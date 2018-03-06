DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP\'li Ağbaba: Milliysen, yerliysen şeker fabrikalarına sahip çık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Burdur Şeker Fabrikası önünde düzenlenen mitingde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda hükümete, \"Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster, şeker fabrikalarına sahip çık\" mesajı yolladı.

CHP tarafından, özelleştirme kapsamında Burdur Şeker Fabrikası önündeki eski adı \'Şeker Meydanı\' olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda \'Şeker fabrikamız satılamaz\' sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ile Burdur Şeker Fabrikası çalışanları ve vatandaş katıldı. Mitinge katılanlar Türk bayraklarının yanı sıra \'Fabrikama dokunma\', \'Her fabrika bir kaledir\' ve \'Pancardan elini çek\' yazılı dövizler taşıdı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"Afrin\'de milli duruş ne kadar önemliyse şekerde de milli duruş önemli. Burdur\'un meydanından hükümete bir çağrı yapıyoruz. Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster şeker fabrikalarına sahip çık\" dedi.

\'BU MESELE PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR\'

Tekel ve Sümerbank özelleştirilirken kimsenin sesinin çıkmadığını kaydeden Veli Ağbaba, \"Ama şimdi geçmişten ders aldık, herkes ayağa kalkıyor. Başta ayağa kalkan ekmeklerine sahip çıkan şeker işçilerine teşekkür ediyoruz. Bu özelleştirme ortaya çıktı, genel başkanımız talimat verdi, 20 milletvekili arkadaşımızla Türkiye\'yi dolaşıyoruz. Bu mesele parti meselesi değildir, bizim meselemiz değildir, Türkiye meselesidir. Şekeri satmak sadece fabrikayı satmak değildir. Şekeri satmak Burdur\'u satmaktır, Anadolu\'yu satmaktır, Türkiye\'yi satmaktır. Şekeri satan vatanı satar. O nedenle şekeri savunmak vatanı savunmak, şekere sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Şeker fabrikası cumhuriyettir, Anadolu\'dur, Atatürk\'tür\" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, \"Şeker fabrikası sadece rant değildir, hasta olduğunda sigortadır, aç kaldığında sofrandaki aştır. Sonuna kadar fabrikamızı özelleştirmemek adına mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.

Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, \"Bu şehirde şeker fabrikası kampanya, pancar, nakliyeci, kristal şeker, çapacı, çarşıdaki esnafa kaynak demektir\" diye konuştu.

Mitingde Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay ve CHP İl Başkanı Osman Gök de birer konuşma yaptı. Mitingin sonunda katılımcılar \"Şeker vatandır, vatan satılmaz\" sloganı attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mitinge katılanlardan detay,

- Konuşmalar,

- Alan genel plan

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Adana merkezli 3 ilde çete operasyonu: 22 gözaltı



ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi kişi gözaltına alındı.

Başta Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla\'da polis suç örgütüne yönelik \'Ova\' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1\'i kadın 22 kişi, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Özel Harekat Polislerinin çiftlik kapısının önünde baskına hazırlanması

- Polislerden görüntü

- Kapıyı kırmaları

- İçeri girmeleri

- Çifiliğin içine giren polisler

- Özel Harekat Polislerinin arama yaparken görüntüler

- Zırhlı aracın görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

SÜRE:02\'29\" BOYUT:151MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir’in Bornova ilçesinde GBT sorgusu yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in cenazesi Valilik önündeki törenin ardından Hacı Neriman Beşer Camisi’ne getirildi. Buradaki törene İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Katafalkın üzerine konan şehidin tabutuna sarılan kardeşi Levent Çelik, \"Ağabey beni Tunceli’nin dağları, Viranşehir yiyemedi. Seni, İzmir yedi. Vasiyetini yerine getiremedim ağabeyim. Cenazeni Gaziantep’e götüremedim. Üniformanı çok severdin, üniformanı götüreceğim\" diyerek feryat etti. Şehidin babası ise İl Emniyet Müdürü Aşkın’dan polis üniforması istedi. Aşkın’ın talimatıyla polis memuru üniformasının üstünü şehidin babasına verdi. Baba Çelik, geçen hafta Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerlerin cenazesine katıldığını belirterek, \"Geçen hafta Afrin şehidinin cenazesine katıldım. Şehidi hiç tanımadığım halde cenazeye gittim. Üç gün sonra oğlum şehit oldu. Oradaki şehit \'oğlunu yanımıza çağırıyoruz\' demedi. Oğlum sen ölmedin, içimizdesin\" dedi. İkindi namazının ardından şehit için cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra helallik alınan şehidin naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına kondu. Cenazeye katılan vatandaşlar hep bir ağızdan tekbir getirdi. Şehit polis Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Ağabeyden görüntü

- Babadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN –Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Destici\'den CHP\'ye: HDP\'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor (2)

YAZICIOĞLU DAVASINA KATILDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun, 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen\'in Kahramanmaraş 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davaya katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY\'den Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılması beklenen Özmen, mahkemeye sağlık raporunu göndererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, davayı 25 Ekim 2018\'e erteledi.

\'TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILACAĞINA İNANIYORUM\'

Polisin de adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşmanın sonunda değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili savcı ve hâkimlerin Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerinin ölümüyle ilgili titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Destici, şunları kaydetti:

\"Ben inanıyorum ki çok makul bir zamanda ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da kaldırılacak. Diğer soruşturmalar ve bugün de takip ettiğimiz mahkeme süreci, bunların tamamı birleştirilerek bu süreç başından itibaren bütün şüpheleri ortadan giderecek şekilde araştırılıp inşallah aydınlatılacak ve burada, bu süreç içerisinde bilerek, isteyerek, ihmali, kusur, kastı olanlar mahkeme önüne çıkarılarak inşallah hak ettiği cezayı da alacak. Biz, bu kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz takip noktasında. İnşallah, dediğim gibi ana soruşturma dosyası burada önemli olan, onunla ilgili de inşallah takipsizlik kararına verdiğimiz itiraz makul bir sürede kaldırılacak. Öyle ümit ediyorum, öyle bekliyoruz ve diğer bütün soruşturma ve mahkeme süreçleri birleştirilerek dosya adeta baştan ele alınacak. Bütün kirliliklerinden arındırılarak, ana konuların üzerine gidilerek aydınlatılacağına inanıyoruz, bunun da sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bir kere daha sizlerle paylaşıyorum. Bu mahkeme 25 Ekim\'e ertelendi, diğer celse orada yapılacak.\"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları\'nın adliye karşısına kurduğu çadırı da ziyaret ettikten sonra Kahramanmaraş\'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye çevresindeki bariyerler

- Kahramanmaraş Adliyesi

- Adliyeden çıkanlar

- Yazıcıoğlu\'nun fotoğrafını taşıyan partililer

- Mustafa Destici\'nin gelişi

- Destici\'nin açıklama yapması

- Destici\'nin polislerle tokalaşması

- Çadırdaki partililerle tokalaşması

- Destici\'nin aracına binmesi

- Aracın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Freni boşalan minibüs yan yattı

ŞANLIURFA\'da freni boşalan minibüsün, kontrolden çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü Osman Uzun yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Mevlana Caddesinde, Akçakale yönüne ilerleyen Osman Uzun\'un kullandığı 63 KC 945 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Osman Uzun yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yan yatan minibüs

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- İtfaiye ekipleri sürücüye müdahalede bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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İş adamı babası öldüren oğul yakalandı

MERSİN’de iş adamı babası Mahmut Alaca’yı, evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki Marina Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp arabasına doğru yönelen Mahmut Alaca, bu sırada ticari taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca\'nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alaca\'nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca\'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Alaca\'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Olayın ardından Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalanamak için çalışma başlattı. Ekipler, Alaca\'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Katil zanlısı suç aleti silahla yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Alaca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Katil zanlısı emniyetten çıkartılırken

- Katil zanlısı polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten çıkışı

- Emniyet Müdürlüğü\'nün görüntüsü

- Hayatını kaybeden Mahmut Alaca\'nın fotoğrafı

- Katil zanlısının güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE: 01\'15\" BOYUT: 77,06 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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8 şehit verilen Keltepe\'deki telsiz konuşmasını anlattı

MERSİN\'de iş adamı babası Mahmut Alaca\'yı, evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi\'ndeki Marina Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş adamı Mahmut Alaca, bu sırada taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca\'nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevedekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca\'nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca\'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Alaca\'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Erhan Alaca\'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Erhan Alaca, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Afrin gazisinin konuşması

-Vali Ahmet Çınar\'ın konuşması

Süre: (1.09) Boyut: (130 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)



