DHA YURT BÜLTENİ-14

Asılsız tecavüz iddiasında bulunan 6 öğrenci tespit edildi



Yozgat Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören bir kız öğrenciye, 5 kişinin cinsel istismarda bulunup, yaraladığı yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişilerin kimliği tespit edildi. Aynı okulda öğrenim gördükleri belirlenen 6 üniversiteli hakkında işlem yapıldı, soruşturma başlatıldı.

Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören bir kız öğrencinin 5 kişinin cinsel saldırısına uğradığı ve kesici aletle yaralandığı yönündeki iddialar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. Polis, sosyal medyada paylaşılan tecavüz ve yaralama iddialarının gerçek dışı olduğunu belirledi. Polis bu kez, sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddialarda bulunanları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören 6 öğrenci olduğu belirlendi. Şüpheliler N.A., İ.Ö., G.G., F.D., T.T., H.L. hakkında, \'suç uydurmak\'tan işlem yapıldı, soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Yozgat Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi: \"Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde, iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak, konu hakkında nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir. Alınan talimatla konu araştırılarak, paylaşımı yapan şüpheliler hakkında \'suç uydurma\' suçundan işlem yapıldı. Asılsız iddiaları ortaya atan olayın şüphelilerinin, Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören N.A., İ.Ö., G.G., F.D., T.T., H.L. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, haklarında tahkikata başlandı.\"

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

Ahmet Şık\'ın annesi Fatma Şık: Ciğerimi yakanların ciğeri yansın



Antalya\'da yaşayan, tutuklu gazeteci Ahmet Şık\'ın annesi Fatma Albay Şık, oğlunun savunma hakkının elinden alındığını belirterek, “Bir ana olarak ciğerimi yakanların ciğeri yansın\" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme başkanı ile tartışan ve duruşmadan çıkarılan Ahmet Şık\'ın annesi Fatma Albay Şık, karara isyan etti. Mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar verdiği duruşma için anne Şık, sosyal medya hesabından görüşlerini paylaştı. Fatma Albay Şık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: \"Hayırlı sabahlar, masum bir tutuklunun kendini savunacağı yer Cumhuriyet mahkemeleridir. Maalesef benim oğlumun elinden mahkemede savunma hakkı alınmıştır. Yargı bağımsız değil, bağımlıdır. Bir ana olarak ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Adalet herkese lazım, hak, hukuk, adalet.\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

TIR\'da 2 ton uyuşturucu hammaddesi asit anhidrit ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak da yurt dışından gelen bir gemiden inen TIR\'da uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirdi. Operasyonda TIR sürücüsünün aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip altındaki bazı şüphelilerin Zonguldak limanından Türkiye\'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Zonguldak limanına giden Edirne polisi, CENK-A isimli Ro-Ro gemisinden inen sürücülüğünü şüpheli M.K.\'nın yaptığı yabancı plakalı TIR\'da arama yaptı. TIR dorsesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Zonguldak ve İstanbul\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen asit anhidritle ilgili olarak sürücü M.K.\'nın yanı sıra M.Ç., M.Ç., İ.A., E.A. ve H.S. gözaltına alınarak Edirne\'ye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti\' yapmakla suçlanan şüphelilerin adliyedeki soruşturmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

Eğitim İş\'ten cinsel istismar protestosu

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen eğitimciler, Dikili\'deki bir yurtta, temizlik görevlisinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasını protesto etti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası\'nın (Eğitim İş) İzmir şubelerinin yöneticileri, İzmir\'in Dikili ilçesindeki özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda, temizlik görevlisi Ö.F.E.\'nin öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, Karşıyaka Çarşısı\'da toplanarak bu durumu protesto etti. \"Türkiye laiktir laik kalacak\", \"Tarikat yurtları kapatılsın\", \"Çekin karanlık ellerinizi çocukların üzerinden\" sloganları atan yaklaşık 40 kişilik grup, tüm İzmir\'i çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda sessiz kalmamaya davet etti. Eğitim İş 3 No\'lu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan tarafından okunan basın açıklamasında, \"Çocuk istismarı iddialarıyla, laiklik karşıtı söylemleriyle, karma eğitim düşmanlıklarıyla dolu cemaatleri, STK kamuflajlı vakıf ve dernekleri ile eğitimin içine kadar sokan Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın can güvenliği, ruh ve beden sağlığı için gerekli adımları hala atmamaktadır\" denildi. Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın Cumhuriyet değerlerini anlatan ders kitaplarını çöpe atıp, yeni müfredata göre gerici kitaplar bastığını ve eğitimi dinselleştiren her etkinliğe ödenek ayırdığını öne sürerek, \"Devlet, çocuklarımıza ücretsiz sağlamak zorunda olduğu barınma hakkını ısrarla görmezden gelmekte ve bu boşluğun tarikatlarca doldurulmasına göz yumulmaktadır\" dedi.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Demirtaş, Anavarza\'yı gezdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti\'ni gezerek kazı çalışması ve kazı sonrası ortaya çıkan eserler ile ilgili bilgi aldı.

Adana Vali Yardımcısı Murat Üzülmez, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Akpınar ve beraberindeki heyete Anavarza Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaş ile Kazı Başkanı Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Arkeolojik Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen, Vali Mahmut Demirtaş\'a gezi sırasında eşlik etti.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK TARİHİ KENTİ

Vali Mahmut Demirtaş, Anavarza Antik Kenti hakkında Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen\'den bilgi aldı. Gülşen şöyle konuştu: \"Anavarza Antik Kenti sadece Adana\'nın değil Türkiye\'nin en büyük antik kentidir. Bu kentteki bu kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte Adana\'nın tarihi ve turizminin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kentteki ortaya çıkartılan kentin giriş kapısının Anadolu\'daki en görkemli kapılardan birisidir. Bu kapının içinde sütunlar ve heykeller bulunmaktadır ve bu kapıdan da tüm Dünyanın en geniş ve büyük caddesine çıkılmaktadır. Yani dünyadaki en geniş ve en uzun antik cadde ve aynı zamanda dünyadaki ilk duble cadde burada bulunmaktadır. Tarihi caddemiz 34 metre genişlikte ve 2700 metre uzunluğundadır. Bu antik kentte en az 2500 adet anıtsal sütun dikildiği bilinmektedir. Bizimde amacımız bu kentin kazılarla birlikte bu sütunların orijinallerini bulup bu sütunları ayağa kaldırmak ve restore etmek istiyoruz. Bunun neticesinde bu dünyanın en büyük geniş duble caddesini ortay çıkartıp hem Anadolu tarihine hem de turizm açısından bunların değerlendirmesini planlıyoruz.\"

KAZI ALANI GENİŞLETİLECEK

Adana Valisi Mahmut Demirtaş; Anavarza Antik Kenti\'nin bir saatlik bir zaman diliminde gezilemeyecek kadar büyük olduğunu kaydetti. Vali Demirtaş yapılan kazı çalışmalarını yerinde bulduğunu, üç yıllık zaman dilimi içerisinde buradaki kazılarda büyük işler yapıldığını, hatta yeni alanlarda da ek ödenekler aktarmak suretiyle kentin içinde bulunan stadyum ve amfi tiyatro alanlarının da kazı çalışmalarının genişletilmesi için planlamanın yapılması gerektiğini kaydetti. Vali Demirtaş en kısa zamanda tekrar yerinde görmek üzere Anavarza Antik Kenti\'ni ek ödeme yapmak amacıyla tekrar ziyaret edeceğini kaydetti. Gezi sonunda Anavarza Mahallesi sakinleri tarafından Vali Demirtaş\'a sıkma ve ayran ikram edildi.

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ / KOZAN,Adana, (DHA)

Futbolculardan genç komedyene destek

Antalya\'da stand-up gösterileri yapan komedyen Oktay Şenol\'a, Fenerbahçeli Alper Potuk ve Galatasaraylı Ahmet Çalık çektikleri videolu mesajla destek verdi. Milli futbolcular Şenol\'un 27 Aralık Çarşamba günü Antalya\'da yapacağı gösteri öncesi çektikleri videolarda başarı dileklerini iletti.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi\'nden mezun olan Oktay Şenol, AÜ Radyosu Üni Fm\'de 4 sene mizah programı yaptıktan sonra Antalya\'da tek kişilik stand-up gösterileri yapmaya başladı. 2 yıldır Kaleiçi\'nde kafelerde ve üniversitelerde gösteri yapan Şenol, geçen yıl da İstanbul- BKM\'de Açık Mikrofon\'da sahneye çıktı. 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'nde seyirciyle buluşacak olan Oktay Şenol\'a, milli futbolculardan destek videosu geldi. Galatasaraylı Ahmet Çalık çektiği videoda, \"Oktay Şenol 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'nde derken Fenerbahçeli Alper Potuk ise \'Oktay kardeşim 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'nde başarılar diliyorum\" dedi.

MORAL VE GÜÇ OLDU

Yaptığı espriler ve ünlü taklitleriyle büyük beğeni toplayan Oktay Şenol, futbolcuların bu desteğinden ok mutlu olduğunu belirtti. Şenol, “Futbol benim hayatımın bir parçası. Ünlü taklitleri gösterimizin bir parçası ve futbol camiasından da birçok kişinin taklidini yapıyorum. Gösterimizde de futbolla ilgili bir bölüm var. Futbolcu arkadaşlardan destek videosu almak bana güç ve moral verdi. Herkesi 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'ne bekliyorum\" diye konuştu.

Haber- Kamera: Antalya,(DHA)

Kaza anını kameralar an ve an kaydetti

Çorum\'un Sungurlu İlçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki Haydar Nigar’ın kullandığı 40 DY 640 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Çalışkan yönetimindeki 06 FY 5750 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Haydar Nigar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

Atatürk heykeli ve dünya figürüne traktörlü konvoy

Mersin\'in Toroslar İlçe Belediyesi kendi atölyelisinde yaptırdığı 10 metre yüksekliğindeki \'Dünya figürü üstündeki Atatürk heykelini\', yerleştirileceği alana Başkan Hamit Tuna\'nın kullandığı traktör ile getirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 ayda yaptırılan heykel için Kuvai Milliye Caddesi\'nde tören düzenlendi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dünya figürü ile aynı yüksekliğe sahip Atatürk\'ün at üstünde tasvir edildiği heykel traktörle alana getirildi. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyda araçlar, heykeli taşıyan traktöre siren ve kornalarla eşlik etti. İlk olarak dünya figürü alana yerleştirilirken, ardından da Atatürk heykeli vinç yardımıyla figürün üzerine yerleştirildi.

Atatürk\'ün fikirlerinin gelecek nesle aktarılması açısından ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten Toroslar Belediye MHP\'li Başkanı Tuna, \"Bu toprakları ve ümitsizlik içerisinde olan milleti kanlarıyla, canlarıyla yeniden teşkilatlandırarak, dünyanın en iyi yönetim şeklini kurup gençlere emanet eden Atatürk, hizmete kazandırdığımız heykelle burada şehrin sembolü olacak. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bu heykel, cadde üzerinde muhteşem bir giriş pozisyonu oluşturacak. Atatürk bizim ortak değerimiz ve paydamızdır. Bu değeri yaşatma adına onu burada ölümsüzleştireceğiz inşallah\" dedi.

Haber: kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN,(DHA)

Gaziantep\'te, 20 bin fidan dağıtıldı

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara 20 bin fidan dağıtım yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda oluşturulan alana kamyonlarla getirilen fidanlar, almak isteyenlere görevliler tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı. Gaziantep\'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, etkinlikte 20 bin fidan dağıttıklarını belirterek şöyle dedi: \"Orman İşletme Şefleri ve Mühendis personel eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; çitlenbik, iğde, erguvan, mazı, defne, fıstıkçamı, karaservi, maviservi, gül, kurtbağrı ve ceviz türlerinden fidanlar dağıtıyoruz. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fidanların daha yeşil bir Gaziantep için önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Orman müdürlüğü olarak bu yıl yaklaşık 4 milyon fidan dikimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra kamu kuruluşu ve belediyelere de bedelsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl 800 bin bedelsiz fidan dağıttık. Bu şekilde Gaziantep\'in daha yeşil olmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.\"

Haber- Kamera:Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,(DHA)