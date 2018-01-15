DHA YURT BÜLTENİ-14

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP\'li Kaftancıoğlu\'nu eleştirdi



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu\'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, \"Sen İstanbul\'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur? Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi?\" dedi.

Bursa\'da gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Kongresi\'ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ülkenin menfaatleri, birlik ve beraberliği, muasır medeniyetler seviyesine yükselmiş bir vatan olması için çaba sarf ettiklerinin söyledi. Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu\'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirdi. Çavuşoğlu, şunları söyledi: Millet, vatan için çaba sarf ediyoruz ama bugün kurucu iradenin ortaya koyduğu siyasi parti olmakla övünen partinin siyasetçilerine bir göz atınız. Mesela dün yapılan kongrede İstanbul İl Başkanlığına bir hanımefendi seçildi. Bugün görüyoruz ki paylaşımlarında bu ülkeye en ufak bir sevdasının, aidiyetinin, hissinin, duygusunun olmadığı ortaya çıkıyor. Ne diyor ? \'Tarihte bugün Ermeni soykırımın başladığı gündür\' diyor. Paylaşımı bu. \'Devlet katliam yapmak yerine kahramanca davransaydı daha iyi olurdu\' diye paylaşımda bulunuyor. Bunlar İstanbul sokaklarına \'Zulüm 1453\'te başladı\' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul\'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydası da olamaz. Sen İstanbul\'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur. Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi ? Bir de çıkıp \'Benim partimi Atatürk kurdu\' diyeceksin. Bunların hamasetini, istismarını yapacaksın. Vatansever milletimizin üyelerini, fertlerini istismar edeceksin, manipüle edeceksin, biz de bunları söylemeyeceğiz öyle mi?\"Çavuşoğlu, buradaki programının ardından Ak Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çavuşoğlu\'nun katıldığı kongrelerden detaylar ve konuşması

SÜRE: 2 dk 45 sn,BOYUT:168 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Engelli gence minibüste feci dayak



Adana\'da konuşma engelli bir genç, eve gitmek bindiği minibüste tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyon olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Evine gitmek için minibüse binen konuşma engelli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kişi, yumruk ve tekmelerle engelli genci, diğer yolcuların gözleri önünde feci şekilde dövdü. Olay anı, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan\'ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 3 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü. Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtirilken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-gencin dayak yeme anları

-çığlık atması

-minibüste bulunan vatandaşların konuşmaları

-genel ve detay

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Otomobil viyadük inşaatı sahasına düştü

İzmit\'te, çamurla kaplı yolda kayan otomobil viyadük inşaatı sahasına düştü. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu

Kaza akşam saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'ndeki otogar köprülü kavşak inşaatı sahasında meydana geldi. Tuğçe V. idaresindeki 41 PD 508 plakalı otomobil inşaat halindeki viyadükün yanındaki yan yolda ilerlerken çamur nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil metal bariyerleri aşarak viyadük inşaatın yanındaki boşluğa düştü. Otomobilde sıkışan Tuğçe V. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı. Tuğçe V. kazadan yaralanmadan kurtuldu. Otomobil vinç ile inşaat sahasından çıkarıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilden görüntü

-Sürücü Tuğçe V.\'nin görüntüsü

-Aracın vinç ile bulunduğu yerden çıkarılması

Haber:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)