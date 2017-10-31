DHA YURT BÜLTENİ-14

Diyarbakır\'da belediye otobüsü devrildi: 11 yaralı



DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, belediye otobüsünün yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kocaköy- Diyarbakır seferini yapan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 NA 769 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Dicle Üniversitesi, Selahaddin Eyyubi Devlet ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yaralıları tedaviye alındıkları hastanelerde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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CHP\'li Budak\'tan Tezcan\'a soruşturma tepkisi: Ülkede hukuk yok



CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlatılmasını, \"Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar bir ülkede yerine getiriliyorsa o ülkede hukuk yoktur, demokrasi yoktur\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Erkan Aydın’la birlikte Bursa\'nın İnegöl ilçesine geldi. Budak ve beraberindeki milletvekillerini CHP İnegöl ilçe merkezinde İlçe Başkanı Necmi Demir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, burada yaptığı açıklamada,“İnegöl’de yarından sonra bir dizi toplantı yapacağız. Ardından başka yerlerde de toplantılar düzenleyeceğiz. Bugün burada olmamızın sebebi iş dünyası, STK’lar ve muhtarlarla birebir temasta bulunmak, perşembe günü de toplantımızı gerçekleştirmek. Bundan önce birçok defa İnegöl’e geldik. İnegöl’deki ve Bursa’daki toplantılarımız sıklıkla devam edecek. Seçim var diye gelmiyoruz, bir seçim bittikten sonra hemen ertesi gün diğer seçime hazırlanan bir partiyiz. Bu yüzden çalışmalarımız hızla sürüyorö dedi.

\'YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK OLDU\'

Türkiye’nin hem siyasette, hem ekonomide, hem de dış politikada ciddi bir çıkmazın içinde olduğunu savunan Budak, “Belediye başkanları bir emirle, Balıkesir Belediye Başkanının söylediği gibi külli İdareden bir emirle görevlerinden alınıyorlar. Türkiye’deki belediyelerin 3’te 1’i kayyumlar ya da görevinden alınmış seçilmemişler tarafında yönetiliyor. Türkiye’de demokrasi varsa demokrasinin çarkları işler, hukuk varsa hukukun gerekleri yerine getirilir. Ancak her ikisi de yok. Eğer bir belediye başkanı görevinden alınacaksa suçu belirlenir, cezası belirlenir; suçu yoksa da görevine devam eder. Gelinen noktada demokrasi, hukuk devleti ortadan kalktı, yargı bağımsızlığı yok olduö dedi.

\'İKTİDAR BUNLARI GÖRMÜYOR\'

Budak, “Orta vadeli plan açıkladılar. Bu zorunluluktur. Son 3 senede açıkladıkları tüm orta vadeli planlar çöpe gitti. Hem enflasyon, hem işsizlik, hem döviz rakamlarının üstüne 2 ayda çıktılar. Burada orta ve küçük ölçekli çok fazla işletme var. Tarımda da mobilyada da durum faciaya gidiyor. Eğer durumları iyi olsaydı KDV indirimi yapmazlardı. Bunları indirip ellerindeki varlıkları korumaya çalıştılar ama bun da kaldırdılar. Madem bu destekleri veriyorsunuz gerçek üretene verin, yandaşlarınıza değil gerçek üretene ve işçiye verin. Asıl politikayı burada geliştirin. Ama maalesef AKP’nin hiçbir politikası üretime yönelik olmadı, ranta yönelik oldu. Tamamen betonla büyüyecek noktada politikalar geliştirdiler, sanayiye ve tarıma önem vermediler. Tüm tarım köyleri boşaltıldı. Sanayiciler, esnaflar kepenkleri kapatıyorlar. İktidar bunları görmüyor. Bizim hedefimiz seçim değil, halkımızla bunları paylaşmaktır. Perşembe günkü programda ne TV’miz var ne basınımız var, sesimizi duyurmak için mecburen Anadolu’ya çıkıyoruz. Anadolu’nun birçok yerinde programlar yapıp vatandaşla bir araya geliyoruz. Asıl mesele onları dinliyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde bu programları yapıyoruz. Ülke artık yönetilemiyor, halkın geçinecek durumu kalmadı\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan Budak, “Bu örnekleri çoklukla sıralayacağımız bin tane örneğimiz var. Suç duyurusunda bulunması her Türk vatandaşının doğal hakkıdır. Cevabını verecek olan hem Bülent Tezcan, hem de CHP’dir. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar bir ülkede yerine getiriliyorsa o ülkede hukuk yoktur, demokrasi yoktur\" ifadelerini kullandı.

\'SÜRECİ HALKIMIZ YAŞAYARAK HİSSEDİYOR\'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da “Süreci halkımız yaşayarak hissediyor. Hiç siyasetle ilgisi olmayan birine de sorsanız tabloyu özetliyor. Bizim TV’miz, basınımız yok denildi, doğru. Bir tek şansımız var, birebir temas. Köye, mahalleye, sokağa inerek halka ulaşmak. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi. O zaman bu imkânların yüzde 1’i yoktu ama inanarak bu yolda yürüdüler, Cumhuriyeti ilan ettilerö dedi.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Hakkari\'deki Cilo-Sat Dağları\'na nefes kesen tırmanış

HAKKARİ\'de, ünlü dağcı Tunç Fındık\'ın da aralarında bulunduğu 4 dağcı, Cilo -Sat dağları\'ndaki Gareşüşini zirvesindeki kayalıklara, nefes kesen bir tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari\'de Cilo Doğa Dağcılık ile Zirve Dağcılık Temsilciliği tarafından yapılan organizasyonla, ünlü dağcı Tunç Fındık, Milli Dağcı Cemal Zerepcan, Ankara\'dan gelen Halil Korkmaz ile Hakkarili Dağcı Hacı Tansu, Hakkari\'deki Cilo-Sat dağlarında bulunan Gareşüşini zirvesine tırmanış yaptı. 3 gün Cilo-Sat dağlarında kamp kuran 4 dağcı, dik kayalıklara yaptıkları tırmanışrla adeta nefes kesti.

HAKKARİ’NİN GÜZELLİKLERİNİ YANSITIYORUZ

Hakkari’nin dağcılığa elverişli bir kent olduğunu belirten Cilo Doğa Dağcılık Derneği ve Zirve Dağcılık Kulübü Hakkari il Temsilcisi Hacı Tansu, amaçlarının Hakkari’nin güzelliklerini yansıtmak olduğunu söyledi. Tansu, \"Tanıtım için bu tür faaliyetlere önem veriyoruz. Hakkari’de kaya tırnanışına uygun çok elverişli yerler var. Bu bölgenin turizme açılmasını istiyoruz. 2015 yılından beri güvenlik nedeniyle bu dağlara çıkıp bu tür etkinlikleri yapamıyorduk.Sat dağları iki yıl aradan sonra dağcıları ağırladı. Geçmişten bugüne değişik tarihlerde Hakkari dağlarına tırmanışlar gerçekleştirildi. Ancak bölgede o kadar çok dağ var ki; yıllarca değişik bölge ve rotalardan tırmanışlar yapılsa bile yeniden yeni rotalar açılabilir. Bizler de 2 yıl aradan sonda Sat başı zirvesine doğu rotasından tırmanış düzenledik. Bu tırmanışa dünyaca ünlü ve dünyadaki 8 binlik dağların 12 tanesine çıkmış dağcılığın üstadı Tunç Fındık ve ekibinin gelip liderlik yapmaları Hakkari dağcılığı açısından çok önemlidir. Dağcılık Federasyonu\'nun iki önemli sporcu dağcısını Hakkari de ağırlamaktan ve birlikte tırmanış yapmaktan son derece mutluyuz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışı dağcılara öncülük yaparak, bu dağları dağcılık ve doğa sporları alanında hak ettiği yere gelemsini sağlamaktır. Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık olarak Hakkari de bu yeterliliğe sahibiz. Yıllardır yürttüğümüz doğa sporları alanında Hakkari’ye hizmet etmeye devam ediyoruz\" dedi

HAKKARİ DAĞLARI OLAĞANÜSTÜ

Hakkari dağlarına 3\'üncü gelişi olduğunu belirten ünlü dağcı Tunç Fındık ise, Hakkari dağlarının başka hiç bir bölgenin dağlarına benzemediğini söyledi.Fındık,\"Her bölgesi ayrı özellik ve güzelliklere sahip dağlardır. Himalayalar, alpler ve dünyanın değişik noktalarında tırmanışlar yaptım, ancak Hakkari dağları olağan üstü yerler. Önceleri Hakkari dağlarında tırmanış yapmak bizler için hayal gibi bir şeydi. Fakat Hacı Tansu sayesinde bu dağlara gelmeye başladık ve değişik bölgelerde tırmanışlar yaptık. Cilo ve Sat dağlarına değişik bölgelerden dağcı getiren Hacı bey için önemli bir şanstır. Bizler de bu şansı değerlendirip bundan sonra da Cilo ve Sat dağlarına tırmanışlara geleceğiz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

DAĞCILARIN KAMERASINDAN

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-Sat dağlarındaki Gareşüşini zirvesine giden dağcılar

-Dağcıların kaya tırmanışından görüntü ve fotoğraflar

-Detaylar

-Sat Sağlarından genel ve detay

-Kamp kuran dağcılar

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)

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Şehit oğullarının hayalini gerçekleştirdiler

ÇORUM\'da, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz\'in anne ve babası, oğullarının hayali olan \'kek evini\' açtıktan sonra mezarına gidip dua etti.

Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde 2016 yılı Temmuz ayında yol kontrolü yapan askerlere, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 8 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz\'in adını yaşatmak amacıyla, ailesi \'Bekirim Kek Evi\'ni açtı. Albayrak Caddesi\'ndeki işyerinin açılışına MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Yavuz Ünlü, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sadık Demirkol, Başkan Yardımcısı Zeki Dilmen, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, şehit aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu\'nun okuduğu dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası anne ve baba şehidin mezarını ziyaret etti.

\'ONUN EN ÇOK SEVDİĞİ ŞEY KEKTİ\'

Anne Pakize Deniz, şehit oğlunun mezarı başında yaptığı açıklamada, \"Oğlum geçen yıl şehit oldu. Belli bir dönem kendimizde olmadan yaşadık. Diğer çocuklarım için hayata tutundum. Bekir\'imin hayaliydi. \'Böyle bir işyeri açalım\' demişti. Onun en sevdiği şey kekti. Ben de dedim ki Kek Evi açayım. Oğlumun da en çok sevdiği şeyi yapmış olurum. Hamur işleriyle uğraşırken kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Öyle olmazsa kendinizi daha çok dinleyip daha çok üzülüyorsunuz. Gelmiyorlar ama onlar hep bizim yanımızdalar. Ben onu yanımda hissediyorum\" dedi.

\'O HEP BİZİMLE\'

\"Ben ve diğer şehit aileleri hepimiz onları yanımızda hissediyoruz\" diyen Pakize Deniz, şunları kaydetti: \"Biz burada diğer şehit aileleriyle bir aile olduk. Herkes dedi ki \'Böyle bir yer açarsan hepimiz sana destek veririz.\' Hepsi destek oldu ve ben o iş yerini açtım. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Buradan kazanç beklemiyorum. Ben ailemle birlikte biraz daha ayakta kalabilmek için şehit aileleriyle orada buluşmak için kaliteli hizmet vermek için açtık. Oğlumun adı okullara verilsin istedik, birçok yere verilsin istedik. Henüz herhangi bir yere verilmediği için ben de en azından kendi işyerimde adını yaşatmak için tüm özlemimle, hasretimle, sevgimle \'Bekirim Kek Evi\' diye açtım orayı. Şehit ünvanını çeşitli sebeplerden dolayı koyamadık. İnşallah ben, babası, kardeşleri ve şehit aileleri ile hep birlikte uzun süre yaşatmış oluruz orayı. İşyerinin tavanına uçan güvercin fotoğrafı koydurduk. O bizim Bekir\'imiz. Elimizden uçup gitti ama hep bizim yanımızda olduğunu simgeliyor. Uçsa da yanımızda, sadece biz onu duyamıyoruz, göremiyoruz. O hep bizimle\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMIZIN İSİMLERİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ\'

Şehidin babası Emekli Astsubay Galip Deniz ise \"Şehit aileleri olarak çocuklarımızın isimlerinin ilelebet yaşatılmasını istiyoruz. \'Unutmadık, unutturmayacağız\' sloganının bizim çocuklarımıza da uygulanmasını ve bunun geleceğe taşınmasını istiyoruz. Bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduk ama herhangi bir sonuç alamadık. İnşallah bu haberle biraz daha duyarlı davranılıp şehitlerimizin isimleri okullara, köprülere, kavşaklara, sokaklara ve caddelere bir an önce verilir. Bizim de bir nebze olsun acımız hafifler. En azından çocuklarımızın isimlerinin sokaklarda, caddelerde yaşatılıp unutturulmayacağını biliriz. Hayata belki çok daha farklı bakarız o zaman\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit’in adını taşıyan iş yeri açılış

-İş yeni içerisinden görüntü

-Şehit ’in babası Galip Deniz, Annesi Pakize Deniz ile bir şehit yakını açıklama

-Şehitlikten görüntü- Detaylar

(SÜRE: 5 DK ) (BOYUT 390 MB)

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM,(DHA)

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Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3\'ü kadın, 1\'i çocuk, 9 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3\'ü kadın 1\'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise gün içerisinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının ve zırhlı aracın emniyet binasından çıkışı

- Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak eve girmesi

- Yazı masasındaki resimden detay

- Dolaba asılı afişlerden görüntü

- Özel harekat polislerinin evde arama yapması

- Başka bir evde yapılan arama

- Duvardaki posterler

- Ele geçirilen malzemelerin delil torbalarında götürülmesi

- Polis aracına konulması

SÜRE:03\'21\" BOYUT:204 mb

Haber:Gökhan KESKİNCİ-Kamera:ADANA,(DHA)

