DHA YURT BÜLTENİ-14

TSK: 2 şehit, 5 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"

Haber:KİLİS,(DHA)

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Zonguldak\'ta midibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı



Zonguldak\'ta kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki yolculardan 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde Karaman mevkiinde meydana geldi. Ereğli\'den Karabük\'e giden S.B.(55) yönetimindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın yaşamını yitirirken, yaralanan 22 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı Hüseyin Çiftçi, kaza yapan midibüsün yanına koştuklarını belirterek, \"Hemen gittik camları kırdık ve yaralıları çıkarttık\" dedi. Cenaze, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Midibüs şoförü S.B.\'nin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan midibüs

-Yaralılardan detaylar

-Ambulans bekleyen yaralılar

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Hüseyin Çiftçi ile röp.

Süre: (8.17) Boyut: (507 BM)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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60’lık erkek öğrenciden Başkan Türel’e kırmızı kazak

Antalya’da 60 yaş ve üstü öğrencilerden oluşan Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Erdal Türker ve Resul Korkmaz, ördükleri kırmızı kazağı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’e hediye etti. Hediye karşısında şaşıran Türel, \"Daha önce hiçbir erkekten örme kazak hediye almamıştım\"dedi.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üzeri öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Nükhet Duru ile bir araya getirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yaklaşık 600 Tazelenme Üniversitesi öğrencisi “Beni Nükhet Duru Sanıyorlarö adlı müzikal tiyatroyu seyredip Duru’nun sevilen parçalarından oluşan konserini dinledi.

BAŞKAN TÜREL VE EŞİNE KIRMIZI KAZAK

Tazelenme Üniversitesi’nde 60 yaş üstü kadın ve erkekler hayatın her alanıyla ilgili dersler alıp yaşam kolaylaştırıcı etkinliklerde de bulunuyor. Alzheimer hastalığına karşın beyin aktivitelerini geliştirmek adına erkeklere örgü, dikiş-nakış dersleri de veriliyor. Üniversitede örgü dersi alan Erdal Türker ve Resul Korkmaz, ördükleri birer kırmızı kazağı Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’e hediye etti. Hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Türel, daha önce bir erkek tarafından örülen kazak hediye almadığını, bu ilk hediye için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Türel, etkinlikte yaptığı konuşmada hayatı severek, öğrenerek, bilerek, yaşamak gerektiğini belirtti. Yaşlılığın bedensel değil, kafada olabileceğini ifade eden Türel, “Fiziksel olarak genç, kafası yaşlı olan o kadar insan var ki. Asıl gençlik ruhun gençliğidir. Bu nedenle sizler hepiniz gençsiniz. Tazelenme Üniversitesi’nin artık hazırlık sınıfında olacak bir aday olarak ben de kendimi sizler kadar genç hissediyorumö dedi.

‘YAŞLI, ENGELLİ VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER BENİM İÇİN ÖNCELİKLİ’

Antalya’nın 19 ilçesinde her kesime hizmet etmeyi amaçladıklarını da belirten Başkan Türel, \"Yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler benim için önceliklidir. Bana göre devlet ve yerel yönetimler kimsesizlerin kimsesidir. Belediye başkanı olarak bütün çocukların amcası, bütün yaşlıların evladıyımö dedi. Tazelenme Üniversitesi’nin, içerisinde bir hastane olan kampüse kavuşması için çalışmaların başlatılabileceğini de ifade eden Türel, bununla ilgili en kısa sürede çalışma başlatacaklarını, bir proje haline getirebileceklerini anlattı.Konuşmaların ardından Başkan Türel ve Tazelenme Üniversitesi Kurucusu İsmail Tufan, öğrencilerin sorularını yanıtladı. ‘Konyaaltı Sahil Projesi içerisinde yaşlılar için bir çalışmanız olacak mı?’ sorusuna Başkan Türel, “Çalışmamız var dersem doğru olmaz. Orada tamamen engellilerin istifade edeceği plajlar sosyal tesisler var. Sadece engelliler değil bütün herkes istifade edebilecek. Halka açık bir proje. Haziran ayında tamamlayacağız. Yaşlılarımızın da ihtiyaçlarını görecek mekanlar olacak\" karşılığını verdi.

BAŞKAN TÜREL’İN YAŞLILIĞI

Türel, bir davetlinin ‘Nasıl bir emeklilik ve yaşlılık hayatı düşünüyorsunuz?’ sorusuna cevap olarak, “Yaşım kaç olursa olsun genç kalacağım. Çalışan insan yaşlanmaz. Yaşlılık kimlikte değildir, zekadadır, akıldadır. Allah bana ne kadar sağlık verirse sağlığım el verdiği sürece bir işin ucundan tutarım. Emekli hayali ile yaşamıyorum ama belki yaşadığımız tecrübeleri aktaracak bir kitap yazabilirim. Ya da müzikle uğraşabilirim. Aileme yönelik bestelerim var. İlerde yeni besteler yapabilirim. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden biri olmak da hedeflerimden biri\" dedi.Soru-cevabın ardından sahne sanatçı Nükhet Duru’ya bırakıldı. Siyah sade bir elbiseyle sahneye çıkan Duru, sevilen şarkılarını seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondaki izleyicilerden görüntü

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi ile beraberindekilerin görüntüsü

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

Açılış konuşmasının yapılması

Salonda uyuyan yaşlıdan görüntü

Türel ve eşine örülen kazakların hediye edilmesi

Başkan Türel’e bir vatandaşın soru sorması

Başkan Türel’in soruya yanıt vermesi

Nükhet Duru’nun sahne performansı

733 MB – 6.33’

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)