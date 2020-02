DHA YURT BÜLTENİ-14

Adıyaman\'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandı

ADIYAMAN\'da, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona çağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu A.C. ile Ö.M.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.C. ile Ö.M.\'nin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmemiz lazım

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'nin girişimci sayısı ile zenginleşeceğini belirterek, \"Hedefimiz Japonya, Almanya gibi olmaksa, Japonya\'nın girişimci nüfusunu mukayese ettiğimizde 3 misli gerideyiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı teşvik etmemiz lazım\" dedi.

TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası\'nda istişare toplantısına katıldı. Hisarciklıoğlu, Türkiye\'nin girişimci sayısı ile zenginleşeceğini belirterek, \"Kadınlardaki girişimci oranımız yüzde 7. Biz bu işe başladığımızda yüzde 5\'ti. Ama zenginleşebilmenin yolu da ne kadar çok girişimcin var, o kadar zenginsin. Kız çocuklarınızı da dahil edin buna. Eğer bugün hedefimiz Japonya, Almanya gibi olmaksa, Japonya\'nın girişimci nüfusunu mukayese ettiğimizde 3 misli gerideyiz. Gençlerimizi teşvik etmemiz lazım, kadınlarımızı teşvik etmemiz lazım\" diye konuştu.

Hisarciklıoğlu\'nun konuşması sırasında salona gelen Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, \"Bendeniz TBMM üyesiyim. Karabük Milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyorum. \'Peki sen ne diyeceksin\' diye bir soru sorulabilir bana. Son günlerin en revaçta reklamlarından biri, halk çok beğeniyor. O reklamdaki vatandaş gibi bir cevap vermek istiyorum, görüyorsunuz konuşmayacağım mükemmel, konuşmama gerek yok\" demesi salonda gülüşmelere yol açtı.

Toplantı eski başkan ve meclis başkanlarına plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Eski bakan Günay: Turizm, Türkiye\'nin başarı hikayesidir

KÜLTÜR ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye\'nin turizme dünyadan çeyrek yüzyıl sonra başladığını belirterek, \"Terörle mücadele edip de turizmde bu kadar büyüyen bir ülke hemen hemen yoktur. Bu Türkiye\'nin başarı hikayesidir\" dedi.

Eczacıbaşı Profesyonel tarafından Beldibi turizm bölgesinde \'Sezona Merhaba Buluşması\' kapsamında \'Yeniden Güneşli Günlere Doğru Türkiye Turizmi\' adıyla panel düzenledi. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Etem Hakan Duran, Skal International Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Kuru, Eczacıbaşı Profesyonel Başkanı Melike Koçoğlu ve turizmcilerin katıldığı panelde, Kültür ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay konuşma yaptı.

Ertuğrul Günay, turizmin, çalışanların niteliğini yükselten bir sektör olduğunu söyledi. Turizmin sadece ekonomiden ibaret olmadığını, toplumsal gelişmenin ve yaşam kalitesinin artması bakımından önemli olduğunu anlatan Günay, turizmin insanların birbiriyle tanışması ve barışmasının birinci adımı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE\'NİN BAŞARI HİKAYESİ

Turizmin, Türkiye\'de geldiği noktanın başarı hikayesi olduğuna değinen Günay, \"Turizm dünyada 20. yüzyılın ortalarında başladı. Biz dünyadan çeyrek yüzyıl sonra başladık. Bu alanda ilk turizm yasamız 1972-1973 yıllarındaki Turizm Seyahat Acentesi yasasıdır. Turizm Teşvik Yasası ise 1982-1983 yıllarında oldu. 1980\'li yıllardan bu yana turizmle uğraşırken bir yandan da terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadele edip de turizmde bu kadar büyüyen bir ülke hemen hemen yoktur. Bu Türkiye\'nin başarı hikayesidir\" diye konuştu.

\'TURİZM ALARM VERDİ, GEÇ GÖRDÜK\'

Türkiye\'nin 2000\'li yılların başında turizm alanında dünya 17\'ncisi olduğunu hatırlatan Günay, şöyle konuştu:

\"2012\'de turist sayısı olarak dünya 6\'ncısı olmuştuk. Önümüzdeki 5 ülkeden ABD ve Çin kıta. Bunlar ülke değil. Bunları bir kenara koyunca İtalya, Fransa ve İspanya\'nın ardından Türkiye gelir. Gelir itibarıyla da ilk 10\'un içindeydik. 2014\'de turizm alarm vermeye başladı. Biz bu alarmı görmekte geciktik. Türkiye\'de hoşgörü ve barış olursa iddia ediyorum ki, 2018 ve gelecek yılda 2014 rakamlarını yakalarız.\"

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ

\'Her şey dahil\' sistemini de değerlendiren Günay, bu konuda da yasal bir düzenleme, çerçeve düzenleme yapılmadığını ifade etti. Kendisinin de hep bunu söylediğini anlatan Günay, \"Her şey dahilden vazgeçmeyeceğiz, biz her şey dahilin niteliğini denetleyeceğiz. Yani sen her şey dahil yapıyorsun ama kardeşim, yani yemeği şuraya düşüremezsin, içkiyi buraya düşüremezsin, standartları düşüremezsin. 100-200 yataklı otellerin her şey dahil yapmaması lazım\" dedi.

POYD Başkanı Etem Hakan Duran ise 2016\'nın turizm açısından darbeli yıl olduğunu belirterek, \"Her şey dahil sistemi ile gidiyoruz. Eskiden her şey dahil sistemi yokken belki daha mutluyduk. Geçen sene Antalya\'ya gelen turist sayısı yaklaşık 10 milyondu. Ancak şehre inen turist sayısı 1 milyon civarındaydı\" dedi.

Eczacıbaşı Profesyonel Başkanı Melike Koçoğlu da otellerin en önemli tüketim merkezlerinden olduğunu, ev dışı tüketim pazarının Türkiye\'de yaklaşık 55 milyar lira olduğunu söyledi.

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti



GAZİANTEP\'te, güvenlik görevlisi Mustafa A. (26), çalıştığı PTT şubesinin otoparkındaki resmi aracın içinde tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi\'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. 7 aydır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa A., telefonla görüşme yapacağını söyleyerek şubenin arkasında bulunan otoparka gitti. Burada resmi aracın sürücü koltuğuna oturan Mustafa A., tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanlar otoparka gittiğinde Mustafa A.\'yı aracın içinde kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.\'nın öldüğünü belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Mustafa A.\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum Morgu\'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış Manço hatıraları Eskişehir\'de

1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçı Barış Manço\'un kişisel eşyalarının yer aldığı sergi Eskişehir\'de açıldı.

Espark Alışveriş Merkezi\'ndeki Barış Manço Sergisi\'nin açılış törenine sanatçının oğulları Batıkan Manço ve Doğukan Manço ile çok sayıda kişi katıldı. Sergide Barış Manço\'nun konserlerinde kullandığı bileklik, şövalye yüzüğü, kolye, kemer, askere gitmeden önce kestirip sakladığı saçı, okuma gözlüğü, fotoğraf makinesi koleksiyonu, bestelerinin ses kayıt cihazı, son dönemlerinde kullandığı akustik gitarı, fotoğrafları, kıyafetleri ile kişisel eşyaları yer aldı.

Serginin açılışını Barış Manço\'nun oğulları Batıkan Manço ve Doğukan Manço yaptı. Batıkan Manço, \"Barış Manço\'nun eşyalarının sergilenmesi İstanbul\'da başlamıştı. Git gide İstanbul\'un dışına çıkıp farklı illerde de sergi açtık. Çok güzel, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü Barış Manço\'nun evi İstanbul\'da ama herkes gelip, göremiyor. Her sergi bizim için çok heyecanlı oluyor\" dedi.

Doğukan Manço da sergide bulunan eşyaların tamamının babasının kişisel eşyaları olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bu sergi aslında babamızın bir vasiyeti. Röportajlarına bakarsanız der ki; yarın öbür gün insanlar Barış Manço nelere dokunmuş, neleri görmüş bunlara şahitlik etsin isterim demiş. Ev zaten vasiyeti üzerine müzeye dönüştü. Fakat herkes İstanbul\'a gidemiyor. 3 kat merdiveni çıkamayan vatandaşlarımız oluyor. Biz de seçkin parçaları alıp, mümkün olduğu yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 8\'in üzerinde şehir dolaştı. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu\'ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Nasip olursa bütün Türkiye\'yi gezecek. Buradaki her şey Barış Manço\'nun kendisinin kullandığı ve dokunduğu eşyalar. Küçücük kardeşlerimiz de burada. Bu sergiyle genç nesil Barış Manço\'yu tanıyor. Mesela bir etkinlik sırasında 5 yaşındaki bir çocuk \'Barış Manço nerede?\' diye bağırdı. Annesi onu uyarınca o da \'Barış Manço kalbimizde yaşıyor\' dedi. Biz bunu ailelere borçluyuz. 1999 yılında 2 milyon kişi cenazesine katıldı. Barış Manço, Türkiye\'deki ender birleştirici noktalardan biri. Din, dil, ırk, renk ayırt etmeksizin herkesin buluştuğu ortak bir enerji. Dolayısıyla Barış Manço Türkiye için en büyük değerlerden biri oldu ve ölümsüzleşmeye de devam ediyor.\"

Eskişehir\'deki Barış Manço Hatıraları Sergisi 18 Mart\'a kadar açık tutulacak.

Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri tutuklandı (5)

\'KARDAKİ İZLERİ TAKİP ETTİK, YANLIŞLIKLA GEÇTİK\'

Edirne\'de askeri yasak bölgeden sınırı geçerek Türkiye\'ye gelen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, dün saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirterek, \"Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz\" dedi.

Bu arada üzerlerinde bulanan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüler ortaya çıktığı belirtilen Yunan askerleri, görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi. Yunan askerler, Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

