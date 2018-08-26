DHA YURT BÜLTENİ-14

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1)ERDOĞAN: BİZİ BÖLEMEYECEK, PARÇALAMAYACAKLAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi\'nin 947\'nci yıl dönümü etkinlikleri öncesi, Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'ne gelerek, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası birlik beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça, Allah\'ın izini ile çok farklı şekilde 2023\'e, 2053\'e ve 2071\'e yürüyeceğiz\" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte uçakla Ankara\'dan Muş\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havaalanı\'ndan helikopterle Bitlis\'in Ahlat ilçesine geçti. Helikopteri şehir stadına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bölge milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan 2 kilometre mesafede bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı\'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nda büyük coşku ile karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a bilgi verip, ilçenin tapusunu ve plaket takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada elini öpmek isteyen Başkan Çoban\'a izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydan Mezarlığı\'nda, okunan Kuran\'ı Kerim tilavetini dinledikten sonra, dua etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan Alparslan\'ın Malazgirt\'e Ahlat\'tan yürüdüğünü, otağını da buraya kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Bugün Malazgirt Zaferi\'nin 947\'nci yıldönümünü kutluyoruz. Bu zaferin anlamlı bir bölümü de Sultan Alparslan Malazgirt\'e Ahlat\'tan yürüdü. Burada otağını kurduktan sonra Malazgirt\'e yürüdü. Burada kahramanları analım ve çalışmaları hızlandıralım istedik. Bakan arkadaşlarımızla birlikte buradan süratle Malazgirt\'e geçeceğiz. Orada onbinler var. Benim sizden özellikle bir ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve şunu da unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça Allah\'ın izini ile çok farklı şekilde 2023\'e, 2053\'e ve 2071\'e yürüyeceğiz. Buna hazır mısınız. Bu fetihleri biz göremeyeğiz. Ancak sizler göreceksiniz. Onlara biz bir başka Türkiye\'yi inşa edeceğiz. Onun için aman birbirimizi Allah için sevelim. Sakın ha, birbirinize karşı kin tutmayın. Biliyorsunuz hüküm çok açık ve net. O da şu; hepiniz toptan sımsıkı Allahın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşmeyeceğiz. şu anda bakan arkadaşlarımız burada. Bakan arkadaşlarımızla birlikte inşallah Malazgirt\'e yürüyelim.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu mezarlığı önünde yaptığı kısa konuşmadan sonra helikopterle Muş\'un Malazgirt ilçesine hareket etti.

CHP BAYRAĞI DAĞITMAK İSTEDİ

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gelişi öncesi ise yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaret edeceği Ahlat\'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı çevresinde vatandaşların toplandığı sırada bir kişi, Türk Bayrakları sallayan vatandaşların arasına girerek elindeki CHP bayraklarını dağıtmak istedi. Ancak polis hemen müdahalede bulundu. CHP bayrakları dağıtmak isteyen kişiyi tören alanından uzaklaştırdı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK- İSLAM MEZARLIĞI

Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi eserleriyle ön plana çıkıyor. \'Kubbet-ül islam\' olarak adlandırılan Ahlat\'ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı\'ndaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirası asil listesinde yer alıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Salih BEŞKARDEŞ/AHLAT (Bitlis), (DHA)-

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2)TATİLİN SON GÜNÜNDE İZMİR\'DE TRAFİK SAKİN

KURBAN Bayramı nedeniyle 9 günlük tatile çıkanlar, tatilin bitişiyle geri dönmeye başladı ancak İzmir\'in ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması dikkat çekti. İzmir Otogarı\'ndaki yoğunluktan dolayı ise otobüs firmaları ek seferler koydu.

İzmir\'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yazlıklara, tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına gidenler, evlerine dönmeye başladı. Bayram tatili boyunca sakinliğin yaşandığı kentin ana arterlerinde ise trafiğin yoğun olmaması sürücüleri sevindirdi. Özellikle tatile çıkanların geçiş noktası olan İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir Çevreyolu ve kentin trafikteki can damarları Altınyol, Ankara, Yeşillik caddelerindeki trafik normal seyrinde sürdü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi trafiğin aksamaması için önlemlerini aldı. Kentin birçok noktasında yol kenarlarında trafik ekipleri bekleme yaparken özellikle otoyol gişe çıkışlarında da sürücüleri durduran ekipler, sürücüleri dinlenmeleri konusunda uyardı. Öte yandan İzmir Otogarı\'nda bayram tatilinin ilk gününde başlayan yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketleri, kentten dönüş yapacak yolcular için için ek seferler koydu.

Görüntü Dökümü

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- Ana arterlerden görüntü

- Otogardan görüntü

- Otoyol gişelerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Drone-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)AFYONKARAHİSAR\'DA TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ

KURBAN Bayramı tatili dönüşü nedeniyle 12 ilin kavşak noktasındaki Afyonkarahisar\'da trafik yoğunluğu yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirip tatil beldelerine ya da memleketlerine giden binlerce vatandaşın tatil dönüşünü son güne bırakması Ankara, Kütahya, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli ve Antalya gibi 12 kentin kavşak noktasında bulunan Afyonkarahisar\'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Bayram tatili boyunca çok fazla aracın geçtiği kavşaklarda trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı.

Görüntü Dökümü

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- Araç geçişlerinden detay

- Yön levhalarından detay

- Genel detay

(Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)BODRUM\'DA TATİL DEVAM EDİYOR

MUĞLA\'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum\'da 9 günlük bayram tatili bitse de yaz tatiline devam edenler nedeniyle sahillerde yer bulmak mümkün olmadı. Tatilcilerin büyük bölümünün trafik çilesi çekmemek için dönüşlerini son güne bırakmamaları nedeniyle yoğunluk yaşanmadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Ege\'deki tatil cennetlerini dolduran tatilcilerin de dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatili için gelenler ilçeden ayrılırken plajlar tatillerine devam edenlere kaldı. Tatilden erken dönenler nedeniyle bu bayram trafik çilesi yaşanmadı. İlçe çıkışında bulunun Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki trafik ışıklarında zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluştu. Bayram tatili sona erse de yaz tatili planlamasını ağustos ayına göre yapanlar tatillerine devam etti. Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahillerinde yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, güneşin tadını çıkardı. Bazı tatilciler, plajlarda yer bulmakta zorlandı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, okullar açılana kadar iç pazarda yoğunluğun devam edeceğini belirterek, \"İç pazarımız okullar açılıncaya kadar devam edecek. Tesislerimiz, eylül ayının 15\'ine hatta 17\'sine kadar dolu. Bunu iç pazar olarak söylüyorum. Dış pazarda bu yıl daha iyi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bodrum trafiğinden görüntü

-Sahillerden görüntü.

( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)MUTFAKTA KORKUTAN YANGIN



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı bir binanın alt katındaki mutfakta çıkan yangın, korkuttu. Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mutfak kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 12.00 sıralarında, İstasyonaltı Mahallesi, Tural Sokak\'taki iki katlı bir binanın alt katında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde elektrik kontağından

çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı. Alevleri fark eden karşıdaki bir fırının çalışanları hortum ve kovalarla ilk müdahaleyi yaparken, durum bir yandan da itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekilerinin de gelmesiyle alevler, diğer odalara ve üst kata sıçramadan 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Mutfak kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinden görüntü

(Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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