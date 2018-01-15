DHA YURT BÜLTENİ-14

Minibüste işitme engelliyi öldüresiye döven 4 üniversiteliye gözaltı(3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adana\'da işitme engelli Agit Acun\'u, bindiği minibüste darp eden A.G.(21), Ç.C.Ç.(21), İ.K.(21) ve A.B.\'ye (20) polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından sağlık raporu için Adli Tıp Kurumu birimine götürüldü. 4 şüpheli daha sonra geniş güvenlik önlemi altında \'Kasten adam yaralama\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında yüzlerini kapatan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı\'nda ifade veriyor.

KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ KINADI

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, işitme engelli Agit Acun\'a bindiği minibüste yapılan saldırıyı kınadı. Tarihi Adana Kız Lisesi\'nde yapılan açıklamaya Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları, engelli dernekleri, özel eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı. Konsey adına açıklama yapan Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Güneş, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Güneş şöyle konuştu:\"Adana\'da bir dolmuşta işitme engelli Agit Acun isimli gencimiz kendisini bilmez şehir eşkıyaları tarafından ağır şekilde darp edilmiştir. Bu tür insanlıktan nasibini almamış kişilerin şiddet eylemlerinin adalet karşısında kamuoyunun vicdanını tatmin edecek şekilde cezalandırılmaması, cezasızlık politikası ve bu tür şiddet olaylarına toplumun ve tanıklık eden kişilerin korku ve duyarsızlık ile seyirci kalması, toplumsal tepkisizlik bu tür saldırganları, insani hak ve özgürlüklere dönük saldırı yapanları daha da cesaretlendirmektedir. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu konuda hassasiyetle konuya eğilmelerini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz.\"

Haber:ADANA,(DHA)

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Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi

Gaziantep\'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında \'Dur\' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan ve 13 gün sonra hastanede yaşımını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan\'ın (16) cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı\'nda oluşturulan kontrol noktasında polis ekiplerinin \'Dur\' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobille kaçtı. Bu sırada polis memuru H.B., araca ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımda trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, geçen cumartesi gecesi yaşamını yitirdi.

Sedat ve Naime Karakan çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Ekrem Görkem Karakan için öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Okul arkadaşlarının da katıldığı törende Ekrem Görkem\'in babası Sedat Karakan, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Hasan Ali Yücel Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi olan gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp gözyaşları arasında toprağa verildi

ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLACAK

Ailesinin kararıyla organları bağışlanan Ekrem Görkem Karakan\'ın operasyonla alınan böbrekleri ve karaciğeri de 3 hastaya umut olacak. Organların Gaziantep\'te belirlenecek hastalara nakledileceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekrem Karakan\'ın fotoğrafı

- Cenaze namazının kılınması

- Cenezenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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(Özel) - Motosiklette bir çift ve 3 çocuğunun tehlikeli yolculuğu

Şanlıurfa\'da hareket halindeki bir motosikletin üstünde 3\'ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Eyyübiye Mahallesi\'nde kendisi ve eşi ile birlikte 3 çocuğunu da aynı motosiklet üzerinde araç ve yaya trafiğine aldırış etmeden ilerleyen ismi öğrenelemeyen sürücüyü görenler şaşkınlık yaşadı. Yolda kask takmadan, herhangi bir trafik polisini yakalanmadan ilerleyen motosikletin arkasında oturan annenin kucağındaki çocuk ise zaman zaman düşme tehlikesi atlattı. Görüntülendiklerini fark eden sürücü, yaptığı işin tehlikeli olduğunu belirterek, \"Çekin ama plakamı vermeyin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosikletleki aile

- Araçların arasında ilerleyen motosiklet

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Başkan Çiftçi\'den refakatçilere çorba

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi\'ndeki hasta yakını refakatçilere bardakta çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, hastanede bulunan mobil ikram çeşmesinden hasta yakınlarına çorba ve ekmek ikramında bulundu. Sabah erken saatlerde işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar için 17 noktada sıcak çorba ikramı yapıldığı ve bunun 25 bin kişiye tekabül ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, ikram çeşmesinde doldurduğu bardak çorbaları refakatçilere kendi elleriyle ikramda bulundu. Bir süre hasta yakınlarıyla sohbet eden Çiftçi , daha sonra başhekim İbrahim Keşküş\'le birlikte hastaneyi gezerek, doktor, hemşire ve bazı yatan hastalara karanfil dağıttı. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede kurdukları çorba evlerinde günlük 25 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunduklarını ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, \"Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa\'mızın 13 ilçesinde kurmuş olduğu çorba evleri ile her sabah halkımıza sıcak çorba ikramında bulunuyor. En güzel konu aslında paylaşım ve insanımızı düşünmektir. Kentin bir çok noktasında kurmuş olduğumuz çorba evlerine istinaden, özellikle hastane noktalarında hasta yakınlarına yönelik ikramlarımızı sürdürüyoruz. İnsan endeksli belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirebilmek, bizler için en önemli hizmet anlayışıdır. Yapmış olduğumuz, yolların, bulvarların, köprülü kavşaklar ve tesislerin yanında küçük bir hizmet olabilir ama insana değdiği için çok büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Bugünde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimimiz ile birlikte bu gün çorba dağıtımına katıldık. Önemli olan paylaşmayı bilebilmektir ve insanı düşünebilmektir\" şeklinde konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çiftçi\'nin hastane bahçesinde bulunan refakatçilere çorba ikram etmesi

- Hasta yakınlarıyla sohbet eden başkan

- Doktor ve hemşirelere karanfil dağıtan başkan

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 337 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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TOKİ\'den ev sahibi oldular

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya\'nın Sarayönü ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Ömer Faruk Gül (34), yeni doğan bebeği kendi evinde büyüyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

TOKİ tarafından Konya\'nın Sarayönü ilçesinde yaptırılan \'2+1\', \'3+1\' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Belediye Düğün Salonu\'nda düzenlenen kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda 853 kişinin daireleri belirlendi. TOKİ\'den ev sahibi olan Ömer Faruk Gül, \"Yeni evlendim kiralık bir evde yaşıyordum. Yakın zamanda da bir bebeğimiz oldu. Onun şansına kuraya katıldık zemin kat çıktı. Ev sahibi olduğumuz için mutluyuz\" dedi. Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçe de müstakil evde yaşamanın zor olduğunu söyleyen Kamile Tokgöz ise şöyle dedi: \"Müstakil evde yaşıyorduk. Buranın kışı da çetin geçtiği için TOKİ\'de rahat edeceğimizi düşündük. Bize de 4\'üncü kat çıktı. Ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin.\"

Görüntü dökümü:

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-Ömer Faruk Gül röp

-Kamile Tokgöz röp

-Kura çekimi

-Daireleri belirlenen vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)