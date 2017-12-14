DHA YURT BÜLTENİ-14

Yüzüne kimyasal madde döken saldırgan, eski sevgili çıktı/EK

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Konya\'da eski sevgilisi özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.\'nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan 41 yaşındaki Faruk Karataş, \'Kasten yaralama\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber:KONYA,(DHA)

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Çocuklarının yanında taciz ve saldırıya uğrayan Suriye\'li kadın polise başvurdu

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde 2 çocuğu ile yürüyen Suriye\'li bir kadın, arkadan yaklaşarak kendisine tacizde bulunan bir kişinin saldırısına uğradığını belirtirek polise başvurdu. Polis, kadına saldıran kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadına arkadan yaklaşan kişinin kadının sırt bölgesine dokunduğu bu sırada kadının kendisini iteklediği ve şahsın bu kez kadının üzerine yüreyerek tekme attığı görülüyor.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi Yusuf İslam Caddesi üzerinde 10 Aralık\'ta saat 13.15 sıralarında Suriye\'li E.X adlı kadına, arkasından gelen bir kişinin yaptığı iddia edilen taciz ve ardından yaşananlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde, 2 çocuğu ile caddede yürüyen Suriye\'li E.X.\'in arkasından gelen bir kişi kadının sırt bölgesine elle dokunduktan sonra E.X, kendisini itekliyor. İtme ile telefonu yere düşen kişi, bu kez telefonunu yerden aldıktan sonra kadının üzerine yürüyor. Kimliği belirsiz kişi, elini beline götürürken, silah veya bıçak çekeceğini düşünen kadın geri geri giderken, söz konusu kişi kadına tekme atıp olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerde Suriye\'li kadın ile kimliği belirsiz kişi arasında yaşanan tartışma ve kavgaya çevrede bulunanların karışmadığı, iki çocuğun yaşananları şaşkınlıkla izlediği görülürken, Suriye\'li E.X\'in daha sonra polise başvurarak tacize uğradığını ve söz konusu kişiden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Polis, kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı, olaya giden polisler kaza yaptı

Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde, girdiği banka şubesinde müşterilere kurusıkı tabanca doğrultup gişedeki memurdan bir miktar para alıp kaçan üniversite öğrencisi Ahmet K. (25), vatandaşlar tarafından yakalandı. Soygun ihbarıyla bankaya gitmeye çalışan polis aracının da bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1\'i polis 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Caddesi\'ndeki banka şubesine gelen Ahmet K., kurusıkı olduğu belirlenen tabancayı içerideki bir kız öğrencinin başına dayayıp gişede görevli memurdan bir miktar para istedi. Memurun bir miktar para verdiği Ahmet K., hızla bankadan ayrılırken, bu sırada dışarıda ATM\'nin para çekerken olayı fark eden bir uzman çavuş havaya uyarı ateşi açıp şüpheliyi durdurmak istedi. Elindeki tabancayla ateş açarak uzman çavuşa karşılık veren Ahmet K., bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği Erciyes Üniversitesi\'nde öğrenci olan Ahmet K., ihbarla bölgeye sevk edilen polisler tarafından gözaltına alındı.

POLİS ARACI KAZA YAPTI: 4 YARALI

Soygun için bölgeye gelen polis aracı ile Adem Ertosun\'un kullandığı 27 LE 137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 polis memuru, otomobil sürücüsü Adem Ertosun (52) ile sivil otomobilde bulunan İsmail Turan (45) ve Devlet Atılgan (49) yaralandı. Yaralılardan polis memuru ayakta tedavi edilirken, diğerleri ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Gaziantep\'teki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İsmail Turan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Bankadan detay

- Kaza yapan polis aracı ve otomobil

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB, 61 MB

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP,(DHA)

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Yakalanan dilenci kadın zabıtaya beddua etti

Çorum’da dilencilik yaparken yakalanan 43 yaşındaki İsmet Ş, kendisini yakalayan kadın zabıtaya tepki göstererek, \"Allah seni bildiği gibi yapsın. Senin Allah belanı versin\" dedi.

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekipleri dilencilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kent merkezinde dilenirken alınan 43 yasındaki İsmet Ş, yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken alınan ve Çorum Belediye Zabıta Müdürlüğüne götürülen İsmet Ş’nin alkollü olduğu ayrıca engelli numarası yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada dilencinin üzerinden de 45 lira bozuk para çıktı. Paralarına el konulan dilenci zabıta görevlilerine, “Allah rızası için paralarımı geri verin üzerimde başka para yokö diye yalvardı. Erzincan’dan iki gün önce Çorum’a dilenmek için geldiği tespit edilen İsmet Ş.’nin engelli maaşı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan da ekonomik destek aldığı iddia edildi. Kesilen para cezası sonrası kendisini yakalayanlardan kadın zabıtaya sinirlenen İsmet Ş, “Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah senin belanı versinö diyerek tepki gösterdi.Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kanat, zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirterek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sokakta çalıştırılan çocuk istismarının ve haksız kazanç olan dilenciliğin önüne geçmek için polis, zabıta, sosyal hizmet görevlisinden oluşan mobil ekip oluşturduğunu ve bu mobil ekip görevlileri ve zabıtanın birlikte yaptığı çalışma sırasında benzen kişilerin alınıp gerekli cezai işlemleri yapıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Dilencinin zabıta odasında gösterdiği tepki

- Zabıta Müdürü Mustafa Kanat açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 2.35 Dk) (BOYUT: 54 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Anamur\'da polisten sıkı denetim

Mersin\'in Anamur İlçesi Emniyet Müdürü Mehmet Güngör\'ün talimatı ile harekete geçen ekipler, şehirlerarası ve şehir merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında denetleme yapıyor. Son zamanlarda Türkiye\'nin batı illerinde, 155 ve 156\'ya yapılan yoğun terör ihbarları nedeni ile D-400 karayolunun bir çok yerinde uygulama yapan ekipler, şehrin giriş çıkışlarında ve merkezinde aramaları yoğunlaştırıldı. GBT sorgulaması yapan ekipler, özellikle servis araçları, yolcu otobüsleri ve kamyonlar üzerinde aramaları yoğunlaştırdı. Kontrol noktalarındaki çalışmalarda çok sayıda kişinin yakalandığını ifade eden yetkililer, bu kişilerden hırsızlık ve basit yaralama başta olmak üzere aranan 7 kişinin mahkemeye sevk edildiği bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü

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- Polis noktaları ve kontrol

- Araçlarda yapılan kontrollerden görüntüler

- Trafik polisinin dur işareti

- Araçlar dururken

- Yol boyu genel görüntüler

- Bağaj aramaları

- Şehirlerarası yol kontrolleri

- Özel otomobillerden görüntü

- Kamyonet ve minibüs görüntüleri

- Okul taşıtları

- Servis araçları ve servis aracının içi

- Silah kontrolleri

- Ropörtajlar

- Kimlik kontrolleri

SÜRE: 05:09 BOYUT: 110 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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Bodrum\'daki otellerde kaçak göçmen denetimi

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki otellerde, göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 23 kişiyi yakaladı.

Bodrum\'dan, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) geçmek için çeşitli kentlerden ilçeye gelen kaçaklara yönelik olarak, polis tarafından denetim yapıldı. Farklı otellerde konaklayan 6\'sı çocuk, 7\'si kadın 23 Suriyeli, denetimde yakalandı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde yapılan operasyonlarda yakalanan kaçakların yanlarında getirdikleri piknik tüpleri ile yumurta kolileri dikkat çekti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen kaçaklar, akşam saatlerinde geldikleri İzmir iline gönderilmek için şehirlerarası otobüslere bindirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçakların emniyet müdürlüğünden çıkarılmaları ve otobüslere bindirilmeleri

- Kaçakların elindeki piknik tüpleri ve yumurta kolileri

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Antalya\'da gayrimenkul zirvesi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın işbirliğinde gelişen kentlerin yatırım fırsatlarını sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi\'nin dokuzuncusu, Antalya\'da yapıldı. Zirveye, İstanbul ve bölgede faaliyet gösteren iş dünyası ve gayrimenkul sektörü temsilcileri, yatırımcılar ve uzmanlar katıldı.

Boğaçay ve Konyaaltı\'ndaki kanal, kruvaziyer, sahil, kentsel dönüşüm projelerinin vizyon projeler olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya\'nın bu projelerde çok geç kaldığını söyledi. 2016\'daki terör olayları ve darbe girişimiyle bazen de bürokratik süreçlerin zaman kaybettirdiğini dile getiren Menderes Türel, peşin hükümler nedeniyle de şehirlerin çok zaman kaybettiğini ve bedeller ödediğini kaydetti. Türel, “Bir otelin balkonundan baktığınızda dünyanın en güzel manzaralarından birini görürsünüz. Dünyada bu kadar tarih ve tabiat zengini bir şehir yoktur. Roma, Selçuklu, Osmanlı Cumhuriyet dönemine kadar medeniyetler beşiği. Antalya nüfusu, ekonomik ve sosyal yapıları itibariyle Türkiye\'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir\" dedi.

DÜNYANIN EN İDDİALI ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK

Antalya\'nın İstanbul\'un Türkiye ekonomisindeki yükünün önemli kısmını belki de yarısını alabilecek potansiyel bir şehir olduğunu belirten Türel, “Böyle bir Antalya\'da konut metrekare fiyatlarına baktığımızda durumun gerçekten memnun edici düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Hala gerektiği değildir. Antalya\'nın Miami, Barcelona\'dan hiç eksiği yoktur, fazlası vardır. Dünya çapında iddialı işler yaparsanız vizyon koyarsanız, küresel talebi karşılayacak projeler yaparsanız Antalya\'nın taşı toprağı değerlenir, altın olur. Yok eğer \'azıcık aşım kaygısız başım\' derseniz yerinizde oturursunuz. Fakat biz bu görevlere oturmak için gelmedik. Antalya\'nın dünyanın en güzel yeri olduğunu dünyaya gösterecek ve en iddialı şehirlerden birisi olacak\" dedi.

1970\'LERE GERİ GÖTÜRME İMKANI YOK

Büyükşehir Belediyesi\'nin projelerini anlatan ve şehre vizyon ve cazibe kazandıracağını söyleyen Türel, “Bazılarımız yeni inşaat olmasın, şehir büyümesin, küçük şehir, hatta kasaba konforu devam etsin istiyor. Boş buldukları yere inşaat yapıyorlar diyorlar. Antalya\'yı 1970\'lere geri götürme imkanı olsa en çok ben isterim. Çünkü bu şehrin o sakarında doğdum büyüdüm. O dönemlere dönmek, yaşamak gerçekten güzel bir anlayış olabilir ama o güzel günler geride kaldı. Dünyanın ekonomik sosyal hayatı büyük metropollere akıyor. Büyük metropoller sermaye ve beyinleri çekiyor. Ya küçük bir slowcity olacaksınız ya da global bir şehir olacaksınız. Antalya bir dünya şehri diyorsanız global şehir hedefinde ilerlemesi kaçınılmazdır\" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA YENİLEMEK DEĞİL

Kentsel dönüşüm sürecinin sorunlara rağmen fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Bu süreci kapsamlı bir imar reformuyla planlamalıyız. Şehirlerimizi, talep ve ihtiyaçlara göre geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. Kentsel dönüşüm sürecine katkı amacıyla Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesi\'ni kurduk. Çünkü ne kadar süratli dönüşüm yaparsak o kadar iyi sonuçlar alacağız. Kentsel dönüşüm sürecinde, dönüşüm yaparken adalar bazında işbirliği yapmak zorundayız. Kentsel dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, içinde sosyal yapılar ve meydanların da bulunduğu alanların planlamasıdır\" dedi.

11 MEGA PROJE

Antalya\'da farklı sektörleri kalkındıracak 11 mega proje yapıldığını belirten Yetgin, “Bu projeler tamamlandığında, altyapısı daha da güçlenen Antalya, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale gelecek. Dünyada yerli ve yabancı ziyaretçinin en çok geldiği yerler içinde 4\'üncü sırada bulunan Antalya\'nın Rusya krizi nedeniyle azalan turist sayısı yeniden hızlıca arttı. Antalya yabancıya konut satışında İstanbul ile yarışır hale geldi. Antalya, önümüzdeki süreçte de yabancıya konut satışıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Antalya\'da turizmin yanı sıra, inşaat, sanayi, tarım, ihracat ve yatçılık da yatırımcı için cazip sektörler arasında\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılımcıların görüntüsü

-Menderes Türel\'in konuşması

-Feyzullah Yetkin\'in konuşması

-Plaket verilmesi

601 MB /// 05.22

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Ev\'leniyoruz Fuarı açıldı

Adana\'da evlilik hazırlığı yapanlara yönelik EV\'leniyoruz 2017 Fuarı açıldı.

Tüyap fuar alanında düzenlenen açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl ikinci kez düzenlenen fuara ilginin ilkine göre fazla olduğunu söyledi. İlk fuara 52 firmanın katıldığını ve 27 bin ziyaretçinin ağırlandığını belirten Demirtaş, bu rakamların iki katına çıkacağını ifade etti. Demirtaş, \"Evlenecek olan çiftlerimiz gelecekler bu fuarda beğendikleri ev eşyalarını alacaklar. Fuarlar, satışın yapıldığı yerdir. Satışın yapıldığı yerde üretim olur, üretimin olduğu yerde istihdam olur. Bizim de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey istihdam ve üretimdir. Fuarımız, istihdam ve üretime yapmış olduğu katkıdan dolayı bizleri mutlu etmektedir\" dedi. Vali Demirtaş, ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini, bu günlerin birlik ve beraberlik içinde, farklılıklara saygı duyularak geride bırakılacağını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Adana\'nın fuarlar konusunda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarın evlilik hazırlığı yapan çiftler ve evini yenileyecekler için faydalı olacağını söyledi. Adana tarihinde ilk kez bir fuarın aynı yıl içinde ikinci kez düzenlendiğini belirten Alagöz, \"Bu yıl mart ayında bin 500 metrekarede açtığımız fuarı, aynı yıl içinde iki kat büyüterek 3 bin metrekare olarak açıyoruz.\" dedi.

FUAR ALANINDA NİKAH

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü tarafından Ayşegül Şaldırak ve Hasan Polat çiftinin nikahı kıyıldı. Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri de nikah şahitliği yaptı. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar stantları gezdi. Fuar, 17 Aralık\'a kadar ziyaret edilebilecek.

Görüntü Dökümü

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- Fuarın afişinden detay

- Fuardaki düğün konsepti için hazırlanmış otomobillerden detaylar

- Fuardaki stantları gezen vatandaşlar

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın fuarı gezmesi

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Fuarda bir çiftin nikahının kıyılması

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın çifte nikah cüzdanını vermesi

- Pasta kesilmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:03\'44\" BOYUT:228 MB

Haber:Malik GÖDELİNER-Kamera:Veysel DOĞUÇ/ADANA,(DHA)

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Üniversite Yaya Üst Geçidi\'nde sona gelindi

Denizli\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli-Antalya Karayolu\'nda yapımı devam eden Üniversite Yaya Üst Geçidi\'nde tabya yerleştirme çalışması da tamamlandı.

Denizlililer\'in trafikte daha rahat ve güvenli ulaşımı için milyonlarca liralık yatırım yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Denizli-Antalya Karayolu\'nda yapımını sürdürdüğü Üniversite Yaya Üst Geçidi\'nde sona gelindi. Üst geçidin tabyasını yerleştirme çalışmasını yerinde inceleyen AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı açıklamada, Denizli-Antalya Karayolu\'nun yayalar tarafından daha rahat ve güvenli olarak kullanılmasını sağlayacak üst geçit için daha önce söz verdiğini hatırlatıp, \"Özellikle üniversite öğrencilerimizin yoğun yaşadığı bu bölgemizde, üniversitemize, hastane ve yolun iki yakasındaki işyerlerine rahat ulaşım açısından burada bir yaya üst geçidi ihtiyacı vardı. Bunun sözünü vermiştik, çalıştık projelendirildi ve bugün artık köprünün iki ayağı birleşiyor\" dedi. Üst geçidin teknik özelliklerinden bahseden Başkan Osman Zolan, \"Burası asansörlü bir yaya üst geçidi olacak. Normal merdivenimiz de var. Üst geçidimizin uzunluğu 42 metre. Üst geçit, ayakları ile beraber 90 ton çelik kullanılarak imal edildi. Yaya üst geçidimizin genişliği de 4 metre olacak şekilde dizayn edildi. İstiyoruz ki bu üst geçidimizle inşallah yoğun trafiğin olduğu Denizli-Antalya yolumuzda yayalarımız daha güvenli geçsin, herhangi bir can kaybı olmasın. Bugüne kadar maalesef üzülerek gördük ki birçok can kaybı oldu. Köprülerimiz ve bu yaya üst geçitleri kullanılmalı. Kullanılmadığı zaman yapılmasının da bir anlamı kalmıyor\" dedi. Başkan Zolan, üst geçidin maliyetinin 1 milyon 250 bin lira olduğunu da söyledi. Üst geçidin 2 hafta içerisinde hizmet açılmasının hedeflendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üst geçitteki çalışmalardan görüntü

-AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın üst geçit çalışmalarını incelemesi

-Üst geçidin görüntüsü

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)