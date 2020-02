DHA YURT BÜLTENİ-14

(ÖZEL)

1)ELİTAŞ: 18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR



AK Parti Grup Başkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanının 3\'üncü turda seçileceğini söyleyen Elitaş, olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını, TBMM\'deki dengeler açısından yeni kabinede seçilen milletvekillerinden 3\'nün yer alabileceğini kaydetti. Elitaş, TBMM\'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili olacağını da söyledi. Mustafa Elitaş, Kayseri\'de milletvekili mazbatasını aldıktan sonra ziyaret ettiği Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) gündemdeki TBMM başkanlık seçimi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu\'nun durumu, Bakanlar Kurulu\'na seçilebilecek milletvekillerinin sayısı, erken yerel seçim tartışmaları, OHAL\'in kaldırılması, çocuk istismarcılarının durumu ve hayvan hakları konularında değerlendirmelerde bulundu.

\'TBMM BAŞKANINI 3\'ÜNCÜ TURDA SEÇERİZ\'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ile birlikte hareket ederek TBMM başkanını 3\'üncü turda seçeceklerini belirterek, \"Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızı ziyareti sırasında Meclis başkanlığına aday çıkarmayacaklarını belirttiler. Demek ki biz 3\'üncü turda Meclis başkanını seçebileceğiz. Son turda salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin oyu 344 olduğuna göre, biz, 3\'üncü turda Meclis başkanını seçeceğiz. İttifakla ilgili hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'nin bu ittifakın 2023 yılına kadar gideceğiyle ilgili irade beyanları oldu. Bizler parti teşkilatları olarak bu ittifakı bozmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Tepede bir uzlaşma varsa tabanda da bu uzlaşma şarttır\" diye konuştu.

\'BERBEROĞLU\'NUN DURUMU YARGININ İŞİ\'

Elitaş, CHP\'den yeniden milletvekili seçilen, İstanbul\'da tutuklu Enis Berberoğlu\'nun durumu ile ilgili de konuştu. Elitaş, \"Enis Berberoğlu konusu hukuki bir durum. Yargının yapacağı bir iş. Biliyorsunuz 2011 yılındaki seçimde de tutuklu milletvekilleri vardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, o dönem adı BDP olan parti, Meclis\'i boykot etmişlerdi. Şu an bildiğim tek tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu. Onunla ilgili yargı tutuksuz yargılanmasına karar verirse, Sayın Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde yemin edebilir. Aksi halde yemin etmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde \'milletvekilleri Meclis kürsüsünde Anayasa\'daki metni okuyarak göreve başlarlar\' ifadesi sözkonusu. Onun için Berberoğlu\'nun durumu yargının işidir\" diye görüşlerini dile getirdi.

\'3 MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDERSE SIKINTI OLMAZ\'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili, TBMM\'deki dengeler açısından yeni Bakanlar Kurulu için AK Partiden milletvekili istifalarının olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Mustafa Elitaş şöyle yanıtladı:

\"3 civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis\'teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani 3 civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir Cumhurbaşkanımızın.\"

\'3 SİYASİ PARTİ ANLAŞIRSA ERKEN YEREL SEÇİM OLUR\'

Mustafa Elitaş, yerel seçimlerin sohbaharda yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Elitaş, bu konuda şunları söyledi:

\"Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP \'evet\' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde \'hava şartlarının olumsuz olması\' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler. Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8\'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa\'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim\'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP\'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum sözkonusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar.\"

\'18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR\'

OHAL\'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için de görüşlerini açıklayan Elitaş, normal şartlar altında, 18 Temmuz\'da, yeni kurulan hükümetin OHAL\'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin OHAL\'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı. Mustafa Elitaş, \"Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz\'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu\'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından \'18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak\' diye düşünüyoruz\" dedi.

\'İLK KANUN TASARISI ÇOCUK TACİZCİLERİ VE HAYVAN HAKLARI\'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili de konuştu. TBMM\'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının bu konularla ilgili olacağını söyleyen Elitaş, şunları kaydetti:

\"Hem çocuklara tacizle hem de hayvanlarla ilgili, aslında erken seçim kararı alınmasaydı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı olarak biz bir kanun tasarısı üzerinde çalışmıştık. Son noktalarına gelmiştik. O süreçte Meclis erken seçim kararı alınca bunu gerçekleştiremedik. Burada çocuk tacizcilerine karşı büyük yaptırımlar ve hayvan haklarıyla ilgili önemli müeyyideler getiren kanun tasarısı vardı. O tasarının son noktasını koymuştuk. Rötuşlar da tamamlanmıştı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ilk gündem maddelerimizden birisi bu olabilir. İdam cezasının getirilebilmesi için Anayasa değişikliği şartı var. Bizim de temel ilkelerimiz insan hakkıyla ilgili olan konuların referanduma götürülmemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde siyasi partilerin mutabakatıyla bu işin ancak olabileceği ile ilgili bir durum söz konusudur. Anayasa değişikliği olmadan idamı getirebilmek söz konusu değil. Fakat ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği takdirde bunun af konusuna girmesi de mümkün değil. Şu an Anayasa değişikliği ile ilgili AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin beyanı tek başına yetmiyor. 147 milletvekili ile temsil edilen Cumhuriyet Halk Partisi\'nin buna \'evet\' demesi gerekir. Yani şu çerçevede bir görüşme henüz söz konusu değil.\"

2)AMANOSLAR\'DA UFUK\'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY\'ın Hassa ilçesinde amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağı etiklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar\'ı arama çalışması sürüyor. İkiz olduğu öğrenilen Ufuk, gece boyunca drone ve arama kurtarma köpekleriyle arandı ancak bir ize ulaşılamadı. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa\'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi\'ndeki yakınlarına oturan ablasını ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Mehmet Tatar, yeğeni konuşma engelli oğlu Ufuk ile birlikte evlerine 100 metre uzaklıkta olan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidonla su alan Mehmet Tatar, eve dönerken yanında yeğeninin olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi. İkiz olduğu belirtilen Ufuk Tatar için bölgede arama çalışması başlatıldı. Ufuk\'un ikizi Uğur\'un da evlerinde kardeşinin bulunmasını beklediği kaydedildi.

GECE BOYUNCA ARANDI

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar\'ı bulmak için gece boyunca çalışma yapıldı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramaya drone ile de havadan destek veriliyor. Ekipler ve vatandaşların gece boyunca sürdürdüğü çalışmada Ufuk\'tan bir ize ulaşılamadı. Sabah erken saatlerinde köylülerin de traktörlerle sarp dağlık alanda yaptığı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tatar\'ın babası Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu, sağ ve sağlıklı olarak biran önce bulunmasını istediğini söyledi.

3)KİLİS\'İN SURİYE SINIRINA ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

KİLİS\'te, Suriye sınırına askeri zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.Çeşitli birliklerden Kilis\'e sevk edilen zırhlı araçlar, öğleden sonra kente ulaştı. Kilis\'e takviye olarak gönderildiği belirtilen araçların, Suriye sınırına konuşlandırılacağı ifade edildi.

4)DÜĞÜN MAGANDALARI İŞ BAŞINDA

SİVAS\'ta Alibaba Mahallesinde bir düğünde peş peşe havaya ateş açanlar dikkat çekti.

Kent merkezinde bulunan Alibaba Mahallesi 57\'nci Sokak\'ta düzenlenen sokak düğününde, bir grup ellerindeki silahlarla dakikalarca havaya ateş etti. Çok sayıda apartmanın bulunduğu bölgede havaya ateş edenler bu anları cep telefonlarına kaydetti. Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar sonucu, polis ekipleri olay yerine gelerek düğün sahiplerini uyardı. Ancak ekiplerin gitmesinin ardından ise düğüne katılanların havaya ateş açmayı sürdürdükleri görüldü.

5)BUĞDAY SİLOSUNDA ÖLEN İŞÇİ DEFNEDİLDİ, 3 KİŞİ GÖZALTINDA

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, bir un fabrikanın buğday silosuna düşerek yaşamını yitiren ve 12 saat sonra 400 ton buğdayın boşaltılmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Nedim Hüseyinoğlu (42) bugün toprağa verildi. Buğday silosundaki ölümle ilgili olarak fabrika müdürü, vardiya amiri ve vardiya sorumlusu 3 kişi savcılıkça gözaltına alındı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi\'nde dün meydana gelen olayda, bir un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu, buğday silosuna çıkarak bağdayları karıştırmak isterken düştü. Silodaki buğdayın içinde kısa sürede kaybolan işçinin elleri buğday yığının üstünde kaldı. Siloya çıkan diğer işçiler, buğdaya gömülen Nedim Hüseyinoğlu\'nun ellerini görüp 112 Acil Servis\'e haber verdiler. Sağlık ekibi işçi Hüseyinoğlu\'nun yaşamını yitirdiğini belirlerken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ölen işçinin cesedine ulaşmak için çalışma başlattı. Olayı haber alan Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bassavcı Zekeriye Alper İnanç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Araali de olay yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını yönettiler ve izlediler.

SİLO BOŞALTILDI

800 ton buğday bulunduğu belirtilen silo, çevresinden açılan deliklerden 400 tonu boşaltıldı. Boşaltma çalşmalarının ardından, silonun zeminine yakın kısımda işçinin cesedine ulaşıldı. Hüseyinoğlu\'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü, burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Nedim Hüseyinoğlu\'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Sarı Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.

SİLODAKİ ÖLÜMLE İLGİLİ 3 GÖZALTI

Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren un fabrikasındaki siloda ölümle sonuçlanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, olayla ilgili işyerindeki görevlinin gözaltına alındığını bildirdi. Yazılı açıklama yapan Başsavcı İnanç, \"1 Temmuz 2018 tarihinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren un fabrikasında işçi olarak çalışan N.H.\'nin buğday silosunda ölümüne ilişkin olarak iki Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiş olup, soruşturma Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olay yerinde ölen vatandaşımıza ulaşmak için tonlarca buğdayın boşaltılması noktasında AFAD ekipleri, itfaiye ve belediye yetkilileri uzun uğraşlar verdi. Başsavcılığımız tarafından tüm işlemlere yerinde nezaret edildi. Aynı gün akşam saatlerinde, ölen vatandaşımıza ulaşıldı. İlçe Devlet Hastanesinde yapılan muayeneden sonra kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumunu görevlendirdik. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp, önemli görülen evrak, belge ve deliller toplandı. Alınan tanık ifadeleri ve ilk bulgular ışığında işletmede müdür, vardiya sorumlusu ve vardiya amiri olarak görev yapan 3 şüpheli aynı gün gözaltına alındı. Bu şahısların işlemleri halen devam ediyor. İleriki günlerde alınacak bilirkişi raporu, olay yerinde elde edilen bulgular üzerinde yapılacak nihai incelemeler, kesin ölüm sebebinin tespiti ve alınacak yeni ifadelere istinaden gerekli değerlendirmeyi yapacağız\" dedi.

Gözaltına alınan Fabrika Müdürü Bülent K., Vardiya Amiri Ali G. ve Vardiya Sorumlusu Bahtiyar Ö.\'nün emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

(ÖZEL)

6)ŞANLIURFA\'DA, GÖBEKLİTEPE\'NİN DÜNYA MİRASI LİSTESİ\'NE GİRMESİ SEVİNCİ

ŞANLIURFA\'da bulunan ve dünyanın en eski tapınaklara arasında gösterilen Göbeklitepe\'nin UNESCO Dünya Miras Listesi\'ne alınması, kentte büyük yankı uyandırdı. Göbeklitepe\'nin UNESCO Dünya Miras Listesi\'ne girmesinden dolayı Şanlıurfalıların çok mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Göbeklitepe öyle bir yapı ki dünyada bilimi ters düz eden bir yapıdır. Dolayısıyla Türkiye denildiğinde akla gelebilecek ilk yer Göbeklitepe olacaktır\" dedi.

Şanlıurfa\'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe\'nin Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) \'Dünya Mirası Geçici Listesi\'nden, asil listeye geçmesinin sevincini yaşanıyor. Basra Körfezi\'nde yer alan Bahreyn\'de düzenlenen 42\'nci Dünya Mirası Komite Toplantısında Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yerini almasından dolayı Şanlıurfalıların çok mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şunları söyledi:

Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi\'ne alınan Şanlıurfa\'daki Göbeklitepe, Bahreyn\'de düzenlenen 42\'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı\'nda, Dünya Miras Listesi\'ne alındı. Bu anlamda çok mutlu ve sevinçliyiz. Arkeolojik ve sit alanları, kültür varlıkları UNESCO tarafından tescil edilmesi bu şu anlama geliyor. Bölgenin erişim standartları, konaklama standartları çalışmanın yapıldığını ve bununda uluslararası standartlara uygun olduğu belirtiliyor. Çünkü temsilciler heyeti geldiğinde bölgenin alt yapısı olsun, konaklama tesisi olsun, Göbektepe\'de tarih yeniden canlanıyor projesi kapsamında yapılan müzesi oluşun ulaşım yolları olsun her şekliyle test edildi. Göbeklitepe\'nin standarttı belirlenmiş oldu. Uluslararası anlamda turizm çekebilmemiz için bir canlılık oldu. Çünkü insanlar, bilinçli bir şekilde UNESCO Dünya Kültür Miras listesine bakarak oraları görmek istiyor. Bu anlamda Şanlıurfa\'nın tanıtımında turizme büyük katkı sağlayacaktır.\"

\'GÖBEKLİTEPE, BİLİMİ TERS DÜZ EDEN BİR YAPIDIR\'

Göbeklitepe\'nin öyle bir yapıya sahip ki dünyada bilimi ters düz eden bir yapı olduğunun altını çizer başkan Çitçi, \"UNESCO\'yla birlikte Göbektepe\'de tarih yeniden yazılıyor. Dolayısıyla Türkiye denildiğinde akla gelebilecek ilk yer Göbeklitepe olacaktır. Ben öncelikle bu konuyu takip eden üzerinde hassasiyetle duran başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Şanlıurfa halkı olarak çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa zaten bir marka şehirdir. Bu marka bakımından Göbeklitepe\'yi daha farklı nasıl tanıtabiliriz? Çalışmasını da Kültür Bakanlığı ve ilgili genel müdürlükleriyle daha hassas bir şekilde çalışmalar sürdüreceğiz. Yine diğer çalışmalarımızda ise sur içi anlamında Halil-ür Rahman ve Harran bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bana göre Halil-ür Rahman da, Harran da UNESCO\'ya girmelidir. İnşallah 19-20\'nci miras olarak bu bölgelerimiz de dahil olur. Her şekliyle Şanlıurfa\'da turizm patlaması olacaktır\" dedi.

AÇILIŞ SONBAHARDA

Göbeklitepe\'nin görkemli bir şekilde açılışının sonbahar aylarında cumhurbaşkanı tarafından açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Çiftçi, \"Şimdi yaz ayı dolayısıyla Göbeklitepe\'nin açılışını sonbahara erteledik. Yine cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var. Göbeklitepe\'nin açılmasıyla ilgili teklif bakanlığımız tarafından sayın cumhurbaşkanımıza yapıldı. Benimde temaslarım ve görüşmelerim olacaktır. Cumhurbaşkanımızın programına göre Şanlıurfa\'ya ve Türkiye\'ye yakışır bir şekilde uluslararası akademisyenler ile turizm acentelerin da katılacağı görkemli bir açılışı sonbahar \'da gerçekleştireceğiz\" şeklinde konuştu.

\'GÖBEKLİTEPE UNESCO\'YA TAÇLANDI\'

Göbeklitepe\'nin UNESCO\'nun asıl listesine girmesiyle birlikte taçlandığını belirten Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabiri Dişli ise \"Göbeklitepe\'nin UNESCO\'ya dahil edilmesiyle birlikte bundan sonra UNESCO bir yeri koruma alanı ilan ettiğinde aynı zamanda denetimin de sağlayan bir yerdir. Oradaki tüm gelişmeler UNESCO\'nun kriterlerine göre gelişecektir. Dünyadaki bütün turizm seyahatleri, nerede UNESCO listesi varsa oraya turistleri yönlendirerek ziyaret ettirecektir. Bu nedenle her anlamda önemli bir yer tutmaktadır. Şanlıurfa\'nın ve Türkiye\'nin turist çekmesi bakamında önemli bir gelişmedir. Bizim beklentimiz turizm patlamasını bekliyoruz. Dünya tarihini yeniden yazdıran bir yer olan Göbeklitepe UNESCO\'yla taçlandırılması ülkemiz adına oldukça sevindirici bir durumdur. Ben bu anlamda Göbeklitepe\'nin UNESCO\'ya girmesinde büyük emekleri olan Göbeklitepe\'ye ün kazandıran Alman arkeolog Klaus Schmidt\'in büyük emeği vardır, onu minnet ve saygıyla anıyorum\" diye konuştu.



7)MERSİN\'DE CHP VE MHP\'Lİ VEKİLLER MAZBATALARINI ALDI

MERSİN\'de 24 Haziran seçimleri sonrasında milletvekili seçilen isimler, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Adliye içerisindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu\'ndaki iki ayrı törende, CHP\'den Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, MHP\'den ise Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek\'in mazbatalarını aldı. CHP\'li Başarır, mazbatasını almaya eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi.

Mersin\'in milletvekilleri, meclisteki çalışmalarıyla hem Türkiye\'ye hem de Mersin\'e önemli katkılar sağlayacakları konusunda ortak fikirde buluştu.

8)49 DERECE SICAKTAN ETKİLENEN HAYVANLAR SUDAN ÇIKMIYOR

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği sıcak hava, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar park ve gölgeliklere akın ederken, bunaltıcı sıcaktan etkilenen büyükbaşlar, dere yatağındaki su birikintisinden çıkmıyor.

Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği ilçede sıcak hava bunaltıcı seviyeye ulaştı. Aşırı sıcak havadan bunalanlar, park ve gölgeliklerde zaman geçirirken, Bunaltıcı sıcaklar, insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan kırsal Söğütlü Mahallesi yakınlarındaki büyükbaşlar da günün büyük bölümünde, dere yatağındaki su birikintisinin içinde kalıyor.

180 büyükbaşı otlatan Hamza Çiftel, hayvanların kendiliğinden su birikintisine girdiğini ve saatlerce çıkmadığını belirterek, \"Sürekli bu bölgede hayvanları otlatıyorum. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı daha da artıyor. Hayvanlar bu bölgede bulunan dere yatağındaki su birikintisine doğru geliyor ve köprünün altındaki suya girerek yaklaşık 5 saat suda kalıyorlar. Sıcaklık düştüğü zaman sudan kendileri çıkıp, otlamak için meraya yürüyor. Sıcak hava bizler kadar onları da çok etkiliyor\" dedi.

9)SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR, SÜS HAVUZUNDA SERİNLİYOR

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi gösterdiği ilçede sıcaktan bunalan vatandaşlar, Göz Parkı\'nda ağaçların gölgesinde zaman geçiriyor. Çocuklar ise yasak olmasına rağmen park içerisindeki süs havuzlarına giriyor. Bazıları elbiseyle girerek süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çimlerin üzerine uzanarak kurulanıyor.

