DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Yılmaz: En büyük yatırımı öğretmene yaptık

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayırsever iş insanı Nuri Üysen tarafından inşa ettirilen 32 derslikli okulun resmi açılışını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Bakan Yılmaz, \"En büyük yatırımı öğretmene yaptık. Çünkü eğitim öğretmensiz olmaz; okul olmadan olur, akıllı tahta olmadan olur, tablet bilgisayar olmadan olur. Bizim dönemde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da 25 bin öğretmeni eğitim ailemize katacağız\" dedi.

Okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı. Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın ‘Sen O Zaman İnsansın’ şiirini okumasının ardından, hayırsever iş insanı Nuri Üysen, 32 derslikli okulun zamanında yapılarak eğitim öğretime kazandırılmasıyla ilgili teşekkür konuşması yaptı.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada eğitimden daha önemli daha öncelikli bir konu olmadığını söyledi. Yılmaz şöyle konuştu:\"Türkiye’de iyiye giden şeyler var. Ama onların en başında gideni eğitimdir. Eğer eğitimde bir aksama olursa, her şeyde aksama olur. Eğitim iyiye giderse her şey de iyiye gider. Eğer bugün Türkiye\'de gerçekten yapılan iyi şeyler varsa, eğitimden. Ama şunu da söylüyoruz: Eksik olan varsa onun da sebebi eğitimdir. Yine o eksikleri gidermenin yolu da eğitimden geçiyor. Ülkemizi bilgi ekonomisine geçirmek istiyoruz, taşımak istiyoruz. Endüstri 4.0\'le buluşturmak istiyoruz. Ne gerek, eğitim gerek. Türkiye\'de demokrasiyi yerleştirmek kökleştirmek istiyoruz. Çünkü insanların kendisi hakkında sağlıklı karar alabilmesi için mutlaka eğitim şart. Dolayısıyla hem bilgi ekonomisine geçişin hem demokrasinin güçlendirilmesi için eğitim olmazsa olmaz unsurdur.\"

\'EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMALIYIZ\'

Bakan İsmet Yılmaz bugün eğitimin kalitesini artırma konuları üzerinde konuşulduğuna dikkat çekerek, \"Bugün Tüm Türkiye\'de 65 binin üzerindeki okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yaklaşan öğrencimize eğitim veriyoruz. Türk milletinin Kızılelma\'sı çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlaka eğitimin kalitesini artırmak lazım. Eğitimin kalitesinden konuşuyoruz. Eğer eğitimin altyapısını çözemeseydiniz, eğitimin kalitesinden bahsedilemezdi\" dedi.

\'EN BÜYÜK YATIRIMI ÖĞRETMENE YAPTIK\'

2018 yılı bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayırdıklarını kaydeden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:\"En büyük yatırımı öğretmene yaptık. Çünkü eğitim öğretmensiz olmaz; okul olmadan olur, akıllı tahta olmadan olur, tablet bilgisayar olmadan olur. Bizim dönemde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da 25 bin öğretmeni eğitim ailemize katacağız. Daha kaliteli bir eğitim vermek için ikili eğitimi mutlaka kaldırmak lazım. Ne gerekiyor? Yeni okullar, yeni derslikler yapmak lazım. 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Ne kadar derslik şu anda inşa halinde? 47 bin. Ne kadar ilave açık var? 11 bin. Allah nasip ederse 2019 yılı sonunda ikili eğitimi kaldıracağız.\"

\'AVRUPA’DAN BİR KALEMDE GERİYİZ\'

\"Resmin tamamını görerek söylüyorum. Eğitimde her kalemde biz Avrupa’dan ileriyiz\" diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:\"Ama bir kalemde geriyiz, o kalem de diğer alanlara etki ediyor. Nedir o? Okul öncesi eğitim. 5 yaş için eğitim zorunlu eğitim değil. İstiyoruz ki yaygınlaştıralım. Batı\'dan tek geri olduğumuz alan bu. İnşallah 2019 yılına kadar 5 yaş için okul öncesi eğitimde yüzde 90\'a çıkaracağız.\"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayırsever iş insanı Nuri Üysen ile birlikte okulun açılış kurdelesini kestikten sonra sınıflarda ders yapan öğrencileri ziyaret edip onlarla sohbet etti.

Çileden çıkan pazarcı, yürüyüş yaptı polisle karşı karşıya geldi

Manisa eski otogarı yanındaki yeri kapanınca 1 haftadır tezgah açmayan, Öğretmenevi\'nin arkasında Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nce (UKOME) belirlenen sokakta tezgah açmayı bekleyen pazarcı esnafı, daha siftah yapamadıkları yeni yerlerinin yine değiştirilmesiyle çileden çıktı. Yürüyüş yapan ve Valiliğin önünde açıklama yapmak isteyen pazarcı esnafıyla, onlara izin vermeyen polis arasında arbede yaşandı.

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesinin Arda Mahallesi\'nde perşembe günleri kurulan pazaryeri, kavga çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni hizmet binasının yapılacağı alandaki pazaryeri inşaat çalışmaları için boşaltıldı. Geçen hafta perşembe pazarını kuramayan esnaf, UKOME Merkezi tarafından belirlenen Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Öğretmenevi arkasındaki 1507 Sokak\'taki pazaryerleri kurası için toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda toplanan 779 pazarcı, yerlerinin kura çekimi için beklerken bu kez, belirlenen Öğretmenevi arkasındaki alanın da iptal edildiği açıklandı. Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener\'in yaptığı duyuru sonrası salonda tansiyon yükseldi. Kürsüye çıkan Şener, \"Bize bazı yerler gösterildi. Önerilerimizi kabul etmediler. Sonra UKOME\'den Peker Mahallesi\'ndeki Öğretmenevi\'nin arkasında bulunan 1507 cadde üzerindeki yer geçti. Biz bir haftadır hazırlığımızı yaptık. Kura çekimine kadar bu işi getirdik. Ancak Valilik kararına göre Öğretmenevi\'nin arkasındaki yer de iptal oldu. UKOME\'nin tekrar toplanıp yeni karar alınacağı söylendi. Bize eski Cider Yağ Fabrikası\'nın arkasındaki yeri söylüyorlar\" dedi. Bunun üzerine pazarcı esnafı, Manisa Valiliği önüne kadar yürüme kararı aldı. 779 pazarcı esnafı, Oda Başkanı Halim Şener ile birlikte Doğu Caddesi üzerinden Manisa Valiliği önüne kadar \"Pazarımızı İstiyoruz\" sloganı eşliğinde alkışlarla yürüdü.

PAZARCI ESNAFIYLA POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Manisa Valiliği önünde toplanan pazarcı esnafı, ilk olarak valilik binası önünde açıklama yapmak istedi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çevik Kuvvet polisleri ile emniyet amirleri, açıklamanın Valilik önünde yapılamayacağı uyarısında bulunarak kalabalığı Milli Egemenlik Anıtı\'nın önüne yönlendirmek istedi. Bazı pazarcılar, \"Vali aşağı inecek\" diye bağırarak yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Valilik önüne kadar yürümek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı. Sinirlenen pazarcı esnafını yatıştırmak isteyen Oda Başkanı Halim Şener, \"Bize sıkıntı çektirmeye, bizi meydanlara indirmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. 4 yılda bazı siyasilerimiz, pazaryerlerine gelerek broşürlerini dağıttı. Lokma döktürdüler, gül dağıttılar. Bizim yanımıza gelirken siyasilerin 1 değil, 11 kere düşünmesi lazım. Biz onları seviyoruz ama bizim sevdiğimiz kadar onlar da bizi sevsinler. Üvey evlat yapmasınlar. Artık bizim ekmeğimizle oynamayacaklarını gördüler. Bizim yerimizi aldılar. Bizim yerimizi en iyi şekilde verin. Pin pon topu gibi oynamayın. Artık pazaryerine gelen besmeleyle gelecek\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ODA BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünde bekleyen kalabalık pazarcı esnafla sakinleşmeleri için görüştü. İl Emniyet Müdürü Bilgiç, tepki pazarcı esnafından uzak bir yerde yaklaşık yarım saat boyunca Pazarcılar Odası Başkanı Şener ile ayrı görüştü. Görüşmenin ardından pazarcı esnafına kısa açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Bilgiç, yaşanan sorunun giderilmesi konusunda kendisini üzerine düşen görevi yapacağını belirterek, \"UKOME\'de tekrar bir görüşme yapılacak. Görüşmede şuanki Peker Mahallesi\'ndeki ve Barbaros Mahallesi\'ndeki Cider Yağ fabrikasını arkasındaki konu tekrar görüşülecek. Toplantıya biz de katılacağız. Bu konuyu çözmek için gereken neyse yapacağız. Beklemek çözüm değil. Çözümü konuşarak arayacağız. Sizin için uygun yer neresiyle belirlenecek. Yürüyerek çözüm bulunmaz. Esnafımıza destek için gereken neyse yapacağım\" dedi. Bilgiç\'in ardından pazarcı esnafına seslenen Şener ise, UKOME\'nin alacağı kararı beklediklerini belirterek, \"Nereye gidersek gidelim iş yaparız. Eski perşembe pazaryerini teklif ettim. Ama \'olmaz\' dediler, net söylediler. Biz nereye gidersek ekmeğimizi çıkartırız. Bizim istediğimiz bizi algılansınlar, anlasınlar. Bizim isteğimiz 2 haftadır pazarımızı açmak. Neresi olursa olsun, neresi uygun olursa orada yerimizi açacağız\" diye konuştu. Açıklamaların ardından pazarcı esnafı, UKOME\'nin alacağı son kararı beklemek için Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünden sesizce dağıldı.



Peruklu hırsız, güvenlik kameralarına göbek attı



Manisa\'da çeyiz eşyası satılan pasaja giren hırsız, önce vitrin camını kırarak peruk çaldı, ardından da başına taktığı perukla dükkanlardan hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın parfüm sıktığı, ayrıca kameralara dönüp göbek attığı görüldü. Pasajdan çıkarken büyük tuvaletini de yapan hırsızın davranışları karşısında şoke olan esnaf, bir an önce yakalanmasını istedi.

Şehzadeler ilçesinde \'Havuzlu Çarşı\' isimli, çeyiz eşyalarının satıldığı pasaja, geçen pazartesi günü hırsız girdi. Saat 01.52\'de pasaja girdiği görülen hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Pasajda bir süre dolaşan hırsız, dükkanların vitrin camlarını kırıp içeri girdi. Girdiği ilk dükkandan peruk çalan hırsız, bunu başına takıp sırayla diğer dükkanlara girdi. Peruklu hırsızın kırdığı vitrin camlarını da tek tek toplayarak kenara koyması dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ŞOKE OLDULAR

Yaşanan hırsızlık olayı, pasajda dükkanı olan pizzacının saat 05.00\'te geldiğinde durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Polisi arayan iş yeri sahibi, diğer dükkan sahiplerine de haber verdi. İş yerlerine gelenler, güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Hırsızın peruk takması, güvenlik kameraları karşısında göbek atması görenleri şaşırttı. İş yeri sahipleri hırsızlık olayını polise bildirdi, polis hırsızın girdiği 4 işyerinde inceleme yaptı.

\'MARKET ALIŞVERİŞİ YAPAR GİBİ CİRİT ATMIŞ\'

İş yeri sahiplerinden Tarık Yasin, hırsızın yaklaşık 2 saat boyunca pasajda kaldığını ve çok rahat tavırlar sergilediğini güvenlik kameralarından gördüklerini anlattı. Tarık Yasin, \"İlk önce vitrin camını kırmış. Daha sonra kapıyı kırarak içeri girmiş. Ancak işine yarayacak bir şey bulamamış. Etrafı dağıtmış ve duvarda asılı olan parayı almış. Arka dükkandaki peruğu alıp kafasına takmış. Diğer dükkanlara perukla girmiş. Diğer komşularımın telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını çalmış. Market alışverişi yapar gibi cirit atmış. Birçok ürüne bakmış, beğendiklerini almış, beğenmediklerini atmış. Kırdığı camları da tek tek toplayıp temizlemiş. Ben geldiğimde kapı önlerinde kırık cam yoktu\" dedi. Yaşadıkları hırsızlık olayı karşısında şaşkına döndüklerini anlatan bir diğer esnaf Serkan Atılgan ise, \"Ben sabaha karşı 05.40 gibi yan komşumun aramasıyla dükkana geldim. Kamera kayıtlarından olayı izledim. Çeyizciden peruk almış. Taşlarla camı indirmiş. Benim dükkanda yaklaşık 25 dakika vakit geçirmiş. Yaklaşık bin lira para, dizüstü bilgisayar ve benim burada olan giyim eşyalarımdan almış. Parfüm sıkıyor kendine. Cüzdan, kemer, biraz yemeni çalmış. Kameraya dönüp oyun oynuyor. Burada bayağı vakit harcamış. Kendine pijama açmış, beğenmemiş bırakmış. 4 dükkana girmiş. Kimisinde de yatakta uzanmış\" diye konuştu. Esnaf, hırsızın pasajdan çıkmadan büyük tuvaletini de ortalık yere yaptığını belirterek bir an önce yakalanmasını istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ\'nün talebe sorumluları adliyede/EK

TUTUKLANDILAR

FETÖ/PDY\'nin \'sözde\' büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem imamı Uğur E. ile \'sözde\' bölge talebe sorumlusu Tarık O., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı.

Haber:ZONGULDAK,(DHA)

===============================================

Kömür Kongresi Zonguldak\'ta başladı

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından 21\'ncisi düzenlenen \'Uluslararası Kömür Kongresi\' başladı.

Dedeman Oteli\'nde gerçekleştirilen kongrede, kömür madenciliğinin bilim ve teknolojisi, kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği, kömür madenciliğinde ekonomi politikaları ve sosyal sorunları bilimsel verilerle tartışılacak, 10 oturumda 46 bildiri sunulacak. Kongreye, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melih Geniş, madencilik sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın önemli bir gelir ve gelişim kaynağı olduğunu söyledi. Kaynaklı enerji üretiminin madencilik faaliyetleriyle gerçekleştirildiğini ifade eden Prof.Dr. Geniş, \"Dünyada ve ülkemizde fosil kaynaklı enerji hammaddelere ihtiyacın olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Enerji de dışa bağımlılığımızın giderek arttığı son dönemlerde kömür varlığımızı etkin ve verimli bir şekilde üretmemiz kömürün önemi daha da arttırmaktadır. Katma değeri yüksek teknolojik ürünler elde edilmesi konusunda çalışmaların daha çok desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki linyit varlığının büyük bir bölümü termik santrallerde kullanılmaktadır. Kömürün yanma veriminin yükseltilmesi hedeflenmeli ve çevre dostu termik santrallerin kullanımı desteklenmelidir\" DEDİ.

\'DÖVİZ ARTIŞLARINA YÖNELİK ACİL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR\'

Ayhan Yüksel son dönemde döviz kurlarındaki artış ve artan iflasların ileriki günler için olumsuz sinyaller verdiğini ifade ederek, \"Olumsuz gidiş birer yurttaş olarak hepimizin yaşamının belirgin bir biçimde etkileyeceği gibi, üretimin temel girdilerinin önemli bir kısmını sağlayan madencilik sektörünü ve elbette mesleki faaliyetlerini de bir o kadar olumsuz etkileyecektir. Yaşanan iflasların madencilik sektörüne yansıtılması söz konusudur. Olağan yönetsel mekanizmaların devre dışı bırakıldığı, kararların tek merkezden alındığı ve denetlenemediği her durumda ekonomide daha büyük olumsuzluklar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bu ekonomik olumsuzluklar bir yandan çalışan ücretli üyelerimizi ciddi olarak etkilerken, diğer yandan işsiz maden mühendisleri sayısının daha da artmasına neden olacak ve meslektaşlarımız da dahil tüm toplumun daha da yoksullaşmasına neden olacaktır\" dedi. Günübirlik alınan kararlarla madencilik sektörünün gelişme gösteremeyeceğini anlatan Yüksel, şöyle dedi:\"Günübirlik karar, uygulama, planlama ve politikalarla yönetilemez. Ancak bunun tam tersini yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Ülkemizde her ne kadar yerli ve milli madencilik politikası, yerli ve milli enerji politikası olduğu iddia edilse de, ben herhangi bir belge ve dokümantasyona ulaşamadım. Ne yazık ki ülkemizde köklü bir madencilik politikası yoktur. Eğer koklu bir madencilik politikamız olsa Maden Kanunu son 2 yılda 3 kez son 15 yılda ise 6 kez değiştirilmezdi. Eğer bu ülkede yerli ve milli bir madencilik politikası olsa ülkemiz doğalgaz cennetine dönüştürülmezdi. Eğer bu ülkede yerli ve milli bir madencilik politikası olsa Zonguldak\'ta ki kömür için buraya kurulmuş olan Demir-Çelik Fabrikasında ithal kömür kullanılmazdı. ETKB yerli ve milli madencilik\" diyor yerli ve milli enerji\" diyor. Yerli kömüre dayalı termik santral kuracağız diyor. Soruyorum sizlere proje yabancaysa, teknoloji yabancaysa, finansman yabancıysa hatta ve hatta işçilik dahi yabancaysa bunun neresi yerlidir? Neresi milidir?\"

ZONGULDAK GÖÇ VERİYOR

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise kuruluş kapasitesi 5 milyon ton olan TTK\'nın şu an 823 bin ton üretim yapabildiğini söyledi. Çalışan işçi sayısının ise 7 bin 462\'lere kadar düştüğüne dikkat çeken Demirci, \"Bugün geldiğimiz noktada, 170 yıllık üretim kültürüne sahip bu bölge, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. 1920\'lerden 1980\'lere ülkemizin taşkömürü ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan maden havzamızda, bugün kamu ve özel sektör olarak taşkömürü üretimi 1,5 milyon ton civarında. Varlık sebebimiz olan Kardemir ve Erdemir\'e kömür veremiyoruz. TTK\'nın düşük kalorili atık kömürünü değerlendirmek üzere kurulan Çtalağzı Termik Santrali\'ne bile kömür verilemiyor. TTK dip yaptı, Zonguldak göç veriyor. Direne direne geldiğimiz nokta burasıdır\" dedi. Konuşmaların ardından \'Maden Makineleri ve Donanımı Sergisi\'nin açılışı yapıldı. Kongre, 13 Nisan Cuma günü sona erecek ve sonuç bildirgesi yayınlanacak.

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu EHTTA\'ya Avrupa\'yı hedefledi

Denizli\'nin Pamukkale Belediyesi, ilçedeki termal sağlık alanında adını Avrupa\'ya duyurmak için kısa adı EHTTA olan (European Historic Thermal Towns Association) Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği\'ne üye oldu. Pamukkale Belediyesi, Türkiye\'de EHTTA\'ya üye olan ilk belediye olma unvanını alırken, Başkan Hüseyin Gürlesin, termal sağlık konusunda var olan 475 milyar dolarlık pastadan Denizli olarak pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Pamukkale Belediyesi, termal sağlık konusunda adını Avrupa\'ya duyurmayı planladığı EHTTA üyeliğinde mutlu sona ulaştı. 2017 yılında başlayan üyelik süreci gerekli maddelerin yerine getirilmesiyle başarıyla sonuçlandı. Konuyla ilgili Pamukkale travertenleri altındaki Kocaçukur\'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, birliğe üye sürecini ve neler getireceğini açıkladı. Pamukkale Belediyesi başkan yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya ve Türkay Gözlükaya ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda gazeteci yer aldığı toplantıda konuşan Gürlesin, EHTTA\'nın 2009 yılında kurulan tarihi ve termal özelliği olan kentler arasında ortaklık ağı oluşturmayı amaçlayan birlik olduğunu söyledi. Birliğin, Türkiye\'den ilk belediye üyesi olmayı başardıklarını belirten Gürlesin, şunları söyledi: \"En az 19\'uncu yüzyıldan kalma termal tarihi kent, termal su kaynakları yönetim sistemi, kültür ve sanat aktiviteleri ve geniş bir yelpazede konaklama imkanı sunma şartlarını Pamukkale olarak yerine getirdik. Biz Pamukkale olarak turizm ilçesiyiz. 68 mahallede bilindik belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken, Pamukkale ve hemen yanındaki Karahayıt\'ın turizmi içinde çalışmalar yaptık. Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği\'ne üyelik için yapılan başvurunun ardından gerekli çalışmaları yaparak Avrupa\'daki 39. üye şehir olmayı başardık. Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi ülkelerin ön plana çıktığı termal sağlık konusunda, Pamukkale olarak adımızı duyurmak çok önemli. 16 ülkeden 41 şehir bu birlikte yer alıyor. Ortada 475 milyar dolarlık bir termal turizm pastası var. Biz ne kadar çok Pamukkale ve Karahayıt\'ın adını Avrupa\'ya ve Dünya\'ya duyurursak, turist sayısı ve gelir açısından daha üst noktalara ulaşabiliriz. EHTTA\'ya üyeliğin faydalarını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz.\" EHTTA\'ya Türkiye\'den tek belediye üyesinin Pamukkale Belediyesi olduğunu altını çizen Gürlesin, \"Bunun dışında Bursa Valiliği de üye. Bu birlik sayesinde tanıtım ve reklamın yanı sıra müşteri paylaşımı ile birlikte Denizli\'ye gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz. Ayrıca günübirlik olan turistlerin 14-21 gün olan kürlerini Karahayıt\'ta almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kısacası Pamukkale Belediyesi\'nin üyeliği ile Denizli turizminde yeni bir dönem başlamış oluyor\" dedi.



Düzce\'de tankerler denetlendi

Düzce\'de, tehlikeli madde taşıyan tankerlere karşı denetim yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan tankerlerde sürücü evraklarının yanı sıra yangın tüpünden, tehlike anından kullanılacak eldivenlere kadar bakıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri ile birlikte D-100 Karayolu üzerinde denetimlerde bulundu. Durdurulan tankerlerde, sürücülerin evraklarının yanı sıra araçta bulunması gereken ikaz levhaları, takoz, uyarı işaretleri, göz durulama sıvıları, tehlike ikaz yeleği, portatif aydınlatma araçları, eldiven, koruyucu gözlükler, acil durum maskesi, kürek, kanalizasyon örtüsü olup olmadığına da bakıldı. Evrakları eksik olan sürücüler ile taşınması gereken malzemeler olmayan tanker araçlarına cezai işlem uygulandı.

Yozgat\'ta şeker fabrikası çalışanlarından \'kadro\' eylemi

Yozgat Şeker Fabrikasında çalışan yaklaşık 100 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptılar.

Fabrika önünde toplanan işçiler, \'kadro beklerken işsiz kalacağız\', \'şeker çalışanı üvey evlat mı\', \'hani kimse mağdur olmayacaktı\' şeklinde slogan attı. Burada işçiler adına konuşan Adnan Gözübüyük, kendilerine kadro sözü verilmesine rağmen, yayınlanan 696 sayılı KHK ile büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Kadro alamadıklarını belirten Gözübüyük, \"Bütün bunların üzerine Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi haberleri ile bir kez daha yıkıldık. Bizler 12 ay sürekli çalışan ve KİT\'lere kadro verilmemesinden dolayı mağdur edilen Yozgat Şeker Fabrikasında 111 diğer özelleşen 14 şeker fabrikalarında ise toplam bin 675 kişiyiz. Başbakanımız ve hükümet yetkilileri fabrikalarla ilgili açıklamalar yapıyor ancak bu açıklamaların hiçbirinde taşeron işçilerinin adı geçmiyor. \'Çalışanlar mağdur edilmeyecek\' denildiği halde bizleri hiç kimse görmüyor ve duymuyor. Bizimde bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz var ama bunların hepsi bir çırpıda silinip atılıyor. Mademki, \'çalışanlar mağdur olmayacak\' deniliyor, o zaman bir milyon taşerona verilen kadroya bizlerin de dâhil olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyetine güveniyor, yetkili kişilerden resmi bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz\" dedi. Yapılan açıklamanın ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

