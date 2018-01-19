DHA YURT BÜLTENİ-14 

Bakan Özhaseki, Diyarbakır\'da karne verdi (2)

ÖZHASEKİ: DİYARBAKIR VE SUR ARTIK TERÖRLE ANILMAZ

Diyarbakır\'da karne dağıtım töreninden sonra Sur ilçesinde sürdürülen inşa çalışmalarını yerinde denetleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki tarihi ulu camide Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Sur ilçesindeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bakan Özhaseki, ilçede 1,5 yıldır çalışmaların dürdüğünü belirtirek, şöyle konuştu:

\"Yapılanları birebir takip ediyorum, geldiğimiz son noktayı görmek üzere buradayız. Bir çok şey yapıldı, söylediğimiz her söz yerine geldi. Ancak, sadece yıkım yapılan mahallelerde o geleneksel dokunun yapımı esnasında çok somut adımlar atamadık. Sebebi de oradaki evlerin, bir kısmı tarihi eserlerin hepsi tescilli, bunların planlamasının yapılması, kurullardan geçmesi, daha sonra bunların hayata geçirilmesi biraz zaman alıyordu. İşte onların hepsini geçtiğimiz yakında başlayacağımız bir dönem başlıyor. İnşallah çok kısa süre içerisinde burayı bitiririz, Sur\'daki hizmetlerimiz az, çok tamamlanmış olur. Diyarbakır\'ımız ve Sur\'umuz bundan sonra terörle anılmaz, hiç değilse tarihin en güzel eserlerinin yaşandığı bir bölge olara, turizm destinasyon merkezi olarak geçer. Herkes buraları görmeye, Diyarbakır\'ı tanımaya gelir. Diyarbakır\'ı görmeye geldiği gibi, yöresel tatlarını lezzetlerini de burada yaşamaya gelir. Buranın sıcaklığını, ilgisini görmeye gelir.\"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özhaseki, bir gazetecinin bazı Derneklerin, Sur ilçesindeki tarihi dokulara bilerek zarar verildiği yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine ise, \"Aslında ilk geldiğim günden itibaren, arkamdan dönen bir yalan furyası var. Bunlara da alıştık, Sivil Toplum örgütü adı altında bir araya gelmiş aslında bana göre şahsi kanaatim olarak söylüyorum bunu PKK terör örgütünün uzantıları, onların sözcülüğünü yapıyorlar. İlk geldiğim günden itibaren şunu söylüyorlardı buras tamamen boşalacak, tarihi eserler istimlak bile ediliyor. Meclisteki uzantıları da şöyle diyordu. \'Ne istiyorsunuz yahu tarihi eserleri niye istimlak ediyorsunuz, niye kamulaştırıyorsunuz. Orada devlet her tarafı yıkacak, Alış veriş merkezleri koyacak, zenginlere peşkeş çekecek\'. Bu kulaklar defalarca bunları duydu, aradan 1,5 yıl geçti. Hangi dedikleri doğru çıktı, hiç bir dedikleri doğru çıkmadı. Burada 2012\'de onaylanan koruma amçalı bir imar planı var. Bunu eski Belediye de kendileri yapmışlar, o palanda bir revize yaptık biz daha doğrusu o planı baz alarak yaşanabilir bir hale gelen, ticareti canlı geleneksel yaşamın sürdüğü bir ortam haline getirmeye çalıştık. O plan doğrultusunda hareket ediyoruz, o plan haricinde hiç bir şey yapmadık. Zaten burada yapılacak konutların hepsi Diyarbakır\'ın klasik evleri olacak\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Özhaseki ve beraberindekilerin camiden çıkması

-Bakan Özhasekinin konuşması

-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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TIR, fırtınada devrildi

MERSİN\'in Silifke ilçesinde, hızı saatte 105 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına, seyir halindeki TIR\'ı devirdi.

Silifke ilçesinde saatteki hızı yer yer 105 kilometreyi bulan fırtına, trafikte büyük tehlike yarattı. Silifke- Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR, fırtına nedeniyle yan yattı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu. Şiddetli fırtına ve yağmur, sahil bandında bulunan Taşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Mahallelerde çam ağaçları kökünden sökülürken, bazı elektrik ve telefon direkleri devrildi, cam ve naylon seralarda ise küçük çapta hasarlar meydana geldi.

Fırtına uyarısının ardından Taşucu-KKTC feribot seferleri de karşılıklı olarak iptal edilmişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) -

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Siverek\'te rüzgar çatıları söktü

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken iki evin çatısı yerinden söküldü.

Gece saatlerinde şiddetini arttıran rüzfar ve yağış nedeneyli ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karabahçe Mahallesinde iki evin çatışı yerinden söküldü. Çatı parçalarının düştüğü bir ev ise hasar gördü. Metin Taş\'a ait evin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde büyük bir gürültüyle 25 metre uzaklıktaki kardeşi Remzi Taş\'ın evinin üzerine düştü. Evin çatısında bulunan güneş enerji sistemi parçalanırken, evde hasar meydana geldi. Çatının uçmasıyla tuğla ve briket duvarları yıkılırken, evin üst katının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatısı sökülen ev

- Yıkılan biriketler

- Hasar görev ev

- Çatı parçaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Yangından kedisiyle kurtulan yaşlı adama telefon yağıyor

BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde benzinle sobayı yakmaya çalışırken yangına neden olan, kedisinin kurtulmasının sevincini yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, kendisine gösterilen ilgi ve yardımlardan memnun. Ali Meşe, Türkiye\'nin ve dünyanın dört bir yanından arayan vatandaşlarla telefonda sohbet ediyor.

3 gün önce sabah saatlerinde Mudurnu Ordular köyünde, odunlar ıslak olduğu için benzinle tutuşturup sobayı yakmaya çalışan Ali Meşe\'nin evinde yangın çıktı. Ali Meşe\'nin eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı ahşap ev yangında tamamen kullanılamaz hale gelirken, 13 tavuğu yanarak telef oldu. Yaşlı adamın evinde yastığının altında bulunan 3 bin TL parası da yandı. Yaşlı adamın elinde hafif yanık oluştu. Ali Meşe ise yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu. Yaşlı adamın evinden yalnızca kedisini kurtararak çıkması birçok kişinin ruhuna dokundu. Ali Meşe için köyde yangından önce Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapımına başlanan yeni evin çalışmaları hızlandırıldı.

Yangının ardından elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Ali Meşe\'ye dün Kızılay tarafından sürpriz yapılarak çok sevdiği kedisi \'Sarıkız\' gösterildi. Meşe, kedisini öpüp okşayarak sevdi. Kedi daha sonra Meşe\'nin kızının evine götürüldü. Ali Meşe, haberi görüp kendisini yurt dışı dahil arayan kişilerle telefonla görüşüyor. Yaşlı adam, oğlu Ahmet Meşe tarafından kendisini arayan kişilerle görüştürülüp tebrikleri kabul ediyor.

DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER ETTİLER

Yaşlı adamın bir an olsun yanından ayrılmayan oğlu Ahmet Meşe, yardımcı olan herkese teşekkür ettiklerini ifade ederek, \"Babam büyük bir felekatten kurtuldu. Tabi bu arada evimiz yandı. Evimiz yandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya ablamız gereken her şeyi yaptı. Evin dizaynını, beyaz eşya ve halılarından tutun koltuklarına kadar ayarladı. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiler. Babamın kedisi de iyi. Dün kedisini getirdiler. Kedisini öptü kokladı. O da iyi. Sosyal medyaya düşünce fenomen haline geldi. Hatta Amerika\'da bir komedyen kendi sayfasında paylaşmış. Yurtdışından arıyorlar, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Bizim halkımız gerçekten çok duyarlı\" dedi.

EVİ YAPILANA KADAR EV KİRALANACAK

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Bekir Koçyiğit ise, Ali Meşe\'nin evindeki çalışmalar tamamlanana kadar Bolu merkezinde bir ev kiralanacağını ifade ederek, \"Ali amca kendi evinde yaşamak istiyor. Devletin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerinde olduğunu ailecek biliyorlar. Biz Ali amcanın burada tedavisini de takip ediyoruz. İnşallah bugün taburcu olacak. Taburcu olduktan sonra evine alacağız. Evinde kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam sürecek\" diye konuştu.

Ali Meşe ise kendisine yardım edenlere teşekkür edip, gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Meşe ile röportaj

-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ile röportaj

-Ali Meşe ile röportaj

-Ali Meşe’nin telefon görüşmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: BOLU, (DHA) -

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12 saat sonra ikna olup, çıktığı inşaatın tepesinden indi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki bir turistik tesis inşaatında çalışan ve taşeron firmadan 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren işçilerden 46 yaşındaki N.İ. (Nevzat İppaş) binanın beşinci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Jandarmaya 12 saat süreyle direnen N.İ., alacaklarını otel yetkililerinin ödeme sözü vermesi üzerine ikna olup, binanın tepesinden indi.

Bodrum\'un Güvercinlik Mahallesi\'ndeki 1200 yataklı bir turistik tesis inşaatında çalışan ve taşeron firmadan 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren 104 işçi binanın önünde eyleme başladı. İşçilerden N.İ., bugün saat 03.00 sıralarında çalıştığı 5 katlı otel inşaatının tepesine çıkıp, \"8 çocuğum var. 1\'i hastanede, 1\'i de askerde, 3 aydır beş kuruş para gönderemedim. Paramızı vereceklerini söyleyenler ise kaçtı. Zaten ölmüşüm ben. Buradan atlasam ne kaybederim ki? Yaşamanın anlamı kalmadı. Eşim, çocuklarım evde açlıktan ben burada intihar ederek öleceğim. Ailemin yüzüne bakamaz oldum. Biz bu acıları çekerken bize emeğimizin karşılığını vermesi gerekenler ortalıkta yok\" diye bağırmaya başladı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. \"Gelen olursa atlarım\" diyerek kimseyi yanına yaklaştırmayan N.İ., maaşlarını almadan inmeyeceğini söyleyerek, jandamaya direndi. Zaman zaman binadan sarkan N.İ., yürekleri ağza getirdi. N.İ.\'yi arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Maaşların ödeneceğine dair söz alan N.İ., saat 15.00 sıralarında arkadaşlarının alkışları arasında binadan inerek, eylemine son verdi.

İşçiler adına açıklama yapan evli ve 2 çocuk babası, alçı dekorasyon ustası 34 yaşındaki Şahin Ak, \"Sadece N.İ.\'nin değil hepimizin psikolojisi bozuldu. Bize maaşlarımızı ödemeyen taşeron firma yetkilisi 700 bin TL ile kayıplara karıştı. Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Her birimizin ortalama 8 ila 10 bin lira arasında maaş alacağı var. Arkadaşımız N.İ. tansiyon hastası. Saatlerdir binanın tepesinde soğukta, aç olarak bekliyor. Ne yazık ki yanına yaklaşamıyoruz. Sorumlu firma yetkilileri sürekli olarak bize \'Paranız ödenecek\' dedi ama bir sonuç alamadık. Sorun çözülene kadar bizler aç mı kalacağız\" dedi.

ALACAKLARINI OTEL YETKİLİLERİ ÖDEYECEK

Turistik tesis inşatını yaptıran Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi adına konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, \"Şirketimiz sözleşmeli olarak birçok taşeron firma ile çalışmaktadır. Sıva işleri ile ilgili olarak V.A.\'ya (Vural Ateş) ait şahıs şirketi ile çalışılmış ve 300 bin TL\'lik ödeme geçen 12 Ocak\'ta hesabına yapılmıştır. Taşeron tarafından mağdur bırakılan işçilere ödenmeyen resmi alacaklar Lujo Hotel tarafından karşılanacaktır\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İntihar girişiminde bulunan N.İ.\'nin (Nevzat İppaş) binanı tepesinde görüntüsü

-N.İ.\'nin ikna olup, arkadaşlarının alkışları arasında inmesi

-İntihar girişiminde bulunan N.İ. ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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AK Partili belediye başkanları Şanlıurfa\'da kampa girecek

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı\'na katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, bölgedeki il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluşacak.

Şanlıurfa\'da düzenlenecek olan \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı\'na katılmak üzere sabah uçakla Şanlıurfa\'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'yı GAP Havaalanında; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve partililer karşıladı. Kaya, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül\'ü ziyaret edip, parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa\'da bulunmanın memnuniyetini ifade eden Kaya, \"Öncelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki AK Parti belediye başkanlarımızla ilgili burada 3 günlük bir kamp yapacağız. Bu kampımıza ev sahipliği yapan il başkanıma, belediye başkanıma ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Dolayısıyla burada belediyelerimizle ilgili son çalışmalarımızı gözden geçirip 2019\'a doğru yürümeye devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Büyükşehir Belediyesi

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın konuşması

- Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Kaya\'ya plaket vermesi

- Başkan Kaya\'yı karşılayan protokol

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali Leylak-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunun Erçene kavşağında meydana geldi. Gökhan Özcan yönetimindeki 46 EA 004 plakalı yolcu otobüsü ile İbrahim Sarıkurt\'un kullandığı 46 E 2572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza otobüsün altında kalarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim Sarıkurt olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Şemsi, oğlu Mehmet Yusuf Sarıkurt ile otobüs şoförü Gökhan Özcan ve yolcularından Eşe Kebeli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine elen ambulanslarla götürüldükleri Elbistan ve Afşin Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan İbrahim Sarıkurt\'un cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araç

- İtfaiyenin kurtarma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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