DHA YURT BÜLTENİ 14

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis\'teki birliklerden 15 araçlık askeri konvoy, Hatay\'a yönlendirildi. Akşam saatlerinde kentten yola çıkan askeri konvoy, güvenlik önlemi eşliğinden Hatay\'a doğru ilerledi.

Gaziantep\'te sahte para üretilen 4 adrese baskın: 5 gözaltı

GAZİANTEP\'te jandarma tarafından sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte dolar banknotu ve Irak dinarı ile baskı, şablon ve kesim aletleri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonunda belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde kaçak 30 ton çay ile 4 presleme ve paketleme makinesi, kurusıkı tabanca, sahte 25 bin Irak dinarı, 100 dolar banknotu, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, banknot ölçüm cihazı, sahte Gümrük Müdürlüğü mührü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye\'ye getirildiği belirlenirken, şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Aracına almayan taksiciden şikayetçi oldu



MARMARİS\'teki Barlar Sokağı\'nda bulunan bir eğlence mekanında çalışan \'drag queen\' sanatçısı Ercan Topçu (32), kendisini aracına almadığını ileri sürdüğü taksi şoförü hakkında polis merkezi ile Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası\'na şikayetçi oldu.

Eğlence amacıyla olsa da toplumsal hiciv barındıran, kadın kıyafetleri giyip, karikatürize kadın davranışları sergilenerek yapılan bir gösteri olan \'drag queen\' sanatçısı olan, sahnede \'Lou Lou Androgen\' ismini kullanan Ercan Topçu, dün gece yanında Ukraynalı bir kadın arkadaşı ile birlikte Armutalan Mahallesi\'ne gitmek için Marmaris ilçe merkezindeki bir duraktan taksiye binmek istedi. Ancak, taksinin şoförü kendisini aracına almak istemedi. Bunun üzerine Topçu, \"Kısa mesafe olduğu için mi bizi götürmek istemiyorsunuz?\" diye sordu. Ancak, taksi şoförünün \"Hayır, ben seni homoseksüel olduğun için aracıma almıyorum\" diye karşılık vermesi üzerine Topçu, büyük şaşkınlık yaşadı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada taksi durağının başkanı olduğunu belirten bir kişi araya girip Topçu\'yu sakinleştirmeye çalışıp, sorunun çözümü için taksi şoförüyle değil kendisi ile muhatap olmasını istedi. Duraktaki iki taksinin de bekleyen başka müşterileri olduğu için kendisini götürmediğini söyleyen Durak Başkanı\'na Topçu, \"Bir kişiyi homoseksüel diye götürmeyen taksiciye ne denir\" diye sordu. Bunun üzerine Durak Başkanı, \"Biz taksici arkadaş için konuyu araştırdıktan sonra gerekli cezayı vereceğiz\" diye karşılık verdi. Topçu, o anları cep telefonu ile de görüntüledi.

Tartışmanın ardından Topçu, kadın arkadaşıyla yoldan geçen başka bir taksiyi durdurup, olay yerinden ayrıldı.

Ertesi gün polis merkezine giden Topçu, taksi şoförü hakkında şikayette bulundu. Ayrıca şikayetini Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası\'na da bildirdi. Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Mert Baykara, konuyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını belirterek, \"Bunlar tasvip edilen davranışlar değil. Gerekli araştırmaların ardından şayet bir kusuru olduğu anlaşılırsa bu taksici arkadaşımıza hakettiği cezayı vereceğiz\" dedi.

Kocadon\'a doğum gününde klipli destek

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, 2006 yılında yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkılması nedeniyle yargılandığı davadan 38 gün hak mahrumiyeti cezası alan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'a, doğum gününde video klipli destek geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006 yılında, Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir duvar geç yıkıldığı için yargılandığı davadan verilen 38 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle görevine ara verdi. Kocadon\'un yerine, geçici olarak Dursun Göktepe seçildi. Görevine ara verilen Kocadon için bugün olan doğum gününde, sürpriz bir video hazırlandı. \"#aslayalnızyürümeyeceksin doğum günün kutlu olsun...\" hashtag\'iyle sosyal medyadan paylaşılan video, ilgi gördü; bazı vatandaşlarca paylaşıldı.

Elvis Presley\'in sesinden, Liverpool\'on \'Kop\' adlı taraftar grubunun da kullandığı \'You\'ll Never Walk Alone\' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısının kullandıldığı klip ilgi çekti. Başkan Kocadon\'un görüntülerinin yer aldığı ve şarkının \'Rüzgarda yürümeye devam et. Yağmurda yürümeye devam et. Hayallerin bir yana atılsa da savrulsa da yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Kalbindeki umutla yürümeye devam et. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Doğum günün kutlu olsun büyük başkan\' sözlerinin alt yazıda yer verildiği klip, sosyal medyadan sıklıkla paylaşıldı.

