DHA YURT BÜLTENİ 14

HALK OTOBÜSÜNÜ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANDI

ANTALYA\'da park halindeki özel halk otobüsünü çalan M.A., güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, 17 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi\'nde meydana geldi. M.A., kapısını açıp bindiği park halindeki halk otobüsünü çalıştırıp, 10 kilometre uzaklıktaki Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi\'ne gitti. Burada, içindeki bölmeleri kurcalayıp bulduğu paraları alan M.A. otobüsü terk edip kaçtı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsü terk edilmiş halde buldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, M.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen M.A\'nın, iki iş yerinden daha hırsızlık yaptığı belirlendi. M.A.\'nın, işyerlerinden bahşiş kutularını çaldığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin otobüs sürmesi

- Otobüsteki bozuk para çalması (02.34\")

- Emniyet dış plan

- Şüphelinin polis otomobiline binmesi

- Emniyet detay

346 MB /// 03.16\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

=================================================

40 YIL ÖNCE ALDIKLARI TARLANIN KİRALANMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesine bağlı Oruç Mahallesi\'nin sakinleri, 40 sene önce aralarında para toplayıp, köy tüzel kişiliği adına satın aldıkları 48 dönümlük tarım arazisinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'ne kiralanmasına tepki gösterdi.

Vezirköprü ilçesinin 64 haneli Oruç Mahallesi\'nde yaşayanlar, 40 yıl önce, mahallerindeki 48 dönümlük tarlayı aralarında para toplayarak, o dönemki köy tüzel kişiliği adına satın aldı. \'Bütün Şehir Yasası\' ile birlikte, iddiaya göre, köyün mahalle statüsüne geçmesiyle tarlanın durumu da değişti. Vezirköprü Belediyesi\'nce çıkılan ihale sonucu mahalle sakinleri, araziyi 3 yıl süresince kiralayıp para ödeyerek, kullanmaya devam etti; ancak bu yıl ihale yapılmadı. Muhtar Galip Tetik, mahallede yaşayan 12 ailenin tarım yaptığı arazinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ne kiralandığını öğrendi. Bunun üzerine duruma tepki gösteren yöre sakinleri, tarlada bir araya gelerek, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Tetik, \"40 yıl önce burası o zamanki parayla 150 bin TL\'ye alınmış. Herkes parasını, altınını vermiş. Köy tüzel kişiliği adına alındı; ancak sonra köy statüsünden çıkarılıp, mahalleye çevrilince tüzel kişiliğe ait olan bütün mülkler Büyükşehir Belediyesi\'ne geçti. Bu tarlalarda bizden çıktı. Biz satın aldığımız araziyi yeniden kiralayıp kullanıyorduk. Şimdi o da elimizden alındı. Vatandaşlarımız mağdur durumda. Yetkililerden bu sorunun çözümü için yardım bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Tarladan detay

-Mahalle sakinlerinden detay

-Röportaj

(SÜRE:4.33 Dk) (BOYUT;263 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)

===================================================

KASTAMONU\'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI TESLİM OLDU

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, Pazar akşam saatlerinde 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö., sabah saatlerinde polise teslim oldu.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Kahvede oturan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö.\'nün tabancasını ateşlemesi sonucu Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırdığı Karaoğlu ve Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.\'nün 2 oğlunu gözaltına alınmıştı. Hüseyin Ö.\'nün çocukları ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

OĞLUNU BIÇAKLA YARALADILAR İDDİASI

Hüseyin Ö.\'nün, ilçede güreş organizasyonuyla uğraştığı ve eski pehlivan olduğu öğrenildi. Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan\'ın, geçen yıl, Hüseyin Ö.\'nün oğlunu bıçakla yaraladığı ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettiği öne sürüldü.

\'KONUŞMAYACAĞIM\' DEDİ

Sabah saatlerinde Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç aleti tabanca ile birlikte teslim olan Hüseyin Ö. polis ve savcıya ifade vermek istemediğini söyledi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de olayla ilgili konuşmayacağını belirten Hüseyin Ö. tutuklanarak Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Zanlının adliyeye girişi ve çıkışı

-Hastaneden muayeneden çıkarılışı

-Sonrada cezaevine konulması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/TOSYA, (Kastamonu), (DHA) -

süre: 00:25 Boyut:11,8 MB

===============================================

İzmir\'de estetik ameliyatı olan İngiliz kadın öldü (2)

DOKTOR AÇIKLAMA YAPTI

İzmir\'de, özel bir hastanede, kalça kaldırma ve şekillendirme ameliyatı olan ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden İngiliz uyruklu Leah Cambridge\'i ameliyat eden Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Üçkan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Cambridge\'in, ameliyat esnasında meydana gelen bir komplikasyondan ötürü hayatını kaybettiğini ve bu yüzden hem bir hekim hem de bir insan olarak çok üzgün olduğunu belirten Üçkan, \"Tüm tıbbi incelemeleri ve sağlık hizmeti yönünden bir kusur veya eksiklik olmamasına rağmen, bu tür ameliyatlarda istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir ve tüm dünyada çok sayıda benzer durum bildirilmektedir. Hastanın ailesi ile de görüşülerek gerekli bilgiler verilmiştir. Gösterdikleri anlayış için acılı aileye yeniden teşekkür eder ve başşsağlığı dilerim\" dedi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

==============================

FOSSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

ÇANKIRI\'da bir fosseptik çukuruna düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çankırı merkez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Resul Altun’a ait olan bir inek otlamak için ahırından çıkarak yakın bir bölgede bulunan fosseptik çukuruna düştü. Hayvan sahibi Resul Altun, ahırında bulamadığı ineğini aradığı sırada fosseptik çukuruna düştüğünü fark etti. Altun, belediye ve AFAD ekiplerinden telefonla yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düşen ineği belediyeye ait bir iş makinasıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İneğin kurtarılması

Boyut: 13 MB uzunluk: 1.35\'

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

================================

VAN\'DA DAHA DAYANIKLI \'GÜVENLİK YELEĞİ\' ÜRETİLDİ

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent\'te çalışmalar yapan bilim insanları, nanoteknolojiyle daha dayanıklı güvenlik yeleği üretti. Yeleklerin, roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı olduğu ve şu ana kadar üretilen zırh kumaşları arasında en iyi sonucu verdiği belirtildi.

Van YYÜ Teknokent bünyesinde bir süredir çalışma yürüten bir grup bilim insanı, yüzde 98\'i yerli malı, daha dayanıklı güvenlik yeleği üretti. Nanoteknolojiyle üretilen yeleklerin, roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı olduğu ve şu ana kadar üretilen zırh kumaşları arasında en iyi sonucu verdiği belirtildi. Değişik kompozit yapılarda en üst seviyeye ulaşan, testlerde olumlu sonuç alınan zırhın, esnek olma özelliği ile de birçok yüzeye uygulanabileceği vurgulandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önceden üretilen güvenlik yeleğinin geliştirilerek tank zırhı ve güvenlikli kulelerde kullanılabileceğini belirterek, \"Çok önceden beri Teknokent\'imizde önemli çalışmalar yapılmaktaydı. Özellikle güvenlik yeleği dediğimiz, çelik yelek kapsamında önemli çalışmalara adım atıldı. Bu geliştirilerek tank zırhını ve güvenlikli kulelerini koruyacak kadar geliştirildi. Üniversitemiz tarafından geliştirilen yelek, çok değişik kapsamda güce sahip. Mermilere karşı koruyucu özelliği bulunan çelik yelek, güvenlik kuleleri ve tank zırhı için de geliştirilmiş oldu\" dedi.

Güvenlik yeleğinin diğer yeleklere göre daha güvenli ve hafif olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Peyami Battal, \"Tüm testler yapıldı. Bunlarda artık üretim aşamasına geçildi. Üretimine Van\'ınımızın Teknokent\'i içinde devam edilecek. Bu çelik yelek koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içine dahi dikilecek incelikte. Yaklaşık 250-300 gram civarında. Dolayısıyla bu yelek akranları içerisinde hem daha güvenlikli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sürülmüş olacak. Tanklar savaş meydanlarında olsun, güvenlikli bölgelerde olsun çok değişik mermilere muhatap olan araçlardır. Bunların etkin bir şekilde korunması lazım. Bununla ilgili çalışma da iyi bir noktada. Bununla ilgili de seri üretime geçmek için son aşamaya gelindi\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Güvenlik yeleğinin dışarıda test edilmesinden detaylar

- Detaylar

- Güvenlik yeleğinin giyen kişiden detaylar

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın konuşması

- Detaylar

- Yelekten ve mühimmatlardan detaylar

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

=================================

SARIGÖL\'DE RÜZGAR VE DOLU BAĞLARA ZARAR VERDİ

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde gece etkili olan sağanak yağmur, şiddetli rüzgar ve dolu, kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar ve caddeler suyla dolup taşarken üzüm bağlarında ise hasar oluştu.

Sarıgöl çevresinde dün (salı) saat 22.30 sıralarında aniden başlayarak etkili olan sağanak yağmur, şiddetli rüzgar ve dolu, üzüm üreticilerin kabusu oldu. Yaklaşık 1 saat süren olumsuz havanın etkisi, sabah gökyüzü aydınlanınca ortaya çıktı. Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bağ ve tarlalarda zarar belirleme çalışması yaptı. Çimentepe, Çanakçı, Özpınar, Emcelli ve Bahadırlar mahalleleri ile eski mezbaha bölgesinde su baskınları olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çetin Yıldız, \"Sarıgöl\'de gece başlayan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınadan bağlarda zarar oluştu. Ekiplerimiz sabahtan bu yana alanda kesin zararı belirlemek için çalışmalar yapıyor. Çimentepe ve Özpınar mahallelerinde bir bölümünde dolu, diğer mahallelerde ise fırtına üzüm bağlarındaki asma sıralarını devirdi. Örtülerin bir kısmı, fırtına nedeniyle yırtıldı. Derelerden taşan sel suları, üzüm bağlarına girdi. Sergide kurumakta olan üzümlerin ıslanmasına neden oldu\" dedi. Serbest Ziraat Mühendisi Derya Öztürk Aydın, \"Çok büyük hasar var. Önümüzdeki yılları da etkileyecektir. Çiftçilere yardımcı olmak için arazideyim. Geçmiş olsun diyorum\" dedi. Özpınar Mahallesi\'nden üzüm üreticisi Yusuf Kahraman, dolunun 15 dakika etkili olduğunu belirterek, \"\'Ben böyle dolu görmedim. Yağmurdan önce fındık büyüklüğünde yağdı\" dedi. Sarıgöllü üzüm üreticileri, bağlarında sel sularının boşalana kadar ilaçlama yapamayacaklarını ifade etti. Devrilen üzüm sıralarının düzeltilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Serbest Ziraat Mühendisi Derya Öztürk Aydın açıklaması

- Üzüm üreticisi Özpınar mahallesinden Yusuf kahraman açıklaması

(Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

===================================

Çaya devrilen kimyasal yüklü tankerin şoförü öldü, balık ölümleri yaşandı (2)

ÇİFTÇİLER UYARILDI

Karabük\'ün Eskipazar ilçesinde, Karabük-Çankırı yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tankerin Çerkeş Çayı\'na devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, muhtarlar aracılığıyla çiftçileri uyardı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, 20 kilometrelik bir alanda 3 gün süreyle hayvanlar için suyun kullanılmaması, tarımsal alanlarda suyun kullanılmaması, balık avlanılmaması ve yüzmek için çaya girilmemesi yönünde aldığı kararı bildirdi. Karabük\'ün Ovacık ilçesi ile Çankırı\'nın Çerkeş Kaymakamlıklarına ve Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü\'ne konu hakkında bilgi verildi.

Firma yetkilileri tankerden sızan kimyasal maddenin su arıtmasında kullanılan \'Demir 3 Klorür\' olduğunu belirtirken, ayrıca bölgede bulunan hidro elektrik santralden kontrollü olarak su bırakılarak kimyasal maddenin seyreltilmesine çalışılacak.

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)