıma zar zor bakıyorum. Çalmadık kapı bırakmadık. Birileri sesimizi duysun artık. Çocuklarımı okutamıyorum, kendilerini derslerine veremiyorlar\" dedi.

\'TEK İSTEĞİM, DERS ÇALIŞABİLECEĞİM EVE YERLEŞMEK\'

Yüksekova\'daki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu\'nun 7\'nci sınıfında okuyan Nisanur Bulut (12), okula düzenli olarak gidemediklerini belirterek, \"Derslerimiz çok iyiydi; ancak ev sahibi tarafından kapı dışarı edildikten sonra psikolojimiz altüst oldu. Şu an 6 nüfus, bir odada yaşıyoruz. Her gün çaresizliğimize ağlıyoruz. Allah rızası için yetkililer ve yardımseverler bize yardım etsin. Bir yandan öğretmenlerimiz bizden gerekli olan yardımcı ders kitaplarının parasını istiyor. İmkanımız olmadığı için babam alamıyor. Devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmalarını istiyorum. Tek isteğim, rahat ders çalışacağım bir eve yerleşmek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bulut ailesinin kaldığı oda

-Odanın içesinde übt üste yağılan eşyalar

-Eşyalar arasında çalışan çocuklar

-Detaylar

-Ders çalışırken ağlayan Yazgül ve Nisa Bulut

-Röportaj

-Anne Rukiye ile röportaj

-Detaylar

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Eğitim için el ele verdiler, kazandılar

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi\'nin \"Eğitim İçin El Ele Projesi\" kapsamında, geçen yıl gönüllü eğitmenlerden eğitim alarak bu yıl girdikleri üniversiteyi sınavını kazanan gençler AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etti. Başkan

Zolan, \"Bu proje ile birbirimize sahip çıkabilme ve destek olabilme noktasında büyük bir güzellik gerçekleşti\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi\'nin başlattığı, \"Eğitim İçin El Ele Projesi\" 10. yılını geride bıraktı. Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllü eğitmen olarak yer aldığı projeden yararlanan ve bu yıl Türkiye\'deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyarette yaptığı konuşmada ücretsiz olarak sundukları Eğitim İçin El Ele Projesi\'nden faydalanarak bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Zolan \"Derslerinizi aksatmadan takip edin. Alanınızda araştırmalar yapın ve kendinizi geliştirici ek bilgiler öğrenmeye çalışın. Buna bir plan dahilinde devam edin. Mezun olduğunuzda herkesle aynı standartlarda olmak sizi farklı kılmaz. Sizi farklı kılacak, ek donanım, bilgi, gayret ve çalışmadır. Birbirimize sahip çıkabilme ve destek olabilme noktasında büyük bir güzellik gerçekleşti\" dedi. Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak ise, her zaman gençlere verdikleri desteklerden dolayı Başkan Zolan\'a teşekkür edip,

gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşen proje ile bu yıl 50 kişinin üniversiteyi kazandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etmesi

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Bolu Dağı\'nda TIR, kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BOLU,(DHA)- TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasından yola savrulan kavunları Karayolları ekipleri topladı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı 1. Viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Bay idaresindeki 01 SB 043 plakalı kavun yüklü kamyona, İsmail Demir yönetimindeki 14 AAD 871 plakalı TIR arkadan çarptı. Kontrolden çıkan TIR daha sonra yolun sol şeritte ilerleyen Abdulkadir Kara yönetimindeki 06 KRM 13 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Kazada, beton bariyerler ile TIR\'ın arasında sıkışan otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu ile TIR sürücüsü yaralandı. Sürücü İsmail Demir ayakta tedavi edilirken, ismi öğrenilemeyen otomobildeki yolcu 112 ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyonda bulunan yaklaşık 15 ton kavundan bir kısmı yola savruldu. Karayolları ekipleri tarafından yoldan toplanan kavunlar kepçe yardımıyla yine Karayoları\'na ait kamyona yüklendi. Kamyon sürücüsü Serkan Bay, kamyonun kasasında 32 bin lira değerinde kavun olduğunu, maddi kaybının büyük olduğunu belirterek, \"Emniyet şeridini ortalamış şekilde gidiyordum. TIR\'cı arkadaş dalgınlığından ya da görmediğinden bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere girdim. Diğer aracı da arabanın altına alarak sürükledi.\" dedi.

Kamyonun hızını tam olarak anlayamadığını söyleyen TIR sürücüsü İsmail Demir ise, \"En sağ şeritte ilerliyordum. Araç çok yavaş ilerliyordu. Son anda farkedince sola çıkamadım. Arkasından vurdum. Otomobili görmedim.\" diye konuştu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Ekiplerin yoldan kavun toplaması

-Trafikten görüntüler

-Detaylar

Süre: 03.49-Boyut: 429 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)



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Düğünde takı için POS cihazı kullandılar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de geçen hafta yapılan bir düğünde damat ve geline takı takacak davetlilere kolaylık olması için POS cihazı ile çekim yapıldı.

Hakkari\'de turizm sektöründe çalışan Kadir Yördem (27) ile Canen Öner (27) için Aşağı Merzan Mahallesi\'ndeki bir okulun bahçesinde iki gün iki gece süren düğün ile dünyaevine girdi. Düğünde, davetlilerde para sıkıntısı olmaması için POS cihazı da düğün alanına getirildi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda kişinin katıldığı düğünde kimi davetliler damada para takerken, nakit parası olmayanlar da kredi kartı ile damadın yanındaki POS cihazından yararlandı.

Damat Yördem, düğünün yapılacağı mahallenin bankaların ATM\'lerine uzak olduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek, \"Düğün yaptığımız yer merkezdeki ATM\'lere uzak olduğu için kredi kartlı uygulamasını başlattık. Burada takı takanlara taksitli çekimler de yapabiliyoruz. Bize takı takacak olan davetliler şifrelerini giriyor, miktarı kendimiz belirliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğüne katılan davetlilerin kartla damada destek çıkmnası

- Düğüne katılan davetlilerin halay çekmesi

- Damat kadir yördem konuşması

- Genel Detay

BOYUT:241 MB - SÜRE:2 DK 9 SN



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Zarf içinde paraya AGC Başkanı Yeni\'den sert tepki

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Konyaaltı Gençlik Derneği\'nin (KONGED) basın toplantısında, muhabirlere zarf içinde para dağıtılmasıyla ilgili sert açıklamada bulundu.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, KONGED Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu\'nun zarf içinde dağıtılan paranın \'abonelik\' ücreti olduğu yönündeki açıklamaları ve kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Yeni, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlandığını belirterek, KONGED Başkanı Alveroğlu\'nu suçladı. Talihsiz bir konu yaşandığını belirten Mevlüt Yeni, KONGED Başkanı\'nın, Antalya medyasına yönelik düzenlediği toplantıda, gazetecilere içerisinde 250 TL ile 350 TL arasında değişen rakamlarda para bulunan zarf dağıttığını, toplantıya katılan ve zarfı iade eden muhabirlerin uyarısıyla öğrendiklerini kaydetti.

Toplantıya katılan muhabirleri ve yöneticilerini dinlediklerini anlatan Yeni, “Gerçekten Antalya basınını rencide eden, aşağılayan, destek adı altında kendi ikbal ve istikballerine katkı sağlamak üzere medyayı etkilemek için yapılmış bir çalışma olduğunu gördük. Dolayısıyla bu dernek bir açıklama yapmış ve maalesef dağ fare doğurmuş. Biz kendilerinden incittikleri Antalya basınına özür beklerken benden, bizden özür bekliyorlar. Bu ne cürettir, bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır, kimdir bunların akıl hocaları, nasıl böyle bir şey yapabilirler anlamak imkansız\" diye konuştu.

Bu mücadelenin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Yeni, “Antalya\'ya, Türkiye\'ye örnek olması gerekiyor. Geçmişte de el altından birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyorduk ama bu kadar alenen basın toplantısında, zarf içinde, bu bir abone çalışması bile olsa doğru bir şey değildir. Birkaç gün önce gazeteleri ziyaret ediyorlar ve niçin ziyaretlerinde abone işlemini yapmamışlar da, iki gün sonra basın toplantısında zarfın içine paraları koyup, ağzını yapıştırıp getirmişler. Ayrıca oraya gelen arkadaşlarımız aboneyle mi ilgileniyorlarmış\" dedi.

Aynı derneğin başkanının bir gün sonra da kendine ticari bir işyeri açtığına dikkati çeken Yeni, “Aynı zamanda kalkıp \'ben falanca yere belediye başkan adayıyım, filanca yere bilmem neyim\', siyaset yapmak üzere toplantı yapıyor, 350 TL\'ye Antalya basınını satın alacağını mı düşündü acaba? Bu son derece büyük bir terbiyesizliktir. Antalya basınına saygısızlıktır. Hiç kimseye böyle bir hakkı hiçbir Antalyalı gazeteci veremez, vermez. Dolayısıyla benim bütün meslektaşlarım her şeye rağmen dimdik mesleğini onur ve gurur içinde yapan arkadaşlarımdır. Bu anlamda bu derneğin yaptığı eylemi şiddetle, en sert dille kınıyorum\" diye konuştu.

Olayın bundan sonra da takipçisi olacaklarını ve dernek başkanının açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Mevlüt Yeni, “Bugünkü açıklamaları da bu terbiyesizliğin, saygısızlığın devamıdır. Bunu da yargıya taşıyacağım. 35 yıllık AGC\'yi 3-5 yıllık bir dernek yargılayamaz, herkes haddini bilecek. Burada özür dileyecek birileri varsa Antalya basınını 350 TL\'ye satın almaya kalkan densizler, ahlaksızlardır. Böyle bir şey yok. Bu ahlaki bir şey değil, etik değildir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan detay görüntü

-Mevlüt Yeninin konuşması

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Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)