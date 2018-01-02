DHA YURT BÜLTENİ-14

Otomobil sulama kanalına uçtu; 1 çocuk kurtarıldı, 3 kişi aranıyor (1)



Şanlıurfa\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Küçük bir kız çocuğu araçtan çıkarılırken, suya gömülen otomobilde olduğu ileri sürülen 3 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Şanlıurfa- Mardin Karayolu\'nun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalına devrildi. Çevredekiler kazayı görünce araçtakilerin yardıma koştu. Otomobildeki bir kız çocuğu sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye gönderildi. Su altı polisleri ile kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, suda kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)

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Genç kız, laf atan adamı aracın içinde yumruk ve tekmelerle dövdü

Kuzey Irak\'ın Erbil kentinde yılbaşı gecesi genç bir kız kentin en işlek caddesinde aracı ile seyir halinde iken kendisine laf atan adamı aracının içinde önce tekmeler sonra yumruk ile saldırarak dövdü. Adamı genç kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtarırken, yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, yılbaşı gecesi Erbil kentinin en işlek caddelerinden birinde aracı ile seyir halinde olan genç kızın kendisine laf atan bir adamın aracının kapısını açtığı ve adamı önce tekmeler ardından da yumruklarla dövdüğü görülüyor. Genç kıza laf atan adamı ise kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Genç kızın adamın aracının kapısını bağırıp açması

-Araç içinde adama tekme atması

-Adamı yumruklaması

-Çevreden yetişenlerin araya girmesi ve genç kızı uzaklaştırması

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

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18 ev ve işyerine girip 100 bin liralık hırsızlık yaptılar

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde 6 ay içerisinde iş yerleri ve evlerden yaklaşık 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Kartepe İlçesi\'nde ev ve işyerlerine girerek 18 hırsızlık olayından yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, para, elektronik eşya çalınması üzerine polis çevredeki güvenlik kameralarını takip altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelisi E.O, İ.B ve Ş.Ö gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

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Trabzon’da hamsinin kilosu 25 liradan 7.5 liraya geriledi

Trabzon\'da, Gürcistan’dan gelen hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Geçen hafta kilosu 25 lira olan hamsi 7.5 liraya geriledi.

Hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan karasularına yönelmesi üzerine Trabzon’da hamsi kilo fiyatları 25 liraya kadar yükselmişti. Artan fiyatlar nedeniyle hamsiye hasret kalan Karadenizlilere iyi haber Gürcistan’dan geldi. Karadenizli balıkçıların yöneldiği Gürcistan karasularında avladıkları hamsiler, Trabzon’da tezgahlarda yerini almaya başlamasıyla kilosu 25 liraya satılan hamsinin fiyatı 7.5 liraya geriledi. Balık halinde yüz güldüren hamsi bolluğu için ‘Efsane geri döndü’ ve ‘Pasaportlu hamsi geldi’ esprileri arasında satış yapılıyor. Balıkçı Serdar Korkmaz, hamsinin kilosunun 25 liraya kadar çıktığını belirterek “Karadeniz’de neredeyse hamsi yoktu. Balıkçılar Gürcistan denizlerine açıldığı için şuanda hamsi bollandı ve fiyatlar 7.5 liraya kadar düştü. Fiyatlar düşünce hamsiye rağbette arttıö dedi. Balıkçı Adem Kayıksuz da hamsinin yavaş yavaş gelmeye başladığını belirtti, “Havaların sıcak gitmesinden dolayı hamsi yok. Şuanda Gürcistan tarafında avlanıyor. Kayıkçıların anlaşmaları olduğu için Gürcistan’a çalışıyorlar. Yılbaşında gümrük kapısı açıldığından dolayı hamsi yavaş yavaş gelemeye başladı. Şuanda hamsiler Gürcistan’dan geliyor. Bu fiyatlara da yansıyorö ifadelerini kullandı.Vatandaşlarda fiyatların düşmesiyle hamsiye olan özlemlerini gidermek için başlık haline geldiklerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balık tezgahları detayları

-Balıkçılarla röp.

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar

HABER-KAMERA:Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)