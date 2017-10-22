DHA YURT BÜLTENİ-14

Düğünde takı yüzünden çıkan kavgada gelin yaralandı



SAMSUN\'daki bir düğünde gelinle damada takılan takıların, kız tarafında kalması nedeniyle çıkan kavgada gelin ve 11 kişi, hafif yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi, Karasamsun Mahallesi\'nde bulunan Çamlıköy Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 Ekim Salı günü, nikahı kıyılan damat Bilgin Akhan ve gelin Duru Akhan\'ın bugün düğün töreni oldu. Düğün sonrası gelinle damada takılan takıların, kız tarafında kalması nedeniyle iki aile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, gelin Akhan ile her iki aileden 11 kişi, hafif yaralandı. Akhan, olay yerine çağrılan ambulansla önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ardından Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere götürüldü. Polis, olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldı.

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Pikniğe giden polisler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı



DİYARBAKIR\'ın Çermik İlçesi\'nde pikniğe giden kuzen 2 polisin içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1 polis memuru yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Çüngüş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru Yusuf Tuncay, Şırnak\'ta görev yapan ve kendisini ziyarete gelen polis memuru kuzeni Recep Tuncay ile öğleden sonra ilçedeki Sinek Çayı\'na pikniğe gitti. Polis memurlarının içinde bulunduğu araç, Çermik- Çüngüş karayolunun 3\'üncü kilometresinde belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlardı. Kazada, polis memuru Yusuf Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirirken, kuzeni polis memuru Recep Tuncay ise ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Recep Tuncay, helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Haber: Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)

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Düğün alışverişinden dönen çiftin otomobili, minibüse çarptı: 4 yaralı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, düğün alışverişinden dönen gelin ve damadın da içinde bulunduğu otomobil, minibüse arkadan çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam üzeri, İslahiye-Hassa karayolunun 5\'inci kilometresindeki Serinevler mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Cemal Cavcavakar\'ın kullandığı 01 R 7885 plakalı otomobil, önünde giden 28 yaşındaki Hasan Emre Diken\'in yönetimindeki 27 VG 766 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 57 yaşındaki Meral Dikey, 62 yaşındaki Zeynep Demirkıran, 56 yaşındaki Nurten Günderenoğlu ve 22 yaşındaki Aykut Dikey yaralandı. Düğün hazırlığı için otomobiliyle geldiği İslahiye\'den Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ne dönen 24 yaşındaki Cavcavakar ve nişanlısı ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Ambulansta yaralılara müdahale

- Görgü tanıklarıyla röp.

- İslahiye Devlet Hastanesi

- Yaralıların sedyeyle taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

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Kardeşleri kaza ayırdı

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 2 kardeşten 68 yaşındaki Hasan Uysal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki kardeşi Elif Uysal\'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün öğlen İzmir-Aydın Karayolu, Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Uysal ve kardeşi Elif Uysal\'a Faruk Aras\'ın kontrolündeki 35 DB 5862 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan iki kardeş, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralılardan, iç kanama geçiren Hasan Uysal, doktorların müdahalesine rağmlen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kardeşi Elif Uysal\'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölen Hasan Uysal\'ın Aydın\'ı Bozdoğan ilçesinden Torbalı\'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi. Bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Faruk Aras\'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: TORBALI (İzmir), (DHA)

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Sanal dostluklarını gerçeğe taşıdılar

DENİZLİ\'de 203 bin takipçiye ulaşan sosyal medya sayfası \'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\', düzenlenen piknikte bir araya gelerek sanal dostluklarını gerçeğe taşıdı. Köfte ikramının yapıldığı konser ve gösterilerin düzenlendiği etkinliğe yaklaşık 4 bin grup üyesi katıldı.

Denizli\'de 8 ay önce kurulan ve 203 bin üyeye sahip sosyal medya topluluğu Denizli Trafik ve Yaşam Grubu, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Pikniği\'nde buluştu. Çamlık Mesireliği\'nde düzenlenen etkinlikte, sosyal medya arkadaşları gerçek bir atmosferde bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu. Saat 12.00\'de başlayan ve 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte Grup Yolculuk, katılımcılara konser verirken, stand-up ve mehteran gösterileri yapıldı. Etkinlik çerçevesinde, grup üyelerine köfte ve meşrubat ikramları yapıldı. Çocuklar için getirtilen develer ve midilliler, çocuklar için neşe kaynağı oldu.

\'PAYLAŞIMLARI DİKKATE ALIYORUZ\'

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan, buradaki konuşmasında, \"Denizli\'de güzel bir grup kuruldu. 200 binin üzerinde takipçisi var. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nda kentimizin trafiği yol durumuyla ilgili bilgiler sosyal medyaya aktarılıyor. Oldukça faydalı bir oluşum. Bizde bu paylaşımlardan ve haberlerden yararlanıyoruz. Bizimle ilgili olan konuları da gündemimize alıyoruz. Bugün de bu sanal dünyada bir araya gelerek haberleşen mesajlaşan kişileri gerçek dünyada bir araya getirmek istedik\" dedi.

\'203 BİN ÜYESİYLE KENTİN EN BÜYÜK PLATFORMUYUZ\'

Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun kurucusu Osman Başpınar, 203 bin üyeleriyle kentin en büyük platformu olduklarını belirterek, \"Bugün burada büyük bir platform olarak buluştuk. Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle büyük bir etkinlik düzenledik. 4 binin üzerinde üyemiz etkinliğimize katıldı. Hem üyelerimizle biliştik hem de sosyal mesaj vermek istedik. Grubumuz sivil toplum kuruluşuna doğru hızla ilerliyor. Amacımız, trafikte bilinçli sürücü ilkesini insanlara aşılamak. Yaşamın içerisinde olan bir grubuz\" diye konuştu.

\'GRUP HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR\'

Grup üyelerinden Ahmet Şimşek ise grup olarak bir araya geldiklerini ve yeni arkadaşlıklar kazandıklarına dikkati çekip, \"Denizli Trafik Grubu kentimizde birlik ve beraberliğin simgesi oldu. Grupta paylaşılan gönderiler hayatımızda çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Bozuk ya da kapalı yolları öğrenip trafik akışını rahatlatıyoruz. Sosyal medyada haberleştik çeşitli sosyal aktivitelere katılıyoruz\" dedi. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu geçen eylül ayında, kendilerine kimseleri olmadığını belirten ve düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen genç çifte, anlamlı destekte bulunmuştu. Grup, çiftin düğününde 250 araçla konvoy oluşturan grup, mehteran takımıyla da renk katmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Piknik alanından görüntü

-Köftelerin pişirilmesi ve kalabalıktan görüntü

-Stand-up gösterisinden görüntü

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile röp.

-Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun kurucusu Osman Başpınar ile röp.

-Grup üyeleriyle röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



