DHA YURT BÜLTENİ-14

Trabzon\'da cami yanındaki lojman inşaatında çökme

TRABZON’un Akçaabat ilçesi Kuruçam mahallesindeki caminin yanındaki lojman inşaatında, çökme meydana geldi. Olayda inşaatta işçilere yardım eden 1 kişi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Akçaabat ilçesi Kuruçam mahallesi Hıdırnebi yaylasında meydana geldi. Merkez Camii\'nin yanında yapımına başlanan lojmanın inşaat çalışmaları sırasında, 1\'inci kat, zemine kata çöktü. İnşaatta çalışan usta ile işçiler, betonların altında kaldı.

Olay yerine AFAD ve AKUT ekipleriyle ambulanslar sevk edildi. İşçiler, çevredekilerin de yardımıyla beton ve tahtaların altından çıkarıldı. Lojman inşaatında çalışan işçilere yardım eden çevre sakini 85 yaşındaki Kadem Aydın\'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) -

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Fabrika inşaatından düşen usta ağır yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrika inşaatında çalışan usta Cebrail Ö. (41), 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Fabrika inşaatının ikinci katında çalışan kalıp ustası Cebrail Ö., dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan usta, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cebrail Ö.\'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Ağır yaralanan Ömer Candan\'ın hastaneye kaldırılması

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 14.45 giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, saat 16.15\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Rus savaş gemisinin bağlı bulunduğu Karadeniz\'e gittiği öğrenildi. Boğazdan geçişi sırasında Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus savaş gemisinden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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\'Tek Teker Arif\'in cenazesi Sakarya\'ya gönderildi (2)

ÜLKÜ ÖZCAN TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde dün, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarpan \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı motosiklette Razgatlıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan için Gazipaşa Çamlı Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Baba Metin Özcan, kızının tabutuna sarılarak \"Kızım beni bırakıp gitme\" diyerek gözyaşı döktü. Cenazede baba Özcan\'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmet Oğuz ise cenaze töreninin yapıldığı sıralarda adliyeye sevk edildi. Oğuz, işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin alınışı ve taşıması

- Cenazenin musallaya konulması

- Baba Metin Özcan\'ın tabuta sarılıp ağlaması

- Cenaze namazı

- Defnedilme ve duaların okunması

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Zeytin ağaçlarını kestirtmediler

MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul yapımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden aldığı arazideki zeytin ağaçları, çevredekiler tepkisi ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın araya girmesiyle kesilmedi.

Çamlıca Mahallesi’nde, orman arazisi içerisinde bulunan bir alan, Orman Bölge Müdürlüğü\'nce, okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi. Yaklaşık 40 yıldır zeytinlik olarak kullanılan alanda bulunan ağaçların kesilmek istenmesi, Mezitlililer ile görevlileri karşı karşıya getirdi. Polis, Orman Bölge Müdürlüğü, Toroslar Elektrik Dağıtım ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve kepçelerle 170 zeytin ağacının bulunduğu bölgeye gittiğinde, ilçe sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Polis ekipleri ve görevlilerle kepçeleri alanda görenler, kesimi durdurmak için müdahale etti. Bazı kişilerin, bu sırada baygınlık geçirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaşanan gerginliği haber alarak bölgeye giden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek, kesimin durdurulmasını sağladı. Bölgede yaşayanlarla da görüşen Tarhan, projenin, zeytinliklerin korunacağı şekilde uygulanacağı garantisini verdi. Başkan Tarhan, \"70 ağaçtan yaklaşık 100 tanesi, okul alanı içerisinde bulunuyor. Zeytinliğin korunması ile ilgili tüm sözleri aldık; ancak alanda bulunan yapılaşmayla ilgili kimsenin yapacağı bir şey yok. Kanunlar çerçevesinde hareket edilerek, sorunsuz şekilde okulumuzun yapılması sağlanacaktır\" dedi.

Kuyuluk’un belde olduğu dönemde belediye tarafından kendilerine arazinin parsellenerek, satıldığını iddia eden bir ilçe sakini ise gözyaşları içerisinde, şunları söyledi: \"30 yıldır, burada oturuyoruz. Bize, buralar Kuyuluk Belediyesi tarafından parayla satıldı. Sonradan orman arazisi olduğu ortaya çıktı. Bu zeytinlerin hepsini ben, kendi elimle diktim. Şimdi kesilmesine nasıl razı olayım? Onlar, benim çocuklarım gibi. Depresyon hastasıyım. Bu ağaçlarla ilgilenerek, hastalığımı tedavi ediyorum. Zeytinlik alana okul yerleştirdiler. Bu nasıl adalet?\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zeytinliğin görüntüsü

Zeytin ağaçlarının görüntüsü

Toplanan kalabalık

Toplanan görevliler

Vatandaşlar görevlilerle konuşurken

Vatandaşların tepkisi

Belediye Başkanı Neset Tarhan konuşurken

Bir kadına ambulansta müdahale edilirken

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Emniyet şeridinde beklerken TIR\'ın çarptığı sürücü öldü

ŞANLIURFA\'da emniyet şeridinde park ettiği otomobilinin yanında beklediği sırada TIR\'ın çarptığı Mehmet Yıldız hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 17\'nci kilometresindeki meydana geldi. Mehmet Yıldız, 01 CUV 50 plakalı otomobiliyle Hilvan yönüne giderken Kabahaydar mevkinde bilinmeyen nedenle emniyet şeridine park ettiği aracından indi. Bu sırada arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 BC 972 plakalı TIR, önce Yıldız\'a, ardından otomobile çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen Mehmet Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yıldız\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- Jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi

- Cenaze aracın beklemesi

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Van’da husumetli iki aile barıştırıldı

Van’da 4 yıl önce yaşanan ve 1 kişinin ölümüne neden olan kavgada husumetli iki aile, Başkale Eski Belediye Başkanı ve Ertoşi Aşireti Lideri İskender Ertoş’un girişimleri ile barıştı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde birbirlerine akraba olan Caner ailesinin fertleri arasında 4 yıl önce çıkan kavga da 52 yaşındaki Hamit Caner’in hayatını kaybettiği kavganın tarafları Başkale eski Belediye Başkanı ve Ertoşi aşireti Lideri İskender Ertoş’un çabaları ile barıştırıldı. Taraflar kavganın meydana geldiği İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesinde Niyazi Caner\'in evinin bahçesinde bir araya geldi. Tarafları bir araya getiren Başkale eski Belediye Başkanı ve Ertoşi aşireti lideri İskender Ertoş husumetli olan iki aile arasında 4 yıl sonra barış sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kendisini kırmayarak barışın sağlanmasına katkı sunan taraflara ve aşiret mensuplarına teşekkür eden Ertoş, \"4 yıl önce burada bir bina yakıldı. O kargaşada bizim bir kardeşimiz silahlı saldırıya uğradı ve vefat etti. İşte o günden bu güne kadar uğraşıyorduk. Allah’ımıza binlerce şükürler olsun biz bu barışı bir araya getirdik. Allah kavgaya sebep olanın cezasını versin. Barışı yapanlardan da Allah binlerce kez razı olsun. Biz bir aileyiz akrabayız. Biz mecburuz on kişi de ölse 50 kişi de ölse barışmak zorundayız. Allah bu barışa zerre i miskal katkı sunan herkesten razı olsun\" dedi.

Olayda hayatını kaybeden Hamit Caner’in ağabeyi Niyazi Caner ve Ahmet Caner alkışlar arasında el sıkarak barıştılar. Taraflar daha sonra Ertoş’un ev sahipliğinde bir düğün salonunda verilen yemekte bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aşiretlerin bahçede bir araya gelmesi

-Husumetli ailelerin tokalaşması

-Başkale eski belediye başkanı ve Ertoşi aşiret lideri İskender Ertuş\'un konuşması

-Husumetli ailelerin yemekte bir araya gelmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-

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Sigarayı bırakma sözü verenlere çekirdek

GAZİANTEP Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, \'Dünya Akciğer Kanseri Günü\' sebebiyle stant açarak \'Sigara içme, çekirdek ye\' sloganıyla sigara bırakma sözü veren vatandaşlara çekirdek ikram etti.

Gaziantep Üniversitesi önünde \'Dünya Akciğer Kanseri Günü\' nedeniyle stant açarak \'Sigara içme, çekirdek ye\' sloganıyla sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakmalarını isteyen grup, söz verenlere çekirdek ikram etti.

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz, \"17 Kasım Dünya Akciğer Günü dolayısıyla, sigara ve bunun gibi zararlı maddelerin yerine çekirdek gibi gıdaları tüketmelerini sağlamak için buradayız. Bizim Genç Konseyi Gençlik Merkezimizin, Çevre, Spor ve sağlık komisyonumuz tarafından bu çalışma yürütülüyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bu çalışmayı yapmaktayız. Hedef kitlemiz gençler olduğu için standımızı buraya kurduk ve talep gayet iyi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çekirdeklerin bulunduğu stant

- Stanta gelen vatandaşlar

- Ercan Oğuz\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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