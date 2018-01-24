DHA YURT BÜLTENİ-14

KİLİS\'TE CAMİYE ROKET DÜŞTÜ; YARALILAR VAR

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Çalık Camisine isabet etti. Gürültüyle meydana gelen patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kilis (DHA)

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KİLİS\'E İKİ ROKET DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1\'İ AĞIR 12 YARALI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, bugün saat 18.15\'te Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40\'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne düşüp patladı.

Roketlerden ilki Çalık Camisi\'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56\'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı.

Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40\'ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4\'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

VALİ: KENT MERKEZİNE 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek, \"Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2\'sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi\'ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4\'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var\" dedi.

Vali Tekinarslan\'ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1\'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından roketlerin ateşlendiği bölge, güvenlik güçlerince tespit edilerek, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Kilis (DHA)

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Köprü ayağında mahsur kaldılar

ADANA\'da nehir kenarında gezintiye çıkan 3 genç, köprünün betonarme ayağında mahsur kalınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Merkez Park\'ta gezintiye çıkan 3 genç, parkın kenarından geçen Seyhan Nehri\'nin çevresinde dolaşmaya başladı. Nehrin üzerinden geçen TCDD\'ye ait Demir Köprü\'ye tırmanan 3 genç, köprünün nehir üzerindeki betonarme ayağına indi. Buradan geri çıkamayan 3 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köprünün üzerine çıkıp merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı. Yüzlerini gizleyen gençler, herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü

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- Mahsur kalan çocukların merdiven yardımıyla duvara tırmanması

- İtfaiye ekiplerinin aşşağı inip yardım etmesi

- İtaiye ekiplerinden görüntü

- Çocukların teker teker yukarıya tırmanması

- İtfaiye ekibinin çıkmalarına yardım etmeleri

- Genel ve detay görüntüler

- Ambulansın görüntüsü

- İtfaiye aracının görüntüsü

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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TSK: EN AZ 287 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine ait 47 hedefin 27 uçak ile ateş altına alındığını harekatın ilk gününden bu yana toplam en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. 23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır. 24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmektedir.\"

Haber: (DHA)

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Suriyeli küçük kızın şüpheli ölümü (2)

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

İzmir\'in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş\'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cinsel istismar bulgusuna rastlanmazken, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirlendi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan küçük kızın anne, baba, teyze ve halasının emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evden görüntü

- Hastanenin girişinden görüntü

Haber-Kamera:Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Direğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı

TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesine bağlı Karamehmet ile Ulaş mahallesi arasında yolda meydana geldi. Ufuk Ayna, kullandığı 55 EM 673 plakalı otomobiliyle köprü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğe çarptı ve şarampole yuvarlandı. Kazada su birikintisi içinde yan yatan araçtan sürücü Ayna, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Jandarmanın yaralıyı çıkarması

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa bindirmeleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-

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