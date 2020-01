DHA YURT BÜLTENİ-14

15 askerin şehit edildiği saldırının 2 numaralı sanığı savunma yapmadı /EK



BOMBALI SALDIRGANIN ANNESİ: ALLAH, KASIM\'IN YAPTIĞINI KABUL ETMEZ

Kayseri\'de, 17 Aralık 2016 tarihinde askerleri taşıyan otobüse yönelik bombalı terör saldırısında, 15 askerin şehit edilmesiyle ilgili davanın öğleden sonraki bölümü, aralarında bombalı saldırganın annesi Hürriyet Yıldırımçakar\'ın da bulunduğu 3 tutuksuz sanığın ifadesinin alınmasıyla devam etti. \'Çektar\' kod adlı PKK\'lı terörist Kasım Yıldırımçakar\'ın annesi tutuksuz sanık Hürriyet Yıldırımçakar, savunma yaptı. Oğlunu görebilmek için 3 kez yasal yollarla Kuzey Irak’a gittiğini söyleyen anne Hürriyet, yaşanan saldırı nedeniyle özür dileyerek, \"Allah, Kasım\'ın yaptığını kabul etmezö dedi.

Duruşmaya Van\'ın Özalp İlçesi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hürriyet Yıldırımçakar, tercüman eşliğinde, Kürtçe savunma yaptı. Bombalı saldırganın annesi Yıldırımçakar, \"11 çocuğum var. Kasım, PKK/KCK terör örgütüne 7-8 yıl önce katıldı. Ondan sonra hiç görmedim. Ubeydullah ise kaç yıl önce örgüte katıldı, bilmiyorum. Örgüte katılan çocuklarım için Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundum. Çocuklarımı görebilmek için 3 defa yasal yollarla Kuzey Irak’a gittim. Oğlum Ubeydullah, PKK\'dan kurtuldu ve şu an askerlik görevini yapıyor. Tutuklu olan eşim İsmail Hakkı Yıldırımçakır’ın serbest bırakılmasını istiyorum. Böyle bir şey olmasından dolayı özür dilerim. Allah, bu yapılanı kabul etmez\" dedi.Tutuksuz sanık Elzem Şırnak da mahkemede verdiği ifadede, şunları söyledi: \"Sanıklardan Ekrem Uğur iş arkadaşım olur. Ferhat Tekiner ve Kenan Çiçek ile araç almak için irtibata geçtim. Kenan Çiçek, 4-5 kez yanıma geldi. Yanında birkaç kez Ferhat da vardı. Araba alma konusunda, 2011 model Clio marka araca 12 bin TL istedi. 2016’nın sonlarıydı. İkinci el hasarlı araç alıp, sattıklarını biliyorum. Yaşanan patlama ile hiçbir alakam yoktur.\" Firari sanık Ferhat Tekiner’in annesi Vesfiye Tekiner ise tutuksuz olarak yargılandığı davada savunma yaptı. Oğlunun terörle ilgisinin olmadığını bildiğini dile getiren anne Tekiner, şöyle konuştu:\" Oğlum, hasarlı araç alıp, satardı. Kendisinin oto hırsızlığında sabıkası vardır. Şu an Irak Süleymaniye’dedir. Ferhat’ın olaya karıştığını sonradan öğrendim. Oğlumun terörle ilgisinin olmadığını biliyorum. Kendisine güvendiğim için bana ait arabayı oğluma satması için verdim. Kenan Çiçek ile görüşüp, görüşmediğini bilmiyorum. Patlama olayından sonra Ferhat, bana bir şey gelip, anlatmadı. Olayı televizyondan öğrendim. Yaklaşık 1 hafta sonra gazetelerde, patlamayla ilgili oğlumun fotoğrafını gördüm. Ferhat, patlamadan on gün kadar sonra eve geldi. Kendine \'Aranıyormuşsun\' dedim. \'Anne, ben bir şey yapmadım. Sadece arabayı çaldım, beni kandırdılar\' dedi. Oğluma \'Kolluk güçlerine git, teslim ol\' dediğimde \'Bana inanmazlar. Kenan beni kandırdı. Uyuşturucu işi yapacağız; diyerek, arabayı çaldırdılar\' dedi.\" Davanın sabahki bölümünde, kendisine iddianame ulaşmadığı için savunma yapmayacağını söyleyen 2 numaralı sanık Kenan Çiçek, \"İddianameye kabaca göz gezdirdim. Hakkımda verilen beyanları okumak için duruşma zaptı istiyorum\" diyerek, ifade için ek zaman talep etti. Mahkeme heyeti, yargılamaya ara verdi.

Haber:KAYSERİ,(DHA)

Akşener’in partisinin ‘İYİ’ sembolü için suç duyurusu



BURSA Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel, düzenlediği basın açıklamasıyla Meral Akşener liderliğinde kurulan partinini isminin Kayı boyunu simgelediğini belirterek, tepki gösterdi. \"Türk Milleti’nin manevi değerleri, parti adı olarak kullanılamazö diyen Akyel ve dernek üyeleri, açıklamanın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İYİ Parti kurucuları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı Meral Akşener’in liderliğnide kurulan partinin ismine tepki gösterdi. Bursa Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Akyel, \'İYİ\'nin Oğuzların Kayı boyunun smgesiyle aynı olduğunu belirterek, \"Tarih boyunca Türk Milleti’nin ortak değerleri olan sembollerin ve bayrakların, siyasi bir partinin adı olarak kullanılması doğru değildir, kabul edilemez. Birçok vatandaşımız evinde, işyerinde, makamında bu sembolü bayrak olarak açmakta ve bununla övünmektedir. Bu milletimizin ortak değerlerindendir. Kurulan parti adı olarak ‘İYİ’ çok akıllıca ve profesyonelce kullanılmış. Ancak biz buna karşıyız. Türk Milleti’nin manevi değerleri, parti adı olarak kullanılamaz\" dedi. Yörükler, Türkmenler düzenlenen şenlik, festival gibi etkinliklerde Kayı bayrağının asıldığına dikkat çeken Akyel, “Bu durumda biz kurulan ‘İYİ’ partinin reklamını yapmış olacağız. O partinin yan kolları gibi, o partinin bir organı gibi bir duruma düşmüş oluyoruz. Bu kabul edilemez. Derneğimizin tabelası Osmanlı arması ve derneğimizde ‘İYİ’ Kayı boyu simgesi var. Gelen giden bize burası, ‘İYİ Parti mi diye sorsa nasıl cevap vereceğiz. Biz sivil toplum örgütleri bir parti ile eşdeğer tutulamayız, aramızda bağ kurulamaz. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda harekete geçmesini istiyoruzö diye konuştu. Bilecik’in Söğüt İlçesi’nde Ertuğrul Gazi’nin mezarı başında yüz yıllardır duran bayrağın şimdi bir partinin bayrağı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu yineleyen Akyel, “Kayı bayrağının şeklini, görüntüsünü ve benzerinin kullanımının yasaklanmasını ve kullananlar hakkında işlem yapılmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Bursa Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel ve yönetim kurulu üyeleri, Meral Akşener ile İYİ Parti kurucuları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

Suriyelilere bakışı değiştiren film: Misafir

BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin Suriyeli mültecileri anlatan yarışma filmlerinden \'Misafir\'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, \"3.5 yıl bu drama şahit olduğumu için utanç duyuyorum\" dedi. Film gösteriminin ardından birçok izleyici, Suriyelilere yönelik fikirlerinin değiştiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde, Andaç Haznedaroğlu\'nun yönettiği \'Misafir\', ikinci kez sanatseverle buluştu. AKM Perge Salonu\'ndaki gösterimin ardından yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile oyuncular Saba Mubarak, Yeşim Ceren Bozoğlu, katıldıkları söyleşide soruları yanıtladı. Suriyeli mültecileri işleyen film için 3.5 yıl dönem dönem mültecilerin arasında yaşadığını belirten Haznedaroğlu, filmdeki hikayenin tamamen gerçeklerden yola çıkarak yazıldığını söyledi. Bir süre sınırda kaldığını belirten Haznedaroğlu, bu süreçte hayatının değiştiğini kaydetti. Filmin babasının ricası olduğunu anlatan Haznedaroğlu, \"Dünyanın ikinci büyük göçü yaşanıyor. Dünyanın bu göçe ve yaşananlara kayıtsız kalmaması için filmi yapmak istedim. Filmde sorumluluğu herkesin almasına yönelik bir gönderme yaptım. 3.5 yıl bu drama şahit olduğum için utanç duyuyorum\" dedi.

\'SURİYELİLERİN İÇİNDE 1 YIL YAŞADIM\'

Projeyi okuyan herkesin kendisine yardım etmek istediğini kaydeden Haznedaroğlu, \"Bizim bir derdimiz vardı, onu anlattık. Burada izlediğiniz her şeye şahit olarak yaşadım. Filme konu Suriyelilerin içinde bir yıl yaşadım ve benim yönetmen olduğumu bilmediler. 1 yıl sonra onlara rol teklif ettiğimde çok şaşırdılar. Onların içinde yaşayınca gerçek hikayeleri görüyorsunuz. Adresler bile gerçek\" diye konuştu.

\'TARAF TUTTUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM\'

Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını görünce hayatta çok boş işlerle uğraştığını anladığını belirten Andaç Haznedaroğlu, \"Filmde, Türkiye\'de Suriyelilere yardım eden de karşı duran da var. Taraf tuttuğumu düşünmüyorum. Sadece Türkiye değil, birçok mülteciye farklı ülkelerde aynı şey yapılıyor. O çocukların sesi olmaya devam edeceğim. Umarım film iyi festivallere gider de bu insanların hayatlarını başka yerlere taşırız\" dedi.

FİLMİN YILDIZI SABA MUBARAK

Filmde Suriyeli genç bir kadını canlandıran Ürdünlü Saba Mubarak, Antalya\'da filme gelen tepkilerden çok etkilendiğini söyledi. Oyunculuğu bırakmayı düşündüğü dönemde bu film için teklif geldiğini belirten Mubarak, senaryoyu okuduktan sonra hemen kabul ettiğini aktardı. Mubarak, \"Filmden önce mülteciler konusunda dünyaya inancımı kaybetmiştim. Ama filmin senaryosunu okumaya başladıktan sonra içimde bir şey aydınlandı. Yönetmene mesaj attım. Menajerim karşı çıktı ama onu da atlattık. Film esnasında İstanbul\'da Suriyeli bir çocuğa gelecekte ne yapmak istediğini sordum. Suriye\'ye dönmek istediğini ve bombardımanda ölen annesinin saçlarını bulup uygun şekilde gömmek istediğini söyledi. Bu beni çok etkiledi\" diye konuştu.

SEYİRCİLER DUYGULANDI

Filmi izleyenler de duygulu anlar yaşadı. Bazı seyirciler film esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Film gösteriminin ardından birçok izleyici, Suriyelilere yönelik fikirlerinin değiştiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Katılımcıların görüntüsü

-Ekibin görüntüsü

-Andaç Haznedaroğlu\'nun konuşması

-Saba Mubarak\'ın konuşması

768 mb --06.52

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,.(DHA)

Polis pazarda hırsızlara karşı uyardı

İZMİT\'te, polis semt pazarında uygulamada bulunarak özellikle kadınları hırsızlara karşı uyardı. Polis, kadınlara çantalarını nasıl taşımaları gerektiği konusunda bilgi verdi.

İzmit\'te, Güven ve Yunus timleri, Perşembe Pazarı alanında uygulamada bulundu. Güven timlerinde görevli polisler, özellikle hırsızlara karşı kadınları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisler, pazarda alışveriş yapan kadınların yanına giderek çantalarının ağzını açık tutmamaları, çantaları omuzlarında taşımaları yerine askılarının çapraz takmaları konusunda bilgilendirdi. Yunus timleri ise pazarda gezerek, vatandaşların kimliklerini kontrol edip, üstlerini aradı. Polislerin uygulaması sırasında çorap satan bir pazarcının ise tezgahının başında şarkılar söyleyerek satış yapmaya çalışması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polislerin pazarda gezmesi

-Polislerin kadınları uyarması

-Polisin vatandaşların kimliklerini kontrol etmesi

-Şarkı söyleyen esnaftan görüntü

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

Yolcu otobüsündeki termosifonda 11 kilo esrar ele geçirildi

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde bir yolcu otobüsünün kargo bölümündeki termosifona gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele gerildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden Antalya\'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi mevkiindeki kontrol noktası oluşturdu. Burada durdurulan Batman- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde, narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ekipler, aracın kargo bölümündeki bir termosifonu incelemeye aldı. İncelemede, termosifonun içine zulalanmış 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu maddeyi Batman\'dan gönderdiğini tespit ettiği C.Y. ve M.Ö.\'yü gözaltına aldı. Ekipler, uyuşturucuyu teslim alacak kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Otobüsün bagajındaki termosifondan

- Köpeğin arama yapması

- Termosifondan uyuşturucunun çıkarılması

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Antalya-DHA)

Gaziantep\'te kaçak sigara ve içki operasyonu: 5 gözaltı

GAZİANTEP\'te, polis tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı 24 bin 510 paket sigara ve 324 şişe içki ile bin 320 litre alkol ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.\'ya ait bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 324 şişe içki, bin 320 litre alkol ve 12 bin 500 şişe kapağı ele geçirdi. İçkilere el koyan ekipler, E.K.\'yı gözaltına aldı. Ekipler, yabancı uyruklu M.İ., M.M., E.E. ve S.B. isimli 4 şüphelinin araç ve evlerinde yaptığı aramada ise gümrük kaçağı toplam 24 bin 510 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Polisin operasyon yaptığı depolar

- Depoda ele geçirilen sigarlar

- Depoda ele geçirilen içkiler

- İçki yapımında kullanılan malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB

Haber- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

TGB’li gençler ‘İstiklal Yürüşü’nde Amasya’da yürüdü

TÜRKİYE Gençlik Birliği(TGB)\'nin düzenlediği \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ikinci durağı, Amasya oldu. Düzenlenen etkinliğin ardından üyeler otobüsle Erzurum\'a hareket etti.

Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin Samsun\'dan başlattığı \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ikinci durağı, Amasya oldu. Künç Köprüsü mevkii\'nde bir araya gelen TGB üyesi gençler ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak Yavuz Selim Meydanı\'nı geçerek Aratürk Anıtı\'na kadar yüründü. Üyeler adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Cem Dikmen, \"Türkiye Cumhuriyeti savaş koşullarına girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti şuan açıktan, Amerika ile savaşmaktadır. Bunun taşeron terör örgütleri ile savaşmaktadır. Bunlar öyle dolaylı savaşlar değildir. ABD Türkiye’nin bağımsızlığının en büyük düşmanı olan ABD ve onun taşeron terör örgütleri olan Fetullahçı çete, PKK Türkiye’yi bölmek için, Türkiye’ye diz çöktürmek için alçakça her gün saldırılarını yinelemektedirler\" dedi.

Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan grup daha sonra otobüs ile üçüncü durakları olan Erzurum’a hareket etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-TGB’li gençlerin künç köprübaşında toplanması detay

-İstiklal yürüşü’nde slogan atmaları detay

-Yavuz Selim Meydanı yürüşün bitimi detay

-Basın açıklaması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:34-BOYUT 153 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-