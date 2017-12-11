DHA YURT BÜLTENİ-14

Erdoğan: Trump\'un açıklaması bizim için yok hükmünde (3)



VALİLİKTE, RECEP, TAYYİP VE ERDOĞAN ÜÇÜZLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından kent hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ziyarete gelen vatandaşları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yaşayan Kemal-Dilek Akıncı çifti\'nin 3 yaşına basan üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' ile Valilik binasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaşı çocuklara çeşitli hediyeler vererek anne ve babalarıyla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Valilik\'ten ayrılarak Sivas\'ta, 23 Nisan 1999 yılında, Orhan-Berrin Çakmak çiftinin üçüz çocukları olarak dünyaya gelen ve 7 Ekim 2000 tarihinde 1 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle İstanbul Kısıklı \'da bir araya gelen Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan\'ın görüşme isteğini kırmayarak evlerinde ziyarete gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yaşında iken ağırladığı adaşlarının evine 17 yıl sonra yeniden konuk oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:SİVAS,(DHA)

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Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz (4)

ANTALYA VALİLİĞİ’NE ZİYARET

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Eroğlu, Şeref Defteri’ni imzaladı.

ÇİFTÇİYE 448 MİLYON TL GELİR ARTIŞI

Bakan Eroğlu, daha sonra toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Antalya’ya yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Eroğlu, Antalya’ya büyük yatırımlar yapıldığını ve hükümetin yatırımlarını özellikle Antalya’ya yönlendirdiğini aktardı. Antalyalı çiftçilerin iklim şartlarının uygunluğu dolayısıyla yılda 3 defa mahsul alma imkanının olduğuna da değinen Bakan Eroğlu, sulamaya yapılan yatırımlar sayesinde çiftçinin cebine yılda fazladan 448 milyon TL gelir artışı sağladıklarını ifade etti. Taşkınları önlemek için dere ıslahı projelerinden de söz eden Bakan Eroğlu, 88 derenin bu kapsamda ıslah edildiğini söyledi.

\"ANTALYA’YA 15 YILDA 26 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI\"

Ak Parti hükümetinin son 15 yılda Antalya’ya rekor yatırımlar yaptığını belirten Bakan Veysel Eroğlu, \"Hükümetimiz 15 yılda 26 milyar TL yatırım yaptı Antalya’ya. Biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 3 milyar 510 milyon TL’lik yatırım sağladık. Bu yatırımlar içerisinde 18 baraj ve 3 gölet var. 148 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 437 bin 200 dekar arazi sulamaya açıldı. Bunun dışında sayamadığımız nice projeler var\" dedi.

\"METEOROLOJİYLE İLGİLİ MOBİL UYGULAMA YAPTIK\"

Belediye ve muhtarlara ücretsiz fidan verdiklerini ve mesire alanlarını arttırdıklarını belirten Bakan Eroğlu, 5 şehir ormanı, 11 bal ormanı, 128 mesire alanı tesis ettiklerini söyledi. Antalya’da turizmi arttırmak için çalışmalar da yaptıklarını aktaran Eroğlu, doğal güzellikler için gelen turistlerin daha çok döviz bıraktığını kaydetti. Antalya’nın havasının tüm dünyaya anında duyurulması için kentin değişik noktalarına 58 meteoroloji istasyonu kurduklarını belirten Bakan Eroğlu, \"Kente gelecek olan turistler önce hava durumuna bakıyor. Kurduğumuz istasyonlarla anında hava durumunu detaylı olarak dünyanın her yerinde görebiliyorlar. Ayrıca meteorolojiyle ilgili bir de mobil uygulama yaptık. Bunu da cep telefonunuza indirip kullanabilirsiniz\" diye konuştu.

\"ANTALYA’NIN 2070 YILINA KADAR İÇME SUYU SORUNU YOK\"

18 barajın tamamlandığını 11 barajın da inşaatının devam ettiğini belirten Eroğlu, 33 barajın daha yapılacağını söyledi. Antalya’ya önceki gelişinde 1.69 milyar TL’lik 110 projenin müjdesini verdiklerini, kısa süre içerisinde bu projelerin yüzde 84’ünü de tamamladıklarını kaydeden Eroğlu, Antalya’nın içme suyu rezerviyle ilgili şu bilgileri paylaştı: \"Antalya’nın içme suyu sorunu yok. Antalya çok gelişecek. Bir hesap yaparken 40 yıl sonrasının planlamasını yaptık. Antalya’da herhangi bir su sorunu yok, 2060- 2070 yılına kadar böyle bir sorun yok.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Veysel Eroğlu\'nun valilikte karşılanması

- Bakan Eroğlu valilik şeref defterini imzalaması

- Bakan Veysel Eroğlu\'nun açıklamaları

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HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Hakan Çavuşoğlu: Zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğlu



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ser bir şekilde eleştirerek, “Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip Erdoğan ile muhalefet etmeyi karıştıran, uluslararası odaklar tarafından düğmeye basıldığında buradan ses veren zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğluö dedi.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatının Kültürpar\'ta yapılan 6. olağan kongresinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da katıldı. Başkan Adem Demirel’in aday olmadığı seçim, Mustafa Ersan\'ın adaylığında tek liste ile gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, karmaşık duygular yaşadığını belirterek, \"Böyle bir teşkilatın bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yeni ilçe başkanımız bu çıtayı daha yükseğe çıkaracaktır. Bende kısa bir süre önce Alper Taban kardşeime belediye başkanlığını devrettim, inanıyorum ki daha iyisini yapacaktır. Eğer teşkilat varsa oranın belediye başkanı daha güçlüdür\" diye konuştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Bütün geçmiş ilçe başkanlarımıza,yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün bayrağı devralacak olan Mustafa Ersan ağabeyimiz de teşkilatımıza çok emek vermiştir, bu bayrağı daha iyi yererle getireceğine inanıyoruz\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da, 16 yıl sonra bile kongrelerin büyük coşku içerisinde gerçekleştiğini belirterek, \"Bu coşku ve ruhu muhafaza etme 2023-2051 ve 2071’e gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır\" ifadelerini kullandı. Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını belirten Çavuşoğlu, çevremizde kan, gözyaşı ve savaş yaşandığını kaydetti. Çavuşoğlu şöyle devam etti: \"Hemen şöyle etrafımız baktığımızda kan, gözyaşı ve savaş. Ama Türkiye’nin her türlü girişime rağmen, milletin bu tavrı edası ve düşüncesi bunlara müsaade etmedi. Türkiye’yi Suriye politikasına almak istediler. Teslim almak istediler. Türkiye’yi de balkanlaştırmak istediler. Milletimizin ufku ve inancı hiçbir zaman için bu olayla prim vermedi, Bölgemiz adeta bir ateş çemberi, bölgemizin hassasiyetlerini taşımaya birileri kasıtlı olarak cüret gösteriyor. Bölgemizde ısrarla bir ateşin ortasında bırakmak, çekişmenin içine sevk etmek istiyor. İşte Suriye, Kuzey Irakta ve Suriye’de yaşananlar. Libya, Tunus ve gönlümüzün mahsubu ve mağruru Kudüs. Hiçbir uluslar arası metinde yer verilmediği halde bugün ne yazık ki bir devlet Kudüs’ü başkent ilan etme cüretini gösteriyor. Müslümanların sinir uçların dokunmak suretiyle onları provoke etmekten başka bir şey değildir. Kalbimin bir yarısı Mekke, bir yarısı Medine onun üzerinde bir tül Kudüs. Sadece İslamiyet için değil gerçekten müstesna bir yer. Bakınız, bugün Kudüs peygamber efendimizin miraca yükselişini tecelli ettiği bir yerdir. Bugün Kudüs ,Hıristiyanlar içinde çok önemlidir. Böyle kutsiyet addettiğimiz bir yeri birileri masa başında alınan kararlar ile ateşin içine atmaya çalışıyor. Kudüs bizim gönlümüzün ta içinde yer alıyor, unuttukları bir şey var Kudüs Allah’ın da muhafazası altındadır. Onun için benim söylemek istediğim bir şey var, ey İslam coğrafyası, koca koca devletler, altından petrol akan ülkeler, başınıza iki elinizi alın artık düşünün yeter, bir olalım diri olalım. Bunu yapmak zorundayız, sayın Cumhurbaşkanımız feryat ediyor, dilinden dökünen sözler yüreğinden kopup gelenlerdir. Bugün, dün liderler ile temaslar kuruyor, bu olmaz diyor. Putin’le görüşüyor, papa ile görüşüyor, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın başkanı olarak Arap ülkelerini toplamaya karar veriyor. Bugün liderimiz hoyratça karar alanlara karşı, \'durun dünya 5’ten büyüktür\' diyorsa sizleri arkasında hissettiği için bunu söylüyor. Türkiye hem tarih yazıyor, hem tarihi yaşıyor. Biz sıradan bir parti değiliz, bizim partimizin 2 bin yıllık kadim değerleri olan bir davadır. Biz, parti olarak 2001 yılında ortaya çıkarken sıradan bir parti olarak ortay çıkmadık, milletimiz gibi düşünen ,geleceğe onun gibi bakan bir liderin etrafında kenetlenerek bu yola çıktık. İlk iktidara geldiğimiz andan itibaren bunlar gidici dediler, bir şeyi unuttular oda milletin adamı olarak nitelendirdiğimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ben kefenimi giydim de bu yola çıktım dedi. 12 seçimdir milletin önüne gidiyoruz, yürü Tayyip Erdoğan ardında biz varız diyor.ö

SENARYONUN TAMAMEN BİR FİGÜRANIDIR KILIÇDAROĞLU

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasında ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılırdaroğlu\'na da ağır eleştirilerde bulundu. Çavuşoğlu, \"Uluslararası yazılan senaryonun tamamen bir figüranıdır Kılıçdaroğlu. Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip Erdoğan ile muhalefet etmeyi karıştıran, uluslararası odaklar tarafından düğmeye basıldığında buradan ses veren zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğlu. 2013’te ağaç arkasına gerçek hükümeti devirmeye çalıştılar, millet fırsat vermediler. Yapmadıkları çirkeflik kalmadı. Ama 30 Mart seçimlerinde millet kitleler halinde sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanının etrafında kenetlendi ve onlara cevap verdi.\" dedi.

YENİ BAŞKAN MUSTAFA ERSAN

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Mustafa Ersan, AK Parti İnegöl ilçe Başkanlığı görevine getirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Berkay Akbaş mezarı başında anıldı



İstanbul\'da geçen yıl 10 Aralık\'ta Vodafone Arena Stadı yakınında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan lig maçının ardından Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla meydana gelen iki patlamada üniversite öğrencisi Sinoplu Berkay Akbaş, bugün mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Sinop\'un Çukurbağı Mezarlığı’nda mezarı başında anılan Berkay Akbaş\'ın ailesini yakınları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ndeki arkadaşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

Görüntü Dökümü :

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- Mezarı başındaki anma töreni

- Detaylar

- Ailesi ve arkadaşları

Haber-Kamera : İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

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Alkollü baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı

Gaziantep\'te iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve eşi ile 1 aydır sorun yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Zihni B., 4 çocuğunun en küçüğü olan 3 yaşındaki kızı S.B.\'yi evinde rehin aldı.

Olay bugün saat 19.50 sıralarında Gümüştekin Mahallesi 8. sokakta 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen eşi Mehmet Zihni B. ile tartışan Özlem B., iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce üst katta oturan kayınvalidesinin evinde kalmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet Zihni B. çevreye zarar vermeye başlayınca evde bulunan 2 çocuğu üst kattaki dedelerinin evine kaçtı. Eşinin eve gelmesini isteyen Zihni B. ise 3 yaşındaki kızı S.D.\'yi rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfayi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, pencereden mahalleyi yakacağını, kendisine ve çocuğuna zarar vereceğini belirten Zihni B.\'yi ikna etmek için görüşmeye başladı. Tehditler savuran Zihni B.\'nin ikna edilmesi için görüşmeler sürerken, diğenr taraftan da polis operasyon için hazırlık yapmaya başladı. Anne Özlem B. ise eşinin uyuşturucu ve alkol aldığında ailesine zarar verdiğini öne sürerek çocuğunun bir an evvelh kurtarılmasını istedi. Mahallede gergin bekleyiş sürüyor.



Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)