DHA YURT BÜLTENİ-14

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, görevinden ve AK Parti\'den istifa etti (2)

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, bugün saat 17.00\'de, Avlu Kongre Merkezi\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kararını açaklayan Uğur, şunları söyledi: \"Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti\'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevimdem ayrılıyorum. Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikatım gereği, olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşehrilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aileme teşekkür ediyorum.\" Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, \"Allah\'a emanet diyorum\" diyerek, salondan ayrıldı.

BEŞ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti\'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.

EDİP UĞUR\'UN ÖZGEÇMİŞİ

Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir\'de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi\'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü\'nde tamamladı. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine 2008 yılından bu yana devam ediyor. Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönem\'de ilk kez Parlamento\'ya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönem\'de üç defa üst üste milletvekili seçildi. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve \'Mali ve İdari İşler Başkanı\' olarak görev yaptı. 30 Mart 2014\'teki yerel seçimlerde, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Edip Uğur evli ve üç çocuk babasıdır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Başkan Edip Uğur\'un konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

=================================================

Feyzioğlu, Şırnak\'taki göçükte hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti



TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 17 Ekim\'de Şırnak\'taki kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, \"Şırnak madenden, kömürden geçimini sağlayan bir şehir. Dolayısıyla \'Madeni kapattım\' demekle bu iş olmaz. İyileştirmek lazım, devletimizin bu konuya el atması lazım\" dedi.

Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberindeki Şırnak, Siirt ve Batman Baro başkanlarıyla birlikte Şırnak\'a gelerek 17 Ekim\'de kömür ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 8 işçinin ailelerini ziyaret etti. TBB Başkanı Feyzioğlu, ilk taziye ziyaretini göçükte hayatını kaybeden Mesut ve Yılmaz Mağrur kardeşlerin kent merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan aileleriyle bir araya geldi. Mağrur kardeşlerin ailelerle taziye ziyaretinde bulunan Feyzioğlu ve beraberindekiler başsağlığı dileklerinde bulunduktan sonra dua ederek evden ayrıldı. Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak maden kazalarında ve toplumsal her olayda vatandaşların yanında olmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, \"Soma\'daki facia da birkaç saat içerisinde ordaydık. Buradaki faciada da Şırnak Baro Başkanımız hemen müdahale etti. Mağdur ailelere taziyelerde bulunuyoruz. Çok acı bir olay. Şırnak madenden kömürden geçimini sağlayan bir şehir. Dolayısıyla \'madeni kapattım\' demekle bu iş olmaz. İyileştirmek lazım, devletimizin bu konuya el atması lazım. Kolaycı yaklaşımlarla bu olmaz. Devlet işletecekse buyursun devlet işletsin. Ama, bu insanların karınlarını doyuracak imkanları da mutlaka sağlaması lazım\" diye konuştu.

\'ŞIRNAK\'TAKİ ACI HER VATANDAŞIN YÜREĞİNİ YAKMASI GEREK\'

Şırnak\'taki acının İzmir\'de, Ankara\'da, İstanbul\'da yaşayan vatandaşın da yüreğini yakması gerektiğini belirten TBB Başkanı Metin Feyzioğlu şöyle konuştu: \"Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Şırnak bu güzel ülkenin asli bir parçası. Buradaki acı İzmir\'dekinin de yüreğini yakmalı, Ankara\'dakinin de, İstanbul\'dakinin de, biz böyle düşünüyoruz. Ve bu duygu ile yüreğimiz yanarak koştuk geldik. Biz kocaman bir aileyiz. Millet olmak demek aynı kaderi paylaşmak demek. Tasada birliktir, kıvançta birliktir. Bugün bir tasa günü. Bugün bir keder günü, o kederi paylaşmayı başardıkça, biz milletiz. Türkiye Cumhuriyeti\'ni bir arada tutan kaba kuvvet değildir. Türkiye Cumhuriyeti\'ni bir arada tutan bin yıldan fazla devlet geleneğini halkımıza vermiş olduğu muhteşem sağduyudur. Başka bir devlette başka bir toplumun üzerinde bu kadar senaryo oynansa darmadağın olur. Ama bu halkın sağduyusu o kadar yüksek, feraseti o kadar yüksektir ki, her yanlışa rağmen, her senaryoya rağmen, yönetenlerin, yönetmeye talip olanların, dış güçleri iç güçlerin her senaryosuna rağmen bu halk bir arada yaşamak istiyor. Biz birbirimizden ayrılamayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti\'nin insanları bir arada yaşamaya kararlıdır.\" Feyzioğlu, daha sonra göçükte hayatını kaybeden Yüksek Uğur\'un ailesini ziyaret etmesinin ardından beraberindekilerle Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak\'ı makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Feyzioğlu\'nun taziye ziyaretinden görüntüler

-Feyzioğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

===================================================

Berivan, başından vurularak öldürüldü



ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz\'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız\'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz\'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı. Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Berivan Minaz\'ın açıklamaları

Haber: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

================================================

Çeşme\'de 65 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 65 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 13.00\'te, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Botu durduran ekipler, Suriye uyruklu 65 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesine getirildi. Kaçaklara ait lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince Çeşme İskelesine bağlandı. Kaçaklar da sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla iskeleye çıkarıldı. Çeşme İskelesinde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Sahil güvenlik gemisinin Çeşme İskelesine yanaşma görüntüleri

- Kaçakların şişme botunun görüntüsü

- Çeşme İskelesine indiriliş görüntüleri

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

================================================

Trabzon Havalimanı tadilata alınıyor

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yapılan iyileştirme ve pist genişletme çalışmaları nedeniyle Trabzon Havalimanı\'nın Kasım ayı boyunca 11.00 ve 16.00 saatleri arasında iniş ve uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bugün Valilik B toplantı salonunda basın mensuplarına kentte yürütülen bir takım proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, Trabzon Havalimanı\'nın yapılan iyileştirme ve pist genişletme çalışmalarının 1 Kasım\'da başlayarak 30 Kasım\'da tamamlanacağını söyledi. Trabzon Havalimanı\'nda Devlet Hava Meydanları tarafından ihale edilen pist genişletme ve iyileştirme çalışmalarında 2\'inci aşamaya gelindiğini belirten Vali Yavuz, bahse konu tarihlerde 11.00 ve 16.00 saatleri arasında hava limanının iniş ve uçuşlara kapalı olacağını da duyurdu.

\"ÇALIŞMALAR BELLİ NOKTAYA GELDİ\"

Konuyla ilgili konuşan ve bir takım çalışmalar için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Vali Yavuz, şunları söyledi: \"Trabzon Hava Limanımızda ihale edilen şekilde bir takım iyileştirmeler yapılıyor. Her hangi bir şekilde uçuşu aksatmadan yürütülen çalışmalar belli noktaya geldi. 1 Kasım ile 30 Kasım arasında saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında her gün çalışma yapılacak. Pist genişletmesi ve iyileştirme çalışmaları bahisle 1 Kasım ile 30 Kasım arasındaki bu saatlerde çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacak. Ancak bu Trabzon’a geliş ve gidişlerdeki uçuşları da engellemeyecek. Hava yolu şirketleri bunu anlayışla karşılayarak ilgili tedbirleri aldı. Sadece bir kaç uçuş iptal edildiği bahis edilebilir, ama onlarda sezon gereği çok yoğun olmayan saatlerdeki uçuşlar. Hem özel sektör hem de kamu sektöründeki uçak şirketleri de bu konudaki düzenlemeleri yaptılar. Bu konuyu dile getirdiğimizde hava yolu şirketleri bunu anlayışla karşıladı. İlimize geliş ve gidişlerde bu sirkülâsyonu \'En az şekilde nasıl olumsuz etkilenir\' şeklinde düzenlemelerini yaptılar. Zorunlu olmadıkça hava trafiği olmayacak, ama zorunlu durum olduğunda da uçuşa mümkün hale gelecek\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Vali konuşma

-Detaylar

HABER-KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

=================================================

Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

DÜZCE’de, D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçerken, otomobilin çarptığı 54 yaşındaki Şükriye Kocabaşoğlu, ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun İmteks kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara yönüne giden 54 yaşındaki Maksut Kahveci’nin kullandığı 34 KHR 15 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kocabaşoğlu’na çarptı. Kazada ağır yaralanan Kocabaşoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Kocabaşoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Yaralıya ilk müdahale

-Çarpan otomobil

-Detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==================================================

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Samsat\'taki deprem bölgesinde inceleme yaptı

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Adıyaman\'ın Samsat ilçesinde, 2 Mart\'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem bölgesinde, incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu, ilk olarak Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti. Güllüoğlu, Samsat\'ta 2 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar ile depremzedelerin ihtiyaç ve sorunları hakkında Kalkancı\'dan bilgi aldı. Başkan Güllüoğlu, daha sonra Vali Kalkancı ve diğer yetkililerle birlikte Samsat\'a geçerek, AFAD tarafından gönderilen konteynerlere yerleştirilen Kale Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Depremden etkilenen Samsatlıların yaralarını sarmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Güllüoğlu, \"Kış gelmeden Samsatlı kardeşlerimizin dile getirdiği sorun ve sıkıntılar ile atılması gereken adımları, seri bir şekilde atarak, sorunları, en kısa zamanda çözeceğiz inşallah. Allah, milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Samsat İlçesi

- AFAD Başkanı Güllüoğlu\'nun incelemesi

- Güllüoğlu\'nun vatandaşlarla sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

==================================================

Vali Aktaş: En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır

ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Silopi İlçesi\'nde İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak projesiyle yapılan Kitap Kafe’nin açılışında yaptığı konuşmada, her şeyin özünün insan olduğunu, en iyi yatırımın ise insana yönelik yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Silopi’de, İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortak gerçekleştirilen proje ile kitap kafe kuruldu. Silopi Belediyesince yer tahsisi yapılan Kitap kafe’nin açılışı için Silopi’ye gelen Vali Mehmet Aktaş’ı, Silopi Kaymakamı Savaş Konak karşıladı. Kitap Kafe’nin açılış kurdelesini Vali Mehmet Aktaş ve İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlar\'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hızır Tutan birlikte kesti. Yaklaşık 3 bin kitap, zihin açıçı mangala, satranç ve monopoly gibi oyunların bulunduğu kafenin sosyal etkinlikler gibi bir çok alanda hizmet vermesi amaçlanıyor. Kitap kafeyi gezen Vali Aktaş, İlim Yayma Cemiyeti Silopi temsilcisi Osman Bilen’den bilgi aldı. Daha sonra burada konuşan Vali Aktaş, \"Her şeyin özü, aslı, esası insandır, insan unsurudur. İnsanın eğitimine yapılan yatırımda en değerli yatırımdır. Devlet olarak millet olarak çevremizdeki bu kadar olumsuzluğa rağmen dimdik ayaktaysak ve yolumuza devam ediyorsak, çevremizdeki bu olumsuzlukların da yine olumluya dönüşmesi noktasında bir ümit vaat ediyorsak, İslam coğrafyasının ezilen insanların ezilen coğrafyaların ümidi konumuna gelmişsek bu işin esası özü yetişmiş insan gücüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak çok ciddi anlamda yetişmiş nitelikli kaliteli özüne geçmişine kökenine bağlı bir nesil yetiştirdiğimiz içindir mevcut elde ettiğimiz bu avantajın asıl özünde yatan budur\" dedi. Konuşmasının ardından Vali Aktaş, belediyeye ait binada bulunan Halk Kütüphanesi\'ni gezdi. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle de sohbet eden Vali Aktaş, aynı binadaki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)da verilen kurslarda da incelemelerde bulundu. Enstrüman kursunun verildiği müzik odasındaki kız öğrencilerin gitar ile seslendirdikleri parçaları dinleyen Vali Aktaş anasınıflarını gezdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Vali Mehmet Aktaş’ın gelişi

-Vali Aktaş’ın araçtan inmesi ve karşılanması

-Kurdelenin kesilmesi

-Valinin kitap kafeyi gezmesi

-Valinin kütüphane ve müzik odasını gezmesi

Vali Aktaş’ın kuran öğretmesi

Vali Aktaş’ın kuran okuyan çocuğa sarılması

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)

==================================================