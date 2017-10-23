DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP\'den istifa eden Çıray: Bizim amacımız yüzde 51 olmak/EK



\'KONTENJANDAN ADAY GÖSTERİLMEYECEKTİ\'

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray\'ın istifa etmeden önce bazı İzmir milletvekilleri ile yüz yüze görüştüğü ve \"Kendimi feda ediyorum\" dediği öğrenildi. Ancak iki dönemdir kontenjandan milletvekili adayı gösterilen Çıray\'ın bu sözü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yeni açıkladığı \"Bir dönem kontenjandan aday gösterilen milletvekilleri ikinci kez aday gösterilmeyecek, ön seçime girecek\" yönündeki açıklaması nedeniyle anlamlı bulunmadı. Çıray partide kalsaydı, 2019 seçimleri öncesi yeniden aday olabilmek için ön seçime girecekti.

\'SAĞDAN SİYASETÇİ ALMAK DEĞİL, SAĞA GÜVEN VERMEK\'

CHP\'ye merkez sağdan gelen Aytun Çıray\'ın tabanda karşılığının olmadığı, ön seçimden çıkamayacağı ileri sürüldü. Çıray\'ın partiden istifasının CHP\'ye bir şey kaybettirmeyeceği, Kiraz, Bayındır ve Tire gibi ilçelerde cılız bir etkilenme olabileceğini ileri sürüldü. CHP\'liler partide Meral Akşener lehine kan kaybının Çıray ile sınırlı kalacağı, bunun devamının gelmeyeceği görüşünde. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Çıray\'ın istifasına üzüldüğünü belirterek, \"Demek ki bizim sağdan siyasetçi almaya değil sağa güven vermeye ihtiyacımız var. Türkiye için hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

\'BİZİM İÇİN KAYIP DEĞİL\'

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise Çıray’ın istifasını “Aytun Çıray’ın bu istifası kişisel kariyer planlamasıdır diye düşünüyorum. Bizim partimize herhangi bir kayıp vermesi söz konusu değildir. Kendi tercihidir. Kırgınlığımız ve kızgınlığımız söz konusu değildir. Zaten bir süredir kendisi hissettiriyordu. Gelip gitmiyordu, ortalıkta yoktu. Biz de biliyorduk. Sürpriz olmadı. Kaybı bizim açımızdan söz konusu değildir. Beklediğimiz bir şeydi\" sözleriyle değerlendirdi.

Haber:İZMİR,(DHA)

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AİHM, Demirtaş ve tutuklu HDP\'li vekiller için savunma süresini uzattı

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile partinin diğer milletvekilleri için yapılan başvuru üzerine Türkiye\'ye verdiği ve 20 Ekim\'de sona eren savunma süresini 10 Kasım\'a uzattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve diğer HDP\'li vekiller için parti avukatları, AİHM\'e başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye\'den 20 Ekim\'e kadar savunma istemişti. Savunma süresinin bitmesine 1 gün kala Türkiye\'nin, 6 haftalık ek süre talebinde bulunması üzerine AİHM, istekle ilgili kararını bugün açıkladı. AİHM, süre uzatma talebi üzerine aldığı kararla Türkiye\'nin savunma verme süresini 10 Kasım gününe kadar uzattı. Mahkeme, kararını hem hükümete hem de Demirtaş\'ın avukatlarına bildirdi.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Esendere Sınır Kapısı 24 saat hizmet verecek



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde bulunan Esendere Sınır Kapısı bugün itibarıyla 24 saat hizmet veremeye başladı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, yaşanan olumlu gelişmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından \'Yap, İşlet, Devret\' modeliyle 2013 yılında 51 bin 500 metrekare alan üzerinde Esendere Gümrük Müdürlüğü hizmet kompleksi yapımına başlandı. 2016 yılında tamamlanan hizmet kompleksi, yaklaşık 40 milyon liraya mal oldu. Yüksekova\'da PKK\'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için 14 Mart 2016\'da \'Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu\' başlatıldı. Bu operasyonlar sırasında Esendere Sınır Kapası\'nın açık olduğu saatler ise sabah 08.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi. Operasyonların ardından ise süre uzatılarak 08.00 ile 22.00 arasına alındı. Esendere\'de uzun süredir devam eden mevcut uygulamaya bugün itibarıyla son verildi. Sınır kapısı artık 24 saat hizmet verebilecek. Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir, kapının sürekli açık tutulması için yaklaşık 2 ay önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na taleplerini ilettiklerini, bu talebin de olumlu karşılandığını belirtti. Bakan Bülent Tüfenkci\'ye yaşanan olumlu gelişmeden dolayı teşekkür eden Özdemir, kapının bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu: \"Cumhurbaşkanımızın İran\'a yapmış olduğu ziyaretin ardından bu gelişmelerin yaşanması bize mutluluk yaşattı. 7 gün 24 saat kapının hizmet vermesi bizler için hayırlı olacak. Burada günübirlik çalışan vatandaşlarımız evlerine ekmek götürebilecekler. Bir arzumuz daha var: Şu an Yüksekova Gümrük Müdürlüğü B kategorisindedir ama bizm talep ettiğimiz A kategorisiydi. A kategori dediğimiz zaman içerisine hem italat hem ihraçat giriyor. Tüm iş ve işlemleri yapabileceğiz kapasiteye getirilmesi talebimizdir. Umuyoruz Esendere Sınır Kapısı eski iş ve işlemlerine döner. 2014 yılında Esendere Sınır Kapımızdan 389 milyon dolar ihraçat yapıldı; ithalat demiyorum. Bu bizim için çok önemli bir rakamdır. Sınır kapımızdan 45 kilometre sonra İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan başkenti var. Bu bizim için çok cidddi bir pazar. Pazarlardan faydalanmak istiyoruz.\"



Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Adanalılar 4 bin yıllık granit heykeli geri istiyor (Yeniden)

ADANA\'da tarihi Tepebağ Mahallesi\'nde 1882 yılında bir okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında çıkarılan ve kaçak yollarla patates çuvalında yurtdışına çıkarılarak Newyork Metropolitan Müzesi\'nde sergilenen 4 bin yıllık \'Hemşire Satsneferu\' isimli heykelin tekrar Türkiye\'ye getirilmesi için CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer\'in de aralarında bulunduğu bilim insanların çabası devam ediyor.

ABD\'deki Newyork Metropolitan Müzesi\'nin 1921\'de yayınlanan bülteninde misyoner Mr. Montgornery tarafından yapılan bir inşaat sırasında heykelin bulunduğu ve bir patates çuvalı içinde İngiliz yatı ile Türkiye\'den kaçırıldığı anlatılıyor. Heykelin 12 Hanedanlık dönemine ait olduğu \'Hemşire Satsneferu\' olarak adlandırılan heykelin döneme göre dünyadaki yüksek öneme sahip insanların evinde bulunabileceği anlatılıyor.

1998\'DE FARK ETTİK

Heykelin varlığını 1998\'de fark ettiklerini belirten Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Kurucusu Yard. Doç. Dr. Serdar Girginer,

\'Hemşire Satsneferu\'nun Türkiye ve kent için önemli olduğunu söyledi. Girginer, \"Heykel, yapılan bir inşaat sırasında fark ediliyor. Hatta okul inşaatı birden kaçak kazıya dönüşüyor. Heykelin önemi fark edilince Adana\'dan kaçak olarak bir İngiliz yelkenlisi ile yurtdışına kaçırılıyor. Daha sonra heykel 1921 yılından itibaren Newyork Metropolitan Müzesi\'nde sergilenmeye başlıyor. Bizim kültürümüze, kentimize ait olan bu eser hala orada sergilenmeye devam ediyor\" dedi.

HEYKEL ADANA\'YA AİT

Heykelin sergilendiğini öğrendikten sonra Metropolitan Müzesi\'ne giderek incelediğini belirten arkeolog Mehmet Emin Arıcı ise, \"Heykel müzenin \'Güney Anadolu Seksiyonu\'nda sergileniyor ve büyük ilgi görüyor\" dedi.Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu Dr. Haluk Uygur ise \'Hemşire Satsneferu\' heykelinin Türkiye\'ye iadesi için uzun süredir kampanya yaptıklarını söyledi. Son olarak heykelin iadesi için 10 binin üzerinde imza topladıklarını belirten Uygur, \"Heykel buradan kaçak yollarla yapılan kazı ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmış. ABD\'deki Newyork Metropolitan Müzesi\'ne götürülüp verilmiş. Daha önceki girişimlerimizde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay\'a bu konuyu taşımıştık. Daha sonra yapılan haberlerle bu konuyu yine gündemde tutmaya çalıştık. Bu konuda CHP Adana Milletvekili, TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer\'in de aralarında bulunduğu bir çok kişiyle birlikte hareket ediyoruz. Heykel, kentimize ait ve iade edilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Haluk Uygur\'un konuşması

- Serdar Gidginer\'in konuşması

- Toplu görüntü

- Heykelin görüntüsü

SÜRE:04\'19 BOYUT:264MB

Haber-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU-ADANA, (DHA)

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Mersin\'de oluşturulan \'Geri Dönüşüm Sembolü\' Guinness\'te

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dünyada ilk kez düzenlenen ve geri dönüşüm konusunda dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan \'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü\' ile Guinnes Rekorlar kitabına adını yazdırdı.

7 Haziran\'da gerçekleşen rekor denemesi, gönderildiği Londra\'da bulunan Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'ndan olumlu sonuç alınca Büyükşehir Belediyesi Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı. Rekor sertifikası, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a takdim edildi.

REKOR BÖYLE KIRILDI

Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yeni bir kategori olarak açılan ve dünyada ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 7 Haziran\'da Mersin genelinde eğitim veren 9 okuldan 751 çocuğun katılımı ile \'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü\' yapılmıştı. Cumhuriyet Meydanı\'nda yer alan geri dönüşüm sembolünü 5 dakika içerisinde doldurarak geri dönüşüm ve çevre konusunda farkındalık yaratmak isteyen çocukların rekor denemesi başarı ile sonuçlandı. Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü\'nün rekor danışmanlığında gerçekleşen, aralarında avukat, çevre mühendisi ve harita mühendislerinin de bulunduğu 5 kişilik teknik şahit ekip ve kronometre kontrolü yapan iki hakem öncülüğünde rekor denemesi gerçekleşmişti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrenciler sıraya geçerken

-Öğrenciler sembolü oluştururken

-Öğrencilerden detaylar

-Havadan sembolün oluşturulmuş hali

-Teknik heyetin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'26\" BOYUT: 46.33 MB

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-MERSİN, (DHA)