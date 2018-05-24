DHA YURT BÜLTENİ-14

Şemdinli\'de hain tuzak: 2 korucu şehit, 3 yaralı (3)

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN HAKKARİ\'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında, yol arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Fehmi Özer (29) ve Adil Özer (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker, korucu, polis ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit korucuların yakınlarını komutanlar teselli etmeye çalıştı.

Şehit güvenlik korucuların cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasından sonra, din görevlileri tarafından dualar okundu. Duaların ardından şehit güvenlik korucuları evli Fehmi Özer ile evli ve 1 çocuk babası Adil Özer\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere helikopterle Şemdinli ilçesine götürüldü.

GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden detaylar

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA)

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Emrah Serbes: Özür diliyorum; cezamı çekmeye razıyım



İZMİR-Aydın otoyolunda, aracıyla önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık yazar Emrah Serbes\'in yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını veren savcı, sanığın, \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Emrah Serbes ise savunmasında, suçlu olduğunu, ancak alkollü olmadığını ileri sürüp, \"Olay günü teslim olsaydım keşke. Özür diliyorum. Cezam neyse verin. Cezamı çekmeye razıyım\" dedi.

Kaza, 22 Eylül 2017\'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa\'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte \'Behzat Ç.\' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi\'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes\'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes\'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik\'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yazar Emrah Serbes hakkında, \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak\' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Serbes\'in üç yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de \'suçu üstlenmek\' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianameye kabul eden İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes\'in tam kusurlu olduğunu belirtti.

\'SARA İLACI KULLANIYORDU\'

Emrah Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler\'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi\'nden 3, Erciyes Üniversitesi\'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda Serbes\'in kaza yaptığı sırada, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca, kaza sırasında Serbes\'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğunun değerlendirdiği de belirtildi.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Menemen Cezaevi\'nde bulunan tutuklu sanık Emrah Serbes, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, kazada babası, annesi ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Özçelik\'in avukatlarından Mustafa Tırtır, bir önceki celsede müvekkili ve yakınlarını üzen iki husus olduğunu belirtti. Mustafa Tırtır; sanık avukatının, \"Kazada hayatını kaybeden ailenin o araçları dışında bir araçları daha varmış, kaza yaptıkları araca göre daha yeni. Yeni model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı\" ifadesinin ve sanki Serbes\'in aracına kendilerinin içki şişesi koymuş gibi ima içeren sözlerinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Avukat Mustafa Tırtır, aynı zamanda karşı taraftan bir pişmanlık ve samimiyet göremediklerini dile getirerek, \"Kenan Doğru, Emrah Serbes\'in yerine geçiyor. Adalet yanıltılıyor. Tanığın biri \'Serbes\'ten alkol kokusu aldım\' diyor. Kenan Doğru \'Alkol kokusu almadım\' diyor. Alkolmetreye üflemeyerek kaçan sanıklara, vicdanları rahatlatan bir karar bekliyoruz\" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Emrah Serbes ise savunmasında olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden olduğunu belirten Emrah Serbes, şöyle dedi:

\"Ömür boyunca bu yükü taşıyacağım. Hızım 130 kilometreden fazla değildi. Yağıştan sonra hızımı düşürdüm. Öndeki araca arka sağ tekerlekten çarptım. Ortadan çarpsaydım bu kadar savrulmazdım. Yeşil reçeteli ilaç kullanmadım. Dikkat dağınıklığı problemim olduğu için aldığım ilaç var. Ben o ilacı sabah 11.00\'de aldım. Kaza ertesi sabah oldu. İlacım araç kullanmaya mani değildir. Aksine dikkat toplayıcıdır, uyuşturmaz. Ailemde kalp hastalığı vardır. Aspirin kullanırım. Kenan\'ın \'İlaç kullanırken gördüm\' dediği odur. Olay günü alkol kullanmadım. Kazanın nedeni alkol değildir. Asli kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Bu kaza kesinlikle benim yüzümden olmuştur. Yol kaygan ve eğimliydi. Önümdeki aracı rampanın arkasından gördüm. Cezam neyse çekmeye razıyım. Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden oldum. Avukatımın söylediği söz nedeniyle çok üzgünüm. Kesinlikle yanlış anlaşıldı. Ben işçi çocuğuyum. Bu hususta çok üzgünüm. Posta gazetesine yazdığım mektup o psikolojiyle yazılmış bir mektuptu. Basın delilleri yok ettiğimi söylediği için yazılmış bir mektuptu. Teslim olmamın bir oyun olduğu söyleniyordu. Olay günü teslim olsaydım keşke. Özür diliyorum. Bana \'sorumsuz, bencil, bir aile senin yüzünden yok oldu\' diyebilirsiniz ama bana \'Alkollü ve ilacın kontrolü altındaydı\' diyemezsiniz. Ne söyleseler yeridir. Onların yüzüne bakmaya yüzüm yok. Cezam neyse verin. Cezamı çekmeye razıyım.\"

Duruşmada söz alan sanığın avukatı Ayhan Baytekin ise geçen duruşmada söylediği \"Daha iyi araçları vardı, buna binmeleri durumunda hayatlarını kaybetmezlerdi\" şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, bu nedenle aileden özür dilediğini ifade etti. Ayhan Baytekin ayrıca, müvekkilinin salıverilmesini de istedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada savcı da mütalaasını verdi. Savcı, iddianamede olduğu gibi Emrah Serbes\'in \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak\' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Kenan Doğru için de 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Talepleri alan mahkeme, duruşmayı 12 Temmuz\'a erteledi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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Bursa eski Emniyet Müdürü Kahya\'ya FETÖ davasında 8 yıl hapis cezası

BURSA’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Bursa eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İl Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam\'ın da aralarında olduğu, 3\'ü tutuklu 4 sanığın yargılamasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan Ali Osman Kahya\'ya toplam 8 yıl 1 ay 15 gün, İbrahim Saydam’a 6 yıl 3 ay, eski Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu’na ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Saydam’ın tahliyesine karar verdi. Başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce dava açılan tutuklu sanıklar Bursa eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İl Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam, İl Sağlık Müdürlüğü eski yardımcılarından Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz yargılanan Faruk Öztürk\'ün karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraatlarını istediler.

Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Ziya Leventoğlu\'na ise 7 yıl 6 ay, İbrahim Saydam\'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Saydam\'ın tahliyesine karar veren heyet, Faruk Öztürk\'ün dosyasını ise tefrik etti.

Görüntü Dökümü (Arşiv)

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- Adliyeye getirilişi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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FETÖ\'nün \'imamı\' tutuklandı

ZONGULDAK\'ta gözaltına alınan FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, pilotlardan ve personelden sorumlu imamı A.Y., tutuklandı.

Zonguldak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, örgütün \'gaybubet\' olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda, terör örgütünün Hava Kuvvetleri\'nin pilotlardan ve personelinden sorumlu imamı A.Y. ile kardeşi Ö.F.Y.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Y. Zonguldak Adliyesi\'nden görüntülü olarak bağlandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Kardeşi Ö.F.Y. ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebi doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ö.F.Y.\'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Akşener: Üst akılın elini, belini kırmak için al tedbirini biz senin yanında olalım

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Konya\'nın ardından Karaman\'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Akşener, dolardaki yükselişe değinerek şunları söyledi:

\"Dolar aldı başını gitti. İş başındaki arkadaşlar bunun sebebini üst akla bağladılar. Buradan bir soru sormak isterim. Üst akıl madem doları uçuruyor, önlem almak, tedbir almak için bu üst aklın elini ve belini kırmak için elini tutan mı var kardeşim? Al tedbirini, millet senin yanında olsun, biz senin yanında olalım. Buradan bizi yönetenlere seslenmek istiyorum; ekonomi tercihiniz yanlıştı. Ekonomi tercihiniz fabrika satmak üzerine kuruldu. İstihdam yaratmak yerine, tam tersine betonu tercih ettiniz. Vatan çocuklarının cebinden 5 lira çıkmıyor. Dolayısıyla yanlış tercihiniz bugün ekonomiyi en kötü duruma getirdi. Milletin parasıyla yapılmış fabrikaları sattınız. En son şeker fabrikasını sattınız, pancarı ve çiftçiyi bitirtiniz. Gıda sanayinin merkezi olan bu bölgede, tarlasıyla çiftçi küstü. Bu bölgenin buğdayı ortadan kalktı, Rusya\'dan buğday ithalatı var. Şeker fabrikaları kapatıldı, buna karşılık Amerika’dan mısır şurubu, mısır ithalatı var. Amerikan çiftçisi kazanıyor, Türk çiftçisi ise tarlasıyla küs.\"

Akşener, yatırım yapanların önünü açacaklarını belirterek, \"Biz beton yapmak yerine, fabrika yapanların önünü açacağız\" dedi.

Yatırımcıya ek teşvikler vereceklerini vurgulayan Akşener, yatırım sırasında aradaki bürokrasiyi de ortadan kaldıracaklarını söyledi. 4 yıllık üniversite mezunlarının işsiz olduğunu ifade eden Akşener, \"Üniversite binaları yaptılar, içlerinde hocalar yok. Adliye sarayı yaptılar, içinde adalet yok. Onun için bu genç kardeşlerime devletin iş verme mecburiyeti var. O çocukların anasının, babasının önünde ezilmesinin önüne geçeceğiz. İş buluncaya kadar da her gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Meral Akşener\'in alana gelişi

- Akşener\'in konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

SAKARYA\'da maliyet nedeniyle üretimi durduran tavuk üreticileri, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nun arabuluculuğuyla tavuk entegre firmalarıyla bir araya gelerek, anlaşmaya vardı. Kümes sahibi tavuk üreticileri, 16 günlük aranın ardından yeniden üretim kararı aldı.

Sakarya\'da tavuk entegre firmalarıyla maliyetler konusunda anlaşmaya varamayan tavuk üreticileri geçen günlerde kümeslerinde tavuk üretimini durdurdu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu devreye girerek tavuk üreticileri ile tavuk entegre firmalarının yetkililerini bir araya getirdi. Valilikte düzenlenen toplantıda tarafların anlaşmaya varmasıyla, yeniden üretime başlama kararı alındı. Diğer tavuk entegre firmalarıyla da anlaşmaya yakın olunduğu bildirildi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, firmalar ve üreticiler üzülmeden sistemi sürdüreceklerini temenni ettiklerini belirterek, \"Tabii sektörde dönem dönem sorunlar yaşanıyor. Oluşabilecek ihtilaflarda ve diğer sektörün sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere toplandık. Firma ile üreticilerle istişareleri sürdürme konusunda mutabakata varıldı ama varılacak sonuçta sözleşmeyi de inşallah üreticilerle bizzat imzalayacaklar, istişareler bizzat sürecektir. Bu anlamda karşılıklı mutabakata varıldı, inşallah iki taraf da birbirlerini üzmeden bu sistem devam eder diyoruz\" dedi.

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, sektörün ve ülkenin zarar görmesini istemediklerini belirterek, \"Marmara Bölgesi\'nde bundan 16 gün önce başlayan kümeslere hayvan koymama eylemimizde, bugünden itibaren Sayın Valimizin de araya girmesiyle ön uzlaşı oldu. Bundan sonraki süreçte birkaç madde üzerinde kaldık. Bu maddelerle ilgili de önümüzdeki günlerde sonuç alınacak. Bugünden itibaren üreticimiz hayvan koymaya başlayacak diye karar alınmıştır. Sakarya bölgesi öncülüğünde başlayan ve 5 ili kapsayan görüşmelerde, başlangıcında bölgenin yüzde 50\'si eyleme katılmıştı. Bu her geçen gün artıyordu, 16 gündür üreticilerimiz hayvan koymuyor. Hedefimiz, hakkımızı almaktı. Sayın Valimizin de bugün araya girmesiyle yönetmeliğe uygun yeni sözleşmeler üzerinde mutabık kalındı. 2-3 madde üzerinde belli eksiklikler kaldı, onları da önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşerek aşacağız. Sektör ve ülke zarar görmesin diye bugün itibarıyla üretim için üreticilerimize bilgi aktarılmıştır. Onlar bir fiyat verdi, biz bir fiyat verdik, orta noktada buluşacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu işin gerçekten kaygısını sıkıntısını çeken biziz gece gündüz\" diye konuştu.

Kararı alan ilk birlik olan Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, ileriki süreçte mutlu olacaklarını belirterek, \"Bu süreçte bize destek veren arkadaşlarıma ve emekçi kardeşlerime bu davanın arkasında durdukları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte dostluk çerçevesinde üretimi yapacak olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Civciv almadık, tamamen kanun çerçevesinde mücadelemizi yaptık. Kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadık. İllaki taleplerimiz yüksektir ama bugün itibarıyla da bu üretimi yapmaya devam edeceğiz. Mutlu olacağız inşallah\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantıdan görüntüler

Açıklamalar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Karamollaoğlu: Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez



SAADET Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, doların artışı ile ilgili ortaya atılan senaryolar üzerine, \"Dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60\'a 3.70\'e inecekmiş. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58\'le 4.60\'la 4.70\'le bitmeyecekmiş 7\'ye 8\'e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez\" dedi.

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Sakarya\'da bir otelde sosyal medya üzerinden \'Değiştir Sakarya\' hashtagiyle ilk kez canlı yayında soru-cevap şeklinde gerçekleşen \'E-miting\' düzenledi. Karamollaoğlu, ilk olarak partililere hitap ederken daha sonra eline bir tablet alarak vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevapladı. Dolar için düşeceği ve yükseleceği yönünde iki ayrı senaryo üretildiğini belirten Karamollaoğlu, \"Dolar aldı başını gidiyor. Ne zaman duracağını bilemiyoruz. Şimdi senaryolar üretiliyor efendim dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60\'a 3.70\'e inecekmiş, bakın gördünüz mü biz başımıza böyle bir çorap örülmeye kalkıldığında bununla nasıl mücadele edip başarı kazanıyoruz diye de millete nota verecekler. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58\'le 4.60\'la 4.70\'le bitmeyecekmiş 7\'ye 8\'e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Bunun üstesinden de kimse gelemez diyorlar. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez\" dedi.

\'KENDİNDEN ŞİKAYET EDEN İKTİDAR BAŞKA YERDE GÖRÜLMEDİ\'

Karamollaoğlu, seçimin daha ağır faturalar çıkmaması için erken yapıldığını kaydederek, \"Bu seçim eğer birkaç ay daha gecikseydi bugün aslında ilk emarelerin görmüş olduğumuz dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edecek, hükümet ayakta kalma imkanını kendisinde bulamayacaktı. Bu kadar acele edilmesinin sebebi sadece alınacak acı reçeteleri biraz geciktirmekten ibaret. Çıktılar bu sıkıntıların içinde bol vaatlerde bulunmaya başladılar. Bugünkü iktidar gibi kendinden şikayet eden başka hiç bir partiye dünya tarihinde rastlanmamıştır. Nereye giderseniz gidin hep aldatıldık, yanlış yaptık, milletimizden özür diliyoruz, Allah bizi affetsin, şuraya ihanet ettik. Yeter yahu eğer bu kadar yanlış yapmaya siz meyilseniz bundan sonra bu işi düzelteceğinizin emaresini bile görmek isterken göremiyoruz\" diye konuştu.

Karamollaoğlu, parti olarak medya ambargosuyla karşı karşıya oldukları için sosyal medyayı kullandıklarını belirterek, \"Bize bir ambargo uygulanıyor medyada bunun için biz de bu konuya çok açıklık net bir cevap olsun diye şu ifadeyi kulandık, \'medya padişahınsa sosyal medya bizimdir.\' İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin çok daha fazlasına ulaşmış bulunuyoruz. Böyle bir yönetim tarzı dünyada yok. Ben bazı kelimeleri böyle ölçerek kullanıyorum. Bu nereye götürür bizi. Diktatörlük kelimesini kullanmak istemiyorum ama ister istemez diktaya eğilimi vardır bu sistemin\" dedi.

Karamollaoğlu, 15 Temmuz\'la ilgil yürütülen soruşturmada gereken derinliğe inilemediğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Bugün ülkemizde iyi bir mücadele var bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz, bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Milletimizin cesaretiyle bu kalkışma engellendi, bastırıldı. Bunu hükümet tek başına kendisine mal etmek istiyor ama bu aslında milletimizin gösterdiği şecaatle, basiretle ilgili bir konudur. Bunun arkasından bu mücadele bu kalkışmanın köküne inilemedi. İnilmiş olsa zaten OHAL kalkar. Hala OHAL\'le yönetiliyor ülkemiz, üstelikte seçime giderken. Bu kalkışmayla ilgili en ciddi mücadeleyi biz yaparız. Bu örgütle bizim hiç bir alakamız olmadığını dünya alem biliyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salondan görüntüler

Konuşma

Detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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