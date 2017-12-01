DHA YURT BÜLTENİ-14

Ağrı Devlet Hastanesindeki çalışmalara hız verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Ağrı\'da 10 yıldır süren ve yapımı devam eden hastane inşaatının uzamasına sitem ederek, \"Bunun hesabını soracağım, fena fırçalayacağım\" dediği hastanedeki çalışmalara hız verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 18 ilden 51 AK Parti milletvekili ile parti genel merkezinde buluştu. Erdoğan Ağrı\'da yapımı 10 yıldır süren devlet hastanesi ile ilgili olarak, bu işin bu kadar süre uzamasından yakınarak, \"Ağrı\'ya gittiğimde bunun hesabını soracağım. Fena fırçalayacağım\" dedi. Erdoğan\'ın bu açıklamasından sonra bugün sabah saatlerinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban hastane inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ağrı kent merkezi girişindeki İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampusu yanında yapımına devam edilen ve inşaatının yüzde 94\'ü tamamlanan 400 yataklı Devlet Hastanesinin kısa sürede açılacağı belirtildi. 3 Aralık Pazar günü Ak Parti İl Kongresine katılmak üzere Ağrı\'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hastane inşaatinde incelemelerde bulunması bekleniyor. Yetkililer, hastanenin yapımının gecikmesi hakkında konuşmak istemediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yapılan hastane inşaati

-Çalışan işçiler

Haber-Kamera: AĞRI, (DHA)

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18 yaşında, 45 suç kaydı var

KAHRAMANMARAŞ\'ta 25 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 45 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Sezer İ., polis tarafından bir kafede yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 45 suç kaydı olan ve 25 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan Sezer İ.\'nin Şazibey Mahallesi\'nde olduğunu belirledi. Ekipler, öğle saatlerinde mahalladeki bir kafeya yaptığı operasyonla Sezer İ.\'yi yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Sezer İ., işlemlerinin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sezer İ. polisler arasında

- Hastaneye girişi

- Acil servis önü

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Kilis sahte içki operasyonu

KİLİS\'te, polis tarafından 8 adrese düzenlenen baskında 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi. Tüfek, sahte içki ve haplara el koyan polis, A.M.A. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baskın anı

- İkamette sahte içkiler

- Varillerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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13 engelli, tekerlekli sanalye sevinci yaşadı

Aydın\'ın Efeler ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Belediye tarafından engeliler ve ailelerine yemek verildi. Yemekte engellilere 9\'u akülü 13 tekerlekli sandalye hediye edildi.

Efeler Belediyesi tarafından Gar Park Restoran\'da engeliler ve aileleri için verilen yemeğe 150 kişi katıldı. Yemekte konuşan CHP\'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde değil, her gün akla gelmesi gerektiğini belirtip, \"Efeler Belediyesi olarak hiçbir engelli kardeşimizi engelli olarak görmüyoruz. Onları engelli olmayan vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz kadar seviyoruz. İnsana, yaşama bağlı kişiler olarak engelli kardeşlerimizle el ele gönül gönüle ve omuz omuza olacağız. Bundan böylede bu anlayış içerisinde daha güzel günlerde birlikte olacağız\" dedi. Başkan Özakcan, konuşmasının ardından, daha önce kendilerinden talepte bulunan engellilere 9\'u akülü toplam 13 tekerlekli sandalye dağıttı. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engeliler, büyük sevinç yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tekerlekli sandalyelerin dağıtılmasından görüntü

-Yemekten görüntü

-CHP\'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)