DHA YURT BÜLTENİ 14

Kahramanmaraş\'ta fabrika yangını



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan duman şehrin birçok noktasından görülürken, yangına Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyesi müdahale ediyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi\'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nca fabrika çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı itfaiye ekipleri de fabrikaya sevk edildi.

Havadan yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangının kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI

Kahramanmaraş\'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş\'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 10 araç ve 50 personel ile müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü de helikopterle destek veriyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalede zorlandığı yerlerde ise iş makineleri devreye girerek duvarları yıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntü

İtafiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

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Mahalleliden \'fuhuş\' eylemi

İZMİR\'in Buca ilçesinde bir mahallede bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını iddia vatandaşlar eylem yaptı.

Yıldız Mahallesi sakinleri, mahallelerinde bulunan bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne sürdü. Fuhuş pazarlığının sokakta ortasında yapıldığını öne süren mahalle sakinleri, söz konusu binanın önünde bir araya gelerek, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerin bu konuya el atmasını istediklerini dile getirdi. Bir süre önce, fuhuşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını söyleyen mahalleli, denetim yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, \"Ailelerimizin, çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz. Ne yazık ki çevremizde 1+1 dairelerin pansiyon haline getirilip günlük kiraya verilmeye başlamasıyla, mahallemizin huzuru kaçtı. Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk. Camlarımızı kapılarımızı açamaz hale geldik. Çocuklarımız sokakta oyun oynayamaz hale geldi. Durum her geçen daha da kötüye gitmektedir. Araçlarla yabancı uyruklu kadınlar da bu dairelere getirilmeye başlandı. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından mahalle sakinleri olaysız şekilde eylemlerini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4 gün sonra evden koku gelince cesediyle karşılaşıldı

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, yaşlı adamın evinden gelen kokuları fark eden komşuları şüphelenerek polise haber verdi. Eve girildiğinde 75 yaşındaki Ferhat Çengel\'in cesediyle karşılaşılırken, 4 gün önce öldüğü tahmin edildi.

Düzce Şerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak\'ta bir binanın zemin katında tek başına yaşayan Ferhat Çengel\'in dairesinden gelen kokuyu fark eden komşuları şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yaşlı adamın yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Komşuları, \"Ağır bir koku hissettik. Sonra binanın içine baktık ve kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Kokunun komşumuzun dairesinden geldiğini fark ettik. İçeri girdiğimizde yatağında cesediyle karşılaştık.\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Binanın görüntüsü

Binanın önünde polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Komşular ile röp ve detaylar

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA)

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Butik otel alevlere teslim oldu

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki, faaliyette olamayan 3 katlı bir otel, çıkan yangında alev alev yandı. Alevler turistik bölge olan Pamukkale\'de korku yaratırken, itfaiye yangını başka binalara sıçramadan söndürdü.

Pamukkale Mahallesi Dündar Sokak\'taki Ümmü Güleç\'e ait butik otelde, bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin zemin katının arka bölümündeki mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otelin dış duvarındaki montolamada kullanılan, strafor olduğu belirtilen malzemenin kolayca tutuşmasıyla büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. Alevler bütün binayı sardı. Çatıya kadar sıçrayan yangında, otelin üst katları ve çatısı tamamen alevlere teslim oldu. Yükselen alevler mahallede korku yarattı. Olay yerine 13 itfaiye aracı ile 34 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 3 ayrı noktadan yangına müdahale etti. 30 dakika süren çalışma sonucu yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü. 3 katlı otel binası tamamen kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, jandarma da soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oteldeki yangından görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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