DHA YURT BÜLTENİ-14

Siverek\'te otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Karacadağ karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Hüseyin Kıran yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Kıran ile otomobilde bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kaza yerinde ambulanslar

- Takla atan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Genç kızın parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ŞANLIURFA\'da Halime Günak\'ın (15) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkarıldı.

Süleymaniye Mahallesi\'nde oturan Halime Günak, uzun süredir taktığı parmağındaki yüzüğü çıkartmak istedi. Ancak parmağının şişmesi üzerine yüzük çıkaramayan genç kız, ailesinden yardım istedi. Tüm çabalara rağmen parmağında sıkışan yüzük çıkarılmayınca Halime Günak yakınları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servise alınan genç kız için doktorlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Acil servise gelen itfaiye görevlileri, genç kızın parmağındaki yüzüğü spiral makinesi ile keserek çıkardı. Parmağındaki yüzükten kurtulan genç kız itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekibi spiralle yüzüğü kesmeye çalışması

- Kesilen yüzük

- Parmağından yüzüğün çıkarılan genç kız teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Bakan Gül, \'Celse\' uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar\'da başlattı (3)

KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Afyonkarahisar programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban\'ı ziyaret etti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun da yer aldığı belediye ziyaretinde Bakan Gül, düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı\'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürerken, Bakan Gül ve Bakan Eroğlu, toplantı salonunda yer alan ve belediye tarafından Afyonkarahisar\'a yapılan projelerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezerek inceledi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Toplantı çıkışı gazetecilere açıklama yapan Bakan Abdulhamit Gül, Afrin\'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nın vatandaşın göğsünü kabarttığını belirterek, operasyonun önemine değindi. Gül, \"Bu operasyon Mehmetçiğimizin tarihi değerleri de koruyarak sivillere hiçbir zarar vermeyerek ve terör örgütlerinin yapmış olduğu tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik çok insani bir harekat gerçekleşmiş oldu. Başından sonuna kadar da herkesin destek verdiği, hem oradaki Kürt kardeşlerimizin Mehmetçiği böyle kollarını açarak sevinçle karşıladığı, moral bulduğu bir operasyon oldu. Hukuki olarak uluslararası meşruiyetten kaynaklı hakkının kullanılmasından kaynaklı bir operasyondu. Bu yönüyle insani ve hukuki bir operasyon, terör örgütlerine karşı bir operasyon gerçekleşti. Sınır şehirlerimizi ve vatandaşımızı tehdit eden unsurların hepsi bertaraf edilmiş oldu. Milyonlarca vatandaşımız Kürt\'üyle, Türk\'üyle, Arap\'ıyla bu tehditlerden böylece kurtulmuş oldu. O günden itibaren bütün annelerimiz, dolma yapanlar, yemek gönderenler, her türlü hediye alıp destek verenler oldu. Elbette sanatçılar da bu ülkenin sorumlu ve aydın insanlarıdır\" dedi.

KILIÇDAROĞLU\'NA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Afrin\'e düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için sınıra giden sanatçılara yönelik eleştirilerini doğru bulmadığını kaydeden Bakan Gül, Türkiye\'nin bekası için sanatçıların da kayıtsız kalmadığını vurguladı. Bakan Gül, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin bekası için, Türkiye\'nin çok önemli başarısı için onların da kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu sanatçı sorumluluğunu yerine getirmek adına Mehmetçiğimizle buluşmuşlardır. Sporcularımız gitmiştir, sanat dünyasının önemli isimleri oraya gitmişlerdir, bilim adamları gitmiştir. 81 milyon hangi kesim varsa hepsi oradadır. Yüreğiyle orada. Oraya bizzat giden bu sanatçılarımız da gerçekten kendine yakışır, sanatçı zaten milletle aynı türküyü söyleyen kişidir. Milletin acısıyla, milletin derdiyle aynı türküyü paylaşan kişi demektir. Dolayısıyla bundan daha doğal olamaz. Doğal olmayan ise ana muhalefet liderinin sanatçıların bir moral desteği ziyaretini yersiz bulmasıdır. Asıl anlamsız olanı bu. Asıl şaşırılacak, kabul edilmeyecek olan budur. Ana muhalefet lideri bundan gurur duyması gerekirken, hem zaferden, elde edilen başarıdan, hem Mehmetçiğimize kim morale gidiyorsa. Kendisinin zaten bugüne kadar gitmemesi eksiklik. Bu bir siyaset değildir, bu bir partiler üstüdür. Ak Parti\'yi otoriter dil kullandı diye eleştirenlerin bugün Mehmetçikle bir sevinci paylaşan, moral vermeye gidenleri ötekileştirmesi, kötü göstermesi, dışlaması, adeta hedef göstermesi asla kabul edilebilir şeyler değildir. Bu sanatçılar milletin gönlünde taht kurmuş kişilerdir. Ama bu insanlara böyle milli ve insani duyarlılık gösterdikleri için ancak teşekkür etmek gerekir. Kılıçdaroğlu demek ki dilinde teşekkür, güzel sempati sözcükleri, kuşatıcı sözler değil de hep itekleyici, ötekileştirici, dışlayıcı, otoriter dile sahip olduğunu gösteriyor. Üzücü bir tablo ana muhalefet adına.\"

Bakan Gül konuşmasının ardından Afyonkarahisar\'dan ayrılarak Ankara\'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Gül\'ün Valiliğe geliş

- Bakan Gül\'ün valilik anı defterini imzalayışı

- Bakan Gül belediyedeki toplantı salonuna Bakan Eroğlu ile birlikte girerken

- Toplantı salonunda bakanlar otururken

- Bakan Gül konuşurken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Cudi Dağı\'nda PKK\'ya hava destekli operasyon (3)

TSK, OPERASYON BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şırnak\'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, \"Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker\" operasyonu devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından operasyon bölgesinden görüntü ve fotoğraflar paylaştı. \"Cudi\'de komandolarımızın girdiği terörist inlerinden bir tanesi\" adıyla paylaşılan görüntülerde, teröristlerin kullandığı mağaralar yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Cudi Dağı\'ndaki mağaranın içerisinde görüntü

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK (DHA)

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Afrin şehidi Rıdvan Çevik için mevlit okutulup, fidan dikildi

ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Ercişli Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu. Mevlit sonrası şehidin anısına 600 fidan dikildi. Fidanların dikildiği alana da şehidin adı verildi.

Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda geçen 1 Mart\'ta şehit olan Van\'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Belediyesi tarafından mevlit okutuldu. Şehidin cenazesinin de kaldırıldığı Hazreti Ömer Camii\'nde İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan askerin okuduğu Kuran\'ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Şehit Onbaşı Çevik\'in amcası Bayram Çevik\'in seslendirdiği \'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez\' ilahisiyle duygusal anlar yaşandı.

Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve çok sayıda davetlinin katıldığı mevlit programı sonrası ise Adnan Menderes Mahallesi\'nde Şehit Çevik anısına 600 fidan dikildi. Fidanların dikildiği alana da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik Hatıra Ormanı adı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mevlite gelen vatandaşlardan görüntü

-Askerin Kur-an tilaveti okuması ve dua edilmesi

-Fidan dikimi ve detaylar

-Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik isminin fidan dikimi yapılan alana verilmesi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

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18 yaşındaki genç kazada öldü

İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, bir beton firmasına beton mikserinin altında kalan 18 yaşındaki Ömer Kısalar yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar\'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kısalar\'ın yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, aracın şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Kısalar\'ın üzeri örtülü cesedinden görüntü

- Ailenin feryatlarından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Bursa’da antik kent üzerine yapılan AVM’nin yıkılması için açılan dava üçüncü kez görülecek (GÖRÜNTÜLÜ HABER)

BURSA’nın Mudanya ilçesinde 2700 yıllık tarihi geçmişe sahip Myrleia Antik Kenti’nin üzerine yapılan alışveriş merkezinin yıkılması istemiyle açılan davada yerel mahkemenin verdiği ret kararı Danıştay tarafından bozuldu.

Mudanya Belediyesi’nin de temsilcileri arasında olduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Mudanya- Bursa karayolu Demirhane bölgesinde yapılan AVM önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Myrleia Antik Kent Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Eralp Atabek, “Buraya AVM yapılmaması için birçok etkinlik düzenledik, ancak yapıldı. Biz de konuyu yargıya taşıdık. 2014 Aralık ayında davaya atanan bilirkişi haklılığımızı kanıtladı ve davayı kazandık. Ancak Kültür Bakanlığı davayı temyize taşıdı, davaya bakan Danıştay 14. Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak geri gönderdi. Davamıza bakan mahkeme de 2017 Temmuz ayında davayı aleyhimize sonuçlandırdı. Bu kez davayı biz temyize taşıdık ve Danıştay da davayı bir kez daha bozdu. Dava yeniden görülecek. İnanıyoruz ki kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacaktır. Tarihimizi katlederek kurulan bu AVM’nin yıkılarak benzer girişimlerin de heveslerini kursağında bırakacağız” dedi.

TÜRKYILMAZ: GÜNLERCE NÖBET TUTTUK

Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz da açıklamasında, “Günlerce, aylarca bu AVM binası önünde nöbet tuttuk, Mudanyamızın bu tarihsel değerine birlikte sahip çıktık. Belediye başkanlığına seçildikten sonra Myrleia Platformundaki anlayışım neyse aynı anlayışı bugün de sürdürerek Mudanya ilçemizin değerlerine sahip çıkmaya devam ettik ve edeceğiz. AVM sahiplerine söyledik, ‘Bunu başka yerde yapabilirsiniz ama Mudanya’yı başka yerde yapamazsınız, Mudanya tektir’ dedik, ancak anlamadılar. ‘Sizi mağdur etmeyelim ve takas yöntemiyle çözelim’ dedik, yine anlamadılar. Geldiğimiz süreçte tekrar yargıya gideceğiz ve oradan da beklentimiz Türkiye’mizin, Mudanya’mızın ve halkımızın lehine doğru karar çıkacaktır. Bu karar sonrası da burası Aqua park olarak düzenlenip ilçemize gelir getirecektir. Ümidimizi hiç yitirmedik yitirmeyeceğiz. Mudanya ilçemizin önemli tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmaya kararlıyız” dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

Myrlei ada basın açıklaması

Türkyılmaz\'ın açıklamaları

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa),(DHA)-