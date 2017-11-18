DHA YURT BÜLTENİ-14 

Şimşek: Ekonomimiz halen güçlü seviyede (2)

\'TÜRKİYE, DÜNYA İLE REKABETTE GERİ KALMAYACAKTIR\'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te Şahinbey Belediyesi tarafından Şahintepe Mahallesi\'nde yaptırılan Akşemsettin Parkı\'nın açılışına katıldı. Vali Ali Yerlikaya, milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyelerinin katıldığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin iç ve dış şoklara karşı dün olduğu gibi bundan sonra da direnç gösterip medeniyet ve kalkınma yolunu sürdüreceğini belirtti. Şimşek, şöyle devam etti:

\"Ülkemiz son birkaç yılı gerçekten zorlu geçen bir dönemi inşallah geride bırakıyor. Yakın coğrafyamızdaki sıkıntıların ister istemez, Türkiye\'ye yansıdığı bir dönemi inşallah geride bırakacağız. Yine Türkiye\'de özellikle son 1.5, 2 yıldır terör ve hain darbe girişiminin etkilerini inşallah geride bırakıyoruz. Zor bir dönem ve bu dönemde biz kenetlendik, bir olduk, beraber olduk ve ülke olarak başardık. Allah\'ın izniyle bundan sonra da Türkiye iç ve dış şoklara karşı; nasıl yakın bir dönemde büyük direnç gösterdiyse, bütün saldırılara karşı, bütün provokasyonlara karşı, bütün komplolara karşı büyük bir direnç gösterip başardıysa, Allah\'ın izniyle bundan sonra da ülkemiz çok güçlü bir şekilde medeniyet ve kalkınma yolunda yoluna ilerlemeye devam edecektir. Türkiye, dünya ile rekabette geri kalmayacaktır.\"

Türkiye üzerinde oyunlar oynanmadığı taktirde ülkenin çok daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Şimşek, \"Aslında Türkiye\'nin üzerinde bu kadar oyun oynanmazsa, Türkiye\'nin enerjisi, kaynakları, terörle mücadeleye gitmesi kalmasaydı, bizi bu konuma sokmasalardı, Türkiye çok daha hızlı ilerleyecekti. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Terörle mücadelede, hiçbir dönemde olmadığı kadar etkin, proaktif ve güçlü çaba içerisindeyiz. Ve ortada başarı var\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE PİYASALARI ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANMAYA ÇALIŞILIYOR\'

Şimşek, son bir kaç aydır yapılan haberlerle, Türkiye üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını anlatarak, \"Bakın bu son zamanlarda batıda yapılan birçok analiz, birçok sunumlarda \'Biz her şeyi denedik olmadı.\' Ekonomi alanında bir çaba içindeler, bir provokasyon içindeler. Son birkaç aydır birçok mesnetsiz haberle, Türkiye piyasaları üzerinde oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Yani son dönemde piyasalardaki hareketlilik, liradaki bu değer kaybı, önemli ölçüde bu şekilde üretilen haberler ve ve provokasyonlarla ilişkilidir. Dediler ki \'Avrupa Birliği, müzakerelere son verecek.\' Vermediler. Neden? Çünkü Türkiye\'nin önemi ortada. Stratejik bir perspektifle bakıldığı zaman Avrupa\'nın da Türkiye\'ye ihtiyacı var, Türkiye\'nin de Avrupa\'ya ihtiyacı var. Yine Türkiye\'ye yaptırımlar gelece, şu olacak, bu olacak.\' deniyor. Allah\'ın izniyle Türkiye yanlış yapmadı. Türkiye her alanda bütün medeni ülkelerde olduğu gibi sorumlulukla hareket etti. Dolayısıyla, inanıyoruz ki bir ve beraber olursak, Türkiye bu oyunları da bozar, Türkiye bu sıkıntıları da aşar\" diye konuştu.

Şimşek, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılışını yaptığı parkı dolaşıp halı sahada çocuklara penaltı atışı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Halk oyunları gösterisi

- Mehmet Şimşek\'in konuşması

- Parkın gezilmesi

- Halı saha

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Kaçak ve organizatörler arasında kavga

Yasa dışı geçiş kavgaya takıldı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yasa dışı geçişin gecikmesi nedeniyle çıkan kavgada 15\'i kaçak diğerleri organizatör 20 kişi polis tarafından yakalandı.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir apart otelde kalan Suriye ve Iraklı uyruklu 15 kaçak, kendilerini sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) götürecek 2\'si Türk, 2\'si Suriyeli ve 1\'ı Iraklı 5 organizatörle geçişin gecikmesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce apart otelde kalan yerli ve az sayıdaki yabancı turist, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 kaçak ile 5 organizatörü yakaladı. Ayrıca olayda kullanılacak sürat teknesi de ele geçirildi. Yakalananlar emniyete götürüldü. Organizatörlerden birinin görüntü alan basın mensuplarına \"Kardeşim çekecek ne var bizde işimizi yapıyoruz\" demesi dikkat çekti. Olayla ilgili 2 otel çalışanı ifade için karakola götürüldü. Kaçakların 4 gün önce İstanbul\'dan Bodrum\'a getirildikleri, bu sürede bekletildikleri, 2\'şer bin dolar isteyen organizatörlerin bu parayı 3\'er bin dolara çıkarmak istemesi nedeniyle tartışma ve kavganın çıktığı iddia edildi.

Yakalananlardan Suriyeli 34 yaşındaki öğretmen Vahabi Secaaattin\'in emniyetteki sözlü ifadesinde, \"2\'şer bin dolarımızı aldılar. Ancak ne gün götürecekleri belli değildi. Önce hemen götüreceklerini söylediler. Ardından yoğun güvenlik ve risk var, bu nedenle fiyatı 3 bin dolar yapıyoruz, yoksa götürmeyiz deyince kavga çıktı. Türk ve Suriyeli organizatörler kendi aralarında da anlaşamıyorlardı\" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otele yapılan baskın anı göçmenlerin görüntü

- Gözaltına alınan organizatörler sürat teknesinin yanında

- Organizatörlerin üstlerinin aranması ve ellerinin kelepçelenmesi

- Operasyonu şaşkınlıkla izleyen turistlerden görüntü

- Otelden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Hayatımda neden prens olmasın\' sözü üzerine 6 kez ateş etti

ANTALYA\'da boşanma aşamasında olduğu E.G\'nin \"Senin hayatında prensesler var. Benimkinde neden prens olmasın\" sözüne sinirlenen C.G., karısının misafir olarak kaldığı eve 6 kez ateş etti. Olay sonrası kaçan C.G., bir restoranda yemek yerken yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi\'de 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan E.G, bir süre önce kocası C.G.\'yi terk ederek, İzmir\'den Antalya\'daki akrabalarının yanına yerleşti. E.G., kendisine telefonla ulaşan eşi C.G\'ye artık bir araya gelmek istemediğini söyledi. Eşine kendisini başka kadınlarla aldattığını söyleyen E.G., \"Senin hayatında prensesler var. Benimkinde neden prens olmasın\" dedi. Bu söz üzerine sinirlenen C.G., eşinin oturduğu adrese geldi. C.G., eşinin misafir olarak kaldığı eve tabancayla 6 kez ateş etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası C.G. kayıplara karıştı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 3 çocuk annesi E.G\'nin ifadesine başvurdu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir saat sonra C.G\'yi restoranda yemek yerken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen C.G, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin dış pilan görüntüsü

- Evin duvarındaki kurşun deliklerinden görüntü

- Saldırıya uğrayan Bayanın görüntüsü

- Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Zulayı \'Ece\' patlattı

SAMSUN\'da bir otomobilde yapılan aramada 9 bin 400 adet uyuşturucu hap ve bir tür esrar olan 185 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan Samsun\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine Ankara-Samsun Karayolu üzerinde 34 plakalı bir otomobili takibe alarak, durdurdu. Narkotik köpeği \'Ece\'nin de kullanıldığı aramada, otomobilin bagaj döşemesinin içerisine ve torpidonun arkasına gizlenmiş 9 bin 400 adet uyuşturu hap ile bir tür esrar olan 185 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili, sürücü Gümüş E.U. ve Safet R. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Ece adlı köpeğin arama yapması

-Ece adlı köpeğin uyuşturucuyu bulması

-Polisin paketlenmiş uyuşturucuyu açması

-Ele geçirilen uyuşturucu madde ve \'Ece\' adlı köpeğin fotoğrafı

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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16 yaşındaki sürücünün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ\'da, 16 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araç ile yaptığı kazada 4 kişi yaralanırken, aracın iki ağaca çarpıp ağaçları devirdikten sonra durabildiği belirtildi.

Merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde içinde 16 yaşındaki sürücü Mehmet E. ve 3 arkadaşı bulunan 44 EP 503 plakalı otomobil, aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı daha sonra 2 ağaca çarpıp ağaçları devirerek durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralalar Ambulanslar ile Hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Kuza yapan aracın ve devrilen ağaçların görüntüsü

-Ambulanstaki yaralıların görüntüsü

-Genel vedetay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

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TÜGVA Eskişehir İl binası açıldı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir il binası, lise bahçesinde düzenlene törenle açıldı.

Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak\'taki TÜGVA Vakfı binasının açılışı nedeniyle bina karşısındaki Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ile çok sayıda kişi katıldı. Odunpazarı Dernekler Platformu Mehteran Takımı\'nın kılıç-kalkanlı gösterisinin ardından TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet konuşma yaptı. Emanet konuşmasında şunları söyledi:

\"3 sene evvel göreve ilk geldiğimizde 10 tane ilimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir\'di. O zamanlar ülkenin geleceğine hizmet edecek mekanlar açmanın, gençlerimizle beraber olmanın hayallerini kuruyorduk. Vakfımız şuan 81 ilde temsilciliğini atamış, 259 ilçesinin atamasını gerçekleştirmiş durumdadır. 38 ilde 54 yurdu ile gençlerimize hizmet etmektedir. Burası gençlerin vakfı. Burada gençler karar veren mercide, gençler yöneten tarafta, gençler proje üreten tarafta, gençler fikir üreten tarafta, gençler bu hizmetlerden yararlanan tarafta. Biz ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Bu bizim en büyük avantajımız.\"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan da konuşmasında, \"gençliğe sözde değil, yaptıkları politikalarıyla, icraatları ile yol açan bir Cumhurbaşkanımız var. Gerçekten bugün tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi eğer yarınımızda yol almak istiyorsak bugünden onun hazırlığı ancak çocuklarımız ve gençlerimiz olacaktır\" dedi.

TÜGVA il binası açılış kurdelesini Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan ile TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet birlikte kesti.

Görüntü dökümü:

-Törene katılanların,

-Mehter takımının gösterisinden,

-TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet\'in konuşması,

-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan\'ın konuşması,

-Açılış kurdelesini kesilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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