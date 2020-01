DHA YURT BÜLTENİ-14

Hatay\'da DEAŞ operasyonu

HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'ne kent dışından gelerek Suriye\'de terör örgütü DEAŞ\'a katılmak istediği belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kent dışından gelerek Suriye\'ye geçmeye çalıştığı belirlenen B.İ., A.İ.T., M.H.T., Y.A. ve S.T. gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ\'a katılmak için Suriye\'ye geçmeye çalıştığı saptanan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Zanlıların adliyeye getirilişi

- Zanlıların adliyeye girişi

Haber-Kamera:Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), (DHA)

==========================================

Otobüse çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, otobüse arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobilin tutuşan motoru çevreden yetişenler tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülürken, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra, D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde meydana geldi. Kerem Güloğlu idaresindeki 41 GG 597 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Cem Durmuş idaresindeki 41 BV 083 plakalı otobüse arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil takla attı. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil\'e durumu bildirdi. Çevrede bulunan esnaflar otomobilin tutuşan motorunu yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Kerem Güloğlu, Hazal Alakuzu, Zeynep Gülmez ve Kubilay Gürbüz\'e ilk müdahalede bulundu. Yaralılar kaldırıldıkları Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık ekibinin yaralıya müdahale etmesi

Otomobilden görüntü

İtfaiye ekibinden görüntü

Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) -

===========================================

Bakan Yılmaz: 21’inci yüzyılı, Türkiye’nin yüzyılı yapacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'deki 64 bin 200 okulda, 17 milyon 702 bin 938 öğrenci ve 1 milyon 62 bin 281 öğretmenle eğitim verdiklerini söyledi. Avrupa\'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Yılmaz, \"Eğer eğitimli bir nüfusunuz yoksa işte o zaman o nüfus, size yük olur. Biz, inşallah 21’inci yüzyılı, Türkiye’nin yüzyılı yapacağız\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, çeşitli açılışlara katılmak üzere Muş\'tan Bitlis\'e geldi. Bakan Yılmaz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, partililer ve kentteki yetkililer tarafından karşılandı. Yılmaz, ilk olarak partisinin Bitlis İl Başkanlığı Kasım Ayı Danışma Kurulu Toplantısı\'na katıldı. Türkiye’nin eğitimde iyi bir noktaya geldiğini belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi: \"Cumhuriyet, 1923’te kuruldu. 2017 yılına kadar 94 yıl geçti. 65 hükümet başa geçti. Bu rakamları, birbirine böldüğünüzde her bir hükümete 1,5 yıl bile düşmüyor. Allah için 1,5 yıl bile düşmeyen hükümetlerle bir yere proje yapmak mümkün mü? Biz yüzde 34’le Türkiye’yi yönettik. Daha sonra yüzde 47’lerle yönettik. Şimdi yüzde 49’larla yönetiyoruz. Yani 34’lerle de yönetmek mümkün, 2 parti girdiğinde öyle oluyor; ancak bundan sonra bu oy oranları ister yüzde 34, ister 47 isterse 49 alarak ülkeyi yönetebilmek mümkün değil. Bundan sonra hükümeti kurabilmek için yüzde 50+1 almak gerekiyor. Bunu da almak çok kolay değil; ancak şunu yaparsanız kolay. Bütün milletin hepsini ayrım yapmaz, hepsini kucaklarsanız işte o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet kurma sisteminde millet size yetki verir. Dolayısıyla yeni sitem kesinlikle istikrar getirecek, uzlaşma getirecek. Bundan sonra hiç kimse kavga dilini kullanmayacak, bundan sonra hiç kimse ötekileştirme dilini, iklimini oluşturmayacak. Dikkat ederseniz referandumdan sonra herkeste biraz daha yumuşama var. Diller, artık eskisi gibi keskin değil.\"

\'EĞİTİMLİ NÜFUSUNUZ YOKSA O NÜFUS, SİZE YÜK OLUR\'

Bitlis\'te, son bir yılda 150 derslik ve 450 pansiyon binasının açıldığını hatırlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: \"Ben hem ortaokulda hem de lise de 70 kişilik sınıfta okudum. Şimdi Türkiye ortalamasını, 36’dan 24’e düşürdük. Bitlis bu ortalamanın da altında bir rakama ulaştı. Alt yapının çoğunu hallettik. Bunun halledilmesiyle birlikte eğitimde kalite talepleri, kalite baskısı artmaya başladı. Türkiye iyi bir noktada ilerliyor. Medeniyet yarışında iyi bir noktada gidiyor. Peki sormaz mısınız? 2002 yılında birçok ülkenin gerisinde iken ülkemiz, şimdi nasıl oldu da bu ülkelerin önüne geçti? Biz petrol mü bulduk? Doğalgaz mı bulduk? Altın madeni mi bulduk? Yok. Tek beşeri sermayemiz var. İnsanımız var. Eğer insanınızı nitelikli ve diğer ülkelerle mukayese edebilecek konuma ancak eğitimle getirirsiniz. Eğitimli bir nüfusa sahipseniz güçlüsünüz. Eğer eğitimli bir nüfusunuz yoksa işte o zaman o nüfus, size yük olur. Biz, inşallah 21’inci yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Nedir hedefimiz? Ülkemizi zengin, mutlu insanların yaşadığı bir ülke yapmak istiyoruz. Bunu da eğitimle yaparız, bunun başka hiçbir yolu yok. İyi bir sağlık, enerji, çevre, savunma, eğitimle mümkündür. Eğitime önem vermişseniz her şeye önem vermiş sayılırsınız; ama eğitimi ihmal ederseniz işte o zaman her şeyi ihmal etmiş olursunuz. Kaliteli ve fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitim sistemi, bakanlığımızın ve bizim değişmez hedefimizdir. Bugün 64 bin 200 okulda, 17 milyon 702 bin 938 öğrenci, 1 milyon 62 bin 281 öğretmenimizle eğitim veriyoruz. Eğitime Avrupa’da en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye’dir. Almanya eğitim için milli gelirinden yüzde 4,8 oranında pay ayırırken, biz 5,8 oranında pay ayırıyoruz. Böyle kaynak ayırırsanız, nitelikli doktor, mühendis, işçi, hemşire, hasta bakıcıları yetiştirirseniz halkın hizmetine sunarsınız\"

\'İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRMAK İÇİN 58 BİN DERSLİĞE İHTİYAÇ VAR\'

Bakan Yılmaz, Türkiye’de ikili eğitimi kaldırıp, tekli eğitim sistemine geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Bunun 3’te 1\'i İstanbul’un ihtiyacıdır; çünkü burada nüfus yoğunluğu fazla. Burada arsa bulmakta da güçlük çekiyoruz. 2019 yılı sonuna kadar Ankara’da 8 bin 500’e yakın derslik inşa edeceğiz. Birçok yerde çözeriz. Biraz İstanbul’da zorlanacağımızı tahmin ediyoruz. Yine eğitimin en olmazsa olmazı öğretmendir. Bizim dönemimizde 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirildi. Son 2 yılda bütün öğretmen atamalarını Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yaptık. Bu bölgelerde öğretmen doluluk oranları yüzde 90’ın üzerindedir. Eğer yüzde 100’ünü doldurursanız öğretmenler ek ders veremezler. Kısmen kabul edilebilir bir eksiklik bu öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi açısından bir mekanizmadır. İyi bir noktadayız. Gördüğünüz her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atandı. 40 yaşın altında en genç öğretmen nüfusuna sahibiz\" diye konuştu.

\'MÜFREDAT, HAYATIN GERÇEKLİKLERİNİ ANLATMIYOR\'

Yeni müfredatla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, \"Müfredat güncel değil. Yani hayatın gerçekliklerini anlatmıyor. İşte müfredatın hayatın gerçeklerini yansıtmaması, değiştirilmesi, çağa ve değişen teknolojilere ayak uydurması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı biz de müfredatı değiştirdik. 51 dersin müfredatını değiştirdik. 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda yeni müfredatla evlatlarımıza eğitim veriyoruz. Satın alma kalitesi bakımında dünyada 13’üncüyüz. Cari fiyatlarla dünyada 16’ıncıyız. Bu, yetmez. Bu millet, çok daha iyisine layıktır. Biz de bunun için çalışıyoruz\" dedi.

Bakan Yılmaz, toplantının ardından AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı ile Bitlis Valiliği\'ni ziyaret etti. Yılmaz, kentte yapılan hizmetler ve yaşanan sorunlarla ilgili brifing aldı. Daha sonra Tatvan ilçesine geçerek, yapımı tamamlanan 16 derslikli Saadettin Aka Ortaokulu ile diğer eğitim yatırımlarının açılışını yapan Bakan Yılmaz, sınıfları gezdi. Burada öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Bakan Yılmazın karşılanması

- AK Parti binasıdaki konuşması

-Bakan Yılmaz hediye verkiken

-Tatvan ilçesindeki Okulun açılışı

-Bakan Yılmaz\'ın buradaki konuşması

-Açılış kurdelesini kesmesi

-Sınıfıları dolaşması

-Öğrencilerle bir arada

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -

=============================

Bakan Kaya: Terörün bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz (2)

ENGELSİZ YAŞAM AKADEMİSİ\'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Van’da, İpekyolu Belediyesi\'nce yaptırılan Engelsiz Yaşam Akademisi’nin açılışına katıldı. Bakan Kaya, açılıştaki konuşmasında, Ağrı\'da 1 uzman çavuşun şehit olduğunu söyleyerek, \"Biraz önce acı bir haber aldık. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde, bir güvenlik görevlimizi kaybetmenin üzüntüsünü yeni öğrenmiş bulunuyorum. Allah, tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar versin. Biz, bir taraftan terörle güçlü bir şekilde mücadele ederken, bir taraftan da terörün bu bölgeye yıllardır verdiği zararı gidermenin gayreti içerisindeyiz\" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de belediye olarak girilmez denilen mahallelere girdiklerini ve halka hizmet ettiklerini belirterek, \"Yaptığımız Engelsiz Yaşam Akademisi, ailelerimizin ikinci evi olmuş. Engelsiz Yaşam Akademisi, örnek bir proje olarak Türkiye’de yerini almıştır. Engelsiz Yaşam Akademisi, aynı zamanda ailelere yönelik de kurslar düzenleyen bir akademi olmuştur. Bugün engelsiz Yaşam Akademisi\'nde 300 kursiyerimiz devam etmektedir\" diye konuştu.

Aile Bakanı Kaya, daha sonra Tuşba Belediyesi\'nce yaptırılan parkın açılışına katıldı. Burada Bakan Kaya\'ya kilim hediye edildi. Kaya ve protokol üyeleri, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne geçti. Bakan Kaya, üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'nın Engelsiz Yaşam Akademisi ziyareti

-Bakan Kaya\'nın konuşması

-İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk\'ün konuşması

-Ziyaretten genel ve detay

-Engelli öğrencilerle bir araya gelmesi

Haber-Kamera: VAN (DHA)

==================================

Feyzioğlu : Türkiye\'de hukuk sistemi siyasi iktidarın müdahalesine açık

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye\'de hukuk sisteminin siyasi iktidarın müdahalesine açık olduğunu belirtip, \"Müdahale edilip, edilmediğini bilmem. Sonuç olarak, kürsüden siyaset yapan hakim istemiyoruz. Kürsüdeki hakime müdahale eden siyaset de istemiyoruz. Her ikisi için de anayasayı değiştirmemiz lazım\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Denizli Barosu tarafından bastırılan \'Denizli Barosu Tarihi 1927-2017\' isimli kitabın tanıtımı için Denizli\'ye geldi. Kitap tanıtımı öncesi gazetecilerle bir araya gelen Feyzioğlu, soruları yanıtladı. Türkiye\'de 15 bin hakimin bulunduğunu belirten Metin Feyzioğlu, bunun 10 bininin 5 yıl kıdemin altında olduğunu söyledi. Bu rakamın vahim bir sayı olduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, \"15 Temmuz öncesinden daha mı kötü durumdayız? Hayır. 15 Temmuz öncesinde de çok sayıda kabul edilemez sayıda Gülen cemaatine biat etmiş, boyun eğmiş ve onun emrine girmiş hakimimiz maalesef vardı. Bu nasıl olur? Devleti teslim ederseniz olur. Bu hakimlerin tasfiye yönetimine ilişkin bizim tabii ki tereddütümüz var. Ciddi bir soruşturma sürecinden sonra tasfiye edilmiş olmalarını ve bu kişilerin yargıya başvurabilmelerini, adalete erişim haklarının olmasını tercih ederdik ki daha güvenilir olsun. Ama çok büyük bir sayının \'Gülenci sıfatıyla\', bağlılığıyla yargının içerisine girdiği malum. Biz bu mahkemeleri gördük. Biz, bu mahkemelerle karşı karşıya kaldık. Duvara çarptık bu mahkemelerde. Yani Ergenekon, Oda TV, Casusluk, Balyoz kumpasını ve daha nice her ilde bunların yansımalarını gördük. Çeşitli illerde kendilerinden olmayan iş insanlarının batırmak için polis ve savcıyla, hakimle nasıl işbirliği yapıp, nasıl raporlar tutulduğunu, baskınlara gidildiğini, insanların sahte delillerle ellerinden mal, mülk ve hayatlarının nasıl alındığını gördük\" dedi.

\"AĞIR CEZA MAHKEMELERİNE BAŞKAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ\"

15 Temmuz\'dan hemen sonra 4 bine yakın hakimin tasfiye edildiğini belirten Feyzioğlu, \"Kalanların içindeki 1500 tecrübeli hakim de pekala 1-2 yıllığına erteleyebileceğimiz istinaf projesi dayatıldığı için 20 Temmuz itibariyle istinafa aktarıldı. Bakın büyük bir darbe girişimi yaşadık. Bunun akabinde 4 bin ilk derece hakimi tasfiye ettik. Kalanların da 1500\'ünü, ertelemediğimiz için istinafa gönderdik. Ondan sonra da adalet akademisinde daha staj görmekte olan, daha stajınının birinci, ikinci haftasında olan tecrübesiz, fakülteden yeni mezun kardeşleri; iyi niyetli olduklarına şüphem yok ama aldık. \'Hakimsin, savcısın sen\' dedik. Bugün Türkiye, ağır ceza mahkemelerine başkanlık yapacak kıdemde hakim bulmakta zorlanıyor. Aşacağız bunu. Dünden daha kötü durumda değiliz. Ama bugün de sıkıntılı bir durumdayız. Hakimlerimizde çok büyük bir tecrübesizlik ve bilgi eksiği var. Fakültelerin durumu da malum. Türkiye\'de artık hakimlik sınavlarında yaklaşık 1 yıldır yazılı sınavda baraj yok\" diye konuştu.

\"KÜRSÜDEN SİYASET YAPAN HAKİM İSTEMİYORUZ\"

Bilgisiz ve tecrübesiz hakimlerin ortamın baskısının altında kalmasının mümkün olduğunu dile getiren Feyzioğlu, \"Yargıtay\'ın baskı altında kalmasından çok daha kolay bilgisiz ve tecrübesiz hakimlerin baskı altında kalması. Son anayasa değişikliğinde Hakimler ve Savcılar Kurulu\'nun neredeyse tamamını iktidar partisinin genel başkanının doğrudan ya da dolaylı belirlediği bir sisteme geçtik. Yani 10-15 ya da 1 yıllık hakim biliyor ki kendisini hakimliğe alan ve istediği anda da atacak olan kurulu, iktidar partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı sıfatı gibi ayrı ayrı iki şapkayı takan kişi belirlemiş. Türkiye\'de sistem siyasi iktidarın müdahalesine açıktır. Müdahale edilip, edilmediğini bilmem. Sonuç olarak, kürsüden siyaset yapan hakim istemiyoruz. Kürsüdeki hakime müdahale eden siyaset de istemiyoruz. Her ikisi için de anayasayı değiştirmemiz lazım. Bu anayasa maddesiyle, bu iş yürümez. Bu anayasa maddesi yönetenlerin de aleyhinedir\" diye konuştdu.

\"TUTUKLAMALARIN BU KADAR KOLAY OLMASINDAN KAYGILIYIZ\"

DHKP/C üyeliği suçlamasıyla avukatların tutuklanmasına da değinen Feyzioğulu şöyle devam etti:\"Türkiye Barolar Birliği\'nin tutuklamalardaki görüşü, istisnai bir tedbir olmasıdır. En son çare olarak başvurulmasıdır. Tutuklamaları Türkiye\'de bu kadar kolay gerçekleşmesini kaygıyla izliyoruz. Her zaman da böyle olmuştur. Öte yandan; Türkiye Barolar Birliği\'nin bu tutuklamalara ilgi göstermediğine dair bazı kesimlere bir takım söylentiler pompalanıyor. Türkiye Barolar Birliği\'nin bahsedilen avukatların tutuklanmasıyla ilgilenmediği yalandır, yakından ilgilenmektedir. Bu yalanı ortaya atanlar kötüdür ve kötü niyetlidir. Amaçları da iyi niyetli tertemiz insanları ve konu hakkında fazla fikir sahibi olmayan meslektaşlarımızı kandırmaktır. Biz anbean ilgileniyoruz. Bize saldıranların kafalarının arkasındaki sebep, bizim Atatürkçü, Cumhuriyetçi, üniter ve milli devletçi duruşumuzdur. Atatürk\'ü, milli devleti, üniter devleti, cumhuriyetin kuruluş felsefelerini içine sindirmemiş ama şimdilik kaydıyla, \'Yararlanalım da biraz daha insanları kandıralım\' diyenler, ucuz senaryoların, taktiklerin içindedir. Bizden her zaman rahatsız olmuştur bu kişiler. Ağız dolusu Atatürk dediklerine, yürek dolusu Türk Milleti ve milli devlet dediklerine, üniter devleti yüreklerini siper ederek savunduklarına rastlayamazsınız. Bizim bu duruşumuz her zaman bunları rahatsız etmiştir. Onların rahatsızlıklarını göğsümüzde madalya gibi taşırız. Mutlu olsalardı; \'Nerede yanlış yapıyoruz\' diye düşünürdük. Herkes için adil yargılama ve adalet istiyoruz. Tutuklamanın bir istisnai tedbir olarak ve sağlam delillerle uygulanmasını istiyoruz. Bu çerçevede de bu kişilerle ilgili mutlaka incelenmesi gereken delillerin güvenilir sağlam tarafsız gözlerle incelemesini arzu ediyoruz. Tutuklanmış olmalarından mutluluk duymam mümkün değil. Şu aşamada herkes için ve elbetteki bu kişiler için de adil yargılanma talebinin ötesinde benden kimse bir başka hareket beklemesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu\'nun açıklamaları

-Kitap tanıtımından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan Çetin - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

============================================

Aydınlı engellilere İncirliova\'da eğlence

AYDIN\'da yaşayan zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar, İncirliova İlçesi\'ndeki Şaban Bozkurt Parkı\'nda keyifli saatler geçirdi.

İncirliova Belediyesi Şaban Bozkurt Parkı\'ndeki Engelsiz Yaşam alanında biraraya gelen Aydın\'in diğer ilçelerindeki engelli dernekleri üyesi yaklaşık 50 engelli birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Engellileri karşılayan MHP\'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ilk kez düzenlenen etkinliğin sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Kale, \"Sizlerle burada bu güzel günde bir arada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Engelliler gününde aynı gün pek çok yerde etkinlikler olduğu için bugünü seçtik. Hava da çok güzel bugün de sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz\" dedi.

İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Baki Aslantaş, \"Biz bir aileyiz, her zaman iyi günde ve kötü günde birlikte olacağız. Biz sadece 3 Aralık Engelliler Günü\'nde bu günü kutlamak istemiyoruz. Her hafta, her gün 24 saat birbirimize destek olacağız. 6 ay önce İncirliova\'da derneğimizi kurduk. Çalışmalarımıza bu etkinlikler ile devam ediyoruz\" dedi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelliler muzik eşliğinde tekerlekli sandalye ve bastonları ile eğlendi. Yürüme engelli olan Hakan Önal (36) ve Gürgün Yorulmaz\'ın (45) tekerlekli sandalyede dans etmeleri büyük beğeni kazanırken, Emine Keleş (41) sandalyede eşi Burhan Keleş (52) ile birlikte dans ederek büyük alkış aldı. Engellilere eşlik eden Başkan Kale ise onların sevincine ortak oldu.

Doğuştan engelli Zafer Kesgin (24) ve Buse Okulsev (22) ebru sanatı yaptı. Etkinliğe katılan engelliler doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engellilerin parka gelişinden görüntü,

-Eğlenmelerinden görüntü,

-Başkan Gürşat Kale\'nin konuşmasından görüntü,

-Baki Aslantaş\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

====================================