DHA YURT BÜLTENİ-14

Adana\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na operasyon (4)

364 BİN LİRA PARA BULUNDU

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda merkez binasındaki kasada toplam 364 bin lira para bulunduğu öğrenildi. Kasada yapılan inceleme sonrası polisler, dövizlerle birlikte ele geçirilen parayı aynı yerde bulunan para sayma makinesiyle saydı. Sayım işlemi polis kamerasıyla da kayıt altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ele Geçirilen paraların görüntüsü

- Paraların kasadaki görüntüsü

- Para kasasının görüntüsü

- Polisin paraları sayması

SÜRE: 00\'39\" BOYUT: 40 MB

Haber: - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA ,(DHA)

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Tuvaletini yaparken dövüp, parasını gasp ettiler

Antalya\'da çalılık alanda tuvaletini yapan A.T.\'yi dövüp, \"Bize borcun var\" diyerek 440 lirasını gasp eden 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı\'nda meydana geldi. Isparta\'dan Antalya\'ya gelen ve bir süre alkol alan A.T., tuvaletini yapmak için girdiği çalılık alanda kendisini takip eden 3 kişi tarafından dövüldü. \"Bizden şeker aldın. Borcun var\" diyen şüpheliler, A.T.\'nin 440 lirasını gasp edip, 01 UR 460 plakalı kamyonetle uzaklaştı. Polisi arayan A.T., şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası ve eşkâlleri hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, şüpheliler H.K., M.Ö. ve M.U.\'yu operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılışı

- Şüphelilerden yakın plan detay

- Bir şüphelinin eliyle argo hareket yapması

- Şüphelilerin ekip araçlarına bindirilmesi

- Asayiş Şube Müdürlüğü’nden detay

- Polis yazısı ve armasından detay,

104 MB /// 00.57

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Ciritciler, buzdan Türk bayrağı ile Afrin\'e destek verdiler

Erzurumlu atlı ciritciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından dondurulan süs havuzunda oluşturulan dev Türk bayrağının etrafında toplanıp Afrin\'e destek verdiler.

Bugün saat 15.00\'de merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı\'nın da bulunduğu Havuzbaşında toplanan atlı ciritciler, ellerinde kazma, balta ve dirgenleri göstererek Afrin\'e gitmeye hazır olduklarını söyledi. Vatandaşlar, atlı ciritcilere büyük destek verdi. Ciritciler daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ikinci kez Tük Bayrağı\'na dönüştürülen süs havuzunun etrafında toplandı. Çalan mehteran marşları eşliğinde gösteri yapan atlı ciritciler, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Türk askerlerine selam gönderdi. Kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen onlar için her zaman dua ettiklerini belirten ciritcilerden Gökhan Korkmaz, \"Çağırırlarsa Afrin\'e süvari birlik olarak gitmeye hazırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Buzdan Türk Bayrağı etrafında toplanan ciritciler (dron)

-Meydanda ellerinde balta, keser ve dirgenlerle gezen ciritciler

-Ciritcilerle röp

-Vatandaşların konuşmaları

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Alanya\'da tatilciler denize girip güneşlendi

Antalya\'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli hava dolayısıyla tatilciler sahile indi. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Alanya\'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti. Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi. Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi. Alanya\'da pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunda yağış tahminleri yapılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Plajdan genel ve detay

- Denize giren ve güneşlenenler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

