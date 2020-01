DHA YURT BÜLTENİ-14

Van\'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van\'ın Merkez İpekyolu ,Tuşba ve Edremit ilçelerinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van\'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kentin merkez 3 ilçesinde, ilk ve Orta dereceli okullar,eğitime 17 Ocak 2018 tarihinde (yarın) ara verildi. Van Valiliği, aşırı kar yağışı nedeniyle Van\'ın 3 ilçesinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada,\" İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle,merkez ilçelerimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit\'te eğitim öğretime 17 Ocak 2018 (Çarşamba günü) bir gün ara verilmiştir. Aynı gün, kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılmıştır\" denildi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

==========================================

Trabzon’da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı (4)

TRABZON HAVALİMANI 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞA KAPATILACAK

Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanıp yamaçta duran PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için kurtarma planı hazırlandı. Plana göre, havalimanı perşembe sabah saat 04:00\'den itibaren 24 saat süreyle hava trafiğine kapatılacak.

Haber:Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

============================================

Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok (4)

\'MAZOT DESTEĞİNİ ŞUBAT SONUNA KADAR ÖDEMİŞ OLACAĞIZ\'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep\'te, 9\'uncu GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık ile 14\'üncü GAP Food Gıda fuarlarının açılışına katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Bakan Fakıbaba, et ithalatı yapılmaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Et ithal etmenin önüne geçmek için ülkenin imkanları olduğunu belirten Fakıbaba, \"Et ithal etmek, hakikaten her şeyde beni çok üzüyor. Et ithalat etmek, bizi gerçekten yaralıyor. İmkanlarımız yok mu? Var ve diyorum ki biz, artık et ithal eden bir ülke olmayacağız ve inanmak da çok önemli. İhraç eden bir ülke olacağız. Nasıl olacağız? İnşallah. Yani 20 sene önce, Antep böyle miydi? Bir bakalım; 15 sene önce, AK Parti hizmetlerinden önce, AK Parti öncesi Gaziantep\'e bakın yollarına, bakın şehirciliğine bakın, sanayisine bakın, kültürüne bakın, turizmine bakın. Ne kadar değişti değil mi? Yani bu et ithalatının da böyle devam edeceğini lütfen düşünmeyin\" dedi.

\'HAYVANCILIK DESTEĞİNİ 45 KAT ARTIRDIK\'

AK Parti hükümeti döneminde, tarım alanında yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan Fakıbaba, çiftçiye verilecek yüzde 50 oranındaki mazot desteğinin, şubat ayının sonuna kadar ödeneceğini belirtti. Fakıbaba, şöyle konuştu:\"Beraberliğe ve çalışmaya çok ihtiyacımız var. Bakın, etrafımız gerçekten ateş çemberi ve biraz önce de söyledim bayraklarını dikmişler ve o bayrakları başınıza çalacağız. Allah\'ın izniyle bu birlik ve beraberlikle o bayrağı sizin başınıza geçireceğiz. Bundan haberiniz olsun. Bekleyin, görün bakalım ne olacakmış? Onu göreceksiniz inşallah. Tarımsal alanda yaptığımız faaliyetlerden bahsedersek genel olarak, son 15 yılda tarımsal hasılamızı yaklaşık 4,5 kat arttırmışız. Hasılamız 2002\'de 37 milyar iken, 2016\'da 161 milyara çıkmış. 2002\'de 4 milyar dolar olan ihracatımız, 4 kat artış ile 2016\'da 16,2 milyar dolara çıkarmışız. 2002\'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekleri yedi kat arttırmışız ve 2017\'de 12,8, 2018\'de de 15 milyar yaptık. Son 15 yılda çiftçilerimize toplam 103 milyar nakit hibe desteği sağlamışız. 2018 yılı için ise, yaklaşık 15 milyar tarımsal destek bütçesi ayırdık. Hayvancılık desteğini 45 kat artırdık ve hayvancılığı sıfır faizli kredi kapsamına aldık. Şimdi en yeni uygulama ile mazot maliyetinin yüzde 50\'sini destek olarak üreticilerimize ödeyeceğiz. Yani diyorlar \'Nerede bu yüzde 50 mazot?\' Çok değerli arkadaşlarım, inşallah 2017\'nin ortalamasını aldık, 2017\'nin mazot ortalaması bugünden az olabilir ama 4,70 kuruş olarak inşallah şubat ayının sonuna kadar ödemiş olacağız. Yüzde 50\'si devletimizden, Tarım Bakanlığı\'mızdan ve hükümetimizden olacak. 2018\'de inşallah yine şubatın içerisinde yüzde 50\'sini vereceğiz ve 2018\'in 12 aylık ortalamasını alıp sözümüz sözdür. Evelallah, Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, Başbakan\'ımız ne demişse biz de aynen o sözü yerine getirmekle görevliyiz. O talimatı almışız ve yapacağız. Yem bitkilerinde özellikle bu da benim arkadaşlarımızın çalışmaları. Geçen sene yem bitkisi desteğimiz 430 milyon civarındayken, yine özel bir çalışmayla bunu yüzde 50 arttırdık. Yani ve mazota çok destek verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Yani hayvancılıkta bakın 2002 yılında 83 milyon lira destek varken son 15 yılda 24,5 milyar lira hayvancılık desteği ödemişiz.\" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, konuşmasının ardından fuarın açılışını yaparak, stantları ziyaret etti. Fuarda, Fakıbaba\'ya mezun olduğu okulun hatıra defterine yazılan yazılar ile fotoğrafının yer aldığı belge hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Fuar açılışına katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

- Fuar açılışı

- Fuarın gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

=============================================

Kardak\'ta hareketli saatler

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları ve savaş gemileri arasında hareketli saatler yaşandı. Yunan unsurlarının Kardak\'a yaklaşmasına Türk sahil güvenlik botları ve savaş gemileri engel oldu.

Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesine 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları\'nda bugün hareketli anlar yaşandı. Yunanistan\'a ait Leros, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 sahil güvenlik botu ile 2 savaş gemisinin aralıklarla rotalarını Kardak\'a çevirmeleri gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bölgede devriye gezen 3 Türk sahil güvenlik botu, Yunan botları ve savaş gemilerinin önüne geçerek Kardak\'a yaklaşmalarına engel oldu. Toplam 4 Türk savaş gemisi ile karakol botunun da bölgeye gelerek kayalıklara yaklaşık 1 mil mesafede Yunan botlarının hareketlerini gözlemesi dikkati çekti. Saat 11.00\'de başlayan gerginlik anında, botlar zaman zaman 50 metre kadar birbirine yaklaştı. Savaş gemileri ise yanyana saatlerce seyretti. Yunan botları ve savaş gemilerinin saat 16.00 sıralarında Leros ve Farmakonisi (Bulamaç) adası yakınlarına çekilmesi ile gerginlik sona ererken, o anlarda yaşananlar Yunan balıkçılar tarafından cep telefonu ile görüntülenerek Youtube\'a yüklendi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botunun bekleyişleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Türk ve Yunan botları ile savaş gemilerinin Kardak\'a gelmesi

-Türk botlarının YunaN botlarını engellemesi

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

==============================================

Şaseci Nurettin ustanın yaptığı ekskavatör görenlerin ilgisini çekiyor

Ordu\'da yaşayan ve 42 yıldır sanayide şaseci olarak çalışan 54 yaşındaki Nurettin Özcan, 30 bin TL\'ye mal ettiği ekskavatör görenlerin ilgisini çekiyor.

Ordu\'nun Altınordu İlçesi Ata Sanayii\'de şaseci olan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Özcan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu tekerli, kepçeli eksvatör imal etti. Bir kaç malzemesi dışında tüm malzemesini kendisi temin ederek ekskavatör yapan Nurettin Özcan, sanayideki işyerinde yaptığı icadını görücüye çıkardı. 42 yıldır sanayide çalıştığını, büyük emeği ve tücrebesiyle artık jübile yaptığını, böyle bir icadı da çocukluğundan beri hayal ettiğini belirten Nurettin Özcan, \"Sanayide işim var çalışıyorum fakat köy işleriylede ilgileniyorum. Köyde çalıştırmaya işçi bulamıyoruz. Böyle sıkıntı çıkınca kendim işlerimi görmek için bu icadı yaptım. Masraftan ziyade mesleki dalımda jübile yaptım. İşi sonlandırdım buda jübilem olmuş oldu. Bununla artık bağda, bahçede vakit geçireceğim. Bundan esinlenmemin sebebi; köy yerlerinde işçi yok, iş bize kaldığı için bunu yaptım. Bununla tarla kazarsın, bahçe bellersin, fındık ocakları için hendek açarsın, yapılmayacak hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey hayalimde vardı. Mesleği sonlandırırsam bahçelerde vakit geçirir, oynarım diye düşünüyordum. Motorunu çıkma aldım, defransiyel çıkma, geri kalan hepsi elde yapma. Merak edenler çok var ama maliyeti yüksek\" dedi. 20 seneyi aşkın zamandır işyerine çırak girmediğini, işçinin olmaması nedeniyle kendi çapında yorucu işi bırakıp icadıyla ilgilendiğini de vurgulayan Nurettin Özcan, bundan sonraki vakitlerini de ekskavatörle geçireceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Nurettin Özcan ile röportaj

-Ekskavatörden görüntü

-Vatandaşların ekskavatörü incelerken görüntü

-Diğer detaylar



(SÜRE: 5.57 Dk ) (BOYUT: 356 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)