DHA YURT BÜLTENİ-14

Siirt\'te polise saldırı girişimi: 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi



SİİRT\'te, karayolu üzerindeki uygulama noktasında sürücüsü \'dur\' ihtarına uymayan kamyonetten polise ateş açıldı. Polisin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Valilik, öldürülen teröristin, PKK\'nın sözde bölge sorumlusu olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Siirt merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Pervari, Şirvan ile Tillo ilçelerini birbirine bağlayan Siirt-Tillo karayolundaki uygulama noktasında görevli polisler, siyah bir kamyonete \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araçtan polise ateş açılınca, çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öldürülen teröristin, PKK\'nın sözde bölge sorumlusu olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Çatışmadan sonra bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edilirken, aracın bomba yüklü olma ihtimaline karşı zırhlı bir kepçe de olay yerine getirildi. Polisin bölgedeki çalışması ve bomba imha uzmanlarının kamyonet üzerinde incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

İlber Ortaylı, Kayseri 1\'inci Kitap Fuarı’nda

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen 1\'inci Kitap Fuarı’na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Fuara bilhassa üniversite gençliği ve liselilerin alakası dikkat çekici. Gelecek yıllarda da bu fuarın büyüyerek, devam etmesini diliyorum\" dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Kitap Fuarı\'na birçok yazarın ardından tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. Fuarda verdiği konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'le birlikte gelen Ortaylı, tarih bilincinin oluşması için kaynaklara gidilmesinin önemine değindi. Bunun için de Arapça ve Osmanlıca bilinmesi gerektiğini belirten Ortaylı, özellikle sosyal bilimler alanında yetişmiş kişilerin Arap harflerini öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ortaylı, “Bunu öğrendiğimiz takdirde kaynaklara inebiliriz. Bu harfleri okumadan Türk münevverinin üstün bir kapasiteye çıkması, milli vasıfları kazanması ve beynelmilel bir kişilik olarak ortaya çıkması mümkün değildir\" dedi. Fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ortaylı, \"Fuara bilhassa üniversite gençliği ve liselilerin alakası dikkat çekici. Gelecek yıllarda da bu fuarın büyüyerek devam etmesini diliyorum\" dedi. Konferansın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Prof. Dr. Ortaylı\'ya fuarı için özel bastırılan mührü hediye etti.

ORTAYLI\'NIN İMZA GÜNÜ BAYILTTI

Tarihçi -Yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı\'nın Kayserİ 1. Kitap Fuarında verdiği konfederas smonrası düçzenlenen imza gününde izdiham olunca, bir çok katılımcı fenalık geçirdi. Fuarın açıldığı Dünya Ticaret merkezinin üst katındaki imza stadına gelmek için çaba gösteren ağırlığı üniversite ve lise ögrencileri, ünlü yazardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluştuşturdu. Bu sırada bir gencin kalabalık yüzünden bayıldığı göründü. Kucaklarda taşınarak,fuar alanı dışına çıkarılan gence burada 112 tarafından ilk yardım yapıldı. İmza gününde gençler özellikle Ortaylı\'ya \" Cumhuriyet\'in ilk Yüzyılı\", \" Yakın Tarihin gerçekleri \" ve \"İlber Ortaylı seyahatnamesı adlı kitaplarını imzalattı

Haber-Kamera:İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,(DHA)

Tunceli\'de, 15 Temmuz Şehitleri anmasında duygusal anlar yaşandı

TUNCELİ Valiliği, belediye ile Milli İrada ve Demokrasi Derneği\'nin (MİDDER) ortak düzenlediği \"15\'inci ayında 15 Temmuz destanı\" toplantısında, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıktığı sırada çıkan olaylarda şehitler anılarak, o yaralanarak gazi olan vatandaşlar ve şehit yakınları o güne dair anılarını anlattı.

Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda düzenlenen \"15\'inci Ayında 15 Temmuz Destanı\" konulu toplantıya Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, 15 Temmuz Milli İrade ive Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, Marmaris\'te Cumhurbaşkanı\'nı korurken şehit olan Tuncelili Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Bahar, babası Nihat Eker ile birçok 15 Temmuz gazisi, birlikte siyasi parti temsilcisi ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak konuşan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, \"Halkın gücü her zaman her gücü yener 15 temmuz gecesi de halkın iradesi Hain darbecileri yenmiş ve hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile darbeciler gerekli cevapları almışlardır. 15 temmuz şehitlerini unutursak kanımız kurusun onlar bizim herdaim yüreğimizde yaşayacaklardır\" dedi. Marmaris İlçesinde Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan\'ı korurken şehit olan Tuncelili polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in babası Nihat Eker\'in yaptığı konuşmada, duygu yüklü anlar yaşandı. Şehit oğlunun fotoğrafının yasıtıldığı sırada, şehit annesi Güzel Bahar Eker, oğlunun fotoğrafına bakamayarak, program boyunca ağladığı görüldü. Şehit babası Nihat Eker, de oğlunu devlet imkanları ile okutup polis yaptığını belirterek, \"Evladımı devletimizin bana sağladığı imkanlarla büyüttüm, yetiştirdim, okuttum, benim gibi devlet memuru oldu. Evladım, Nedip Cengiz Eker, üniversite ve askerlik görevini bitirdikten sonra İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu\'nu 2003 yılında bitirdi. Memuriyet hayatına atıldı. 6-7 yıl İstanbul\'da görev yaptı. 3 yıl Ağrı Doğu Beyazıt İlçesinde doğu hizmetini bitirerek Muğla Marmaris İlçesine tayin oldu. 15-16 Temmuz 2016 Temmuz gecesi, Muğla Marmaris ilçesinde alçakça gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde sayın Cumhurbaşkanımız\'a yönelik suikast girişimini engellemek amacıyla askeri FETÖ örgütü bordo bereli, yüksek rütbeli özel kuvvetler ve MAK timiyle çıkan çatışmada devletimin varlığını ve bağımsızlığını korumaya çalışırken şehit olmuştur\" dedi. Vali Tuncay Sonel ise konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde halk iradesinin galip geldiğini, hainlerin gerekli dersleri aldığını belirterek şöyle konuştu;

\"Hatırlamak istemediğimiz o geceyi unutmayacağız. Unutmamak için de böyle programlarla gündeme getireceğiz. O gece adı FETÖ, asker içerisinde, emniyet içerisinde, kurumlara sızmış, devlet içinde kendini devlet sanan hainler yaşadık. Bu memleketin parasıyla alınan silahını bu memleketin güzel insanlarının üzerine sıktılar. Ama şunu unutmuşlardı bu ülkenin gerçek sahipleri yani halk iradesi halkın iradesi Hain darbecileri ezip geçti yani halk iradesi her zaman galip gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Özel Harekât Ankara\'daki merkezimiz bombalandı. Türkiye\'nin dört bir yanından 250 şehidimiz oldu. Binlerce gazimiz oldu. zor bir süreçti ama o gece başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın dirayetiyle, milletimizin azmiyle, o gece bertaraf edildi. Hani derler ya her şerde bir hayır var ve bu devletin içine sızmış çürük elmalar, bir bir temizlenmeye başlandı. Ve daha güçlü çıktık Allah\'ın izniyle. Bu memlekete kolay kazanılmadı.\" Dün olduğu gibi bugün de memleket üzerinde hala oyunlar oynandığını ifade eden Vali Sonel, \"Bu memleket üzerinden dün olduğu gibi bugün de hala oyunlar oynanılmaktadır. Bu memlekete, bu memleketimizin güzel insanlarına, bu topraklara, bu toprakları vatan yapan ecdadımıza karşı, hepimizin sorumluluğu var. Bir kere birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz, çok çalışacağız ve bu memleketimiz, bu bayrağımızın, bu milletimizin kıymetini bileceğiz. Öncelikle yüce rabbim vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere bunun adın ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DEAŞ, ister DHKP-C olsun varsa göz diken hainlere fırsat vermesin yüce rabbim inşallah. Biz istiyoruz ki Tunceli\'de birlik ve beraberlikle hep birlikte, el ele. Türkiye\'ye diyoruz ki, yurt içinde yurt dışında artık Tunceli\'de terör istemiyoruz. Tunceli terörle anılsın istemiyoruz. Bunu her konuşmamda ifade ediyorum. Tunceli, güzel insanların, misafirperver insanların olduğu bir şehir, bir coğrafya. Pülümür\'ün balıyla, Munzur\'un güzelliğiyle, ters lalesiyle, Ulukale dutuyla, birbirinden değerli insanlarıyla, endemik bitkileriyle güzel bir coğrafya. Ve biz diyoruz ki bu güzel coğrafyada kahraman güvenlik güçlerimiz kahramanca görev yapıyor. O dağlara teröristlere göz açtırmıyor Allah\'ın izniyle açtırmayacağız da. Yani bunun adı bazen FETÖ olur, bazen PKK olur, bazen başka terör örgütleri olur. Lütfen birlik ve beraberliğimizi bozmayalım\" diye konuştu.Yapılan konuşmalardan sonra toplantıya davet edilen 15 Temmuz gazileri, o güne dair anılarını anlattıktan sonra 15 Temmuz belgeselinin gösteriminin ardından anma toplantısı sona erdi.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

Van\'da 156 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde jandarmanın takibe aldığı araçta yapılan aramada 156 kilo eroin ele geçirildi. Takip edilen araçta kaçmaya çalışan biri İran uyruklu 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar üzerine Başkale İlçesi Hatipova Mahallesi\'nden hareket eden araç takip edilmeye başlandı. Araç, Van-Hakkari karayolunda durdurularak dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 156 kilo eroin ele geçirilirken, uyuşturucu yüklü araçtan kaçmaya çalışan biri İran uyruklu 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

Pastacılık ve fırıncılık kursuna katılan kadınlara sertifika

AVRUPA Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İŞKUR ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Odası ile Milano Ticaret Odası tarafından 12 ay süreyle yürütülen \'Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi\' projesi kapsamında 8 aylık kurs gören 100 kadından 95\'i sertifakalarını aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kursiylerden 30\'nun şimdiden istihdam edildiğini, 50\'sinin kendi işini kurmak üzere girişimcilik eğitimi aldığını söyledi.

Güçlü Kadın güçlü ekonomi projesi sertifika töreni EBSO Meclis salonunda yapıldı. Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, \"Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi Projemiz (Kadınların Güçlendirilmesi - İzmir\'de Gecekondu Bölgelerinde Yaşayan Korunmasız Kadınların Sosyal Marjinalliğinin Azaltılması ve Gelir Etme Fırsatlarının Arttırılması projesi) ile korunmasız durumdaki kadınların geçim kaynaklarını ve sosyal entegrasyonunu desteklemeyi, dolayısıyla toplum seviyesinde olumlu ekonomik etki yaratmayı amaçladık. \'Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi\'ni öngören hibe çağrısına kadınlara yönelik bir proje hazırlayarak başvurduk\" dedi. Dünya genelinde kadınların işgücüne katılımının yüzde 50\'nin üstünde, Türkiye\'de ise yüzde 30 ile 35 arasında olduğunu belirten Yorgancılar, \"Kadınlar toplumların kalkınmasında önemli bir itici güçtür. Küresel ekonomide kadın evinde çocuğuna bakarken de ürettiği ürünü bir bilgisayar ve internet aracılığıyla Çin\'den Afrika\'ya kadar satabilir. İşte bu nedenlerle, ne kadar çok kadına ulaşabilirsek, o kadar ülke ekonomisine katılımlarını artırırız diye böyle bir projeye imza attık. AB\'nin kadının ekenomiye, işgücüne kazandırılmasıyla ilgili fonları var. Bizim projemiz de kabul edildi. Yaklaşık 292 bin Euro değerindeki projemizi, Milano, Monza Brianza ve Lodi Ticaret Odası\'nın Formaper Ajansı liderliğinde Pastacılar ve Fırıncılar Odası ortaklığında yürüttük. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de iştirakçi sıfatıyla Meslek Fabrikası\'nın kapılarını ücretsiz olarak açarak projemize çok kıymetli destek verdi. Proje vesilesiyle kurulan Fırıncılık Laboratuvarı da bundan sonra yeni kursiyerlere hizmet veremeye devam edecek. Şu anda da 40 yeni kursiyer Meslek Fabrikası\'nda eğitim almakta\" diye konuştu. Proje\'nin önemli bir paydaşının da İŞKUR olduğunu belirten Yorgancılar, tüm kurs süresince günlük kursiyer harçlığının verildiğini ve sigorta giderlerinin karşılandığını belirtti. Yorgancılar, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası\'nda kurduğumuz Pastacılık Laboratuvarı\'nda 100 kadına mesleki eğitim verdik. 400 saatlik mesleki eğitimi tamamlayan 95 kadının 75\'ini işbaşı eğitime gönderdik. 400 saatlik işbaşı eğitimlerini tamamladılar. Daha işbaşı eğitimleri tamamlanmadan 30 kadın istihdam edildi. Yani evinde oturan otuz kadın işgücüne katıldı. Bizim için bu gururdur. İnşallah bu sayı 300 olur, 3 bin olur. Buradaki hedefimiz 50. Ekim sonundan önce hedefin de üzerinde bir istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. 100 kadın arasından seçilmiş olan 50 kadına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. 48 kişi iş planlarını hazırladı. Bu süreçte \'Kadın Yardım Masası\' kurduk. 100 kursiyeri psikolojik, hukuki, sağlık ve iş edinme konularında destekleyecek uzmanlarla çalışarak hem eğitimler hem de birebir danışmanlık hizmeti verdik\" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ise Büyükşehir Belediyesi\'nin Meslek Fabrikası hakkında bilgi verdi. KOSGEB Güney Bölge Müdürü Mustafa Çanakçsı ise Türkiye\'de her 100 kadından sadece 30\'nun ekonomiye dahil olduğunu belirterek, \"Ekonomide Türkiye\'nin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların işgücüne mutlaka dahil etmeliyiz. Türkiye\'de ilk kez 2015 yılında kadın girişmici sayısı 110 bin kadına ulaştı ve artamaya devam ediyor\" dedi. Milano Ticaret Odası Proje Yöneticisi Olga Nogaeva ise projenin gerçekleşmesinin çok kolay bir süreç olmadığını, 3 yıl önce AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında proje önerisinde bulunduklarını, bu hibe programının toplam tutarının 30 milyon Euro olduğunu söyledi. Negaeva, \"150 proje için 23 milyon Euro tutarında hibe sözleşmeleri yapıldı. Bu proje de bunlardan başarıyla tamamlananlardan biri oldu. Yerel unsurlar projeyi hep desteklediler. Kursiyeler de başarıyla süreci tamalandı. Kimi istihdam edildi kimi ise girişimci olarak kendi işlerini kuracaklar\" diye konuştu. Kursu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlerden bazıları ise işsizken artık bir meslek ve iş sahibi olmanın mutluluğun yaşadıklarını söyledi. İleride kendi işlerini kurmak istediklerini belirten kadınlar, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini gördüklerini, kendileri güçlü olduğu için ülke ekonomisini de güçlendireceklerine inandıklarını belirtti. Konuşmaların ardından kursu tamamlayan kadınlara sertifakaları verildi.

HABER: Utku BOLULU -KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)