DHA YURT BÜLTENİ-14

Hatay\'da katliam gibi kaza: 11 ölü, 9 yaralı /EK



6\'SI ÇOCUK, 11 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 11\'e çıktığı, ölenlerden 6\'sının ise çocuk olduğu, yaralı sayısının da 9 olduğu bildirildi. Açıklama şöyle:\"Bugün saat 15.00 sıralarında Altınözü ilçesi Yolağzı mahallesi ile Kansu mahallesi arasında seyreden ve yasadışı göçmen taşıyan 63 AK 7.. plakalı minibüs ile karşı yönden gelen kamyonun karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 6\'sı çocuk, 4\'ü yetişkin 10 yabancı uyruklu şahıs ile minibüs sürücüsü hayatını kaybetmiş, yaralanan yabancı uyruklu 9 kişi ise ilimizdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların tedavilerine başlanılmış olup, minibüste bulunan tüm şahısların kimlik ve uyruklarını belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz (3)



\'KONTROLLÜ DARBENİN SANIĞI SENSİN\'

Ağrı’dan helikopterle Muş’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonu önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı kısa selamlama konuşmasından sonra kongrenin düzenlendiği yeni spor salonuna girdi. Burada partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi üzerinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Bay Kemal, o gece saat 11.30 gibi Atatürk Havalimanı\'na geldiği zaman oradaki arkadaşları onu karşıladılar. Tanklar, oradaydı. Arkadaşları tankların başındakilerle görüştüler, geldiler, haber verdiler. Bay Kemal, tankların arasından tıpış tıpış yürüdü, arabasına bindi. Bakırköy Belediye Başkanı\'nın evine gitti. Ondan sonra da utanmadan ne dedi? \'Bu bir kontrollü darbe\'. Kontrollü darbenin sanığı sensin be\" dedi. Konuşmasında \'Sizinle beraber buradan tüm Türkiye’ye bir sinyal veriyorum\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum. Bazı iş adamlarının, varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum ve buradan sesleniyorum. Önce kabinedeki arkadaşlara sesleniyorum. Bunların hiçbirine, çıkış için asla izin vermemelisiniz; çünkü bu adımlar, ihaneti vataniyedir. Bu ülkede kazanıp, bu ülkenin varlıklarını yurt dışına kaçırmaya çalışanlara, asla iyi nazarla bakamayız\" diye konuştu.

\'GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE’Yİ HAZMEDEMİYORLAR\'

Son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:\"Son günlerde sergilenen çifte standartları takip ediyorsunuz. Hans’a, George’a, Michael’a göre değil; Hasan’a, Ahmet’e, Ali\'ye göre hareket etmemiz, birilerinin canını fena halde sıkıyor. Alışmışlar, emir kipiyle konuştukları eski Türkiye’ye, alışmışlar Batı\'dan daha çok Batıcı bir ülkeye, alışmışlar baskılarla yıldırdıkları tehditlerle diz çöktürdükleri, diledikleri zaman oyundan attıkları orta sınıf ülkeye. Güçlü ve bağımsız Türkiye’yi hazmedemiyorlar. Eski Türkiye’nin patronları, bizim milli ve yerli duruşumuzdan rahatsızlıklarını gösteriyorlar. Türkiye’nin sorgusuz, sualsiz kendilerine tabi olmaması, milli menfaatlerinin bekçiliğini yapması karşısında adeta kuduruyorlar. Tavırlarını öyle gizli saklık değil, göstere göstere sergiliyorlar.\"

\'BU MİLLETİ FETÖ’NÜN KUMPASI OLMUŞ MAHKEMELER SİNDİREMEZ\'

Türkiye\'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını harfiyen uyguladığını vurgulayan Erdoğan, “Mesele ne yapmışız? Sözleşmemiz olan bir ülkeden vatandaşımız, kışın üşümesin diye doğal gaz satın almışız. Diğer ülkeler gibi sadece BM kararları, bizi bağlar. Türkiye, BM kararlarını harfiyen uygulamıştır. Uluslararası taahhütleri yerine getirmiştir. Bizim yaptığımız işin müttefiklik ruhuna aykırı bir tarafı yok. Şartların el verdiği ölçüde iyi niyeti sergiledik mi? Yüzyüze görüşmelerde bunu açıkça anlattık. Buna rağmen suçlamalar, akıl alır gibi değil. Tamamı FETÖ’nün servis ettiği eski vekillerin kuryelik yaptığı, hiçbir hukuki geçerliliği olmayan belgelerle ülkemizi sanık sandalyesine oturtuyorlar. İşin ticari boyutunu kenara bıraktık. Kendi yaptırımlarını delenler, kendi firmaları. Meseleyi siyasi bir zemine çekmeye çalışıyorlar. 17-25 Aralık kumpasının okyanus ötesine taşınmasından başka bir şey değildir. Sadece şantaj malzemesi oluşturma gayesi vardır. Biz, bu şantaja boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü alçakların silahlarının sindiremediği bu milleti FETÖ’nün kumpası olmuş mahkemeler de sindiremez\" diye konuştu.

\'BU ZAT, İFTİRALARININ ÇITASINI DAHA DA YÜKSELTTİ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Biz, milletimizle omuz omuza vererek, paralelle mücadele ederken bu zat, FETÖ’cü kanalların değişmez konusu olmuştu. Milletvekilleri de FETÖ’nün gazetelerinde kapı nöbeti tutuyordu. Bu zat, aynı tavrını 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra da devam ettirdi. O gece bizler, Atatürk Havalimanı’na geldik. On binler, oradaydı. Bu zat, ne diyordu? ‘Darbe olduğu zaman tankların önüne önce ben, çıkarım’. Bay Kemal, o gece saat 11.30 gibi Atatürk Havalimanı\'na geldiği zaman oradaki arkadaşları onu karşıladılar. Tanklar, oradaydı. Arkadaşları tankların başındakilerle görüştüler, geldiler, haber verdiler. Bay Kemal, tankların arasından tıpış tıpış yürüdü, arabasına bindi. Bakırköy Belediye Başkanı\'nın evine gitti. Ondan sonra da utanmadan ne dedi? \'Bu bir kontrollü darbe\'. Kontrollü darbenin sanığı sensin be. Çünkü o gece sehpaya kahveler kondu, kahve yudumlarken, bir taraftan da ekranlarda darbeyi izliyordu. Şahsım, enerji bakanımız, eşim, kızım, torunlarım, biz, havalimanına indiğimizde meğerse bu gelmiş ve oradan kaçmış. Ya sende yürek yok, dürüst değilsin. 7 Ağustos’ta, Yenikapı’da yaptığımız muhteşem buluşmaya bu beyefendiyi davet ettim. Sayın Bahçeli’yi davet ettim. Sayın Bahçeli, anında olumlu dönüş yaptı ve geleceğini söyledi. Bu ise önce gelemeyeceğini söyledi. Bay Kemal, sonra da ne olduysa birileri, her halde üzerine gittiler, ikna ettiler. Cumartesi günü buluşmamız vardı. Cuma akşamı katılacağı haberini aldım. Dürüst ol. Her zaman yalan söyledin, her zaman yalan söylemeye devam ediyorsun. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. FETÖ’nün sosyal medyadaki tetikçilerinin servis ettiği bilgiler, günlerce milli istihbaratımızı hedef aldı. \'Ana kuzuları\' diyerek, masum göstermeye çalıştığı teröristlerin nasıl acımasızca kurşun sıktığının görüntüleri her yerde var. Yalanları ortaya çıktıkça utanır, diye beklerken bu zat, iftiralarının çıtasını daha da yükseltti. Bir yalanını örtmek için daha büyük bir yalan ve iftirayla ortaya çıkıyor.ö

\'KASETLE GELEN DEKONTLA GİDER\'

\"Bir kaset operasyonuyla CHP genel başkanlığına taşıyanların seçimlere farklı bir isimle gitmek istediklerine işaret ediyor\" diyen Erdoğan, “Bay Kemal, gidiyor. Geçen hafta, göz göre göre tongaya bastırılmasının başka bir hesabı olamaz. Eskilerin deyimiyle ali okulunu bitiren herkes, önündeki kağıtları okuyunca, meselenin baka bir şey olduğunu anlar. Bu bay, okuduğunu da anlamıyor. Kendisinin maliyeci olduğunu, maliyeden iyi anladığını söylüyordu. Ülkemiz maliyesinin belinin niye doğrulmadığı bugün daha iyi anlaşılıyor. Bu zatın genel müdürlüğü altında SSK’nın niçin battığı şimdi daha iyi ortaya çıkıyor. Bu şahsın siyasetteki son kullanım süresini tamamladığı anlaşılıyor. Ne diyelim? Kasetle gelen, dekontla gider; bunu böyle bilelim\" dedi.

Engelliler maçında sakatlanan futbolcunun yardımına Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu koştu (2)

\"KILIÇDAROĞLU KASETLE GELDİ DEKONTLA GİDECEK\"

Bursa\'daki temaslarına devam eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Gürsu İlçe kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu \"Halk perde gerisinde neler yapılmak istendiğini görüyor, liderine sahip çıkıyor. AK Parti\'nin ve iktidarın Türkiye’yi büyütmek ve geliştirmek için birçok şeyi başardığını görüyor. Ama bir kesim de var ki manipüle ediyor. Bazen farklı farklı mecralara taşınmak isteniyor: Bir dönem milletin arasını açmak ve milletin arasına nifak sokmak için CHP\'de bir organizasyona imza attılar. Neydi o organizasyon biliyor musunuz? Şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını,partinin başına getirmek için kirli bir kaset operasyonuyla Deniz Baykal\'ı uzaklaştırdılar. Bir gün öncesinden genel başkan olmayacağını ifade eden o adamı Cumhuriyet Halk Partisi\'nin başına getirdiler ve o adama bir görev verdiler. O da bugün diyet borcunu ödüyor. Neydi o görev biliyor musunuz? O görev Cumhuriyet Halk Partisi\'nin taraftarlarını milli duruşundan uzaklaştırmak. Türkiye\'de dışarıdan tezgahlanan oyunların Cumhuriyet Halk Partililer tarafından anlaşılmasını engellemek için sürekli farklı noktalara CHP seçmenlerini kanalize eden bir görev verdiler. Bugün Kılıçdaroğlu\'nun yapmak istediği esasen şudur. Bir tarafta AK Parti\'ye destek veren var, AK Parti ile birlikte yol yürüyenler var, diğer taraftan bu milleti ortadan ayırmak, bölmek, milletin birlik ve beraberlik ruhunu yerle yeksan etmek için milli olmaktan uzaklaştırmaya çalışan bir CHP Genel Başkanı varö dedi.

\"OYNANAN OYUNU MİLLETİMİZİN FERASETİ ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRDÜ\"

Birilerinin 11 bin kilometre öteden geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Yüzyıllardan bu yana komşuluk yaptığımız İran ile hiçbir şekilde ticari ilişkiniz olamaz diyor. Uluslararası bir karar yok, Birleşmiş Milletler\'in bir kararı yok, bir devlet karar veriyor ve ‘Yapamazsın’ diyor. Mafyavari usulle ‘Siz Türk akımı projesini yapamazsınız’ diyor. Siz kendi hava savunma sisteminizi kuramazsınız diyor. S400 alamazsınız diyor. Ama Patriot’ları Kilis’e bombalar düşerken alıp buradan kaçırıyor. Nasıl bir müttefiklik bu. Oynanan oyunu milletimizin feraseti çok açık bir şekilde gördü. Oynanan oyunla eş zamanlı olarak da Kılıçdaroğlu\'nun harekete geçmesi tesadüften ibaret değildir. Bu adam resmen Türkiye\'mize ihanet etmektedir. Bu adam resmen milletimizle alay etmektedir. CHP seçmenlerini hiçe saymaktadır, bu açık ve nettir. Amerika\'da biri düğmeye basıyor. Kılıçdaroğlu buradan harekete geçiyor, bu adam kasetle geldi dekontla gidecek Allah\'ın izniyle\" şeklinde konuştu.



Hurdacıdaki el bombaları patladı 1 kişi yaralandı

ADANA\'da hurdacıların bulduğu 3 el bombasından 2\'si patlayınca 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Cuma Ali Yılmaz, iddiaya göre bir yurdun kullanılmayan malzemelerini satın aldı. Bu malzemelerin içinde 3 el bombası buldu. Yılmaz, el bombalarını incelerken peş peşe 2 patlama meydana geldi. Elinden ve yüzünden yaralanan Cuma Ali Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ayrıldığı eşini 11 yerinden bıçaklayıp, bacaklarından vurdu



ANTALYA\'da, ayrıldığı S.A.\'nın başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle R.K., eski eşini 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurdu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre evli kalan R.K. ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen R.K., uzun süre yerini aradığı S.A.\'nın Şafak Mahallesi\'nde çalıştığını tespit etti. Evinden çıkan S.A.\'yı takibe alan R.K., sokakta eski eşinin karşısına aniden çıktı. S.A.\'ya hakaret eden R.K., belinden çıkardığı \'sallama\' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı. S.A.\'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan R.K., daha sonra tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurarak, kaçtı. S.A.\'ya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ve polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, yaralı S.A.\'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. S.A., hastanede ameliyata alınırken, polis, olay sonrası kaçan R.K.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Antalya\'da, başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle eski karısı S.A.\'yı 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vuran R.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ruhsatsız tabancasına da el konulan R.K., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

==========================================

İletişim profesörü toprağa verildi

ESKİŞEHİR\'de, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray\'ın (62), cenazesi toprağa verildi.

Ertuğrulgazi mahallesi Bayındırlık sokaktaki bir apartmanda oturan Prof. Dr. Uğur Demiray, önceki akşam arkadaşları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Gelen sağlık ekipleri Prof.Dr.Demiray\'ın ölmüş olduğunu belirledi. Cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morguna kaldırılan Prof.Dr.Uğur Demiray\'ın kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Prof.Dr.Uğur Demiray için bugün ikindide Yenikent Mahallesi\'ndeki Kalabak Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Demiray\'ın annesi Ayten Demiray, kızı Gökçe, kızkardeşi Asuman, ağabeyi Cumhur Demiray, yakınları ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Prof.Dr.Uğur Demiray götürüldüğü Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

