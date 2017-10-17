DHA YURT BÜLTENİ-14

Şırnak\'taki kömür ocağında göçük: 6 ölü, 1 işçi aranıyor



ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altından kurtarılıp hastaneye kaldırılan 7 işçiden 6 sı, tüm müdahalelere karşın yaşamlarını yitirdi. Göçük altında kaldığı belirtilen 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor. Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye, UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 7 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerden sağlık durumları ağır olan 4\'ü, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 3 işçinin hastanedeki tedavileri sürerken, göçük altında kalan 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.

ÖLÜ SAYISI 6\'YA ÇIKTI

Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirtilen 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçükten kurtarılıp Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan işçilerden 2\'si daha yaşamını yitirdi. Olayda ölenlerin sayısı 6\'ya çıkarken,hastanedeki 1 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Göçük altında kaldığı belirtilen 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş, Osmaniye\'de son yolculuğuna uğurlandı/ EK

IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın cenazesi memleketi Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Furkan Aydın\'ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi\'ndeki ailesinin bulunduğu eve getirildi. Aydın\'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bahçe İlçesi Merkez Ağcabey Camii önündeki alana götürüldü. Burada annesi Ayşe ve Sibel Aydın tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Aydın oğlunun fotoğrafına sarılarak öptükten sonra, \"Oğlum çok akıllıydı. Kurban olurdum ben ona\" diye ağıt yaktı. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit asker götürüldüğü ilçeye bağlı Yaylalık Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenaze aracı ile getirilişi, sirenlerin çalınması

- Şehidin tabutunun araçtan alınması

- Şehidin omuzlarda taşınması, musalla taşına konulması

- Askerlerin şehidin tabutu başında selam vermesi

- Şehidin annesi Ayşe ve eşi Sibel\'in tabut başına gelmesi ağlamaları

- Şehidin annesinin tabuta sarılması, resmini öpmesi

- Cenaze namazının kılınması, helallik alınması

- Şehidin omuzlarda taşınması ve askeri bando eşliğinde uğurlanması

SÜRE: 02\'41\" BOYUT: 86,5 MB

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye), (DHA)

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Van\'da minibüste 51 kilo 290 gram eroin ele geçirildi

VAN\'da polisin takibi sonucu bir minibüste yapılan aramada 51 kilo 290 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van\'ın Kurubaş mevkiinde bir minibüsü durdurararak arama yaptı. \'Bozo\' adlı dedektör köpekle yapılan aramada, aracın tavan ve döşeme altlarına gizlenen 51 kilo 290 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan araç

-Araçta dedektör köpek Bozo ile arama yapılması

-Eroin paketlerinin aracın tavan alt kısımlarından çıkarılması

-Emniyet Tabelası önüne dizilen eroin paketlerinin önünde poz veren dedektör köpek

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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700 yıllık mezarları yıkıp, yol açtılar

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, tarla sahiplerinin yaptıkları yol çalışması sırasında Karamanoğulları dönemine ait 700 yıllık mezarları yıkması, vatandaşların tepkisini çekti.

Erdemli\'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Elvanlı ve Pınarbaşı mahallelerinin ortak kullandığı mezarlığın çevresinde bulunan tarla sahipleri tarafından iş makineleri ile yol açılması tepki çekti. Mezarların yıkılarak yolun açıldığını haber alan Elvanlı Mahallesi Muhtarı Duran Hayta ve Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Murat Ergen ile birlikte mahalle sakinleri, mezarlığa gelerek duruma tepki gösterdi. Mezarların tahrip edilmesinin büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Muhtar Ergen, \"Bu mezarlık 1300 yıllarında Karamanoğulları Beyliği\'nden ayrılan Elvanoğulları Beyliği yerleşkesi zamanından kalma bir mezarlık. 700 yıllık mezarların bulunduğu yerde, sınırına tarla komşusu olanlar tarafından mezarlar yıkılarak yol açılmış. Vatandaşlar geldi, bize durumu sordu, bizler de geldik durumu yerinde gördük. Gerçekten büyük bir yanlışlık yapılmış\" dedi. Muhtar Ergen, muhtarlık olarak yol açma izni vermediklerini ifade ederek, \"Haberi alır almaz hemen Büyükşehir Belediyesi\'ne haber verdik. Yetkililer geldi ve yolu kapattı. Ama 700 yıllık mezarların tahrip olması, sökülmesi inanın geçmişimize büyük bir saygısızlık. Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlığımızın çevre duvarının yapılması ve bir bekçi görevlendirilip korunmasını, aynı zamanda bu tahrip edip, yol açan kişilerin belirlenip cezalandırılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Bu arada, Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklama da, olayın haber alınmasının ardından yol çalışmasının durdurulduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Elvanlı ve Pınarbaşı muhtarları ve mahalle sakinleri açılan yolda yürürken

- Vatandaşlar tarihi mezar başlarını incelerken

- Mezarlığın görüntüsü

- Açılan yolun görüntüsü

- Tahrip edilen mezar görüntüsü

- Pınarbaşı muhtarı Murat Ergen ile röportaj

- Elvanlı muhtarı Duran Hayta ile röportaj

SÜRE:03\'55\" BOYUT:310 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Bitlis karakovan balı dünya 3’ncüsü oldu

BİTLİS\'te üretilen karakovan balı, İstanbul\'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi\'nde dünya 3\'üncüsü seçildi.

İstanbul\'da 29- Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 600 bilimadamının katıldığı, 30 jüri üyesinin görev aldığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi\'nde Bitlis adına yarışmaya giren firmanın ürettiği bal, dünya 3\'üncüsü seçildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ersan, 110 ülkenin katıldığı yarışmada Bitlis\'in karakovan balının bronz madalya ile ödüllendirildiğini söyledi. Ersan, şunları kaydetti:

\"Florası zengin olan Bitlis\'te, balımızın kalitesi de yüksektir. Yarışmada bazı parametreler çok önemliydi. Baldaki prolin, nem oranı, polen sayımının çok önemi vardı. Bitlis\'te endemik bitki türü oldukça fazla. Bala kaliteyi katan tat, koku, aroma Bitlis balını diğer ballardan ayırıyor. Bitlis ve ülkemize böylesi bir dereceyi kazandırdığımız için çok mutluyuz.\" Ersan, bölgede yaşanan terör olaylarının bal üretimine olumsuz etki yaptığını ve arıcılık yapanların yaylalara çıkışlarında ciddi güvenlik sorunu yaşandığını dile getirdi.

\'GURUR VERİCİ\'

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Ferhat Ersan\'ı makamında kabul ederek, yarım altın hediye etti. Vali Ustaoğlu, Bitlis\'in karakovan balının dünya üçüncüsü seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Ustaoğlu, \"İlimiz arıcılıkla ülkemizin bal üretiminde en önemli illerin başında gelmektedir. Zaman zaman balın tanıtımda balımızı övüyoruz, en iyi bal bizim diyoruz. Ama bunların hepsi bir yana; işte, dünya arıcılık kongresi ve bal yarışmasına ilimizi temsilen katılan Ferhat Ersan kardeşimizin balı, bu yarışmada dünyanın en iyi 3. balı kabul edildi. Ne derece gurur duysak azdır. İlimiz ve ülkemiz açısından bu gurur verici sonuç, bizi ziyadesiyle de memnun etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karakovan balından detaylar

-Kovanların bulunduğu yerden detaylar

-Kovanlardaki arılardan detaylar

-Kovanın açılması

-Kovandan karakovan balının çıkarılması

-Ferhat Ersan ile röportaj

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun makamında kabulü

-Valinin bal ve bronz madalyayı tanıtması

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile röportaj

-Vali Ustaoğlu\'nun Ferhat Ersan\'a yarım altın takması

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Krathane tuvaletinde bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'ndeki mahalle krathanesinin tuvaletinde 10 bin lira para bulan SGK emeklisi Abdulkerim İleri, sahibinin bulunması amacıyla parayı polis karakoluna götürdü. Polisin yaptığı kısa çalışmada parasını kaybeden Selim Ay bulunarak parası iade edildi.

Ergani İlçesi Aziziye Mahallesi\'ndeki bir krathanenin tuvaletine giden Abdulkerim İleri, klozetin yanında yerde bir miktar buldu. Aldığı paraları sayan SGK emeklisi, 4 çocuk babası İleri, paraları mahalledeki polis karakoluna götürürek, sahibinin bulunması için teslim etti. Polisin yaptığı kısa çalışmanın ardından parayı kaybeden Selim Ay bulundu. 11 çocuk babası 80 yaşındaki Selim Ay, karakolda parasına kavuştuktan sonra, parayı bulan Abdulkerim İleri\'ye teşekkür etti. Çiftçilik yaptığını ve ailesinin kış boyunca geçineceği parasını kaybettiği için büyük üzüntü içerisinde oolduğunu belirten Selim Ay, \"Öğleden sonra mahalledeki krathaneye gidip tuvaleti kullanmıştım. Çıkıştan uzun süre sonra paramın cebimde olmadığını öğrendiğimde büyük üzüntü içerisine girmiştim. Ama polis beni kısa sürede buldu. Allah razı olsun. Hayatta böyle iyi insanların var olduğunu bilmek çok güzel\" dedi. Bu arada Selim Ay, parasını bulan Abdulkerim İleri\'ye kabul etmemesine rağmen 200 lira hediye olarak verdi.

Görüntü Dökümü

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-Parayı bulan ve parası kaybolanlar karakol bahçesinde

-Kayıp parasına ulaşan Selim Ay\'ın konuşması

-Selim Ay\'ın parasını bulan Abdulkerim İleri\'ye teşekkür etmesi

-Selim Ay, bulunan paralarını göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)