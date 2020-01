DHA YURT BÜLTENİ-14

Mahmur kampındaki patlamada 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı



MUSUL\'un Mahmur ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur mülteci kampında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kamp yönetimi, patlamanın havadan yapılan bir saldırıdan kaynaklandığını belirtirek, Irak merkezi yönetiminden açıklama beklediklerini açıkladı.

Şırnak ve Hakkari\'de 1990\'lı yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarını bahane ederek Irak\'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı BM gözetimindeki Mahmur Kampı\'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. PKK denetiminde olduğu bilinen kampta saldırının hedefi olan bir bina patlama ile birlikte yerle bir olurken, kamp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın havadan yapılan bir saldırı ile gerçekleştiği öne sürelerek, konu ile ilgili merkezi Irak yönetiminden açıklama beklendiği belirtildi.

Haber:ERBİL, (DHA)

Bakan Kurtulmuş\'tan, Turizm Fuarı\'nda Kudüs tepkisi/EK

ERKEN REZERVASYON İÇİN START VERİLDİ

İzmir\'de kapılarını 11\'inci kez açan Travel Turkey Turizm Fuar ve Kongresi\'nde, büyük beklenti olan 2018 yılı için erken rezervasyon kampanyasının startı da verildi. Töreni Kurtulmuş\'un yanı sıra TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş da katıldı. Ulusoy, \"Fuar İzmir\'in hakkıydı, birlikteliğin sergilendiği fuar oldu. Bir yıl sonra erken rezervasyonu başlattık. Bizim turizm yerlerimiz kıyılarımız. Komşu ülkeler ateşten bir çember. 15 Temmuz\'a beddua ediyoruz. Dönüp dönüp bize geliyor. En fazla zararı bizim sektör gördü. Onlardan çektiğimizi kimseden görmedik. Erken rezervasyon aralıkta başlıyor, mayısta bitiyor. Sonra kışı satmaya başlıyor. Yüzde 15\'lere 45\'lere varan indirim sağlıyor. Sigortalı hayat başladı. Poliçede garantili bir seyahat başladı. Böylelikle irtibat geldi. Sonucunda da müşteri geldi. Şimdi 6.5 - 7 milyon hedefimiz var. Sektör bunu çok iyi benimsedi. Bize can suyu oldu\" dedi. Törende, THY Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat, TÜROB Başkanı Timur Bayındır da, erken rezervasyon kampanyasına destek verdi, sektör için önemini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş kampanyanın sektöre can suyu olmasını dileyerek şunları söyledi: \"Turizm büyük potansiyeli değerlendirmek zorunda, ekonomik alanda atılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Her yerin ayrı güzellikleri var. Kültür ve Turizm Bakanı olarak gezip gördüğüm yerlere bakıyorum. Mardin, Çanakkale Kapadokya Kastamonu her yer tanınmak için bekliyor. 2018 Troya yılıdır. Çanakkale ve çevresinin tanıtılması için de önemlidir. Türkiye değerleri olan bunları tescil ettiren kültür hazinesi. Yabancı turiste ev sahibi oluyoruz. Turizm deyince sadece yabancı misafir olarak algılamamız lazım. Yerli turizminde ülke içinde dolaşacaklara imkanları artırmamız lazım. Türkiye ekonomik göstergeler olarak ileriye gidiyor. Turizm hareketliliğine yatkın hale geliyor. Erken rezervasyon son derece önemli. Millet olarak hazırlıklarımızı son ana bırakıyoruz ancka erken rezervasyon ucuzluk getiriyor. Tanıtımının iyi yapılması lazım. Sektörün vazifesidir bu. Erken rezervasyon kampanyasını sektörün duyurması lazım. Takım oyunu yapmamız lazım. Turizm alanında herkesin yapacağı iş var. Üniversitelerin, yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının alandaki bütün ortakların aynı takımın oyuncusu gibi oynaması gerekir. Bizim hükümet olarak yapacağımız önünüzü açmaktır.

\"PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMDAN BELLİYDİ\"

Toplantının soru cevap bölümünde ise Numan kurtulmuş, İsrail konusunda açıklama yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Türkiye İslam dünyası olarak demokrasiye saygılı bir şekilde hassas noktada duruyoruz. Bu, adım adım yıllardır süren saldırgan sürecin sonu. Ortadoğu belli bir noktaya gelmişti. Kudüs\'ün 30 yıl önceki nüfus yapısıyla bugünkü yapısı farklı. ABD\'nin Kudus\'ün başkent olduğu anlamına gelen kararı İsrail\'in saldırgan tutumunu tevşik ediyor. Yeni bir kapının açılacağı maalesef görülüyordu. Bölgede ayrıca sürekli dağılan parçalanan Ortadoğu coğrafyasından bahsediyoruz. Irak paramparça oldu. Suriye şehir şehir bölünmüş durumda. Müslüman ülkeleri uyanışa davet ederken şunu söyledik; Aklınızı başınıza alın bölünmelerin hiçbirimize faydası yok. İsrail\'e faydası var. İsrail\'in yayılmacı politikası daha hazır hale getirildi. ABD kararıyla yayılmacı politikalar onaylandı. Devam edilmesi gerektiği bir şekilde ortaya kondu. Perşembenin gelişi çarşamdan belliydi. Adım adım bu süreç geldi. ABD içinde bu kararı tasvip etmeyen siyasi grubun olduğu biliyoruz. Avrupa\'da da herkesin sesini yükseltmesi bu kararın kaoslar yaratacağını ifade etmesi lazım.\" dedi.

GASTRONOMİ TURİZM KONGRESİ BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gastronomi Turizm kongresi\'nin açılışını da yaptı ve kamu- özel tüm sektörlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Milli kültürlerin küresel kültürün altında ezildiği günümüzde en fazla etkilenen milli mutfak kültürleridir. Fast food restoran zincirleriyle yeme içme alışkanlıklarıyla herkes bir şekilde etki altında kalıyor. Bizim gibi mutfak kültürünün zengin olduğu bir ülkenin bu zenginliğinin farkına varması lazım. Bizim yemeklerimizi pişiren ateş dostluk ateşidir. Yoldan geçen herkese tanrı misafiri olarak ikramda bulunulur. Bakır kaseler içerisinde sunulan tahta kaşıklarla sunulan yemekler, Türkiye\'nin gastronomi zenginliğidir. Bunları yeniden ortaya koymak lazım\" dedi. Konuşmadan sonra, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Numan Kurtulmuş\'a plaket verdi.

TORİNO AKIMI FUARDA

İtalya\'nın en önemli lezzet duraklarından, Slow Food ve Slow City akımının uluslararası merkezi olan Torino da kongrede misafir kent olarak yerini aldı. Konuk kent Torino, açılışa özel lezzetli bir sunum gerçekleştirdi. Torino Tanıtımı ve Torino\'nun Gastronomi Tanıtım Stratejileri konulu sunumla birlikte kongre sürecinde lezzet tadımları da yapılacak. Bunun yanı sıra 3\'üncü Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, \"5 hikaye, 5 duyu, 5 yaratıcı etkinlik\" teması ile lezzet düşkünlerini uzmanlarıyla buluşturdu. Delice Network İzmir Temsilcisi Sırma Güven moderatörlüğünde hazırlanan ve uygulanan eğitim programında, 5 duyudan yola çıkarak yemek kültürü ile lezzet peşinde koşan uluslararası tadım etkinliği \"Tasting Story\" düzenlenecek. Uzman şef ve araştırmacılar, ilham veren hikayelerini paylaşarak lezzetli bir yolculuk sunacak. \"Cooking Testing\" bölümünde ise Türk ve yabancı şeflerin girişimcilik hikayeleri, demo çalışmaları ve eğitimler yer alacak.



Kastamonu’da 8 günde 8 ev 2 ahır yandı

Kastamonu\'da son 8 gün içerisinde birbiri ardına meydana gelen yangınlarda 2’si tarihi konak 8 ev kül olurken, yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti. 4’ünün ise cesedini arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bugün Taşköprü ilçesi Esenlik köyünde çıkan yangında bir ev ve samanlık kül oldu. Taşköprü ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Esenlik köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri olayı itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi ve Taşköprü Orman İşletmesine ait ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında Süleyman Çamyaran\'a ait iki katlı ev ile bir samanlık kül oldu. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi altına alındı. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

8 GÜNDE 10 YANGIN, 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİNİN CESEDİ KAYIP, 16 HAYVAN TELEF OLDU

Bu arada Kastamonu’da son 8 günde birbiri ardına meydana gelen yangınlar dikkat çekti. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyü Kuzuören mahallesindeki yangın 29 Kasım tarihinde meydana geldi. Çıkan yangınlarda 2 ev yanmış ve yanan evlerden birinde yaşayan Çataloğlu Ailesinden 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'nun cesedine ulaşılmıştı. Aynı aileden Fazıl Çataloğlu, Sebahat Çataloğlu, Emin Çataloğlu ve Şengül Çataloğlu\'nun cesetlerine hâlâ ulaşılamadı. Kastamonu\'daki ikinci yangın ise 5 Aralık gecesi meydana geldi. Çiğli köyünde bulunan eski konak çıkan yangın sonrası tamamen yandı. 6 Aralık Çarşamba günü Taşköprü ilçesine bağlı Bademci köyünde meydana gelen diğer bir yangında ise Naciye Korkmaz (86) hayatını kaybetti. Kastamonu Seydiler ilçesi Güney Mahallesinde 6 Aralık gecesi meydana gelen yangında ise Ali Uzunoğlu\'na ait ev ve ahır yanarken yangında 16 hayvan telef oldu.Kastamonu Merkeze bağlı Sarıömer köyünde bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın sonrası İsmail Menteş ve Erol Menteş kardeşlere ait bir tarihi konak ve Mehmet Gök\'e ait 1 ev yandı. Yine bugün Taşköprü ilçesi Esenlik köyündeki çıkan yangında 1 ev ve samanlık kül oldu.

Erzincan Üniversitesi\'nden tez açıklaması

ERZİNCAN Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı alanında, Meriç Aybar tarafından fihrist şeklinde yazılan ve sosyal medyanın gündemine oturan \'bilimsel tez\' ile ilgili açıklama yapan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, hazırlanan tezin kendi üniversiteleri ile hiçbir alakası olmadığını, yapılan soruşturma kapsamında iptal edilmesi durumunda gereğinin yapılacağını söyledi.

19\'ncuYüzyılda Osmanlıyı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi\' başlığını taşıyan ve daha önce yazılmış kitaplardan alınan bölümlerin aynen kullanıldığı tezde ayrıca bilgiler verilmek yerine sadece o bilgilerin hangi kitabın hangi sayfasında yer aldığı ortaya çıkınca tezin sosyal medya da Erzincan Üniversitesi tarafından kabul edildiği haberinin ardından basın toplantısı düzenleyen Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, hazırlanan tezin kendi üniversiteleri ile alakalı olmadığını, yayınlanan haberlerden üzüntü duyduklarını söyledi. Rektör Çapoğlu; \" Dün basına yansıyan olay hepimizi üzdü, Bu tez vakasının bizim üniversitemizle hiç bir alakası yok. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılmış bir tez. Bu tez, tez danışmanı tarafından verilmiş, daha sonra çalışılmış, en son aşama da savunması yapılmış, jüri tarafından doktora tezi olarak kabul edilmiş, enstitüde de yayınlanmış. Daha sonraki aşamada tezin sahibi üniversitemiz de görev almış, burası bizi ilgilendiriyor. Haber de Erzincan Üniversitesi\'nde çalıştığı için o şekilde basına yansıyor, Erzincan Üniversitesi\'nde yapılmış gibi yansıtılıyor, yanlış olan tarafı burasıydı\" diey konuştu. Yrd. Doc. Dr Meriç Aybar\'ın Erzincan Üniversitesi\'nde göreve başlaması ile alakalı da konuşan Rektör Çapoğlu; \"Akademi de görev alma 2547 Sayılı YÖK Kanununun 23\'ncü maddesine göre belirlenen usullere dayalı olarak bu akademisyeni üniversitemize kattık. Bu süreçte sadece tezle üniversiteye girmiyor öğretim elemanları, bunun yanında pek çok yartı da yerine getirmesi gerekiyor. Bu tezin yanında diğer bilimsel aktivitelerin hesaba katılmasıyla öğretim elemanı olarak atanıyor. Bu arkadaşımızın dosyasını incelediğimiz de bütün süreçlerinin düzgün yapıldığını, bunun yanında kitaplarının, makalesinin ve seminerlerinin olduğunu gördük, jürilerin verdiği raporlar ve fakültesinin yönetim kurulu raporları olumlu cereyan ettiğinden ve sonuç olarak bildirilmesinden sonra biz bunların atamasını yaptık\" diye konuştu. Hazırlanan tez ile ilgili yorum yapma durumunda olmadıklarını belirlenen akademik heyet tarafından incelenerek rapor oluşturulacağının da altını çizen Çapoğlu şunları söyledi:\"Tamamen sosyal bilimler alanında yapılmış bir tez çalışmasıdır. Bu çalışma hakem jüri tarafından değerlendirilerek, rapor verilirse ona göre işlem yapabiliriz. Bakıldığında pek çok kişinin eleştireceği bir tez görüntüsü göze çarpıyor, şöyledir, böyledir diyecek durumda değiliz, yanlış yapmış oluruz. Çünkü akademik özgürlük vardır, hangi şeye dayanarak bunu yapmıştır, onun ölçümünü yine bir hakem heyetine bırakmakta fayda var. İptal edilmesi durumunda başka bir süreç başlayacağını ifade eden Çapoğlu; \" Hak ihlali yapmadan bunun gereğini yapmak zorundayız. Bu yapılmamış sayılırsa eğer, elde edilmemiş bir belgeyle sürece girildiği için onun gereği öyle yapılacaktır.\"

Gaziantep\'te Empati Alışveriş Şenliği

GAZİANTEP Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği tarafından 5\'incisi düzenlenen ve geliri eğitime bağışlanacak olan Empati Hediye Şenliği açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen şenliğin açılış, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri\'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Empati İlkokulunun araç ve gereçlerini satın almak ve genel giderlerini karşılamak amacıyla düzenlenen Alışveriş Şenliğine yerel markaların yanı sıra, eğitime gönül veren değişik kentlerden gelen birçok markanın da katıldığı, giyim, takı, aksesuar gibi birçok ürünün satışa çıkarıldığı standılar gezildi. Bu gibi etkinliklerin şehre çok büyük katkıları olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Bu gördüğünüz güzellikler şehrin markalaşmasında, markaların şehre gelmesinde, cazibe merkezi ve çekim gücü oluşturulmasında çok büyük bir farkındalık oluşturuluyor. Yapılan işte çok yüksek bir memnuniyet var. Bunun sonucu daha önemli Empati okulundan gelen çocuklarımızın gözündeki ışığı, enerjiyi heyecanı ve ailelerindeki öz güveni görüyoruz. Sosyal sorumluluğun sonunda çocuklara dokunmanın ne kadar güzel olduğunu ve şehrin eğitimle ilgili ihtiyacını gidermenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yapılan okullarla, eğitime verilen desteklerle, Empati Türkiye\'de ve Uluslar arası boyutta bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

