DHA YURT BÜLTENİ-14

Üniversiteli Sema, freni boşalan kamyonetin kaldırımda çarpması sonucu öldü

TRABZON’da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.’ye (22) çarptı. Kazada, ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 61 DT 056 plakalı kamyonet yokuş aşağıya inerken freni boşaldı, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.’ye çarptı, duvara çarparak durabildi. Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı öğrenci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışan sürücünün kaçma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay sonrası yaralının yerde yatması

Çevreden detaylar

Olayı anlatanlar

Güvenlik kameralarına yansıyan panik

Sürücünün olay yerinden kaçma anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

==============================

Yalıkavak Koyu temizlendi

MUĞLA\'nın Bodrum Belediyesi tarafından \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışması, Yalıkavak Koyu\'yla sürdü.

Bodrum Belediyesi Dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışması, Yalıkavak Koyu\'nda yapıldı. Yalıkavak Balıkçı Barınağı ve Yalıkavak İskelesi çevresinde yapılan çalışmalarda dalış ekibine gönüllü dalgıçlar Mehmet Tarık Tamer ile Rakip Can da eşlik etti. Yapılan çalışmayla toplanan atıklar, iki tekneye kıyıya çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımlarıyla taşınan atıklar, bir süre iskele yanında bulunan alanda, çevrenin korunması kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla sergilendi. Çalışmalarda plastik, metal eşyalar, araç lastikleri ve cam şişe başta olmak üzere toplam 835 kilo atık toplandı. Sergilemenin ardından atıklar, ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık\'ta bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıkavak\'ın ardından Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba\'da devam edecek. Çalışmalar Bodrum ilçe merkezinde sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Temizlik çalışmasından ve sualtından görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================

Belediye meclisine Atatürk tişörtleriyle katıldılar

ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi\'nin CHP\'li Meclis üyeleri, Cafer Darı\'nın Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtle TBMM\'ye girmesine izin verilmemesini protesto için, üzerinde \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' yazılı kırmızı tişörtlerle meclis toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraroğlu\'nun geçen hafta düzenlendiği grup toplantısına katılmak üzere TBMM\'ye gelen Cafer Arı adlı vatandaşın, Atatürk\'ün kalpaklı fotoğrafının yer aldığı tişörtle meclise alınmaması, Antalya\'da Muratpaşa Belediye Meclisi\'nin CHP\'li üyelerince protesto edildi. Muratpaşa Belediyesi\'nin 37 üyeli meclisinde 21 üyeyle çoğunluğa sahip CHP\'li üyeler, Nisan ayı olağan meclisine, yanlarında kırmızı renkli, üzerinde Atatürk fotoğrafıyla birlikte \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' yazısının yer aldığı tişörtle geldi. CHP\'li üyeler meclis sırasına \'Muratpaşa Belediyesi\'ne Atatürk tişörtüyle girebilirsiniz\' yazılı döviz asarken meclis başlamadan tişörtlerini giyip yerlerini aldı.

CHP Grup Sözcüsü Mutlugül Tarım, Cafer Darı\'nın Atatürk tişörtüyle meclise alınmamasını en sert ifadelerle kınadıklarını belirterek, “Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu mecliste ona yer yoksa işgal ettiğiniz o makamlara layık değilsiniz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Muratpaşa Belediyesi Meclis toplantısı

-Atatürk fotoğrafı baskılı tişört giyen meclis üyeleri

-Tişörtten detay

-Muratpaşa Meclisi\'ne Atatürk baskılı tişörtle girebilirsiniz afişi

-CHP sözcüsü Mutlugül Tarım\'ın meclisteki konuşması

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-DHA)

======================================

S-400 füzelerinin \'mokapı\' ilk kez Antalya\'da sergilenecek

ANTALYA\'da, 25- 29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Eurasia Airshow\'da, Türkiye\'nin Rusya\'dan satın alma anlaşması imzaladığı S-400 füzelerinin mokapı (kopyası), ilk kez bu fuarda görülecek. Airshow\'da yine dünyada tek olan ve Katar Airways\'e ait Airbus A350-1000 uçağı da ilk kez Antalya\'da sergilenecek.

Türkiye\'de, ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Eurasia Airshow\'da, dünya havacılık sektörünün devleri Antalya\'da buluşacak. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması beklenen fuarın Antalya ekonomisine katkısı ise 200 milyon TL\'nin üzerinde olacak. 25-29 Nisan tarihleri arasında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nin bulunduğu bölgede 350 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Eurasia Airshow\'un düzenleyicisi Medyacity CEO\'su Hakan Kurt basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A TEŞEKKÜR

Antalya Eurasia Airshow\'un dünyadaki dört büyük havacılık fuarından biri olacağını belirten Hakan Kurt, fuarı himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na teşekkür etti.

30\'DAN FAZLA ÜLKEDE TANITIM

Eurasia Airshow\'un ilk lansmanının 2016\'da Londra\'da yapıldığını dile getiren Hakan Kurt, yaklaşık iki yıla yakın bir zamandır Antalya\'da başarılı olmak için çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar dünyada 30\'dan fazla ülkede tanıtım toplantısı yaptıklarını belirten Kurt, 15 uluslararası fuara da katılarak, dünyaca ünlü airshow\'larda Eurasia Airshow ve Antalya\'nın tanıtıldığını açıkladı.

Dünyadaki dört büyük airshow\'un Dubai, Singapur, Londra ve Paris\'te olduğunu anlatan Kurt, bu dört büyük şovun ortak özelliğinin turizm merkezleri olduğunu söyledi. Havacılığın çok elit bir faaliyet, havacılık fuarlarına gelen kitlenin de çok elit olduğuna değinen Hakan Kurt, \"Dolayısıyla gittikleri bölgelerde turizm merkezlerini özellikle tercih ediyorlar\" dedi.

\'NEDEN İSTANBUL DEĞİL?\' SORUSU

Bu işe başladıkları süreçte en çok karşılaştıkları sorunun \'Neden İstanbul değil?\' olduğunu kaydeden Kurt, \"Bunun cevabını hem gururla hem Antalya adına vermek istiyorum. Antalya hem Türkiye\'nin hem de bölgenin turizm lideridir, merkezidir. Biz Eurasia Airshow\'u Antalya\'ya getirerek, Antalya\'nın bu özelliğini dünyaya, özellikle bu kadar elit bir organizasyonla duyurmasına yardımcı olmaya çalıştık\" diye konuştu.

100\'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN 150 BİN ZİYARETÇİ

Airshow\'da 100\'ün üzerinde ülkeden misafir ağırlanacağını belirten Kurt, Antalya dışından en az 150 bin, toplam 500 bin kayıtlı ziyaretçi hedeflediklerini açıkladı. Fuara daha uzun bir zaman olmasına rağmen kayıt sayısının 100 bini aştığını söyleyen Kurt, \"Antalya\'da bildiğim 100 binin üzerinde Rus ikamet ediyor ve en büyük katılım da Rusya\'dan. İran ilk kez bir fuara uluslararası düzeyde katılım gösteriyor. İran pazarını dünyaya açmış oluyoruz\" dedi.

BERLİN\'İN KÜÇÜK FUARI ANTALYA\'YA RAKİP OLDU

Eurasia Airshow\'un karşında olanların da olduğunu kaydeden Hakan Kurt, Berlin\'de düzenlenen küçük airshow\'un 20 yıldır değiştirmediği tarihini değiştirerek, Antalya\'ya rakip olduğunu söyledi. Kurt, \"Ama biz hem katılımcı sayımız hem katılımcı ülke sayımız hem de gösterilecek uçak sayımız itibarıyla daha ilk organizasyonumuzda Berlin\'i geçmiş durumdayız\" ifadelerini kullandı.

150\'DEN FAZLA UÇUŞ GÖSTERİSİ

25- 29 Nisan tarihlerine Antalya Havalimanı\'nın dış hatlar terminalinin sol tarafında 350 bin metrekarelik alanda 100\'ü aşkın slotta 150\'den fazla uçuş gösterisi izleneceğini dile getiren Kurt, \"Bu, dünya havacılık fuarlarının tamamının daha üzerinde bir rakamdır. Hiçbir dünya havacılık fuarında 150 uçuş gösterisi bulunmamaktadır. Bunu çok net olarak ifade etmek istiyorum\" dedi.

AIRBUS A350-1000 İLK KEZ ANTALYA\'DA GÖRÜLECEK

Fuarda birçok yenilik ve yeni uçakların da Antalya\'da görüleceğini açıklayan Kurt, \"Dünyada bir tane olan ve teslim edilmiş Katar Airways\'e ait Airbus A350-1000 uçağı Türkiye\'ye gelecek. Dünyada tek olan bir uçağı Antalya\'da görmüş olacağız\" diye konuştu.

S-400 FÜZELERİNİN MOKAPI GELİYOR

Hakan Kurt, Eurasia Airshow\'a, Türkiye\'nin Rusya\'dan alımı için anlaşmaya vardığı S-400 füzelerinin mokapının da getirileceğini açıkladı. Kurt, \"Rusya\'dan S-400 füzelerinin alımı anlaşmalarını gerçekleştirdik. Savunma Sanayi Müsteşarımız 2019 tarihinde teslimat tarihini verdi. Biz S-400 füzelerinin mokaplarını Antalya\'da ilk kez görmüş olacağız ve dünyaya çok önemli bir PR kaynağı sağlanacak\" dedi.

TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜ TÜMÜYLE ANTALYA\'DA

Hakan Kurt, Türk Hava Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye\'de havacılığa dair hangi kuvvet varsa bütün yeteneklerin Antalya\'da sergileneceğini söyledi. Hakan Kurt, \"Bu platformların her biri Türkiye adına çok kıymetli ve biz özellikle Afrin operasyonundan sonra Türkiye\'nin geldiği gücü bir kez daha Eurasia Airshow\'da göstermiş olacağız\" diye konuştu.

ANTALYA\'YA 200 MİLYON TL

Antalya adına organizasyon şirketi olarak kiraladıkları otellerin tamamını doldurduklarını da anlatan Hakan Kurt, \"Turizm acentelerimizden de takip ediyoruz, çok yoğun talep var. İstanbul merkezli, Ankara ve Katar ofisleri olan bir şirket olarak Antalya\'da yaptığımız çalışmaların tamamını, tedarik edebiliyorsak, tamamını Antalya\'dan sağlıyoruz. 30\'a yakın şirketle doğrudan çalışıyoruz. Eurasia Airshow Antalya\'ya kendi ekosistemi dışında organizasyon olarak bittiğinde 200 milyon TL\'nin üzerinde bir bütçe bırakacak\" dedi.

100\'ÜN ÜZERİNDE YABANCI GAZETECİ

Antalya\'da 100\'ü aşkın yabancı gazeteciyi de ağırlayacaklarını dile getiren Hakan Kurt, \"Çok önemli bir PR değeri gerçekleşmiş olacak Antalya adına. 2018-2022 Airshow planlarımızı Antalya\'da tamamladık ve yaptık. Tüm Antalyalıları Airshow\'a sahip çıkmaya, bu önemli etkinliği mutlaka ziyaret etmeye, Türkiye\'nin ve dünyanın geldiği noktayı görmeye davet ediyoruz. Fuara katılacak uçaklar 22 Nisan\'dan itibaren Antalya\'ya inmeye başlayacak\" diye konuştu.

ANTALYA BİR DÜNYA ŞEHRİ, MARKA ŞEHİR

Toplantıda Antalya\'nın bir dünya şehri, bir marka şehir olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise \"Bir dünya şehri, marka şehir olmak kolay değil. Bir kere dünya şehri olmak için o şehrin kültürel sanatsal etkinliklerinin yoğun olması gerekiyor. Antalya son birkaç yılda çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu organizasyonları çok büyük bir başarıyla tamamladı. Belki de Antalya\'da yapılanlar en başarılısı oldu. G20 Liderler Zirvesi, Expo 2016, NATO Zirvesi, bütün bunlar dünyanın gözlerinin Antalya\'nın üzerinde olmasını sağladı ve Antalya bundan marka değeri itibariyle çok büyük fayda sağladı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Salondan detay görüntü

- Medyacity CEO\'su Hakan Kurt\'un konuşması

- Menderes Türel\'in konuşması

HABER:Mehmet ÇINAR- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

