DHA YURT BÜLTENİ 14

44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler



Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıslı Türk\'ten 12\'sinin daha kimlikleri tespit edildi. Cenazeler, Muratağa Sandallar Şehitliği\'nde, isimlerinin yazılı olduğu mezarlara askeri törenle defnedildi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da katıldı. Defin töreniyle çok acılı günlerin hatırlandığını belirten Akıncı; Muratağa, Sandallar ve Atlılar\'da çoğu kadın ve çocuğa ait 126 cenazenin Rumlar tarafından şehit edildiğini söyledi. KKTC lideri Akıncı, \"Bunun adı vahşi bir katliamdan başka bir şey olamaz. Buna başka bir niteleme, başka bir sıfat bulamayız\" dedi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Benan ise Rum katliamlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri Ada\'da bulunduğu sürece olmayacağına inandıklarını söyledi. Türk ordusunun 1974\'te çıkarma yapmasıyla Ada\'ya barış geldiğini vurgulayan Benan, \"Eşitlik, özgürlük ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istiyoruz\" diye konuştu.

Kimlikleri tespit edilen Raziye Hasan Rüstem, Ayşe Mustafa Altemur, Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu\'nun cenazeleri isimlerinin yazılı olduğu mezarlara defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden görüntü

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Kaymakam: Tarihi köprüye profesyonel restorasyon yapılacak, önceki asfaltlar da kaldırılacak

MURADİYE (Van), (DHA) - Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, \"Tarihi köprüye profesyonel restorasyon yapılacak, önceki asfaltlar da kaldırılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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kaymakam\'ın açıklaması

köprüden görüntü

asfaltın kaldırılması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şair eskiyen sazı için ‘görüntü var, ses yok’ dedi, vali devreye girdi

ARTVİN’de düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde sahne alan Aşık Coşari lakaplı şair Ergül Keskin, eskiyen sazı için ‘görüntü var, ses yok’ esprisi yaptı. Şairi dinleyenler arasında yer alan Artvin Valisi Ömer Doğanay, mahalli sanatçıya saz alınmasını sağladı.

Artvin Valiliği’nce bu yıl ikincisi düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Aşık Coşari lakaplı şair Ergül Keskin sahne aldı. Sahnede, eskiyen sazı için ‘görüntü var, ses yok’ esprisi yapan Keskin’i dinleyenler arasında yer alan Vali Ömer Doğanay, harekete geçti. Vali Doğanay, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadettin Dağ’dan sanatçının saz istediğini yerine getirmeleri istedi. Sanatçıya özel saz yaptıran iki başkan, sanatçı ile birlikte Vali Ömer Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Hain darbe girişimini lanetleyen Vali Doğanay, “Hain darbe girişimin yaşandığı gece Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla milli iradeyi müdafaa için gözlerini kırpmadan meydanları dolduran tanklara, toplara ve mermilere karşı canları pahasına mücadele eden ve bu uğurda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz milletimizin bu azim ve kararlılığı ile Cumhuriyetimiz şüphesiz ki ilelebet payidar kalacaktır\" dedi.

Aşık Coşari ise, kendisine hediye edilen sazdan dolayı duyduğu memnuniyetini Vali Doğanay’a hitaben yazdığı şiirle dile getirdi. Ziyaret, Aşık Coşari’nin yeni sazıyla birkaç eser seslendirmesinin ardından günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şairin Valiyi ziyareti

Şairin şiir okuması

Vali Doğan\'ın açıklaması

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Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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İzmir\'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi

İZMİR\'de özellikle son bir haftada, belirli bölgelerde etkili olan kötü koku kentin tamamında hissedilmeye başlandı. Son olarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde körfeze kanalizasyon suyu pompalandığı ileri sürüldü. Körfezden yayılan kötü koku üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere numune aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentin iyi yönetilmediğini öne sürüp, belediyenin gerekli önlemleri alamaması durumunda, kendilerinin siyasi kaygılar gütmeden yardımcı olabileceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada ise \"Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'ndaki kolektör hattının kapasitesi, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti\" denildi.

İzmir\'de Çiğli ilçesindeki arıtma tesisisin yetersiz kalması, bunun yanı sıra yeni ihale süreçleri devam ettiği sırada kente kötü koku yayıldı. Körfeze yakın semtler başta olmak üzere belirli saatlerde yayılan koku, kentin önemli bir kesimde oturan vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlandı. Sosyal medya üzerinden de bu duruma birçok kişi tepki gösterdi.

KÖRFEZE KANALİZASYON MU POMPALANDI

Bu yaşananların yanı sıra bugün sabah saatlerinde körfezin Uçkuyular bölümünde, denize kanalizasyon atıklarının pompalandığı ileri sürüldü. Denize bağlantılı tahliye borularından akan, kanalizasyon atığı olduğu ileri sürülen kirli sular, deniz suyunun renginde de değişimlere neden oldu. Bu anlarda da çevreye de kötü koku yayıldı, deniz üzerinde de ölü balıkların bulunduğu görüldü. Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelip mikrobiyolojik inceleme içini numune aldı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da, gerekli incelemeyi hemen yapacaklarını, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmaması için bunu yaptıklarını söyledi.

HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ

Körfezden kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşların tepki göstermelerinin yanı sıra hem AK Parti\'li siyasilerden, hem de Büyükşehir Belediyesi\'nden açıklama geldi. Kirli suların aktığı bölümde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde balıkların ölmeye başladığını, hem kirliliğe hem de kötü kokuya biran önce çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti. Kirli suların körfeze aktığı bölümde açıklama yapan AK Partili eski belediye meclis üyesi Bilal Doğan da, \"Güzel İzmir şu anda özellikle Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmet yetersizliğinden kaynaklanan gerekçelerle kötü günler yaşıyor. İzmir bunları hak etmiyor. Ciddi anlamda körfez kirliliği var. Sayın Aziz Kocaoğlu yıllar önce \'Körfezde yüzeceğim\' demişti. Yüzmeyi bırakın, körfezin temizliğini de yapamadı. İzmirin atıkları direk akmaya başladı\" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise \"Güzel İzmirimizdeki kötü kokuyla İzmirliler karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemelerde İZSU\'nun özellikle alt yapı eksikliği olduğu konusunda önemli tespitler var. CHP\'li Büyükşehir Belediyesi sürekli Körfezi temizleyeceğinden bahsetti. Bu zamana kadar maalesef kirli akışı hep devam etti. Bunu siyasi malzeme konusunda gündeme getirmek istemiyoruz, ancak kent vizyonsuz yönetildiğinden, bunlar oluyor. Biz, hem hükümetimizin hem de şehir milletvekilleri olarak yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Öncelikli çözüm makamı CHP\'li belediye. Teknik imkanları ellerinde var ama çözüm üretemeyeceklerse biz elimizden gelini yapmaya hazırız. İzmirli hemşerilerimiz şunu görüyor; İzmir vizonsuz yönetiliyor. Kentin alt yapı sorunlarını bile çözemeyen bir durumda yönetiliyor\" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRDEN BELEDİYESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kötü koku tartışmalarına ve suçlamalarına karşı Büyükşehir Belediyesi\'nden de açıklama geldi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak 6 Haziran 2018 tarihinde de bir açıklama yapıldığı, \"2000 yılından önce projelendirilen Büyük Kanal\'ın belirli bölümleri, artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. İZSU bu nedenle, projenin belirli noktalarında kapasite artırımına gitti ve gitmekte. Yine 2000 yılından önce projelendirilen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'ndaki kolektör hattının kapasitesi de, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti. 2054 yılı kent nüfusuna göre gelecek atık su miktarını hesaplayarak proje çalışmalarına başlayan İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı\'nın bulunduğu bölgede yerin altına saniyede 2 metreküp atık su iletme kapasiteli pompa istasyonu yapacak. Mevcut kolektör hattına ilave bir hatla Balçova, Sahilevleri, Güzelyalı ve Göztepe bölgesinden toplanan evsel atık sular, yeni kurulacak pompa istasyonu aracılığıyla Gümrük Pompa İstasyonu\'na iletilecek. Böylelikle hem mevcut kolektörün kullanım ömrü uzatılacak hem de Güzelyalı, Göztepe ve Mehmet Ali Akman mahallerinde atık su sisteminde yaşanan sorunlar ortadan kalkacak\" denildiği hatırlatıldı. Bugün yapılan açıklamanın devamında ise \"İZSU Genel Müdürlüğü, Büyük Kanal Revizyonu kapsamında Gazi Bulvarı ile Basmane Meydanı arandaki basınçlı iletim hattına 1141 metrelik ilave ikinci bir iletim hattı yapmış, Gümrük Pompa İstasyonu\'na da iki adet pompa daha alarak kapasitesini artırmıştı. Böylelikle Gümrük Pompa İstasyonu\'nda toplanan evsel atıkların rahatlıkla Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi\'ne ulaşmasını sağlamıştı. İZSU ayrıca, Büyük Kanal Projesi\'nin Arap Deresi\'nin altından geçen bölümüne ilave hat yaparak kapasitesini artırmıştı. Revizyon çalışmaları için yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, 14 yıllık dönemde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerde yağmur suları ile kanal sularını da birbirinden ayırmak amacıyla 452 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturdu. Yağmur suyu hattı imalat çalışmaları halen kentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi\'nin kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdüren İZSU, sağlıklı bir şekilde çalışması için Büyük Kanal kolektör hatlarında da periyodik olarak temizlik yapılıyor\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Röportajlardan görüntü.

- Kirlilik yaşanan alandan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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