DHA YURT BÜLTENİ-14

1)YARALI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KARGA TULUMBA TAŞINDI

KONYA\'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişiden birini çevredekiler tarafından karga tulumba yol kenarına taşındı. Kaza, dün saat 07.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bisiklet sürücüsü, sokak arasından caddeye çıktığı sırada bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ve arkasındaki bir kişi yaralandı. Bisikletteki yolcu hemen ayağa kalkarken, hafif yaralı bisiklet sürücüsü yerde kaldı. Bunun üzerine çevredekiler yaralı bisiklet sürücüsünün yardımına koştu. Ancak yardıma koşanlar, ilk yardım kurallarını hiçe sayarak adet karga tulumba yaralı sürücüyü bacaklarından, kollarından ve başından tutarak yol kenarına aldı. Ardından da çağrılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından müdahale edildi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Kaza anı ve yaralının vatandaşlar tarafından taşınması

(Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

==============================================================

2)SANDIKLILI ŞEKER PANCARI ÜRETİCİSİ KOTA ARTIŞI BEKLİYOR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde şeker pancarı sökümü devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 158 bin ton rekolte beklenirken, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, ilçedeki pancar ekim kotasının artırılması gerektiğini söyledi. Yıldız, \"Üretici arz talep nedeniyle patates ekimini bırakarak pancar ekmek istiyor\" dedi.

Sandıklı merkez ve köylerinde iki ay önce başlayan şeker pancarı sökümü devam ediyor. Üreticiler hasadını yaptıkları pancarları ilçe merkezi, Emirhisar, Türkakın ve Ekinova kantarlarında teslim ederken, isteyen üretici Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'na da teslim yapabiliyor. İlçedeki kantarlara teslim edilen pancarlar da daha sonra Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'na götürülüyor.

KOTA ARTIRILMALI

Sandıklı\'da bu yıl 1000\'e yakın üretici 25 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yaptı. Bölgede geçen yıl 138 bin ton ürün elde edilirken, bu yıl ise 158 bin ton civarında rekolte beklendiği kaydedildi. Şeker pancarı sökümünün kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Akaryakıtın pahalılığından yakınan üreticiler ise daha fazla şeker pancarı ekmek istediklerini ve şeker pancarı kotasının artırılmasını istiyor.

\"ÇİFTÇİ PANCAR EKMEK İSTİYOR\"

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, \"İlçemizde pancar sökümünde sona yaklaşıldı. Sökümler devam ediyor. Şeker pancarı üreticileri kantarlara ya da kamyonlar ile Şeker Pancarı Fabrikası\'na gönderiyor. Bizim bölgemiz ağırlıkla patates ekilen bir bölgeydi. Şimdi üretici arz talep nedeniyle patates ekimini bırakarak pancar ekmek istiyor. Yani patatesten kaçan çiftçi pancar ekmek istiyor. Pancara yönelmek istiyor\" dedi.

\"KOTA SIKINTISI YARATILIYOR\"

İlçede kuru tarımdan sulu tarıma geçişlerin olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, \"Son yıllarda ilçemizde baraj ve gölet sayısı da 20\'ye çıktı. Yani devletimiz baraj ve göletler yaparak sulu tarımı destekledi ve teşvik etti. Şeker pancarı da bir sulu tarım bitkisidir. Pancar ekmek istiyoruz. Ama kota sıkıntısı yaratılıyor. İnsanlar şunu söylüyor; \'Devlet sulu tarıma bu kadar önem verdi. Göletleri yaptı. Biz de şeker pancarı ekeceğiz. Ama bize kota verilmiyor\' deniyor. Ülke genelinde bazı tatlandırıcıların üretim kotaları artırılmadı. O yönden umutluyuz. Benim ilçemin üreticisinin 200 bin ton pancar kotasına ihtiyacı var. Tabi taktir T.C. Şeker Kurumu\'nun. Ancak çiftçinin de bu talebinin dikkate alınması gerekir\" diye konuştu.

\"KOTA DA VERİLMESİ GEREK\"

İlçede 150 bin ton civarında şeker pancarı kotası olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, şöyle dedi:

\"Şeker Kurumu, 4 yıl önce ne kadar pancar ekildiyse bize o kadar kota veriyor. Ama gölet ve barajları yaptığın zaman sulu tarımın önünün açılması demek, bunları yaptığın zaman kota da verilmesi gerek. Sandıklı pancar ekimi konusunda sadece Sandıklı olarak düşünülmemeli. Kızılören, Hocalar ile Sinanpaşa ilçelerinin bir bölümü de bu kota içerisinde. Yani 4 ilçe bu kota içerisine giriyor.\"

\"ÇİFTÇİNİN DURUMU SIKINTI\"

Üfleciler Köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi 32 yaşındaki Kenan Çırak da \"Çiftçi zor durumda. 30 kilo pancar satacaksın 1 litre mazot alacaksın. Yine kantara pancarı boşaltmaya gelirken iki römork takamıyoruz. Traktöre iki römork takarsak 3 bin liranın üzerinde ceza yazıyorlar. Çiftçinin durumu sıkıntı. Pancar parası da fazla kar bırakmıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Şeker pancarı yüklü römork kantarda tartılırken

- Şeker pancarı yüklü römork boşaltılırken

- Şeker pancarı boşaltan makinede şeker pancarları

- RÖP1: Kenan Çırak (Şeker pancarı üreticisi)

- RÖP2: Süleyman Yıldız (Sandıklı Ziraat Odası Başkanı)

- Şeker pancarı yakın çekim

159 MB /// 05.00\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

=====================================================

3) SERİK\'TE \'MEKİK KELEBEĞİ\' BULUNDU

DÜNYADA çok nadir görülen \'Mekik kelebeği\' (Sphingidae) Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde görüntülendi. Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Otel\'in bahçesinde, dünyada ender rastlanılan \'Mekik kelebeği\' görüntülendi. Otelin bahçe müdürü Hasan Şengül tarafından tespit edilen Mekik kelebeği, askeri kamuflaj deseni, renkli ve uzun ince kanatlarıyla dikkati çekiyor. Mekik kelebeği en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen tür olarak da biliniyor. Geceleri uçtuğu bilinen Mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Oteli Bahçe Müdürü Hasan Şengül, kelebeği dün bahçe çalışmaları sırasında tesadüfen gördüğünü söyledi. Şengül, kelebeğin renklerinden dolayı dikkatini çektiğini, Antalya\'daki Kelebek Vadisi\'ne hediye edeceğini söyledi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Kelebekten görüntü

- Röp: Hasan Şengül

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

========================================================

4)AKDAĞ\'DA 925 YABAN HAYVANI TESPİT EDİLDİ

AFYONKARAHİSAR ve Denizli sınırındaki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, 9 türe ait 925 yaban havanı tespit edildi.

Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yabani hayvan sayımı yapıldı. 6- 10 Kasım günlerinde, 16 gözlem noktasında teleskop ve dürbünle uzman personel tarafından yapılan sayımda, farklı türlerde 925 yabani hayvan kayıt altına alındı. Sayımda, 8 orman mühendisi, 6 orman muhafaza memuru ile bölgeyi tanıyan 20 köylü görev aldı. Sayımda 48 erkek, 185 dişi ile cinsiyeti belirlenemeyen 6 yavru olmak üzere toplam 239 geyik, 5 kurt, 10 keklik, 148 yılkı atı, 4 kartal, 501 domuz, 10 tavşan, 5 akbaba, 3 tilki envantere kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Mahmut Temel, 6 Kasım\'da başlayan yaban hayvanı envanter çalışmalarının tamamlandığını söyledi. 250 bin dekar alana sahip Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda her yıl yaban hayvanı etüt envanter çalışması yaptıklarını anlatan Temel, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından etüt çalışmasının önemine işaret etti.

Alanda yaptıkları çalışmada akbabadan sincaba, yaban domuzundan kurda kadar gözlenen ne kadar yaban hayvanı varsa hepsinin kayıt altına alındığına değinen Temel, \"Etüt envanter sonuçlarına bağlı olarak koruma ve kontrol faaliyetleri ile av turizmi organizasyonları için sağlıklı ve bilimsel veriler elde edilmektedir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Akdağ\'da farklı noktalarda teleskop ve dürbün ile yapan hayvanlarının sayımı yapılırken

-Geyiklerin görüntüsü(foto kapan)

-Tavşan görüntüsü(foto kapan)

-Yavru Yaban domuzları görüntüsü(foto kapan)

83,3 MB /// 02.36ö

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)-

========================================================

5)CHP GAZİANTEP\'TE SUCU, YENİDEN ADAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, yapılan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında toplantı düzenleyen Hayri Sucu, aday olacağını ve yeniden seçilmesi durumunda partisinde hizmet etmeye devam edeeğini belirtti. Asıl görevin, bundan sonra başlayacağını kaydeden Sucu, \"Eğer bize bu göreve layık görürseniz, asıl çalışma bundan sonra başlayacak. Çünkü önümüzde çok önemli bir süreç var. 2019 bizim için ya var olma, ya da yok olma yılı olacak. 2019 seçimleri bizim için ve partimiz için dönüm noktasıdır. Biz her zaman Atatürk\'ün askerleriyiz ve Atatürk\'ün askerleri için iş başına geçeceğiz. Biz ancak sizlerle, örgüt olarak kazanabiliriz. Ben göreve tekrar talibim, hem yerel seçimleri, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, hem de genel seçimleri biz kazanacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Hayri Sucu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB



