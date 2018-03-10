DHA YURT BÜLTENİ-14

Belediye başkanına kızan muhtar intihara teşebüs etti

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken\'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.

Kandıra Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, yaklaşık 3.5 yıl önce Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile görüşüp köy camiinin çevresinin düzenlenmesini talep etti. İddiaya göre; aradan zaman geçmesine rağmen bir sonuca ulaşamayan muhtar, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını çözmek için zaman zaman belediye başkanını telefonla aradı. Belediye tarafından mahallelerinde yapılması gereken işler aksadığı gerekçesiyle muhtar Mehmet Birol; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı\'na mektup yazarak mahallelerindeki hizmetin aksadığını belirtti. Bu durumun üzerine belediye başkanının telefonlarına çıkmadığını ve mahallelerinde yapılacak işleri ertelediğini iddia eden muhtar bir hafta önce girdiği bunalım sonucu hap içerek yaşamına son vermek istedi.

Baygın halde bulunan muhtar Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde midesi yıkanıp iki gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hastanede tedavi gördüğü sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan muhtar \"Beni bu hale getirenler utansınlar. Beni bu hale getiren Kandıra Belediye Başkanı ve yönetimidir. Ben kötüyüm. Yetkililer Kandıra muhtarlarını toplasın ve dertlerini dinlesin. Benim bir tek derdimvar. Mahalleme hizmet, birileri gibi kendime menfaat değil. Bunu herkes bilsin.\" şeklinde paylaşımda bulundu.

Mahallelerinde işler yapılmayınca vatandaşa karşı mağdur olduğunu ve budurum yüzünden psikolojisi bozulduğunu söyleyen Muhtar Mehmet Birol, \"Benim tek derdim mahalleme hizmet etmektir. Yaklaşık 3.5 yıl önce mahalle caminin çevresinin düzenlenmesi için belediye başkanımıza rica ettik. Bir sonuca ulaşamadık. Bir çok kez söylememize rağmen mahallemizde ki belediye tarafından yapılaması gereken işleri erteledi. Ben de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı\'na mektup yazarak durumu izah ettim. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye\'ne de mahallede aksayan işleri belirttim. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir mahallemizin işlerimizin büyük bölümünü halletti. Mahalle sakinleri \'Sen nasıl muhtarsın? Belediyeden işlerimizi yapamıyorsun\' gibi tepkiler gelince psikolojim bozuldu ve hap yutarak intihar etmek istedim. Daha sonra bayılınca beni hastaneye götürmüşler. Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde psikolojik destek alacağım.\" dedi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, \"Muhtarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. 96 muhtarımızdran biridir. Muhtarımız kendi iç dünyasında değişik düşüncelere kapılıyor. Hizmet alma noktasında diğer muhtarlar ne alıyorsa gerek ilçe, gerek Büyükşehir belediyesi tarafından ihtiyaçları makul çerçevede gideriliyor.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhtarla rop

-Muhtarın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf

HABER: ERGÜN AYAZ - KAMERA: DİNÇER AKBİR / KANDIRA (KOCAELİ) (DHA)

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin\'de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.Törenin ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katılan Hısarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada Artvin’in Kafkaslar ve Asya\'ya açılan kapı olduğunu ibelirterek şöyle dedi:

\"Artvin, Türkiye\'de en yaşanabilir ilk 6 şehri arasında. Ayrıca en temiz hava da Artvin’de. Amerika’daki ünlü Grand Kanyon’dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu, Cehennem Deresi Kanyonu burada. Türkiye\'nin en yüksek cam seyir terası, yine burada, Hatila Vadisi Milli Parkı\'nda. Artvin’in 60 yıllık bir hayali vardı. Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli, Cankurtaran Tüneli trafiğe açıldı. Cankurtaran Tüneli ile Artvin bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizm gelişmesini sağlayacak. Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı da 2020’de açılıyor. Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı\'nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere, kullanım kapasitesi 2 katına çıkıyor. Gelirken Artvin’in rakamlarına da baktım. 2017’de faal işyeri sayısı yüzde %7, çalışan sayısı yüzde %22 ve ihracat yüzde %35.Türkiye ortalamasının üstünde. Demek ki, Artvin ekonomisinde bir dinamizm varö

\'KAVGA İLE SIKINTI ÇÖZÜLMEZ\'

Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60\'ıncı sırada olduklarını ifade eden Hısarcıklıoğlu, \"Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisiyiz, ilk 10’u hedefliyoruz. Ama bu tablo ülkemize yakışmıyor . 2 yıl içinde Türkiye\'yi ilk 20’ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde bakanlarımızla birlikte çalıştık. 100\'ün üzerinde reformu, hükümetimizle hazırladık. Mesela; inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var. Şimdi bunlar 6’ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18’den 1’e düşürülüyor. Ayrıca Muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12’ye düşürülüyor azalıyor. Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV alacaklarımız için de Maliye Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şuan mecliste. İnşallah kısa süre içinde yasalaşacak. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Bakın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Tüm Türkiye olarak hep birlikte el ele verdiğimizde, ülkemiz hak ettiği yere gelecekö

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada Artvin’in ilk Coğrafi işaret tescili alan ‘pucuko’ yemeğinin tadına baktı. ‘

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Açılış detayları

Konuşma yapılması

Yemeğin tadına bakması

Detaylar

Haber: Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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Terörden temizlenen köyde kutlama ve sevinç



ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri şiddetli çatışmaların ardından Afrin’in Meryemeyn köyünü teröristlerden temizledi. Saatler süren çatışmaların ardından köye giren ve siviller tarafından kucaklanarak karşılanan ÖSO güçleri, havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünün özgürleştirilmesi için sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyona katılan ÖSO güçlerine havan ve roketli saldırıların yapıldığı köydeki teröristlere ait hedefler, savaş uçakları tarafından hava bombardımanı ile vuruldu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI

Öğleden sonra şiddetlenen çatışmalar sırasında Meryemeyn köyünde sık sık patlama sesleri duyuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırtına obüsü ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınarak vurulan teröristlere ait hedeflerden yükselen dumanlar Meryemeyn’e komşu olan köylerden de net biçimde görüldü. Öğleden sonra yoğunlaşan çatışmalar sırasında teröristler ise köye yönelen ÖSO güçlerine sık sık keskin nişancı ateşi ve havan saldırısı ile önlemeye çalıştı.

KÖY HARABEYE DÖNDÜ

Şiddetli çatışmalar akşam saatlerinde teröristlerin tek tek yok edilmesi ile sona erdi. Bazı teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı köye giren ÖSO birlikleri, burada kalan az sayıdaki sivil tarafından gözyaşı içerisinde kucaklanarak karşılandı. Çatışmalar nedeniyle harabeye dönen köyde sokak sokak terörist arayan ÖSO güçleri, daha sonra tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu arada köydeki birçok evin duvarının yıkılmış olduğunu, roket ve havanlarla hedef alınan teröristlere ait bazı araçların ise hala yandığı görüldü.

ÖSO GÜÇLERİNDEN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Özgür Suriye Ordusu güçleri bölgenin en büyük köylerinden olan Meryemeyn’de kontrolü ele geçirmenin sevincini havaya silah sıkarak kutladı. ÖSO güçleri sevinç gösterisinde teröristleri bölgeden temizlediklerini ve Afrin’i de terör tehdidinden kurtarana kadar TSK önderliğinde ilerleyişlerini sürdüreceklerini kaydetti. Sevince tekbir getirerek eşlik eden Meryemeyn Köyü sakinleri ise Türk askeri ile birlikte kendilerini teröristlerden kurtardığı için ÖSO güçlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ÖSO güçlerinin ilerleyişi

- Silah ve patlama sesleri

- ÖSO güçlerinin teröristlere ateş açması

- Çatışmalarla harabeye dönen sokaklar

- Araçların hızla köye gitmesi ve patlamalar

- ÖSO güçlerinin köye girişi

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- Köyden yükselen dumanlar

- Yanan bir otomobil

- Köyün harabeye dönmüş sokakları

- Köy sakinlerinin ÖSO askerlerine sarılması

- ÖSO askerlerinin havaya ateş açarak kutlama yapması

- Sokaklarda dolaşan ÖSO üyeleri

- Köydeki evlerden ve sokaklardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ – GAZİANTEP (DHA)

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Tepeden kopan kayalar garajın üstüne düştü

KARABÜK\'ün Kızılcaören Köyü\'nde heyelan nedeniyle kopan taş ve kayalar garajın üzerine düşerek hasar verdi. Tepedeki diğer kayalar ise köylülerin korkusu oldu.

Karabük Kızılcaören Köyü\'nde yağışlarla birlikte köyün üst kısmındaki tepede bulunan su deposundaki kaçaktan akan sular aşağıya, köyün iç kısımlarına doğru akmaya başladı. Tepede yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geldi. Kopan 2 dev kaya ve taş parçaları tarım aletlerinin bulunduğu garajın üstüne düşerek zarar verdi. Köylülerin haber vermesiyle gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde heyelana köyün su deposunda kaçağın neden olduğu tespit edildi. İl Özel İdare Müdürlüğü aranılarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

40 haneli köyün muhtarı Sebahattin Biçim, \"Köylüler burada sıkıntıda. Hayvanları ve evleri burada. İlerleyen günlerde evlere de gelebilir. Evlerde zarar görebilir. Köylülerimiz evlerinde huzurlu yatamayacaklar. Buranın bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Düşen kayalar

-Akan su

-Tepede düşme tehlikesi bulunan kayalar

-Zarar gören garajda taşların altında kalan tırmık

-Sebahattin Biçim\'in açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan birliklere takviye amacıyla ilçeye gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, sınırdaki karakollara yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hareket halindeki askeri konvoy

Haber-Kamera: Hatay (DHA)

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İNAB KÖYÜ DE TERÖRDEN TEMİZLENDİ

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kırsalındaki İnab köyünü de teröristlerden arındırdı. Öğleden sonra başlayan çatışmaların ardından köye giren TSK ve ÖSO birlikleri burayı da terör unsurlarından arındırarak özgürleştirdi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / Gaziantep (DHA)

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Antalya\'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (1)



ANTALYA’nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, adı ölüm virajı olarak bilinen çamlı yokuşu mevkiinde meydana geldi. İşçilerin gece vardiyası için çalışma alanını gittikleri öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: İBRADI (Antalya), (DHA)

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