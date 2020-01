DHA YURT BÜLTENİ-14

1)TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ SÜREÇTE ŞEFFAFLIK İSTEDİLER

İZMİR\'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyeleri, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı açıklamada konuşan Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, \"Sürecin açık ve şeffaf yöntemlerle yapılmasını; merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz\" dedi. Hükümetin taşeron işçilere yönelik kadro çalışmaları sürerken, DİSK\'e bağlı Genel İş Sendikası üyeleri de İzmir\'de basın açıklaması yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tacetttin Bayır ile bazı ilçe belediye başkanlarının da destek verdiği Cumhuriyet Meydanı\'ndaki basın açıklamasını Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptı. Hükümetin taşeron şirket işçilerine yönelik açıklamasında belirsizlikler olduğunu söyleyen Çalışkan, \"Yüzbinlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere edilerek atılacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi. Ancak böyle bir süreç işletilmemiş ve taşeron işçilerin yıllardır süren kadro beklentisi günlük siyasete konu edilmiştir. Açıklığa kavuşan konu belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarılmış olmasıdır. Belediye şirketlerinde istihdam koşulları ve sendikal haklar belediye yönetimlerinin işçi sınıfına verdiği değerle doğrudan ilgilidir. İşçi sınıfına ters düşen belediye yönetimleri altında, sendikal hak ihlalleri ve kötü çalışma koşullarına karşı çetin bir mücadele bizleri beklemektedir. Bu nedenle Hükümet yetkililerince verilen müjde ne yazık ki belediye hizmetlerinde çalışanlar için belediye yönetimlerinin işçi sınıfına verdiği değerle sınırlandırılmıştır. Belediye şirketlerindeki belirsizlik güvencesizliğe temel olacaktır\" dedi.

Hükümetin belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçiyi kadro sürecinin dışına ittiğini savunan Remzi Çalışkan, \"Hükümet, belediye hizmetlerindeki taşeron şirketlerde çalışan yaklaşık 400 bin işçiyi de belediye şirketlerine göndererek taşeronluğu bitirdik söylemini kurmakta ve bizden buna inanmamızı beklemektedir. Önce belediye şirketleriyle esas olarak da 2004 yılından başlayarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yerel yönetim yasalarıyla güvenceli kamu istihdamının dışına çıkarılan belediye hizmetlerinde çalışan yüzbinlerce işçinin kadro beklentisi yapılan açıklamalarla boşa çıkarılmıştır\" diye konuştu.

Açıklamalara göre belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçilerine kadro değil belediye işverenlerinin insafına göre belediye şirketlerinde istihdam kapısı aralandığını da ifade eden Remzi Çalışkan, \"Şimdi yapılan iş geriye dönüş anlamına gelmekte; işçilerin güvenceli kamu istihdamı beklentisi bir kez daha boşa çıkarılmaktadır. Yapılacak düzenlemenin bu eksiklikler giderilerek değiştirilmesi talebimizi bugünden başlayarak yeniden dile getiriyoruz. Sürecin açık ve şeffaf yöntemlerle yapılmasını; merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek, kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz\" dedi.

2)TERS YÖNE GİREN AT ARABASINA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONUNU KIRINCA TAKSİYE ÇARPTI

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde ters yöne giren at arabası kazaya neden oldu. Cansu Türk önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonunu kırınca yol kenarındaki taksiye çarptı.

Olay öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi\'nde meydana geldi. At arabasıyla hurda toplayan kişiler, İstiklal Caddesi\'nde atı dinlenmesi için yol kenarına bıraktı. At başıboş kalınca, İstiklal Caddesi\'nden Denizciler Caddesi\'ne doğru yönelerek ters istikamette ilerledi. 41 BE 167 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu Türk, önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonunu kırınca taksi durağında park halinde bulunan Tuncer Özer\'e ait 41 T 0485 plakalı ticari taksiye çarptı. Kaza nedeniyle taksi ve otomobilde hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşlar ters yönde ilerleyen atı durdurmayı başardı. Olay yerine gelen atın sahibi Güllü Keskin, atın kafasına eliyle vurdu. Güllü Keskin at arabasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Güllü Keskin yorulan atı dinlenmesi için yol kenarına bıraktığını belirterek, \"Arabada hurda olduğu için yorulmuştu. Yol kenarında biraz dinlensin diye bıraktık. Yanından geçen arabalardan korkunca kaçmış\" dedi.

Ticari taksi sahibi Tuncer Özer ise, \"Karşı istikametten at arabası gelince otomobili kullanan bir kişi benim park halindeki aracıma çarptı. Ne olduğunu anlayamadık\" diye konuştu.

3)RAYLARDA YÜRÜYEN YAŞLI ADAM GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE DURDURULDU

İzmir Fahrettin Altay - Evka 3 metro hattında raylarda yürüyen yaşlı adamı gören vatman gorevlisi önce metroyu durdurdu dah sonra güvenlik görevlilerine haber verdi. Kısa sürede yaşlı adamı durduran güvenlik görevlileri vatandaşı raylardan güvenli bölgeye çıkardı.

Olay saat 14:00 sıralarında \'bornova\' istasyonu ile \'bölge\' durağı arasında yaşandı. Harekat halindeki metro görevlisi raylarda yürüyen yaşlı bir vatandaşı görünce önce metroyu durdurarak telsizden güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik görevlileri anons üzrine hemen raylarda yürüyen vatandaşı durdurmak için hareket etti. Bir süre sonra yaşlı adamı durdursan güvenlik görevlileri kendisini uyararak geri dönmesini sağaldı. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde tekrar raylardan geri dönen yaşlı adam istasyona çıkarılarak güvenli bölgeye alındı. Metro seferleri kısa bir süre sonra yoluna devam ederken, yaşlı adam istasyondan çıkarak gözden kayboldu.

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İZMİR-DHA

4)TAKBUL GÖZLÜKLERLE DENETİM ARTIK DAHA HIZLI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yol denetimi yapan jandarma ekipleri, \'takbul gözlüğü\' ile kimlik, plaka, yüz ve araç sorgulamasını kısa sürede yaptı.Jandarma Genel komutanlığı ve ODTÜ\'lü bilim adamları tarafından ortaklaşa geliştirilen, Simülasyon Bilim ve Teknolojileri Limited tarafından yazılımı hazırlanan ve ilk olarak sadece 20 adet üretilen \'takbul bilgisayarlı arama bulma sistemli gözlükler\', Bodrum\'un Güvercinlik Mahallesi\'ndeki denetimde kullanıldı. Gözlüğü takan jandarma görevlisi ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport veya araç plakalarını kısa sürede kontrol etti. Takbul gözlüğünün mobil internet üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı Merkezi ile bağlantılı olduğu, ayrıca araç plaka tanımlaması, sahte plaka ve yüz okuma özelliklerinin de bulunduğu belirtildi. Jandarmanın kimlikleri gözlüğüne yakınlaştırarak kontrol etmesi vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

Ankara\'dan otomobille Bodrum\'a gelen emekli makina mühendisi evli ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Elçin Görgün, \"Ankara\'dan Bodrum\'a gelene kadar 3-4 kez kontrol noktasından geçtim. Ama burada kontrol sadece 3-5 saniye sürdü, çok şaşırdım. İnşallah bu uygulama yaygınlaştırılır\" dedi.

Şehirlerarası otobüste gözlüğü takarak kontrol yapan jandarmanın ise 34 kişilik bir otobüsteki kimlik kontrolünün sadece 3 dakika sürmesi dikkat çekti. 20 adet üretilen takbul gözlüklerinin 10 tanesinin deneme amaçlı kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne teslim edildiği, Türkiye\'de bugünden itibaren uygulamanın Muğla dahil olmak üzere 10 ilde başladığı belirtildi.

5)YALNIZ YAŞAYAN KADIN, SOBADAN ZEHİRLENDİ

KONYA\'da yalnız yaşayan Yüksel Şen (54), ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonomoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdi. Olay, bugün öğle saatlerinde Doğualagözlü Mahallesi 93718 numaralı sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Dün Mersin\'den gelen Yüksen Şen, gece ısınmak için kömür sobasını yakıp uydu. Bugünde komşuları kapının zilini çaldı. Ancak açan olmadı. Evin bacasından duman tüttüğünü fark eden komşuları, durumdan şüphelenip polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı güçlüklü açıp içeri girdi. Yaşlı kadını kanepenin üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlileri yaptığı müdahale sonucu Şen\'in, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

