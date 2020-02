DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BANDIRMA\'DA TATİL DÖNÜŞÜ KUYRUĞU

MEDİCANA Bursa Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, özellikle rüzgarlı ve tozlu havaların migreni tetiklediğini ifade etti. Düzen seven bir hastalık olarak bilinen migreni mevsimlerin tetiklediğini belirten Nöroloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, migrenden yakınanların rüzgarlı ve tozlu havalara dikkat etmesini istedi. “Bunun yanında gıdalar ve kadınlardaki hormonel değişimler, özellikle östrojen hormonu ile ilgili artış ve azalma dönemlerinde migreni tetikleyebilir\" diyen Medicana Bursa Hastanesi Nörüloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, \"Yani adet dönemleri migren ataklarını tetikleyebilir. Bazı gıdalar migrenin tetikleyicisi olarak suçlanmıştır. Özellikle kafein ile içersinde bira ve şarap gibi içersinde maya oranı fazla olan alkollü içecekler migreni tetikleyebilir. Bunun yanı sıra, fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarına neden olabilir\" şeklinde konuştu. Hastalara bu konuda düzenli yaşamlarını sürdürmelerini önerdiklerini söyleyen Dr. Şahinkaya, \"Çoğu hasta \'pazar günleri başım ağrıyor\' diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur. Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir. Ancak genel olarak narenciye tetikleyebilir. Hatta domatesin bile tetiklediği hastalar vardır. Beyaz peynir ve deniz ürünlerinden bazıları özellikle karides tetikleyebilir. Hasta aslında bunu bulur. Hangi gıda tetikliyorsa ondan uzak durmasını gerekiyor\" dedi.

Bazı gıdaların da migrene karşı hassasiyet oluşturduğunu belirten Şahinkaya, hastaların bu tür yiyeceklerden uzak durmalarını önerdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Gece-gündüz feribottan gelen ve gidenler

Bursa-İzmir -Erdek tabelası ve trafik yoğunluğu

İDO terminalinde araç kuyrukları

Datça\'dan geldiğini söyleyen bir motosiklet sürücüsü ile röp.

Dönüş yolunda feribot

BURSA,(DHA)-

(Süre:12.18 dak)(Boyut:149 mb)

==================================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)SANATÇI TORON KARACAOĞLU, ALTINOLUK\'TA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

BALIKESİR\'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde yaşamını yitiren yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), Altınoluk Merkez Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Karacaoğlu\'nun cenazesi, Altınoluk Mezarlığı\'nda toprağa verildi. \'Karamurat\' ve \'Malkaçoğlu\' rollerini canlandıran Cüneyt Arkın ile birçok sanatçıya seslendirme yapan Toron Karacaoğlu için Altınoluk Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Nurten Karacaoğlu, oğlu Ata Tamer Karacaoğlu ve yakınları ile Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Süha Uygur ve sanat camiasından çok sayıda arkadaşı katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazında, Toron Karacaoğlu için helallik istendi, dualar okundu. Karacaoğlu\'nun tabutu omuzlarda, alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Toron Karacaoğlu\'nun cenazesi, götürüldüğü Altınoluk Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, \"Her ölüm, erken ölümdür. Toron Karacaoğlu, benim 50 yıllık ağabeyim, arkadaşım ve çok iyi bir dostum. İyi bir hocaydı bizler için. Çok şey öğrendik kendisinden, feyzaldık. Disipliniyle bilgisiyle tiyatroya olan saygısıyla bize çok örnek oldu. Onun izinden yürümeye gayret edeceğiz bundan sonra. Mekanı cennet olsun. Geride kalan kederli ailesine ve hepimize başsağlığı olsun. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Cenazeden genel detay görüntü

Zihni Göktay ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

==================================================

3)ŞEYH SAİD VE ARKADAŞLARININ MEZARLARININ BULUNMASINI İSTEDİLER

DİYARBAKIR\'da faaliyet gösteren Palevi İlim Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PALEVİ-DER) üyeleri, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde basın açıklaması yapıp, Şeyh Said ile 46 arkadaşının mezar yerinin bulunmasını istediklerini söyledi.

Palevi- Der Genel Başkanı Sait Gökçe ile dernek üyeleri, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami\'de kılınan cuma namazı sonrası toplandı. Şeyh Said ile 46 arkadaşının isimlerinin yazılı olduğu pankartı açan dernek üyeleri, mezar yerlerinin bulunmasını talep ettiklerini söyledi. Dernek üyeleri adına konuşan PALEVİ-DER Diyarbakır Şube Başkanı Mustafa Üngür, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'m, Bangladeş\'te idam edilen Rahman Mizani için gösterdiğiniz tepki, boksör Muhammed Ali\'nin cenazesine gösterdiğiniz yoğun ilgi takdire şayandır. Senin gibi bir lidere bu ve bundan fazlası yakışır. Bizden olan ve bizim dinimiz için ve geleceğimiz için mücadele eden ve zamanın tek parti dönemi tarafından haşa hain ilan edilen ve son ifadesinde \'Benim davam din ve Allah içindir\' dediği halde idam edilen Şeyh Said için de aynı hassasiyeti göstermediniz bekliyoruz. Sizden arşivleri açıp \'Şeyh Said Efendi hareketi\' hakkında bir araştırma yapmanızı ve mezar yerinin tespit edilmesini istiyoruz. Mekanlarının da yanına bir cami yapılmasına müsaade edilsin\" dedi.

Konuşmanın ardından PALEVİ-DER üyeleri, olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Cami önünde toplanan üyeler

-Açılan pankart

-Üngür\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR, (DHA)-

====================================================

4)ÇANAKKALE\'DE 93 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yasa dışı yollardan geçiş yapmaya hazırlanan 93 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Koruoba köyünün dağlık alanında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, İran, Mali, Togo, Güney Afrika, Filistin, Burkina Faso ve Komor uyruklu 93 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yasa dışı yollardan geçiş yapmaya hazırlandığı belirtilen kaçak göçmenler, minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Behramkale Jandarma Karakolu\'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

Süresi 1 dakika 12 saniye. Boyut 44,8 MB